Удары по России. Хватит ли ракет США для усмирения Путина

Эксперты, опрошенные Главредом считают, что удары дальнобойным оружием по территории РФ способны поражать готовящиеся к развертыванию возможности противника.

https://glavred.info/analytics/udary-po-rossii-hvatit-li-raket-ssha-dlya-usmireniya-putina-10615580.html Ссылка скопирована

В США разрешили Украине удары дальнобойными ракетами по Украине/ Коллаж Главред

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по военным объектам по территории России. Главред узнавал, что стоит за заявлениями стран Запада и как на них будет отвечать Кремль.

Чем и куда США разрешили ударить по России

Решение на использование ATACMS Украиной, по данным The New York Times со ссылкой на официальных лиц США, было принято в ответ на участие северокорейских военных в войне на стороне России.

Официально Пентагон отказался комментировать эту информацию, однако издание Axios сообщает, что США якобы проинформировали Украину о решении президента Джо Байдена около трех дней назад.

видео дня

Однако вскоре решение Байдена подтвердил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

"Если повезет, это позволит России понять, что применение силы для захвата украинской территории не будет иметь успеха, и, возможно, она начнет переговоры о мире или, что лучше, просто уйдет с украинской территории. Именно от них зависит, будет ли этот конфликт продолжаться", — подчеркнул дипломат.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский, комментируя информацию о предоставлении разрешения, заявил, что "такие вещи не анонсируют, а ракеты скажут сами за себя".

Согласно информации Reuters, Украина планирует осуществить первые дальние атаки в ближайшие дни ракетами ATACMS с дальностью действия до 190 миль (306 км).

"Хотя некоторые официальные лица США выразили скептицизм относительно того, что разрешение на дальние удары изменит общую траекторию войны, это решение может помочь Украине в момент, когда российские войска преуспевают, и, возможно, поставит Киев в лучшую позицию для переговоров, когда и когда состоятся переговоры о прекращении огня", – говорится в сообщении.

По неофициальным данным, такой удар уже мог произойти ночью 19 ноября по складу ГРАУ РФ в Карачеве Брянской области, в 130 км от границы с Украиной. Официального подтверждения украинских властей не было, тогда как в Минобороны РФ заявили, что Украина нанесла удар по Карачеву 6 ракетами ATACMS.

Разрешение на удары по РФ – что о нем думают в Европе

Помимо США, разрешение на удары активно обсуждают и в европейских странах. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что США разрешили Украине наносить удары по российской территории на глубину до 300 километров.

"То есть речь идет о радиусе в 300 километров. Это не так много, если говорить о расстоянии, это не большое расстояние, оно не доходит далеко вглубь страны, но это решение администрации. Почему они приняли это решение сейчас, а не до выборов? Я не знаю", – добавил он и уточнил, что страны ЕС не приняли единого решения.

Одобрительно отреагировал на разрешение США и президент Литвы Гитанас Науседа – он назвал его "решающим моментом" в борьбе Украины против российской агрессии.

"Этот день настал! Украина может наносить удары по военным объектам России с помощью ракет дальнего радиуса действия. Это решающий момент в борьбе с агрессором Россией", – отметил Науседа.

Что известно о ракетах ATACMS / Инфографика Главреда

Так, вскоре после появления сообщения о разрешении со стороны США, французская газета Le Figaro написала, что Франция и Британия также разрешили Украине нанести удар вглубь российской территории с помощью своих ракет SCALP/Storm Shadow.

"Это решение означает серьезное изменение в проведении операций украинских сил, которые, как говорят, имеют больше американских ракет, чем франко-британских", – сообщало издание, однако позже материал отредактировали и убрали напоминание о разрешении европейских стран на удары.

Позднее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что решение по дальнобойным ударам для Украины "остается вариантом на повестке дня".

"Мы открыто заявили, что это вариант, который мы рассмотрим, если он позволит нанести удар по целям в местах, из которых Россия в настоящее время атакует украинскую территорию. Так что ничего нового с другой стороны," – сообщил дипломат.

Параллельно с этим обсуждения о предоставлении Украине дальнобойного оружия активизировались и в Германии. Так, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, передача Украине ракет Taurus, против которой выступает действующий канцлер Олаф Шольц, "не изменила бы ситуацию".

К слову, сам Шольц пытался оправдать отказ тем, что поставка Taurus по техническим их характеристикам требовала бы взятия "ответственности" за настройку их управления для ударов по целям в РФ.

Также отказались предоставлять разрешение и в Италии.

"Наша позиция по поводу использования оружия Украиной не изменилась: оно может быть использовано только на украинской территории", – заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.

А премьер-министр Словакии Роберт Фицо и вовсе раскритиковал предоставление Джо Байденом разрешения Украине, назвав такой шаг "беспрецедентной эскалацией напряжения". В схожем ключе высказался и Глава венгерского МИД Петер Сийярто ожидаемо назвал возможное решение Вашингтона "расширением войны до глобальных масштабов". По его словам, таким образом администрация Байдена предпринимает "последнюю отчаянную атаку на новую реальность".

"Это решение перечеркивает надежды на начало любых мирных переговоров и прекращение взаимного убийства славян в Украине. Удивительно, как быстро некоторые страны ЕС приветствовали воинственный шаг США. Это просто подтверждение того, что ЕС не в состоянии самостоятельно формировать принципиальные внешнеполитические позиции и что Запад хочет, чтобы война в Украине продолжалась любой ценой", – заявил политик.

Не одобрили действия нынешней администрации США и среди соратников новоизбранного президента Дональда Трампа.

"Военно-промышленный комплекс, кажется, пытается удостовериться, что Третья мировая война начнется до того, как мой отец получит возможность установить мир и спасти жизни. Надо зафиксировать эти триллионы долларов. К черту жизнь! Идиоты!", – написал Дональд Трамп младший.

А предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск и вовсе заявил, что Москва даст зеркальный ответ на решение США позволить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России.

"Проблема в том, что Россия ответит зеркально", – написал Маск.

Как ответит Россия

Напомним, что обсуждения предоставления разрешения на удары по России идут уже несколько месяцев подряд. Однако в сентябре, когда дискуссия подошла к кульминации, российский диктатор Владимир Путин в привычной ему манере стал угрожать Западу тем, что такое разрешение будет означать непосредственное участие США и стран НАТО в войне.

После сообщений о решении в США в МИД РФ решили напомнить эти угрозы – так, представитель ведомства Мария Захарова пригрозила, что ответ России будет ощутимым.

"Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта", – сказала она.

По мнению военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, изначально заявления о разрешении на удары по России могут быть частью большой геополитической игры.

"Итак, состоялся согласованный звонок, в котором Шольц высказывает Путину коллективную позицию Запада: надо прекращать войну и выводить войска из Украины. Понятно, что для Путина это не вариант, и он устраивает нам сначала рекордный шахедный удар с использованием 145 "шахедов", а потом – массированный ракетный удар. В ответ на это мы слышим якобы разрешение США бить по территории России. Таким образом, идет игра на повышение ставок с обеих сторон. Видимо, не могут договориться либо об условиях прекращения огня и начала переговорного процесса, либо вообще об условиях итогов этой войны: где надо остановиться, кому куда отойти, что за кем останется", – предположил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

По его словам, у России уже не осталось других вариантов для запугивания, кроме ядерного оружия, но и его в Кремле применять не торопятся.

"У России остался один вариант ответа, если Путин отпустит тормоза, – применение тактического ядерного оружия. По данным некоторых российских источников, запасы ракет России позволяют ей осуществить ещё 3-4 массированных удара, не более того. С учетом производства, если растянуть процесс месяца на два, чтобы успели что-то склепать – на пять массированных ракетных ударов… Мы третий год в ожидании Армагеддона со стороны России. И третий год Россия сама стирает начерченную собой "красную линию" и проглатывает ту пилюлю, которую мы ей засовываем", – отметил военный эксперт.

Военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев считает, что у Путина нет возможности отвечать на удары дальнобойным оружием.

"Путин ответит на все это последующими ударами по украинской энергетической инфраструктуре. У него есть только одна возможность отвечать. Хотя Путин сейчас не может решить основной для себя вопрос – выход на границы Донецкой области, судя по тому, как интенсивно российские войска пытаются продвинуться к административным границам. На использование тактического ядерного оружия Путин не пойдет. Он не субъективен в принятии такого решения – товарищ Си будет категорически против. Индия и Китай объяснили Путину, что война войной, но ядерная тема должна быть вообще снята с публичного пространства", - считает эксперт.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Будет ли достаточно ракет от США, чтобы изменить ситуацию на фронте?

Эксперты убеждены, что решение, которое Байден принял в завершении своей президентской каденции, может ставить под сомнение его практическое применение.

"Почему Украине разрешили бить американскими ракетами только по одному региону России? Все просто: потому что количество ракет ATACMS ограничено. Условно говоря, если будет предоставлена ​​сотня этих ракет, и удары ими будут рассеяны по всей территории РФ, в этом не будет смысла. Ну, ударим мы по составу в Брянской области, потом – в Воронежской, потом – где-то еще, противник минимизирует потери. А если сто ATACMS будут использованы концентрированно, по одной территории ограничено, эффект будет более ощутимым...Таким образом, мы не можем исключать того, что это решение о разрешении было принято двумя президентами США, оно согласовано и удовлетворяет обоих – и Байдена, и Трампа. С Байдена оно снимает ответственность за предоставление или непредоставление помощи Украине, а Трампу дает возможность давить на Украину. А для России это сигнал о том, что США готовы к эскалации", – отметил Снегирев.

Но даже несмотря на наличие такого разрешения, эксперты считают, что для целостной поддержки Украины этого может быть недостаточно, ведь для этого необходимо разрешение на использование дальнобойных ракет не только для ударов по Курской области, но и по России в целом.

"Важность дальних ударов на оперативную глубину связана с тем, чтобы поражать командные пункты, скопления техники и силы противника, то есть готовящиеся к развертыванию способности противника. Это очень важно, как и поражение различных складов боеприпасов. То есть это возможность оказывать серьезное влияние на логистику противника. А поскольку это вообще война логистики, это очень важный момент. Безусловно, это оказало бы существенную поддержку операции на Курщине, но не только – и на других участках фронта также есть необходимость бить вглубь тыла врага, имею в виду оккупированные территории", – объяснил Главреду писатель, военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Кто такой Валентин Бадрак Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года – директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года – член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

По мнению эксперта, имея определенное дополнительное количество ракет, Украина может использовать их для поражения логистических центров противника на оккупированной территории Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской области, где сейчас построены логистические возможности врага через железную дорогу – как известно, в Бердянск уже проведена железная дорога.

Более того, Бадрак также считает, что Украине следует настаивать на том, чтобы помощь была не только в виде тактических ракетных комплексов ATACMS, но и преемников этой ракеты – Precision Strike Missile, имеющих базовую дальность 500 км.

"Поскольку сейчас американцы довели дальность этой ракеты для своей армии до 650 км, а компании Raytheon Technologies и Northrop Grumman работают над четвертой версией дальностью уже 1000 км, для американцев не было бы большой проблемой передать хоть небольшую партию, то есть 20-30 ракет PrSM в виде психологической поддержки", – говорит Бадрак.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред