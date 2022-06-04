Гороскоп на июнь-2022: Водолея ждет звездный час, а Скорпиона – очень сложный период

Астролог Влад Росс предсказал сложный июнь-2022 Раку и Стрельцу / Главред

Первый месяц лета обещает быть более-менее спокойным и благожелательным месяцем, без особых напряженных аспектов и рутины.

Во многом это будет обусловлено несколькими благоприятными аспектами планет.

Главным астрологическим событием июня 2022 года станет выход Меркурия из ретроградности и переход в прямое движение, которое начнется с 5 числа. После этой даты дела пойдут намного живее и удачнее, а поездки станут безопасными.

Другой хороший момент связан с тем, что 13 июня Меркурий перейдет в свою обитель, то есть в знак Близнецы, и будет находиться там до 5 июля. В связи с этим повысится интеллектуальная активность, люди станут больше общаться, лучше будут складываться встречи и поездки.

Впрочем, не у всех знаков зодиака дела пойдут гладко в первый месяц лета.

Счастливчики июня 2022 года:

Овен

В начале лета Овну придется основательно суетиться и бегать по рабочим делам – Марс будет пребывать в знаке своей обители, то есть в Овне. В июне 2022-го представителям этого знака не стоит распылять энергию, быть импульсивным и хвататься за все дела подряд, иначе они создадут себе большие проблемы.

Если на горизонте появится что-то стоящее, Овну стоит проявлять инициативу.

Мало того, что в июне будет Марс в Овне, так ещё и планета большого счастья Юпитер расположится в этом знаке. Потому в июне Овен будет самым большим счастливчиком.

Мелких и хлопотных дел в этом месяце предстоит много, но душа потребует перемен. Потому Овну следует дать волю фантазии, общаться с новыми людьми, знакомиться с новыми идеями. Динамичность месяца заметно отразится на результате.

Овен в июне-2022 будет способен круто изменить рабочую сферу, освоить новые специальности, добыть ценную информацию. Ничто не останется без вознаграждения, потому нужно действовать, не делая себе послаблений.

Хорошо в июне заниматься продажей жилья, переездом и обустройством на новом месте.

Не исключено, что кому-то из близких понадобится экстренная поддержка и помощь Овна.

Читайте такжеАстрологический прогноз на июнь-2022: чего опасаться и каким делам посвятить месяцМесяц будет очень насыщенным в профессиональной сфере, потому ни в коем случае нельзя упустить это время. Овну лучше отменить все отпуска и запланированный отдых – сейчас не время для расслабления. Овну предстоит масса новых проектов, активная общественная деятельность, выступления на мероприятиях. Необходимо быть ответственным и доводить дело до конца.

Успех будет на стороне тех представителей знака, которые наконец решат заняться бизнесом и станут предпринимателями. Отлично пойдут любые финансовые дела. Работоспособность будет на максимуме.

Однако возможны сложности в поездках, особенно в конце месяца, когда не исключены препятствия при передвижениях и ДТП.

Июнь не будет богат на крупные приобретения. Бо́льшая часть денег будет уходить на обучение и курсы. Овну стоит поискать дополнительный источник дохода. Меркурий создаст для Овна все необходимые условия для практической деятельности. С 13 июня получится реализовывать интеллектуальные проекты и заводить выгодные знакомства.

В июне Овен будет мобилен и коммуникабелен. Однако внимание будет несколько расфокусировано, потому понадобится сосредоточенность, особенно во второй половине месяца.

Не стоит удивляться, если возникнут какие-либо сложности с документами и транспортом. Очень возможны поломки автомобиля.

Что касается здоровья, то Овну в июне следует обратить внимание на желудок и сердце, пройти обследование и курс, направленный на профилактику. И если появились какие-то проблемы с сердцем или желудком, обязательно нужно обращаться к врачу. Но, в целом, физическое состояние и иммунитет будут довольно сильными, и можно будет преодолеть любую, даже трудноизлечимую болезнь. Если Овну нужна какая-либо операция, то на июнь ее точно можно планировать. Также Овну стоит делать гимнастику по утрам и больше ходить пешком. В этом месяце стоит заняться спортом и пойти в зал.

Телец

Гороскоп Тельца на июнь 2022 года говорит о том, что он будет очень заинтересован и озабочен своим материальным благосостоянием. Если Телец почувствует, что работает очень много, а зарплата слишком низкая, нужно срочно искать другое место – это хороший месяц для кардинальных перемен в деловой и финансовой сферах. Не лишним будет покопаться в себе и отыскать таланты, которые также могут привести к финансовым прибылям.

Накопив или заработав хорошую сумму, Тельцу не стоит торопиться её спускать на спонтанные покупки – лучше найти надёжный способ вложения, чтобы деньги кормили в будущем. Тем более, Тельцу не стоит завидовать тем, кто успешнее и богаче, чем он.

У Тельца в июне немало шансов достичь желаемого, развиваться в нужном направлении, открыть своё дело. Потому гороскоп советует в этом месяце не снижать деловых темпов.

Венера будет в Тельце, потому представители этого знака будут вторыми счастливчиками месяца после Овна.

В начале лета велика вероятность крупного приобретения. Это может быть ценная дорогая вещь, антиквариат или новое жильё. Любые дела и сделки, касающиеся недвижимости, будут успешными. Но браться за них нужно после стационарности Меркурия, после 5 июня. В этом месяце можно будет приобрести то, что в будущем получится удачно продать. Только следует быть внимательнее, чтобы никто не обвёл вокруг пальца в процессе купли-продажи в середине месяца, то есть в дни вблизи полнолуния в негативном аспекте к Нептуну.

Читайте такжеГороскоп на неделю 6 -12 июня: Девам – расставание, Львам – удача в делах, Скорпионам – недругиХороший месяц для сбора нужной информации, чёткого анализа происходящих событий. Тельцу не следует в июне быть слишком упрямым или с долей эгоцентризма выражать свои мысли. Здравомыслие и природа Тельца должны брать верх.

Многие будут живо обсуждать Тельца не только за спиной, но и говорить правду в глаза о внешности, привычках, взглядах на жизнь и негативных качествах.

Венера в 1-ом доме гороскопа Тельца даёт возможность преобразить свою внешность, потому можно делать пластические операции, покупать ювелирные украшения, менять гардероб. Но это нужно успеть до двадцатых чисел июня.

В этом месяце Телец сможет блеснуть своими талантами, идеями, умственными неординарными способностями.

В 1-ом доме гороскопа также будет Меркурий – это даёт хорошие возможности для путешествий, поездок. Тельцу удастся выпутаться из сложных ситуаций повысить личностный авторитет особенно в первой половине месяца, получить знания, достичь новых высот.

Кроме того, Меркурий считается богом торговли, потому Телец в июне может быть успешным в коммерческих сделках, смело приобретать книги, бытовую технику и обновлять гардероб, но после 5-го числа. При заключении сделок и оформлении документов Тельцу нужно быть бдительным, внимательно изучать то, что он собирается подписывать – в этот момент нужно будет доверять только себе.

После 13 июня Меркурий перейдёт во 2-ой дом гороскопа Тельца, и это будет благоприятное время для занятия личным бизнесом и выстраивания финансовых планов на долгий срок. Полезное бизнес-партнёрство также может прийти во второй половине месяца. Стратегический подход должен быть в обязательном порядке.

Любые решения Тельцу нужно принимать и любые действия нужно совершать только после тщательного обдумывания – никакой импульсивности. Нужно всё точно и скрупулёзно просчитывать.

Хорошо посещать курсы повышения квалификации. Те Тельцы из старшего поколения, которые не овладели ещё компьютером, планшетом или другой техникой, в это время должны наверстать упущенное и освоить всё это.

Тельцу благоприятно в это время покупать компьютеры, телевизоры, планшеты. Но – только после 5 июня.

В плане здоровья в этом месяце у Тельца не исключены сбои в работе желудка, кишечника, печени. Нужно обращаться к врачам, специалистам и начинать лечение. В июне о себе напомнят старые болячки. Потому в начале лета нужно налегать на малокалорийные продукты и соблюдать режим питания. Марс, который отвечает за физическое здоровье Тельца, будет передвигаться по 12-му дому, что может давать временное чувство одиночества, создавать строгие рамки, избавлять от комплексов, но может быть большая усталость. Душевная тоска и уход в депрессию – главное, чего стоит опасаться.

Лев

Июнь 2022-го станет замечательнейшим временем для Льва, когда все вокруг будут им восхищаться, забрасывать его комплиментами. В это время удастся воплотить самые невероятные идеи. Только не стоит забывать о приоритетах, которые предварительно нужно расставить очень грамотно.

Весьма вероятно, что Льва выдвинут на высокий пост, и он уверенно будет продвигаться по карьерной лестнице. Льву удастся не упустить из виду ни одного уникального проекта.

Есть шанс в июне обзавестись новыми друзьями, партнерами, единомышленниками. У окружающих сложится впечатления, что все само идет в руки Льва, но, на самом деле, ему придется основательно побороться за успех и потрудиться. Не исключено, что на пути будут встречаться серьезные преграды. Лев может оступаться, но зато опыта наберется выше крыши.

Любимый человек в июне будет постоянно поддерживать Льва и сопереживать. В целом, июнь хорош для любви, завязывания отношений, особенно с иностранцами.

Энергия Солнца будет давать помощь Льву. Благодаря Солнцу Лев наполнится силой духа и неподдельным гуманизмом. Лев будет очень уверен в себе, из-за чего может взвалить на себя больше дел, чем сможет выполнить. Так что важно не переборщить с амбициями и самомнением.

Искренность и догадливость дадут в июне Льву возможность найти подход почти к любому человеку.

В 11-ом доме гороскопа Льва будет пребывать Солнце, это благоприятно повлияет на дружеские контакты. Лев постоянно будет в центре внимания благодаря своей кипучей энергии и позитивному настроению. Излишняя самоуверенность может привести к негативным поворотам в рабочей сфере, особенно в середине месяца.

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Главное, что нужно помнить Льву – трудиться в начале лета нужно в сплоченном коллективе. Не исключено открытие своего дела или начало важного сотрудничества, где Лев будет играть роль лидера и опытного руководителя. Представителям этого знака просто необходимо в июне запустить свой бизнес-проект, поскольку предпринимательская деятельность сразу пойдет на взлет, и начатый бизнес будет процветать, особенно если Лев щедро вложится деньгами в свое дело. Не стоит бояться что-либо менять в структуре производства, торговли или крупного коммерческого производства.

Для Льва важно не упустить шанс продвинуться вверх.

Меркурий будет пребывать в 11-ом доме гороскопа Льва с 13 июня, потому любой проект, начатый во второй половине июня, может принести этому знаку огромный успех. Не исключено оттачивание мастерства и применение старых знаний в профессии. Могут даже появиться гениальные идеи.

Хорошее время для дебатов, споров. Лев может смело обращаться в суд и быть уверенным в победе.

Что касается здоровья Льва, то положительная энергия Марса и влияние Солнца обусловят прекрасное самочувствие и состояние здоровья. Но необходимо укреплять иммунную систему, вести активный образ жизни. Спорт и физические упражнения помогут сохранить бодрое расположение духа. Тренировки, фитнес, пробежки, плавание – все это пойдет на пользу. Кроме того, Марс в 9-ом доме гороскопа Льва располагает к занятиям восточными единоборствами, медитацией и путешествиям за границу, чтобы, например, в Баден-Бадене или Карловых Варах укрепить здоровье.

Водолей

Водолей в июне 2022-го будет активен и оптимистичен, что притянет в его жизнь массу приятных в общении людей. Месяц пройдёт под знаком плюс. Этот период будет наполнен яркими событиями и хорошими новостями.

Водолей всей душой будет стремиться к авантюрам и рискованным предприятиям, будет пытаться окунаться с головой во всевозможные приключения. При этом важно не терять благоразумия, иначе есть риск погрязнуть неприятных историях любви и проблемах.

Водолею в июне важно чётко расставить приоритеты: что для него счастье и комфорт. Если в приоритете будут физическое удовольствие и сплошные развлечения, то потом не надо жаловаться на судьбу и удивляться. Если же Водолей выберет культурное времяпрепровождения (концерты, кино, выставки), он не прогадает.

В июне Водолея ждёт удача в любви. Возможны любовные приключения, причём немалое количество. Если представители этого знака ещё не встретили свою избранницу или избранника, то июнь в этом плане будет очень благоприятен.

Если у Водолея есть дети, то в первый месяц лета представится повод искренне гордиться ими, их заслугами. Если детей нет, то июнь будет прекрасным временем для зачатия, в результате которого может родиться гениальный ребёнок.

Читайте такжеГороскоп на июнь 2022: Рыб ждет месяц побед, любви, свиданий и комплиментовВодолею следует больше времени проводить с детьми, поскольку это даст заряд оптимизма на будущее.

В июне представители знака также могут попытать счастье в лотереях – возможен крупный выигрыш, но всё нужно продумывать заранее, чтобы не оказаться в убытках.

В 5-ом доме гороскопа Водолея будет прибывать Солнце, которое будет влиять на сферу творчества и любви. Работа на какое-то время отойдёт на второй план. Водолею нужно развлекаться, бывать везде, где только можно.

Водолею будет просто необходимо отдохнуть. Если он планировал отпуск или поездку в другую страну, смело можно отправляться в дорогу. Также июнь будет благоприятным, чтобы сделать предложение руки и сердца, особенно после 5-го июня.

Если в начале лета Водолею придётся усиленно трудиться, не стоит отчаиваться. Однако больше сил и энергии всё равно стоит вкладывать в семью, чем в работу.

В этом месяце благоприятно покупать недвижимость, хорошее время для инвестиций.

В первых числах июня Водолей может получить важные известия, касающиеся родственников. Информация будет действительно ценной, и она отразится на взаимоотношениях с родителями.

Хороший месяц, чтобы начать ремонт, купить что-то для дома или изменить интерьер.

После 13 июня в 7-ом доме гороскопа Водолея будет находиться Меркурий, потому звездный час для представителей знака будет во второй половине месяца. Стоит больше внимания уделять интеллектуальной деятельности, стараться делать то, что реально нравится Водолею и приносит радость. Не исключено, что Водолей вспомнит о давнем увлечении и сумеет прекрасно развить своё хобби. Многие представители знака будут культурно развиваться, посещая выставки или театры.

Меркурий будет благоприятствовать финансовой удаче Водолея. Если Водолей рискнёт попробовать себя в азартных играх либо вложиться в рискованное предприятие, может оказаться в полном выигрыше, особенно во второй половине месяца.

Водолея ждёт успех за рубежом, дальние поездки и путешествия. Ожидается романтическое знакомство, которое может продлиться довольно долго.

Иммунитет Водолея в июне будет просто прекрасен, аппетит – грех жаловаться, а энергия будет бить ключом. Но если Водолей будет халатно относиться к своему здоровью, есть риск переохлаждения и обострения болячек, спровоцированных этим. Будет нелишним посетить кардиолога и эндокринолога, проконтролировать давление. Хорошее время, чтобы бывать на природе.

Влад Росс / УНИАН

Неудачники июня-2022:

Рак

Июнь 2022-го для Рака будет очень сложным периодом, поскольку Марс будет в жёстком квадрате к Раку – в Овне. Позиция Солнца в июне хорошо отразится на некоторых качествах представителей знака Рак. Творить добро, достигать идеала, открыто помогать людям – вот к чему нужно стремиться Раку. Многие представители знака захотят уединиться. Временное отшельничество поможет открыть в себе много интересного. Ракам не будет нужно чрезмерное общение и повышенный интерес к своей персоне. Наоборот, превалировать будет желание уйти в тень и освободиться от всего лишнего. Одиночество наполнится гармонией. Получится отдохнуть и перезарядиться. Июнь – прекрасное время для Рака, чтобы отправиться на море.

Рак будет непомерно великодушен и отзывчив по отношению ко всем своим близким и родным. Кроме того, он сможет обзавестись новыми друзьями, поскольку Венера будет находиться в зодиакальном знаке Тельца. Рак окажет поддержку всем, даже малознакомым людям, проявит сострадание и милосердие. Это будет хорошим подспорьем для будущих дел Рака.

Однако Раку важно не возгордиться, а просто убедиться, что он способен на благородные и бескорыстные поступки. Раку в этом месяце нужно отдавать.

Возможны в июне сплетни, интриги, коварные замыслы и происки конкурентов. Потому нужно быть крайне осторожным, чтобы не погрязнуть в этом мерзком болоте. Самое обидно, что человек, которому Рак доверял всем сердцем, может оказаться в рядах неприятелей и сплетников. А дружба может перерасти во вражду.

В 12-ом доме гороскопа Рака будет находиться Солнце, а, значит, июнь станет временем ограничений, фобий, раскрытия тайн.

Не стоит переутомляться и быть чересчур инициативным в работе, иначе Рак рискует окружить себя недоброжелателями. Утечка энергии будет колоссальной. Лучше заняться мелкими и рутинными делами. Худшее время для перехода на новую работу или смены вида деятельности. Лучше перебрать документы, навести порядок на рабочем столе. Вообще, это хорошее время, чтобы провести инвентаризацию.

Раку в июне следует написать заявление на отпуск – отдых сложится великолепно.

После 13 июня Меркурий будет давать Раку интуитивное восприятие событий. В это время можно изучать какие-то тайные знания или погрузиться в веру.

Читайте такжеНе совершайте поездок и не подписывайте важные документы: астролог назвал самые неудачные дни июняРаку стоит прислушаться к словам и присмотреться к поступкам того, кого мысленно он уже вознес на пьедестал, особенно в любовном плане. Это не лучшее время для любовных отношений. Ошибки и промахи Раку будут стоить очень дорого. Партнер может оказаться корыстным и ненадежным, а девушки – слишком честолюбивыми.

Марс будет в июне в 10-м доме гороскопа Рака, плюс слабое влияние Солнца на организм – все это может создавать сложные ситуации, связанные со здоровьем. Давние болячки могут обостриться, например, изжога.

Июнь подойдет для профилактических процедур, осмотра у врача, диагностики организма. В целом, июнь хорош для укрепления здоровья, закалки, отдыха в санатории.

Не помешает также обратиться к психологу, чтобы вывести свое состояние на новый уровень. Хорошее время, чтобы бросить курить. Переедание и алкоголь будут для Рака весьма неблагоприятны. Нельзя идти на поводу у своих капризов. Стоит заниматься йогой, гимнастикой, дыхательными упражнениями.

Скорпион

Июнь 2022 года будет для Скорпиона очень сложным месяцем.

В этом месяце представители знака будут требовательны к себе и другим. Они будут стремиться к идеалу буквально во всем, и изменения коснутся многих сфер жизни. Это будет месяц трансформаций и преобразований.

Скорпион будет стремиться добиться большего. Для этого у него есть и мотивация, и энергия.

Марс в 6-ом доме может давать Скорпиону травмы и сложные ситуации. И вообще, нужно быть очень внимательным в работе, ведь там могут обостриться отношения с коллегами, подчинёнными, и возникнут конфликтные ситуации. Сложный ком неприятных обстоятельств может преследовать Скорпиона.

В этом месяце могут всплыть вопросы налогов, алиментов, страховок, а также может увеличиться количество походов в банк. На Скорпиона может наехать какая-то проверяющая структура.

Если в июне Скорпиону захочется освоить новую профессию, то он может смело браться за новое дело. Переход с одной работы на другую будет весьма успешным. Возможно, Скорпиону предложат повышение, но он должен трезво оценивать свои возможности и понимать, справится ли он.

Денежные вопросы в этом месяце станут самой важной темой для представителей этого знака зодиака. Скорпион может рисковать и выиграть в лотерею.

Из-за Марса в 6-ом доме рутина на работе просто гарантирована. Хотя благодаря этому можно будет сдвинуть с места то дело, за которое он никак не мог взяться и довести до конца. Скорпион будет получать наслаждение от своей работы, если сумеет преодолеть препятствия.

В первой половине июня Меркурий будет в 7-ом доме гороскопа Скорпиона. В это время возрастёт активность, особенно во всем, что касается партнёрской деятельности. Также в это время у Скорпиона могут быть ссоры и споры в браке. Возможны конфликты с деловыми партнёрами.

Читайте такжеПродолжение войны и пожары: астролог назвал самые опасные моменты июня 2022С 13 июня Меркурий перейдёт в 8-ой дом, поэтому могут быть кризисные ситуации в поездках. Во второй половине месяца не рекомендуется вообще куда-либо выезжать. Нужно быть предельно осторожным на дороге, так как возможны несчастные случаи и ДТП.

Эмоциональная составляющая в разговорах будет иметь гораздо большее значение для Скорпиона, чем смысл сказанных слов. С другой стороны, Скорпион с лёгкостью будет распознавать ложь, чувствовать предательство. Но при этом представителям знака не стоит идти на открытый конфликт и обвинять человека во лжи.

В это время Скорпиона будут окружать тайны других людей. Его будет неудержимо тянуть к эзотерике, психологии, вопросам жизни и смерти. В этом месяце может возникнуть интерес к расследованиям и исследованиям.

В июне Скорпиону нужно быть очень осторожным с острыми и горячими предметами. Скорпион может пожелать заняться экстремальными видами спорта, но стоит тысячу раз подумать прежде, чем это делать, потому что именно в этом месяце можно получить открытый перелом. Если Скорпион на войне, ему нужно беречь себя и прятаться за любой булыжник либо в "зелёнку".

В этом месяце необходимо уделить внимание дыхательной и пищеварительной системам, отказаться от жирной пищи и алкоголя, а также от интенсивных тренировок. Однако это не значит, что нужно лежать на диване – нужно заниматься лечебной гимнастикой или дыхательными упражнениями.

Стрелец

Июнь-2022 для Стрельца будет довольно сложным периодом, когда будет множество ссор и споров. Месяц будет неудачным.

Расположение Солнца в 7-ом доме обещает много контактов с противоположным полом. Будут налаживаться партнёрские взаимоотношения. Июнь – лучший месяц для обустройства личной жизни.

Это же будет относиться и к деловому партнерству. Однако Стрелец будет искать партнеров со связями, которые бы решали большинство его проблем, но нужно помнить, что такие люди, как правило, ищут себе равных, потому Стрельцу нужно подумать, сможет ли он соответствовать их ожиданиям. Кроме того, Стрельцу необходимо позаботиться о том, чтобы те, кто уже рядом с ним, относились к нему с уважением, а потому нельзя пытаться кого-либо переделать.

Любое дело, за которое Стрелец возьмётся в июне вместе с партнёром, может привести к успеху. Если же он захочет сделать что-то сам, будет получаться с трудом или не будет получаться вовсе.

Читайте такжеДеньги потекут рекой: астролог назвал самые денежные дни в июнеВо второй половине месяца Стрелец с лёгкостью будет идти на компромиссы, а потому сможет затеять прекрасный партнёрский бизнес. Большой объём задач на работе заставит мозг Стрельца выискивать дополнительные резервы для достижения результата.

Кому-то из Стрельцов придётся метаться между семьёй и работой. Иначе в семье могут быть сложные ситуации, и есть риск разругаться с близкими, родственниками. Очень вероятны конфликты с жёнами и мужьями.

В начале месяца звёзды советуют Стрельцу не начинать каких-либо важных дел, потому что Меркурий будет статичным. Но на второй неделе июня на представителей знака может обрушиться масса дел, которые потребуют скрупулёзного подхода.

Впрочем, Стрельцу непременно придётся оставлять место для отдыха, иначе переработки пагубно скажутся на здоровье. Сброс в этом месяце будет идти прежде всего на самочувствие.

Если Стрелец работает парикмахером, врачом или косметологом, удача ему будет сопутствовать больше, чем другим. Это тоже касается тех, чья деятельность связана с животными. Стрельцу в этом месяце вообще благоприятно завести кошку или собаку.

Кроме того, звёзды обещают Стрельцу некоторые изменения в работе. Его могут пригласить на важное собеседование, или же он отправится на курсы повышения квалификации. Это хороший период, чтобы договариваться с коллегами о перераспределении дел и составлять графики.

После 13 июня Меркурий будет находиться в 7-ом доме. Для Стрельца это значит, что семейные отношения выйдут на первый план. Возможно, кто-то из близких поможет ему в работе, или с подачи родственников Стрелец перейдет на новое место работы. Совместные дела с родственниками могут иметь хорошие перспективы.

Если в коллективе Стрельца хорошие отношения, то во второй половине июня он может рассчитывать на помощь коллег.

В июне могут обостриться хронические заболевания Стрельца. Марс будет находиться в 5-ом доме – доме любви, поэтому у Стрельца могут случиться страстные романы. В этом случае Стрельцу важно предохраняться, иначе есть риск подхватить венерические заболевания.

Июнь также станет месяцем, когда Стрельцу нужно нагружать себя. Хорошее время для прогулок, тусовок, игр в футбол или бадминтон, катания на велосипеде или лодке.

Козерог

В июне-2022 в жизни Козерога может случиться много интересных событий. Не исключены как проблемы, требующие участия Козерога, так и достижения, которые заставят его гордиться собой.

Козерог не привык останавливаться на достигнутом и стремится покорять неизведанные вершины, реализовывать новые планы, но Марс в жёсткой квадратуре к этому знаку может всё портить. Потому месяц будет сложным для Козерога, со знаком минус.

Сложнее всего в июне для представителей знака будет каждый день ответственно относиться к выполнению служебных обязанностей. Порой придётся проявлять героическую стойкость. Козерог будет преодолевать препятствия благодаря своему трудолюбию.

Звёзды советуют Козерогу обратить внимание на состояние здоровья, потому что возможно истощение. Следует посетить врача и пройти профилактический осмотр, сдать анализы. Если есть хоть малейшие симптомы, которые беспокоят представителей знака, лучше сразу идти к врачу.

В июне Солнце будет двигаться по 6-му дому гороскопа Козерога – сектору здоровья, забот, сложностей и преград. Ему придётся сосредоточиться на повседневных делах, реализацию планов следует отложить. Со временем он непременно наверстает упущенное. А пока терпение будет главным качеством Козерога, благодаря которому он шаг за шагом преодолеет все невзгоды этого месяца.

Реализацию важных дел Козерогу следует отложить на потом. Главное – следить, чтобы поступки представителей знака не обижали других людей. Не лишним будет, если Козерог в июне найдёт себе какие-то умственные развлечения: конкурсы, семинары или даже домино.

Меркурий передвинется в 6-ой дом гороскопа Козерога 13 июня, из-за этого представители знака почувствуют себя на грани. Причиной может быть высокая загруженность в работе и необходимость делать несколько дел одновременно. Необходимость постоянно балансировать между работой и семьёй может вызывать много трудностей, недопонимания с супругом и чувство истощённости.

Нейтральным июнь-2022 будет для следующих знаков зодиака:

Близнецы

Благодаря активности Солнца Близнецы станут намного увереннее в себе – Солнце войдет их знак зодиака. Им захочется стать лидером во всех делах и предприятиях. Здоровые амбиции будут явным подспорьем в личных и профессиональных делах. На пути к достижению цели для Близнецов будут неприемлемы вранье и коварство, в конкуренции и соперничестве захочется проявить только лучшие качества – искренность и благородство. Даже неприятелей и завистников получится уважать, если вести честную игру.

Гороскоп на июнь-2022 Близнецам предсказывает небольшое количество проблем, но все они решаемые. Главное – всегда быть на позитиве, не терять самообладания, верить в себя, не переступать грань дозволенного, с коллегами общаться тактично и не задирать нос. Если кто-то предложит помощь, Близнецам нужно соглашаться и благодарить. Авторитет представителей знака будет значительно возрастать.

Осторожными Близнецам следует быть в середине июня, поскольку высока вероятность предательства, лжи, корыстных замыслов. В дом Близнецов могут пробраться воры и всё вынести, или же их обманут на большую сумму денег. Иначе говоря, в середине месяца будет опасность больших финансовых просчётов или потерь.

Близнецам стоит прислушиваться к тому, что говорят о них посторонние – в этих словах они почерпнут важный смысл и пользу. Не стоит купаться в иллюзиях – следует быть реалистичными и прозорливыми.

По 1-му дому гороскопа Близнецов будет перемещаться Солнце. Это наполнит представителей знака активностью, самоуверенностью, честолюбием. В это время нельзя медлить, лениться, но нужно быстро разрабатывать все полученные шансы. Следует работать над собой, действовать, не упуская шансы на успех. Но всем этим заниматься следует не в первую неделю месяца, когда Меркурий будет ретроградным, а позже.

Читайте такжеНачнутся сильнейшие бои и эскалация войны: астрологи назвали критические для Украины дниВ первую неделю июня Близнецы могут столкнуться со сложностями самоограничения. Меркурий в 12-ом доме будет давать болезненность, сложные ситуации, переломы и неожиданную госпитализацию.

Не исключены преграды на пути к цели, задержки, опоздания. Близнецам нужно подальше держаться от авантюр и рискованных мероприятий, легкомысленных поступков. Если не следовать этим рекомендациям, то разочарования не миновать.

В июне Близнецы могут отдохнуть или поправить здоровье. Так что поездка в санаторий будет весьма уместна, либо же Близнецы всем семейством могут отправиться на дачу или в горы, чтобы подышать чистым свежим воздухом.

Не исключено, что в первый месяц лета некоторые связи Близнецов будут разорваны, отношения с деловыми партнёрами могут оказаться на грани. А вернуть прежнее расположение будет очень сложно. Вообще, июнь-2022 обещает быть напряжённым месяцем в плане общения.

С другой стороны, если Близнецы любят секреты и оккультизм, то все это может проявиться очень широко. Если они долго работали над книгой, что-то давно изучали и проводили эксперименты в магии, то все в июне будет получаться.

Также в июне наружу может выйти какая-то тайна: тайная переписка, переговоры, свидания. Интуиция будет на высоте. Благодаря богатой фантазии и чуткому восприятию, Близнецы могут добиться успеха в искусстве и творчестве.

Не исключено, что свобода передвижения Близнецов будет кем-то контролироваться. Велика вероятность посещения больницы. Также Близнецов могут мобилизовать в армию в июне.

С 13 июня Меркурий будет в 1-ом доме гороскопа Близнецов, что повлияет на развитие умственных способностей, любознательности, появится жажда знаний. Будут также возможности расширить кругозор, круг общения. Дотошность будет присутствовать во всем.

Вторая половина июня 2022 года для Близнецов будет гораздо приятнее и лучше, чем первая.

Во второй половине месяца Близнецы будут внешне обаятельны, энергичны, их будет ждать успех в делах, в поездках, интеллектуальную притягательность, стремление к лидерству.

Положение Марса в гороскопе указывает на спортивный образ жизнь. В июне будет много отдыха в кругу друзей, семейные мероприятия. Повышенная активность Близнецам точно не навредит. Можно будет направить энергию на игры, соревнования, пробежки. Хорошо делать физические упражнения на природе, особенно на солнце.

Дева

Июнь-2022 для Девы не будет ни успешным, ни провальным. В начале лета у Девы должно быть чёткое распределение энергии и времени: часть должна идти на дом, часть – на работу. Только в этом случае ни о какой усталости и конфликтах не будет и речи.

Главное для Девы – не упустить шансы, которые будут предоставлены ей в этом месяце, а также использовать появившиеся возможности себе на пользу. Если Дева достигнет желаемого в работе или бизнесе, то денежная ситуация улучшится во второй половине месяца, когда Меркурий, управляющий Девой, войдёт в зодиакальный знак Близнецы.

Если Дева не будет чрезмерно честолюбива, то сможет преодолеть все трудные ситуации в первой половине месяца. Тем более, испытания и трудности будут только закалять Деву. Ей следует уверенно шагать вперёд и не оглядываться назад.

Читайте такжеСамые тяжелые бои – в августе: астролог спрогнозировал сроки завершения войныДеву в июне будет наполнять сила и энергия Солнца. Успехи в карьере и работе гарантированы, если она не будет загружать себя ненужными мыслями и мелкими делами. Дева может достичь многого, подняться наверх и обрести уверенность в себе. Амбиции должны присутствовать, не стоит бояться пускать их в ход.

При этом Деве нельзя забывать о близких – они будут нуждаться в заботе и поддержке.

В любовных или супружеских отношениях могут быть сложные ситуации и размолвки. Будет сложно поддерживать отношения, и начнется разлад.

Во второй половине июня возможен профессиональный рост, продвижение в карьере, повышение авторитета. Главное – не сидеть и не ждать у моря погоды, а действовать упорно и делать всё для достижения цели.

Что касается отношений с людьми, то Деве придётся расширять круг знакомых и деловых партнёров. Многие связи окажутся перспективными. Много придётся встречаться и ездить к тем людям, что живут за границей.

Дева в июне будет много философствовать, часто обращаться к интуиции, изучать культуру других народов. Вообще, этот месяц будет прекрасным временем для издания своих книг, мемуаров, научных трудов. Также Деве будет везти при сдаче экзаменов.

В июне 2022 года Деву ждут командировки, путешествия, знакомство с уникальными людьми, массовые мероприятия, конференции, повышение квалификации.

С 13 июня в 10-ом доме гороскопа Девы будет находиться Меркурий, а это значит, что придётся больше заниматься работой, карьерой, продвижением себя. Придется больше общаться, обрастая новыми контактами, и собирать новую информацию. Деве не нужно бояться быть слишком напористой, это нормально. Потому ей следует добиваться встреч с людьми, активно ездить, особенно во второй половине месяца, повышать свой авторитет, получать знания.

Марс будет в 8-ом доме гороскопа Дева, потому в плане здоровья для нее июнь будет месяцем риска и экстремальных ситуаций. Высока вероятность катастроф или неожиданных падений с высоты. Потому при любых передвижениях, в том числе на автомобиле, нужно проявлять крайнюю осторожность. Возможны непредвиденные падения, переломы, травмы. В это время лучше отказаться от похода с палаткой куда-либо, особенно в горы.

Наиболее полезным для Девы будет плавание. Хороший эффект окажут косметологические процедуры, потому стоит позаботиться о своей внешности. Можно даже пойти на какие-то эксперименты с кожей. Важно помнить, что в июне солнечные процедуры для Девы могут быть опасны.

Весы

Для Весов июнь-2022 обещает быть нормальным месяцем, когда им будет ни холодно, ни жарко.

В июне представителей этого знака ждёт период, когда они могут существенно расширить свои знания и умения, совершить открытие. Мозг Весов будет всё время искать новую информацию, им будет интересна не только их точка зрения, но и других людей. Весы будут открыты к диалогу и готовы познавать мир. Путешествия будут важной частью этих процессов. Это могут быть командировки или просто поездки из интереса к другим народам. Даже если поездка не планируется, то взаимодействие с людьми издалека всё же будет.

Знакомства с иностранцами и любовные отношения с людьми издалека – в этом Весов в июне-2022 может ждать успех.

Интерес Весов ко всему новому не будет угасать. Весов будет очень тянуть на философию, различные религиозные учения и направления. Возможно участие в работе каких-то миссионерских команд или организаций для помощи кому-то, в том числе Украине.

При благоприятных аспектах Солнца Весы легко смогут сдать любую сессию, экзамены, выиграть судебные разбирательства. Во всём этом будет фартить.

Читайте такжеБудет мощный ракетный удар и бомбардировки: астролог назвал дату ожесточенных боев в июнеВ июне Весы также могут заинтересоваться финансовой сферой, в частности, инвестициями. Они будут рассматривать разные варианты вложения денег.

Для тех Весов, у которых есть бизнес, также намечается благоприятный период, когда дело удастся модернизировать, изменить, переиначить.

Марс в Овне может привести в жизнь Весов спутника жизни. При долгих взаимоотношениях с супругом такое положение планеты может также указывать на разрыв взаимосвязей. То есть, с одной стороны, Весы будут привлекать новых партнёров, но с другой – они могут развестись с людьми, с которыми они уже давно в браке или отношениях.

Такая же ситуация будет и с деловыми партнёрами.

Весам в июне очень будет помогать интуиция. Они будут прекрасно чувствовать других людей: когда они врут, когда темнят. Особенно интуиция будет им помогать в середине месяца.

Первая неделя июня может показаться Весам напряжённой из-за стационарного Меркурия. Но после 5-го числа все будет нормально, Меркурий наберёт скорость, и Весы могут подумать о своем финансовом положении. Хотя в начале месяца могут всплывать проблемы с налогами, страховкой, алиментами, а отношения с окружающими будут не очень хорошо складываться. В это время Весы могут выболтать важный секрет или информацию, не подлежащую обнародованию.

Вторая половина июня для Весов будет значительно легче. Меркурий будет путешествовать по 9-му дому гороскопа Весов, что будет давать успех за границей, в дальних поездках, путешествиях, при получении новых знаний и сдаче экзаменов.

Для Весов благоприятно отправляться в другую страну, изучать жизнь и культуру других людей, эмигрировать.

Что касается здоровья, то самочувствие и энергичность Весов будут на высоте. Не стоит сильно перенапрягаться.

Несмотря на то, что период хорош для занятий спортом, активного отдыха, возможны травмы: удары, падения, растяжения. Хорошо в этом месяце делать массаж и вправлять кости. Не помешает походить в тренажерный зал, тем более, что в этом месяце легче будут создаваться красивые формы.

Рыбы

Наибольшее внимание Рыбам в июне 2022 года придется уделить семейным делам и родственникам. Только благодаря гармоничной обстановке дома Рыбы смогут добиться успеха в деловой сфере.

Не стоит Рыбам в июне заниматься делами, требующими напряжения, можно будет отложить их до лучших времён – тогда они будут полны сил и энергии.

Если Рыбам потребуется немедленно решить какую-то важную задачу, им следует просить о помощи близких и коллег – эта помощь будет очень кстати.

Рыбы в июне попытаются что-то раскопать, разведать. Возможно, они захотят найти любовника своей жены, а потому будут заниматься какими-то расследованиями и тайными делами. Не исключено, что Рыбы узнают тайны рода, которые прольют свет на некоторые ситуации и поступки родных.

Конец июня будет подходящим временем для отпуска Рыб. Но не стоит строить планы на отдых в одиночку. Если есть дети, обязательно возьмите их с собой. Впрочем, компания кого-либо из родственников будет кстати.

Первый месяц лета будет не очень хорош для новых знакомств, решения карьерных и деловых амбиций – это может быть неблагоприятно. Зато хорошо восстанавливать связи и крестить детей. То есть от Рыб, прежде всего, потребуется заниматься семейными делами и строить вместе с семьёй планы.

Марс в июне будет во 2-ом доме гороскопа Рыб, потому им следует поискать дополнительный доход. Подработка позволит существенно увеличить доходы Рыб.

Цель Рыб будет стимулировать их движение вперёд, тем более, что Меркурий во второй половине месяца будет проходить по дому контактов. Рыбы станут более общительными и подвижными. Решение текущих задач будет даваться легче. У Рыб отлично будет работать "соображалка". Единственное, что в первые пять дней месяца, пока Меркурий будет ретроградным и статичным, Рыб могут "кинуть" на деньги.

Зато в первую неделю месяца Рыбам удастся восстановить полезные связи, который были утрачены ранее.

В это же время отношения с родственниками могут перейти в дела, и бизнес, связанный с родственниками, может принести Рыбам успех.

Во второй половине месяца Меркурий перейдёт в 4-ый дом гороскопа Рыб, потому мысли будут заняты вопросами недвижимости, семьи, покупки дома. Это удачный месяц для Рыб в плане купли-продажи недвижимости, дома или участка, а также археологических раскопок.

Рыбам будет нравиться в июне копать и докапываться во всем до истины.

В июне Рыбам удастся настолько сблизиться с коллегами, что они начнут заходить к ним домой на чай.

Что касается здоровья, то Рыбам в июне следует пройти полное обследование организма. Особенно если есть хронические или наследственные заболевания. Особо внимательно нужно провериться на онкологию, потому что есть риск недомогания, связанного с наличием в организме опухолей.

Рыбам стоит в июне сдать анализы и провериться у врача, возможно, за компанию с кем-то.

Сложности в этом месяце могут возникнуть в связи с едой. Июнь – не лучший месяц, чтобы сесть на диету, потому что всё равно захочется сладенького и вкусненького. Рыбам просто следует поменьше есть, но не голодать.

Также Рыбам в июне стоит поберечь горло, ограничить употребление мороженого и холодных напитков. Могут быть проблемы с носом и горлом. Не помешает посетить отоларинголога и проверить щитовидку.

Рыбам стоит поменьше бывать на солнце и не перегружать свой организм в жару. Жара для Рыб будет крайне неблагоприятна.

Влад Росс, астролог, специально для Главреда

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