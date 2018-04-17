"В России сломался интернет". Представитель ООН и Сноуден прореагировали на блокировку Telegram

Руперт Колвилл, представитель "Управления верховного комиссара ООН по правам человека" заявил о том, что во время разбирательства по делу о блокировке мессенджера Telegram не соблюдались мировые стандарты в области прав человека.

"В случае с шестью лицами, о которых идет речь, похоже, отсутствовали необходимые юридические гарантии, в частности, распоряжение суда, на основании которого мог быть совершен запрос о предоставлении ключей шифрования. Международные стандарты в области прав человека требуют наличие юридических гарантий и надзора", — цитирует его новостное агенство РИА "Новости".

По мнени Колвилла, вся ситуация с блокировкой мессенджера полна непропорциональных действий со стороны властей РФ.

Кроме того, скандально известный экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден выступил в поддержку основателя Telegram Павла Дурова, а также прямо назвал "цензурой" попытки российских властей заблокировать мессенджер.

"Я критиковал модель безопасности Telegram, но ответ Дурова на тоталитарное требование российского правительства получить скрытый доступ к частным перепискам — отказ и сопротивление — единственно правильный, показывающий реальное умение вести за собой", — написал он на своей странице в Twitter.

Сноуден также добавил, что "безумное стремление Роскомнадзора" наказать Telegram за защиту прав пользователей привело к тому, что в "России полностью сломался интернет".

Напомним, ранее Роскомнадзор объявил о новых шагах по блокировке мессенджера.