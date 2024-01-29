УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Эксклюзивы

Претендует ли Украина на Кубань, Белгород и Воронеж: Огрызко – об "историческом" указе Зеленского

Надежда Майная
29 января 2024, 09:00обновлено 29 января, 10:40
Когда режим Путина будет трещать по швам, украинцы, населяющие некоторые регионы РФ, смогут реализовать право на самоопределение, считает Владимир Огрызко.
Украина не выдвигает претензий на Кубань или Белгород, и
Огрызко объяснил, является ли указ Зеленского территориальными претензиями Украины к России / Главред

У России появился новый повод для истерики – президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Правительство получило поручение от президента разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России, в частности, на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине (это современные Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области РФ). В России это восприняли однозначно – "Киев заявил о территориальных претензиях на российские земли".

Дипломат, руководитель Центра исследования России, бывший министр иностранных дел Украины, кандидат исторических наук Владимир Огрызко в интервью Главреду рассказал, насколько целесообразна инициатива Зеленского в отношении земель, которые исторически населяли украинцы и которые теперь входят в состав РФ, можно ли этот шаг считать претензией Украины на Кубань, Белгородщину и ряд других регионов РФ, нужно ли это сейчас нашей стране, есть ли там еще люди, которые считают себя украинцами, а также при каких условиях эти территории могут перейти под контроль Киева.

Что вы думаете об этой инициативе? Почему именно сейчас Зеленский вспомнил о территориях РФ, которые исторически населяли украинцы?

видео дня

Указ был подписан президентом Зеленским в День соборности Украины, то есть единства всех украинских земель. А поскольку многие украинские земли волюнтаристским образом были переданы Российской Федерации, очевидно, по меньшей мере напомнить об этом вполне правильно и справедливо – чтобы мир понимал, что Россия не только сейчас пытается захватить украинские территории, а делала это и раньше. И это на самом деле является незаконными действиями.

С другой стороны, это вовсе не означает, что мы сейчас ставим под сомнение территориальную целостность любого государства. Мы – цивилизованная страна и нация, мы понимаем, что мир держится на уважении к международному праву.

С третьей стороны, этот указ говорит о том, что, когда путинский режим начнет трещать по швам, а Российская недоимперия – рушиться, тогда вопрос о перспективах и будущем тех или иных российских территорий снова станет актуальным.

В общем, и сейчас каждая нация и каждый народ, живущий на территории Российской недоимперии, имеет право на самоопределение, но национальным республикам запретили выходить из федерации. А если это образование – Российская Федерация – прекратит свое существование, и народы будут реализовывать свое право на самоопределение, то такое же право будут иметь и украинцы, живущие на украинских землях, которые были незаконно захвачены Россией. Таким образом, историческая справедливость будет восстановлена.

Можно ли эту инициативу считать заявкой или претензией Украины на эти территории? Возможно, не сейчас, а в перспективе.

Это будет зависеть только от решения людей, живущих на этих территориях, то есть если они определятся в пользу присоединения к материнской украинской земле, от которой они были оторваны. Потом и произойдет самоопределение народов, включая территории, которые сейчас населены украинцами.

Если посмотреть на документы, то это абсолютная истина: там живет и жило значительно больше украинцев, чем представителей других национальностей. Посмотрите хотя бы на названия населенных пунктов там, и вы увидите, что действительно речь идет об Украине. К тому же до сих пор там говорят на украинском, только его называют "говором", но это совсем ничего не меняет.

То есть этот указ – не предложение ставить вопрос о территориальных претензиях Украины к России, никоим образом.

Кроме прочего, правительству дано поручение думать над тем, чтобы международное сообщество знало о состоянии обеспечения национальных меньшинств, их культурных потребностей на территории РФ и так далее. Это очень положительный момент, потому что раньше мы это делали исключительно дипломатическими путями, не публично, а теперь это поставлено на публичную основу. И это абсолютно правильная логика.

Нужно ли Украине пытаться возвращать этих людей и территории? В указе говорится о том, что нужно "разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России". Но есть ли там еще такие люди, которые идентифицируют себя как украинцы, или российская пропаганда всех "отформатировала" за эти годы под типичного россиянина?

Это очень важный вопрос. Но у меня однозначного ответа на него нет. Там действительно много людей, которых теперь можно было бы назвать "хохлами", которые "переформатировались" и стали среднестатистическими жителями недоимперии, для которых их родины, откуда они когда-то уехали, нет. Но и нельзя говорить о том, что нет других. Здесь, я думаю, будет идти речь об определенных пропорциях.

Как это все произойдет после того, как эта недоимперия развалится, сейчас прогнозировать невозможно. Но мы имеем полное право ставить вопрос о том, чтобы те люди, которые там себя идентифицируют как украинцы, имели право на свою культурную самобытность, чего не имеют ни они, ни представители национальных меньшинств РФ. Ведь сейчас в национальных республиках совсем необязательно изучать родной язык – его заменили русским. Это тоже доказательство русификации, которая там поставлена на мощный государственный уровень.

Как Россия будет воспринимать этот указ и реагировать на него? Медведев уже назвал его "указом о территориальных претензиях к России на земли".

Были и другие реакции, они однотипны. Здесь ничего нового нет. Думаю, в данном случае нам не надо на это никак реагировать. Как говорил классик, нам свое делать.

А на Западе как это воспримут? Не испугаются, что Украина после возвращения Крыма и Донбасса впоследствии поставит себе цель возвращать другие территории?

Недавно я общался с американцами, которые близки к работе Конгресса, и закончил свое обращение к ним словами "Прекращайте бояться". Если они наконец поймут, что бояться не нужно, будут положительные результаты, в первую очередь, для них самих.

Пока что Запад вообще пугает идея о том, что Россия должна распасться. Для него это пока неподъемный вес. Но ничего, когда-то они считали Россию "надеждой демократии", а теперь поняли, что сильно ошиблись. Ошибутся они и в этом, вопрос только в том, как быстро это произойдет.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию "Наша Украина". В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Кубань Владимир Зеленский территориальные претензии Владимир Огрызко война России и Украины распад России Белгородская область
Реклама

Главное за день

"Абсолютно неправильно": Зеленский жестко высказался насчет "облав" ТЦК

"Абсолютно неправильно": Зеленский жестко высказался насчет "облав" ТЦК

10:35 Украина
"Мы в очень сложном моменте": Зеленский оценил, закончится ли война в 2024 году

"Мы в очень сложном моменте": Зеленский оценил, закончится ли война в 2024 году

09:55 Украина
Угроза Третьей мировой и сроки окончания войны: громкие заявления Зеленского

Угроза Третьей мировой и сроки окончания войны: громкие заявления Зеленского

09:39 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:36

"Есть люди, которые 700 дней на поле боя": Зеленский высказался о демобилизации

10:35

"Абсолютно неправильно": Зеленский жестко высказался насчет "облав" ТЦК

10:07

Копия Фриске: бывший муж умершей звезды показал подросшего сына

09:55

"Мы в очень сложном моменте": Зеленский оценил, закончится ли война в 2024 годуВидео

09:45

Гороскоп на февраль 2024: Ракам пора что-то менять, Рыбам - одиночество

В 2024-м война не закончится, но будет иной, так как Украина получит неожиданное оружие – ЯременкоВ 2024-м война не закончится, но будет иной, так как Украина получит неожиданное оружие – Яременко
09:39

Угроза Третьей мировой и сроки окончания войны: громкие заявления Зеленского

09:35

"Они все защищают Европу и мир": Зеленский назвал численность армии Украины

09:25

Три года на подготовку: НАТО готовится к ракетным ударам РФ по Европе — The Times

09:16

Возможно ли наступление на Киев 2.0?мнение

Реклама
09:04

Гороскоп на завтра 30 января 2024: Тельцов подведут ноги, Близнецам - важное решение

09:02

ВСУ не дали россиянам закрепиться в Табаевке: в селе идут ожесточенные бои

09:00

Претендует ли Украина на Кубань, Белгород и Воронеж: Огрызко – об "историческом" указе ЗеленскогоЭксклюзив

08:16

Ночью РФ ударила по Украине дронами и "Шахедами": первые подробности

07:19

Минобороны проводит внеплановые проверки ТЦК: Умеров заявил о нарушениях

06:50

ЕС ударит по экономике Венгрии, если Орбан наложит вето на помощь Украине - FT

06:06

Чем объясняется "миролюбие" европейских элит?мнение

05:15

"Часть нашей нации": в Румынии хотят отобрать у Украины большую часть территорий

04:10

"Бомбонуть в любой момент": эксперт рассказал планы Путина на ядерное оружиеВидео

03:30

Еще одной категории мужчин хотят предложить платную отсрочку от армии

02:35

"Жить с тем, кто унижает, бьет": Мозговая рассказала про насилие со стороны мужа

Реклама
02:05

Двигать не нужно: как помыть пол под холодильником

01:35

"Это злой план": нардеп сказал, что нужно сделать с РФ, чтобы Украина была в безопасностиВидео

00:39

Невестка скандальной Оксаны Марченко рассекретила имя и пол второго ребенка

00:03

Как быстро отучить кота лазить по столу: результат вас удивит

28 января, воскресенье
23:22

Евровидение-2024: букмекеры назвали аутсайдера, который вышиб Украину из лидеров

23:08

Украину накрыл сильнейший геомагнитный шторм: "трусить" будет почти 10 дней

22:49

Столтенберг хочет пригласить Украину в НАТО: когда это возможно

21:59

Оккупанты атакуют ВСУ редкими пушками - Defense Express

21:50

РФ атаковала Украину баллистикой и беспилотниками: в областях прогремели взрывы

21:33

Сергей Притула довел Лесю Никитюк до слез - что случилосьВидео

21:09

Массовая подготовка пехотинцев: ВСУ - о мобилизации 500 тысяч украинцев

21:01

Наступление оккупантов "захлебывается", враг не может достичь успехов - ВСУ

20:40

Любовный гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля: кому из знаков повезет в любви

20:24

Есть погибшие, много раненых: беспилотники атаковали базу США в Иордании - Байден

20:15

Классический фашист Путин теперь будет бороться сам с собоймнение

20:04

"Начинается период триумфа": назван самый важный и победный год для Украины - прогнозВидео

19:53

Лунный календарь на 29 января: почему в этот день нельзя выяснять отношения

19:44

Снегопады, туман и 10-градусный мороз: в Украину влетает непогода

19:41

Известный танцор и фанат русской культуры выступает на сцене Нацоперы Украины

18:59

Любители мандарин будут в восторге: Клопотенко показал необычный рецепт Тирамису

Реклама
18:50

Снаряд влетел прямо в комнату: россияне убили последнего жителя села на Сумщине

18:28

Виталий Портников. Новая американская стратегия для УкраиныВидеоблоги

18:00

Без ножа и овощечистки: как легко очистить морковь

17:56

В Крым свозят оккупантов: партизаны показали, что происходит в Джанкое

17:49

Готов ли Евросоюз к войне с Россией?мнение

17:46

В сети вспыхнул скандал вокруг "ХЗВ" с участием Верещук: звезды смеются

17:46

Уничтожал врага в окружении 46 дней: военный сам ампутировал палец, чтобы выжить

17:32

"Война забрала у меня семью": звезда "Крепостной" уволился из ВСУ

17:32

Армия Украины подходит к оборонительным рубежам оккупантов: в ВСУ раскрыли план РФ

16:51

Армия РФ атакует 50 раз за сутки: военные раскрыли ситуацию на фронте для CNN

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять