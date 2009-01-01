Робби Уильямс предсказал стрельбу в Лас-Вегасе в своей песне

В сингле говорится о том, как мужчина со своей обезьяной остановились в отеле Mandalay Bay на 33 этаже с оружием.
Об этом пишут многие западные СМИ, в том числе и The Sun, сообщает ivona.
В композиции Уильямса Me And My Monkey, которую он исполнил еще 15 лет назад, были слова, пророчащие происшествие на концерте в Лас-Вегасе, где мужчина открыл стрельбу по людям из номера отеля Mandalay Bay.
В сингле говорится о том, как мужчина со своей обезьяной остановились в отеле Mandalay Bay на 33 этаже с оружием.
Отметим, что мужчина, 64-летний Стивен Педдок, который 2 октября из окна стал расстреливать людей на стадионе, поселился в Mandalay Bay на 32 этаже.
В результате стрельбы погибло более 60 людей, а около 500 получили ранения.
Напомним, украинка рассказала подробности бойни в Лас-Вегасе.