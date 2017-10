Робби Уильямс предсказал стрельбу в Лас-Вегасе в своей песне

В сингле говорится о том, как мужчина со своей обезьяной остановились в отеле Mandalay Bay на 33 этаже с оружием.

Известный британский певец Робби Уильямс в одной из своих песен предсказал трагедию, которая случилась в Лас-Вегасе (США) 2 октября.

Об этом пишут многие западные СМИ, в том числе и The Sun, сообщает ivona.

В композиции Уильямса Me And My Monkey, которую он исполнил еще 15 лет назад, были слова, пророчащие происшествие на концерте в Лас-Вегасе, где мужчина открыл стрельбу по людям из номера отеля Mandalay Bay.

В сингле говорится о том, как мужчина со своей обезьяной остановились в отеле Mandalay Bay на 33 этаже с оружием.

Отметим, что мужчина, 64-летний Стивен Педдок, который 2 октября из окна стал расстреливать людей на стадионе, поселился в Mandalay Bay на 32 этаже.

В результате стрельбы погибло более 60 людей, а около 500 получили ранения.

