Чуть не погибла и на адреналине пробежала четыре квартала. Украинка рассказала подробности бойни в Лас-Вегасе

Украинка, жительница Черкасс Наталия Москаленко едва не погибла в бойне, которая произошла в американском городе Лас-Вегас 3 октября. Женщина работала в то время на ресепшене в отеле через дорогу от места происшествия.

Она рассказала, что убийца заселился в отель Mandalay Bay Hotel еще 28 сентября и понемногу заносил в номер оружие, сообщается на сайте ПроВсе.

"Я работаю в подобном заведении и знаю, что там всегда большой поток людей. Проверить, кто и что проносит в номер, невозможно. Когда началась стрельба, в нашем отеле все побежали "черным" ходом. Через давку многие пострадали. Многие посетители побежали с чемоданами в руках, чем подвергали себя опасности. Я поняла, что паникующая толпа — то, что убийцы нужно. И я побежала в противоположную сторону. На адреналине пробежала четыре квартала, пока не села в такси. Попросила побыстрее ехать. Из-за паники на дорогах образовались пробки, но нам удалось-таки прорваться через полицейский кордон", — рассказывает 29-летняя черкасчанка.

Украинка уверяет, террорист стрелял из оружия, которое средний американец не сможет приобрести.

"Убийца использовал что-то вроде автомата Калашникова (по сообщениям американских СМИ полиция обнаружила 23 единицы оружия, среди которых были винтовки Daniel Defense DDM4, FN 15 и Sig Sauer — ред.). Подобное военное оружие обычный американец не достанет. У моего мужа тоже есть оружие, и я знаю, что продают, а что нет. Злоумышленник возможно когда-то был причастен к полиции, например, или армии. Говорят, он застрелился еще до приезда полиции. Однако есть слухи, что именно правоохранители его и убили. С преступником заселялась еще какая-то азиатка. Когда начались убийства, нам сообщили, что и в нашем отеле может находиться вооруженный человек", — говорит женщина.

Украинку также удивила реакция американцев в момент трагедии.

"Водители буквально затягивали к себе в машины убегающих людей, чтобы как можно быстрее вывезти из опасной зоны. Таксист, когда узнал, что случилось, не взял с меня денег, хотя я должна была заплатить около 70 долларов. Было очень страшно. Я всегда знала, что рано или поздно может произойти подобное. В этих гостиницах, принадлежащих одной сети, всегда людно. Ежедневно 2,5 тысячи гостей вселяются и столько же выселяется. Для террористов удачное место", — считает она.

Москаленко была единственной украинкой, которая работала в гостинице. Он является одним из крупнейших в Америке. В США попала 8 лет назад. Там вышла замуж. Училась в Черкасском национальном университете им. Богдана Хмельницкого на факультете иностранных языков.

В результате "самого массового убийства в истории США" во время стрельбы в Лас-Вегасе по меньшей мере 59 человек были убиты и еще 527 получили ранения.

Напомним, стрельба произошла во время проведения музыкального фестиваля кантри-музыки "Урожай" (Harvest) в американском Лас-Вегасе. Полиция установила, что 64-летний Стивен Крейг Паддок из Мескита (Невада) открыл стрельбу по посетителям фестиваля из номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay.