На киевском пляже заметили двух крупных питонов: фото

Хозяин рептилий неизвестен.

В Киеве питоны напугали отдыхающих фото Фото: pixabay.com/ru/users/sipa

На пляже озера Тельбин в Днепровском районе Киева отдыхающие заметили двух больших питонов , которые нежились у воды.

Возле огромных неядовитых змей не был замечен хозяин, поэтому снимки шокированных киевлян стремительно разлетелись по соцсети.

В комментариях к публикации пользователи начали рассказывать, что видели питонов в столице уже не впервые. Уверяют, что какой-то мужчина даже ездит с ними в общественном транспорте.

На пляже возле рептилий удивленные отдыхающие никого не заметили, поэтому появление загорающих на солнце питонов вызвало шок и спровоцировало резонанс. Впрочем, очевидцы уверяют, что змеи вели себя довольно миролюбиво и нападать на отдыхающих на пляже не собирались.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Напомним, в Полтаве из жилой квартиры вылез питон, хозяин которого находился в командировке. Змею на улице поймали патрульные полицейские.

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