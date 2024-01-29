Претендует ли Украина на Кубань, Белгород и Воронеж: Огрызко – об "историческом" указе Зеленского

Когда режим Путина будет трещать по швам, украинцы, населяющие некоторые регионы РФ, смогут реализовать право на самоопределение, считает Владимир Огрызко.

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Огрызко объяснил, является ли указ Зеленского территориальными претензиями Украины к России / Главред

У России появился новый повод для истерики – президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Правительство получило поручение от президента разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России, в частности, на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине (это современные Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области РФ). В России это восприняли однозначно – "Киев заявил о территориальных претензиях на российские земли".

Дипломат, руководитель Центра исследования России, бывший министр иностранных дел Украины, кандидат исторических наук Владимир Огрызко в интервью Главреду рассказал, насколько целесообразна инициатива Зеленского в отношении земель, которые исторически населяли украинцы и которые теперь входят в состав РФ, можно ли этот шаг считать претензией Украины на Кубань, Белгородщину и ряд других регионов РФ, нужно ли это сейчас нашей стране, есть ли там еще люди, которые считают себя украинцами, а также при каких условиях эти территории могут перейти под контроль Киева.

Что вы думаете об этой инициативе? Почему именно сейчас Зеленский вспомнил о территориях РФ, которые исторически населяли украинцы?

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Указ был подписан президентом Зеленским в День соборности Украины, то есть единства всех украинских земель. А поскольку многие украинские земли волюнтаристским образом были переданы Российской Федерации, очевидно, по меньшей мере напомнить об этом вполне правильно и справедливо – чтобы мир понимал, что Россия не только сейчас пытается захватить украинские территории, а делала это и раньше. И это на самом деле является незаконными действиями.

С другой стороны, это вовсе не означает, что мы сейчас ставим под сомнение территориальную целостность любого государства. Мы – цивилизованная страна и нация, мы понимаем, что мир держится на уважении к международному праву.

С третьей стороны, этот указ говорит о том, что, когда путинский режим начнет трещать по швам, а Российская недоимперия – рушиться, тогда вопрос о перспективах и будущем тех или иных российских территорий снова станет актуальным.

В общем, и сейчас каждая нация и каждый народ, живущий на территории Российской недоимперии, имеет право на самоопределение, но национальным республикам запретили выходить из федерации. А если это образование – Российская Федерация – прекратит свое существование, и народы будут реализовывать свое право на самоопределение, то такое же право будут иметь и украинцы, живущие на украинских землях, которые были незаконно захвачены Россией. Таким образом, историческая справедливость будет восстановлена.

Можно ли эту инициативу считать заявкой или претензией Украины на эти территории? Возможно, не сейчас, а в перспективе.

Это будет зависеть только от решения людей, живущих на этих территориях, то есть если они определятся в пользу присоединения к материнской украинской земле, от которой они были оторваны. Потом и произойдет самоопределение народов, включая территории, которые сейчас населены украинцами.

Если посмотреть на документы, то это абсолютная истина: там живет и жило значительно больше украинцев, чем представителей других национальностей. Посмотрите хотя бы на названия населенных пунктов там, и вы увидите, что действительно речь идет об Украине. К тому же до сих пор там говорят на украинском, только его называют "говором", но это совсем ничего не меняет.

То есть этот указ – не предложение ставить вопрос о территориальных претензиях Украины к России, никоим образом.

Кроме прочего, правительству дано поручение думать над тем, чтобы международное сообщество знало о состоянии обеспечения национальных меньшинств, их культурных потребностей на территории РФ и так далее. Это очень положительный момент, потому что раньше мы это делали исключительно дипломатическими путями, не публично, а теперь это поставлено на публичную основу. И это абсолютно правильная логика.

Нужно ли Украине пытаться возвращать этих людей и территории? В указе говорится о том, что нужно "разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России". Но есть ли там еще такие люди, которые идентифицируют себя как украинцы, или российская пропаганда всех "отформатировала" за эти годы под типичного россиянина?

Это очень важный вопрос. Но у меня однозначного ответа на него нет. Там действительно много людей, которых теперь можно было бы назвать "хохлами", которые "переформатировались" и стали среднестатистическими жителями недоимперии, для которых их родины, откуда они когда-то уехали, нет. Но и нельзя говорить о том, что нет других. Здесь, я думаю, будет идти речь об определенных пропорциях.

Как это все произойдет после того, как эта недоимперия развалится, сейчас прогнозировать невозможно. Но мы имеем полное право ставить вопрос о том, чтобы те люди, которые там себя идентифицируют как украинцы, имели право на свою культурную самобытность, чего не имеют ни они, ни представители национальных меньшинств РФ. Ведь сейчас в национальных республиках совсем необязательно изучать родной язык – его заменили русским. Это тоже доказательство русификации, которая там поставлена на мощный государственный уровень.

Как Россия будет воспринимать этот указ и реагировать на него? Медведев уже назвал его "указом о территориальных претензиях к России на земли".

Были и другие реакции, они однотипны. Здесь ничего нового нет. Думаю, в данном случае нам не надо на это никак реагировать. Как говорил классик, нам свое делать.

А на Западе как это воспримут? Не испугаются, что Украина после возвращения Крыма и Донбасса впоследствии поставит себе цель возвращать другие территории?

Недавно я общался с американцами, которые близки к работе Конгресса, и закончил свое обращение к ним словами "Прекращайте бояться". Если они наконец поймут, что бояться не нужно, будут положительные результаты, в первую очередь, для них самих.

Пока что Запад вообще пугает идея о том, что Россия должна распасться. Для него это пока неподъемный вес. Но ничего, когда-то они считали Россию "надеждой демократии", а теперь поняли, что сильно ошиблись. Ошибутся они и в этом, вопрос только в том, как быстро это произойдет.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию "Наша Украина". В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России.

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