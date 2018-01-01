По рассказу Джорджа Р. Р. Мартина сняли новый сериал: трейлер

Первый сезон из 10 серий выйдет осенью этого года.

На телеканале Syfy появился трейлер сериала "Летящие сквозь ночь", снятого по одноименному рассказу американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина. На счету Мартина уже есть более чем успешно экранизированная книга – "Песнь льда и пламени", по которой снят сериал

Главные роли в сериале исполнили Оуэн Маккен ("Ночная смена"), Гретхен Мол ("Подпольная империя"), Ангус Сэмпсон ("Фарго"), Дэвид Аджала ("Форсаж 6") и др.

Новый сериал расскажет о группе исследователей, отравившихся на далекую планету, чтобы найти загадочное существо. В пути они сталкиваются с многими опасностями. При этом практически все главные герои погибают (стоит отметить, что это почти отличительная черта творчества Мартина).

Премьера сериала запланирована на осень 2018 года. Первый сезон будет состоять из 10 серий.

Создатели сериала черпали вдохновение в первой экранизацией произведения Мартина – фильме "Ночной полет". Сам писатель заявил, что "Летящие сквозь ночь" — это "Психо" Хичкока в космосе.

Ранее вышел первый трейлер нового фильма "Мэрри Поппинс возвращается" с Эмили Блант. Лента станет продолжением фильма, вышедшего в 1964 году, с Джули Эндрюс в главной роли.

Также в Сети появился трейлер фильма "8 подруг Оушена". Мировая премьера ленты запланирована на начало июня следующего года.