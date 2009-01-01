Трое мужчин обвинили актера Кевина Спейси в домогательствах

После скандала Спейси лишили премии "Эмми" за заслуги в телеиндустрии.

Кевин Спейси Reuters

Еще трое мужчин обвинили 58-летнего Кевина Спейси в домогательствах.

Об этом пишет kp.ua, ссылаясь на издание The Sun.

Так, британский бармен Даниэль Бил заявил, что в 2010 году актер обнажился перед ним на улице.

Тогда молодому человеку было 19 лет и он работал в баре Goodwood Park Hotel в Западном Суссексе. По его словам, во время перерыва, он вышел на улицу выкурить сигарету. Кевин Спейси сел рядом с ним на скамейке, расстегнул ширинку и, продемонстрировав половой член, поинтересовался: "Большой, не правда ли?".

Бармен не стал вступать в разговор и собрался вернуться в здание, однако Спейси последовал за ним, настаивая, чтобы Даниэль взял его швейцарские часы.

"Я думал, он шутит, но он снял часы и протянул их мне. Оглядываясь назад, я понимаю, что Спейси отдал их мне за моё молчание", — рассказал молодой человек.

Спустя несколько недель ему позвонил человек, который представился Спейси.

"Он сказал: " Что ты собираешься делать? Я буду в Лондоне несколько дней, не хочешь заняться чем-нибудь?", — сказал Даниэль, добавив, что в тот момент повесил трубку.

Также своей историей поделился документальный режиссер Тони Монтана. Он заявил, что Спейси трогал его промежность в пабе в Лос-Анджелесе в 2003 году, передает Daily Mail. По словам Монтаны, он отошел от Спейси, однако актер последовал за ним в туалет. Режиссер пожаловался, что из-за произошедшего полгода страдал от посттравматического стрессового расстройства и посещал психотерапевта.

The Sun также сообщил, что один из инсайдеров рассказал, что пьяный Спейси как-то приставал к молодому журналисту на вечеринке в 2013 году.

Первое обвинение в домогательствах Спейси на днях предъявил звезда "СтарТрек" Энтони Рэпп. Он заявил, что в 14 лет на вечеринке Спейси на Манхэттене актер лег на него сверху.

"Он пытался соблазнить меня. Я не знаю, верно ли истолковал его язык, но он пытался вступить со мной в сексуальный контакт. Я смог отскочить от него и закрыться в ванной".

После скандала Спейси лишили премии "Эмми" за заслуги в телеиндустрии. Также обвинения поставили под угрозу съемки шестого сезона "Карточного домика".

58-летний Кевин Спейси является двукратным обладателем "Оскара" ("Подозрительные лица", "Красота по-американски"), премий БАФТА, "Золотой глобус" и "Тони". Он три раза номинировался на "Эмми", в том числе за сериал "Карточный домик".

Напомним, голливудская актриса рассказала про домогательства Альфреда Хичкока.