"Доктор Смерть" объяснил, почему работники отжатых заводов не идут в "орки"

Мужички массово рванули в РФ, а кто-то и "в Европу", пишет Александр Чернов.

Боевики в Дебальцево novosti.dn.ua

Если работников, находящихся на оккупированной территории Донбасса, но зарегистрированных на подконтрольных Киеву территориях, лишить украинских зарплат — они все равно не пойдут служить в "армию Новороссии".

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, в оккупированном Дебальцево уже четвертый месяц 600 работников "национализированного" железнодорожного узла не получают зарплату, однако "никто из нескольких сотен взрослых, непожилых и, в немалой степени, отнюдь не проукраински настроенных мужчин — не пошел в "орки".

"Некоторые уже уехали на шабашки-заработки в Ростовскую область. Лишь наезжают, "отмечаются" на предприятии раз в 2 недели. Станет окончательно ясно, что работа на местном жд узле — фсё! — многие сразу же махнут на "контрактные" — по полгода-году заработки", — пишет блогер.

По его мнению, причина проста: "Дебальцево и регион отлично помнят февраль 2015 и, в буквальном смысле, кучи оркотрупов. И "обострение" декабря 2016 с десятками оркотрупов — у них перед глазами".

"Напомню гораздо более массовый пример лета 2016, когда в Шахтерско-Торезском регионе реально до пары тысяч "копальщиков" в связи с закрытием более половины копанок остались без работы: многие копанки так и не открылись. А мужички массово рванули — в основном в РФ, а кто и "в Европу". Но отнюдь не в орки!", — подытожил Чернов.