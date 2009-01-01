В Крыму ФСБ зажимает гайки пограничникам-предателям — зарплата меньше, жилье хуже

На полуострове целенаправленно проводятся меры по принуждению к увольнению сотрудников, бывших граждан Украины.
Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.
Как стало известно украинской разведке, руководство пограничной службы ФСБ РФ в Крыму целенаправленно проводит меры по принуждению к увольнению сотрудников, бывших граждан Украины.
На этих лиц систематически не выполняются условия контракта со стороны командования пограничного ведомства (ненормированное рабочее время, недостаточное материальное обеспечение, а также плохие условия проживания).
Напомним, в начале февраля на границе с Крымом был пойман военный-предатель, переметнувший к российским оккупантам.
фото: ros-oborona.ru