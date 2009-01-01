На полуострове целенаправленно проводятся меры по принуждению к увольнению сотрудников, бывших граждан Украины.

Погранслужба ФСБ РФ ros-oborona.ru

российское военное командование продолжает ухудшать условия несения службы местными жителями, которые в 2014-м нарушили украинскую присягу и пошли в армию или силовые органы РФ.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, руководство пограничной службы ФСБ РФ в Крыму целенаправленно проводит меры по принуждению к увольнению сотрудников, бывших граждан Украины.

На этих лиц систематически не выполняются условия контракта со стороны командования пограничного ведомства (ненормированное рабочее время, недостаточное материальное обеспечение, а также плохие условия проживания).

Напомним, в начале февраля на границе с Крымом был пойман военный-предатель, переметнувший к российским оккупантам.

фото: ros-oborona.ru