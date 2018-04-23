Божественный сигнал: в Польше начали раздавать интернет с памятника Иисусу Христу

Установить на памятнике интернет-передатчики было идеей приходского священника.

Pomnik Chrystusa Króla

В польском городе Свебодзин на 33-метровой статуе Иисуса Христа, в 3-метровом венце, обнаружились десятки передатчиков интернет-сигнала . Их засняли с помощью дрона.

Как пишет Общественное радио со ссылкой на польское издание "WP.finanse", установить на памятнике передатчики интернет-сигнала было идеей приходского священника.

Сам факт установил один из сотрудников местного интернет-провайдера. В компании объяснили, что сделано все на законных основаниях, но деталей договора не разглашают.

Приход, который следит за памятником, этот вопрос не комментирует.

Pomnik Chrystusa Króla

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