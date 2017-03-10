"Доктор Смерть" рассказал, как Джигурда стал "рашистской подстилкой" за паспорт ДНР

Гражданин Украины и скандальный российский актер, певец и шоумен Никита Джигурда получил "паспорт" террористической "Донецкой народной республики".

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", пишет на своей странице в Facebook.

"Рашистская подстилка и практически песенно-актерская бездарщина Никита Джигурда хотел дать концерт в Донецке и чтобы паспорт ДэНэРэ ему во время концерта публично "на камеры" вручил Захарченко. Но... требовал аж 200000 рубликов. Цена для него фантастическая — по достоверным слухам, после осеннего скандала с его сохраняющимся все эти годы гражданством Украины и отсутствием даже вида на жительство в РФ — он по сути пал на "кабачный" уровень (да, там и падать особо не надо было) — максимум по 500 у.е. за вечер. И то — сидит без заказов", — иронизирует медик.

"Неудивительно, что небогатая на наличность недореспублика — на подобное "предложение" от Никитки — не согласилась", — продолжает "Доктор Смерть".

По его словам, коллаборационисту Джигурде вручили "паспорт" ДНР в здании Донецкой миграционной службы. А за фото и короткое интервью для сепарТВ он получил 30 тыс. рублей.

Напомним, бывшая жена эпатажного актера Марина Анисина призналась, что Джигурда заставлял детей участвовать в мистических обрядах.