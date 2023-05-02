Гороскоп на май-2023 от Влада Росса для всех знаков: кому повезет, а кто будет лузером

Гороскоп на май говорит, что главным счастливчиком этого месяца станет Козерог, а также предупреждает, какие неприятности ждут четверку неудачников.

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Астролог Влад Росс рассказал, что мае-2023 ждет каждый из знаков зодиака в работе, любви и со здоровьем / Главред

Последний месяц весны 2023 года будет весьма сложным и напряженным периодом, когда могут случиться ужасные события, а повседневные дела будут буксовать. Это будет обусловлено лунным затмением 5 мая, ретроградностью Меркурия до 15 мая и жестким квадратом Юпитера к Плутону, что создает угрозу применения ядерного оружия.

Тем не менее, не у всех знаков зодиака в мае 2023 года будет черная полоса – некоторым звезды сулят удачу, любовь и благоприятные финансовые перемены. Впрочем, даже тем знакам, для которых месяц будет неудачным, гороскоп дает советы, как минимизировать количество передряг в это время.

Неудачники мая 2023 года:

Рак

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Марс, планета агрессии и различных неприятных ситуаций, в мае 2023 года все еще продолжит царствовать в знаке Рака, поэтому у представителей этого знака месяц пройдет под знаком минус. Однако в это время появится возможность изменить свое прошлое – исправить ошибки, которые привели к неудовлетворительным результатам. Какую страницу прошлого стирать, а какую нет – это решит Рак самостоятельно. Работа над ошибками поможет Раку изменить свою жизнь к лучшему.

В этом месяце Раку не нужно стесняться сказать близкому человеку нужные слова или сделать первый шаг навстречу.

В середине мая 2023-го Раку, возможно, придется резко изменить свои планы, особенно в сфере карьеры. Однако относиться к этому следует философски: Рак должен помнить, что все, что ни делается, – к лучшему. Ведь золотое правило психологии гласит: если невозможно изменить ситуацию, нужно изменить свое отношение к ней. Важно сохранять внутреннее равновесие, а этому будет способствовать общение с интересными людьми и чтение книг. Благоприятным будет чтение старых романов, а также книг по психологии и эзотерике (глубинные знания в это время будут хорошо усваиваться).

Карьера и финансы. Если Рак жаждал перемен и планировал сменить место работы, то все это станет реальным в мае 2023 года. Занимаясь прежними делами, ему предстоит вспомнить, что все новое – это хорошо забытое старое. Благоприятным будет возвращение на старое место работы.

В финансовом плане в мае у Рака все сложится благополучно. Во второй половине месяца не стоит вести задушевных бесед с коллегами, нужно меньше посвящать их в своих деловые планы и личную жизнь.

Денежные вопросы в это время будут радовать Рака. Он даже сможет примерить на себя роль мецената – помочь хорошему делу или человеку, или ВСУ.

Слабое звено Рака в мае – это коммуникация, из-за чего он может проколоться на мелочах. Что бы он ни говорил, его могут неправильно понять. Возможны сложности или путаница с документами, что будет сбивать Рака с толку.

В конце мая Рак может получить очень выгодное коммерческое предложение, играть в лотерею и выигрывать, совершить удачную покупку, особенно недвижимости, автомобиля или яхты.

Личная жизнь. В мае-2023 Рака ждут перемены в личной жизни, непредвиденный поворот событий. Не исключено, что это произойдет на эмоциональном уровне, например, вторая половина Рака наконец поймет то, что он давно пытался ей объяснить, от чего зависят их отношения.

В бытовом плане май будет благоприятным временем для обустройства дома, ремонта, создания уюта и всего того, что в понимании Рака значит домашний очаг.

Отношения Рака с детьми будут складываться преимущественно легко, но они могут попросить выполнить данные ранее обещания. Иными словами, в мае на Рака могут наброситься дети со словами: "Ты же обещал!".

В последней декаде мая в любовной сфере может начаться новый период, если Рак этого хочет. Но нужно учитывать, что все события, начавшиеся в это время, будут иметь для него судьбоносный, кармический характер. Потому кармические ситуации с партнерами будут эмоциональными, тем более, Венера будет в знаке Рака. Если Рак стремится обзавестись семьей всерьез и надолго, создать очень эмоциональные прочные отношения, то месяц будет крайне благоприятен для сильной любви и вовлеченности. Рак будет в мае на первом месте в плане любви.

Здоровье. В мае Раку стоит равномерно распределять физические нагрузки, не стоит слишком много бегать. Вероятны травмы, в том числе спортивные. Если Рак отдыхает и принимает солнечные ванны, то следует тщательно позаботиться о защите от ультрафиолетовых лучей, потому что у Рака очень нежная кожа. Раку придется быть внимательнее, чтобы избежать ожогов кожи и тепловых ударов. Также неблагоприятное время для косметологии. Санаторно-курортное лечение даст хороший эффект. Благоприятно отправиться куда-нибудь на грязи. Поездки за город и просто прогулки на свежем воздухе внесут свою позитивную лепту. Отдых будет незабываемым. Раку нужно обогащать кровь кислородом.

Смотрите гороскоп на май 2023 года для всех знаков зодиака от астролога Влада Росса:

Лев

Лев станет одним из неудачников мая 2023 года, поскольку по его знаку будет продолжать движение Черная Луна, планета предательства и негатива, поэтому месяц обещает быть сложным. Льву в мае следует справляться со всеми проблемами в одиночку, поскольку ему будет трудно донести до окружающих свою точку зрения. Стремление стоять на своем может вызывать сплетни и пересуды. Обращение в официальные инстанции лучше отложить до середины месяца. Крайне нежелательно начинать новые дела, иначе они будут идти очень плохо. Лучше заняться в этом месяце решением текущих вопросов – так будет больше возможностей наиболее эффективно проявить свои способности. В мае положение Солнца и Меркурия будет направлять Льва на старые дела. Ему предстоит проявлять больше ответственности и собранности во всем, поскольку только обаяния Льва будет недостаточно для решения многих вопросов. В дальних поездках будут возникать препятствия, и они могут негативно сказаться на общественном статусе Льва.

Карьера и финансы. На работе Льва ждет довольно напряженный трудовой ритм, до изнеможения. С одной стороны, Лев сможет вдохновить и зарядить своей энергичностью коллектив, но ему следует опасаться перетрудиться, ведь жизненных сил в этот период будет едва хватать.

Лев – самый солнечный и творческий знак зодиака, и при вхождении Марса в этот знак, особенно 23-31 мая, Лев сможет свернуть горы. Так что негативный период для Льва закончится в последнюю неделю месяца.

Ощущение некоторой скованности и подчиненности обстоятельствам может доставить немало неприятностей Льву в первой половине мая-2023, но апогей удачи будет в конце месяца, потому на эти дни стоит перенести все активные действия.

В мае Льву следует избегать крупных капиталовложений. В этом месяце также нежелательно оформлять кредиты, поскольку выплаты потом будут осуществляться с проблемами, либо же из Льва долги потом будут выбивать криминальные субъекты.

Личная жизнь. В личной жизни Льва назрели перемены, но пока все будет монотонно. Если Лев в поиске своего идеала, ему предстоит встреча с таковым в самый неожиданный момент. Возвышенные чувства и поэтическое вдохновение вспыхнет не сразу. При первой встрече Льва оценят по интеллектуальному уровню и способности быть интересным собеседником.

Семейным Львам в мае 2023-го следует как можно больше времени проводить со своей семьей. В середине месяца очень кстати будет помощь ближайших родственников.

По отношению к детям Льву следует быть строгим и справедливым, а также щедрым.

Здоровье. Полноценно отдохнуть и набраться сил Лев в мае-2023 сможет за городом, потому будет хорошее время для дачного отдыха. Если нет дачи, то Льву стоит взять путевку в дом отдыха или в Турцию. Нужно стараться проводить больше времени на свежем воздухе. Следует остерегаться травм грудной клетки и переломов, особенно в последней декаде месяца, когда возможны ДТП и несчастные случаи – Марс (травмоопасная планета) войдет в знак Льва. Для Льва в мае будут полезны общеукрепляющие настои на основе меда, сока чеснока, шиповника. Опасно развлекаться с огнем и пиротехникой, стоит обратить внимание на состояние газовой плиты.

Дева

Для Девы май 2023 года будет критическим месяцем, который пройдет под знаком минус. В этот период будет ощутимо больше сложностей, вместе с тем, возрастет и количество контактов, звонков и поездок с ДТП и неприятными ситуациями в пути. Дева в мае может столкнуться с предательством, обманом, может поступить ложная информация, также Деву могут "кинуть" на крупные суммы денег. Это не лучшее время для перехода с одной работы на другую.

Деве в мае стоит проанализировать прежние связи и без сожаления распрощаться с ненужными, с ее точки зрения, знакомствами.

Фортуна будет благосклонная в мае в плане мелких дел. Благоприятно начать индивидуальные занятия или взять отдельные уроки. Стоит отправиться по выгодной цене с хорошими скидками в дальние путешествия.

На первую декаду мая не следует назначать важные выступления, встречи, концерты. Контакты с зарубежными компаньонами нужно перенести на конец месяца, поскольку в первой декаде произойдет лунное затмение, которое не очень благоприятно скажется на Деве. Нужно поинтересоваться проблемами и заботами друзей – они нуждаются в помощи Девы, а также уделить пристальное внимание дому и семейному очагу – в этом месяце будет важно не нарушать связь со своими традициями и не ссориться с родителями.

Личная жизнь. Близкий человек Девы в мае больше всего будет желать услышать от нее уверения в любви и преданности. Поэтому первая половина мая подходит для совместного участия в развлекательных мероприятиях – Деву со второй половиной могут пригласить на свадьбу, крестины, именины, и от их посещения отказываться не стоит. Семья и брак потребуют от Девы ответственного отношения. Важно постараться сдерживать данные ранее обещания, что самым лучшим образом повлияет на погоду в доме.

Ближе к концу мая вероятны разногласия с супругом или супругой на бытовой почве, потому Деве важно контролировать эмоции. В поход по магазинам лучше отправляться вместе, иначе Дева может что-то не то купить.

Здоровье. Нормальная работа пищеварительной системы Девы в мае будет напрямую зависеть от эмоционального состояния. Возможно обострение гастритов, язв. Полезными будут различные успокаивающие средства и процедуры. Деве следует воздержаться от употребления спиртных напитков. С целью снижения риска переломов нужно чаще употреблять продукты с высоким содержанием кальция.

Водолей

У Водолея май 2023 года пройдет под знаком минус. Водолею постоянно в этом месяце придется помнить слово "надо". Май будет нелегким периодом, ведь рожденные под знаком Водолея стремятся быть свободными, а в это время их часто к чему-то будут принуждать, им придется подчиняться обстоятельствам.

В мае Водолея удивят приятные встречи со старыми знакомыми, а также неожиданные новости. Кроме того, в жизни представителей этого знака внезапно могут появиться люди из прошлого.

Звезды советуют Водолею посвятить этот месяц банальным повседневным делам и на работе, и в быту. Не стоит принимать ответственных решений. Если есть разлад в отношениях с детьми или близкими, то сейчас самое время их наладить. Водолею важно найти время для хобби, поскольку это его очень вдохновит.

Вполне вероятно, что в мае-2023 Водолею захочется что-то изменить в личной жизни, а также преобразить интерьер. В последней декаде мая нужно идти к намеченным планам и целям, главное – не сворачивать на полпути, что Водолей делает весьма часто. На ретроградном Меркурии Водолей сможет осуществить свое давнее желание.

Личная жизнь. В мае 2023-го Водолею не стоит затевать выяснения отношений с партнером, поскольку это неподходящее время. Пусть все идет своим чередом, иначе отношения можно будет разрушить до основания.

Постель Водолея в этом месяце может согреть любовник или любовница из прошлого. А отношения со второй половиной будут бурными и разнообразными, с фейерверками, но в итоге Водолей сможет получить то, чего хочет.

В целом, в преддверии лета в любовных отношениях Водолея все будет складываться гораздо лучше, чем он предполагал, ведь Венера в середине мая будет благосклонна к нему. Потому Водолей сможет насладиться любовными встречами и отношениями именно в это время.

В последней декаде мая следует избегать лжи, поскольку обманы Водолея будут быстро и ярко раскрыты.

Карьера и финансы. В мае-2023 Водолею в работе важно помнить, что нет худа без добра. Не стоит забывать это и при решении финансовых сложностей. Все исправится в пользу Водолея, но только во второй половине месяца, потому что первая может быть абсолютно провальной. Тем более, лунное затмение в Скорпионе будет существенно влиять на Водолея.

Особых финансовых перемен и потерь в мае у Водолея не предвидится, потому следует рассчитывать на то, что уже есть. Для новых коммерческих дел и дополнительных заработков неподходящее время. Сейчас не стоит ждать новых проектов, бонусов, а вот на реально полагающиеся Водолею суммы он может рассчитывать, то есть на стабильность зарплаты или оплаты услуг. Но рядовых расходов кошелька Водолея не хватит его близким. Вполне вероятно, что расходы на бытовые нужды в мае превысят запланированную сумму, поэтому нужно быть очень рачительными, особенно в поездках.

Здоровье. В мае-2023 у Водолея могут проявиться заболевания горла, щитовидной железы. Придется ограничить потребление спиртных напитков либо отдать предпочтение менее крепким вроде пива или сангрии. Это связано также и с тем, что во второй половине мая у Водолея может быть уязвим желудок.

Нейтральным май-2023 будет для следующих знаков:

Овен

Знак Овна в мае 2023 года покинет планета везения и счастья Юпитер, но уйдет не так далеко, переместившись в следующий – финансовый – знак зодиака Телец. Благодаря этому Овну в этом месяце будет ни холодно, ни жарко. Возможные встряски и конфликтные ситуации, желание навязать всем свое мнение и быть заметным могут привести к потере физических сил, а, как следствие, и к болезням. Если Овен хочет избежать проблем с сердцем, ему следует направить энергию на активную творческую деятельность и изменение своего внутреннего мира. Поэтому благоприятно в это время заняться эзотерическими науками.

1-5 мая в планы Овна могут вмешаться обстоятельства. Не нужно пытаться снести все преграды – проще изменить тактику и выждать (этого Овен очень не любит, но придется).

Вторая половина мая-2023 будет благоприятной для Овна в плане укрепления своих позиций по всем фронтам – и в бизнесе, и в личной жизни. В это время следует реализовывать свои замыслы и продвигаться вперед. Положение Марса, правящей Овном планеты, говорит о возможности творческой реализации.

В третьей декаде месяца Овен получит покровительство и поддержку, когда Марс войдет в знак Льва.

Карьера и финансы. В первые две декады мая-2023, когда Марс будет в знаке Рака, Овен может выходить из себя и раздражаться, чего не стоит делать. Поэтому первая половина месяца будет не очень хорошей для Овна. В служебных и карьерных вопросах все будет не так, как он себе наметил, а кто-то из представителей этого знака может лишиться в это время важного поста. Импульсивность Овна окружающие будут расценивать как нахальство и эгоизм, в том числе и начальство. Поэтому следует сдерживать агрессию и злость, не лезть на рожон, особенно в общении с вышестоящими. Нужно стараться быть тактичными и дипломатичными. Также Овну нельзя забывать, что сначала нужно хорошенько подумать, а лишь потом действовать – семь раз отмерь, один раз отрежь.

8-9 мая неожиданные обстоятельства дадут Овну возможность почувствовать себя добрым волшебником. Это очень благоприятный период для представителей знака. В связи с этим могут возникнуть некоторые непредвиденные расходы.

В 20-х числах мая 2023-го фортуна не только повернется лицом к Овну, но и одарит его самой очаровательной улыбкой. В этот период Овен сможет легко изменить отношение начальства к себе, заинтересовать вышестоящих, особенно своими нестандартными предложениями. В эти дни представителям знака нужно воспользоваться шансом и заручиться поддержкой власть имущих, и тогда все задуманное может получиться в третьей декаде месяца.

29-31 мая Овну лучше не совершать крупных покупок.

Личная жизнь. В мае-2023 у Овна может возникать непонимание в отношениях с любимым. Чтобы это не стало причиной ссор, следует направить свою активность в правильном направлении, тем более, последний месяц весны будет невероятно удачным для тех Овнов, у кого неустоявшиеся отношения и кто еще находится в поиске своего идеала. Особенно это касается последней декады мая, когда Марс войдет в знак Льва.

Оригинальность и творческие порывы Овна будут восприняты на ура. Неожиданные озарения и эксперименты в сексуальной сфере создадут атмосферу гармонии и счастья.

Кроме того, Овна может ждать большой успех в игре. В последней декаде месяца Овен может сорвать большой куш в казино.

Овну стоит порадовать своего избранника или избранницу подарком, романтическим ужином в ресторане или небольшим совместным путешествием, если есть возможность выбраться за город.

В начале мая больше внимания Овна потребуют дети, потому нужно быть рядом с ними, им может понадобиться помощь родителей.

Здоровье. Первая половина мая-2023 – это отличное время для профилактических процедур, особенно связанных с почками, которые могут пошаливать в это время у Овна. Благоприятно принимать препараты, обладающие мочегонным или противовоспалительным действием.

Также важно следить за своим эмоциональным настроем, иначе могут доставить беспокойство головные боли, особенно в период большой солнечной активности.

Тем Овнам, у которых есть какое-либо хроническое заболевание, лучше заблаговременно начать профилактику, поскольку во второй половине мая возможны обострения старых болезней. Лучше сходить к врачу.

Кроме того, месяц благоприятен для применения целебных трав – траволечение поможет восстановить силы и противостоять болезням.

Влад Росс / Главред

Телец

В последний весенний месяц 2023 года Телец может погрузиться в ностальгию, май будет плюс-минус спокойным. Тельцу предстоит вернуться к давним делам, повстречать старых знакомых, вернуться к решению уже забытых вопросов. Представителям знака не стоит забывать, что без прошлого нет и будущего, потому нужно использовать эту возможность, чтобы во всем навести порядок, пока Меркурий остается ретроградным.

В мае Тельцу будет свойственно особое настроение. Вполне вероятно, что в этом месяце ему откроются некие тайны, потому полезно будет обратиться к астрологу или психологу, благодаря которому можно будет узнать тайны своей натуры. Тельца в это время будут интересовать и мистические, и философские вопросы. Важная и нужная Тельцу информация в мае будет приходить к нему через чтение книг. Благоприятно пойти учиться чему-то новому, заняться самообразованием или восстановиться на курсах, которые не были завершены.

Май – прекрасное время для реализации планов, прежде всего, творческих, особенно в третьей декаде. Пусть это будет даже небольшое обновление интерьера – благоприятно хоть немного изменить дизайн того помещения, где живет Телец.

Май 2023-го станет прекрасным временем для Тельца, чтобы проявить себя в любой сфере, но масштабные начинания лучше затевать уже после дня рождения.

Также этот месяц будет прекрасным периодом, чтобы сходить в отпуск и отдохнуть.

Личная жизнь. Амурные дела у 80-90% Тельцов в мае 2023 года сложатся позитивно. Во второй половине месяца представителям знака захочется разнообразия, и стесняться говорить о своих фантазиях любимому человеку не стоит.

Велика вероятность, что в середине месяца сомнения Тельца в верности избранника или избранницы подтвердятся, и он поймет, что и как на самом деле. В этом смысле грядет сложный период, который может закончиться даже расставанием.

Телец в мае будет склонен к сентиментальности и романтике, а это значит, что он вряд ли надолго останется в одиночестве, даже если с кем-то порвет отношения.

Для семейных Тельцов май-2023 будет более-менее стабильным периодом.

Карьера и финансы. Карьерный рост и продвижение Тельцу лучше отложить на будущее, май – не лучшее время для этого. В начале месяца ему не стоит гневить начальство, иначе он может почувствовать себя красной тряпкой перед разъяренным быком.

Наиболее удачный момент для решения организационных и административных вопросов – это середина мая. В это время можно будет и документы оформить, и благополучно провести переговоры, особенно 16-18 мая, когда закончится ретроградность Меркурия.

Здоровье. Самочувствие Тельца в мае 2023 года будет напрямую зависеть от того, насколько он будет полон оптимизма и верит в свою звезду удачи. Тельцу важно создать себе условия для полноценного и комфортного отдыха. Головные боли и общая усталость в этом месяце могут быть вызваны сбоями в режиме дня. Крайне необходимо обязательно хорошенько высыпаться и не тратить энергию на пустые тусовки или другие бесполезные мероприятия. Правильное питание поможет избавиться от проблемы с избыточным весом. 17 мая – отличный день, чтобы запастись энергией на целый месяц: Тельцу стоит побаловать себя чем-нибудь вкусненьким, а затем сесть на строгую диету, и все, что будет съедено Тельцом в этот день преобразуется в так необходимую для него энергию.

Близнецы

У Близнецов май 2023 года пройдет в стиле ретро, и в целом месяц будет стабильным. В это время Близнецам предстоит вернуться к забытым старым делам. Меркурий, управляющий этим знаком зодиака, будет все еще ретроградным в первой половине мая, поэтому Близнецам придется иметь дело только со старыми проблемами, и ничего нового им точно нельзя начинать в этом месяце. Следует использовать май для того, чтобы разобраться с делами, которые накопились в долгом ящике, и такой подход будет весьма эффективен.

Также май будет отличным временем, чтобы избавиться от всего лишнего и ненужного, начиная от содержимого шкафа и заканчивая мрачными мыслями и вредными привычками. Особенно в день лунного затмения 5 мая Близнецам удастся бросить пить и курить. Прежде всего, нужно избавиться от привычки курить, поскольку легкие – это слабое место Близнецов, их самый уязвимый орган.

В астрологии считается, что месяц перед днем рождения – это период для подведения итогов и завершения дел, а сам день рождения подобен личному новому году и точке начала отсчета новой жизни. Потому Близнецам разобраться и освободить свое пространство для новых побед.

Последняя неделя мая будет для Близнецов более радостной и удачной, чем предыдущие. Им стоит ждать приятных вестей и гостей.

Карьера и финансы. В мае-2023 у Близнецов весьма вероятны перемены в работе, которые ранее были заложены и подготовлены. Кстати, они приведут к улучшению материального положения представителей знака, но, вместе с тем, они принесут и много переживаний.

Во второй половине мая Меркурий – управитель знака Близнецы и покровитель коммерческих вопросов – выйдет из ретроградной фазы, после этого все платежи и переговоры, которые были заморожены и не сдвигались с места наконец приведут к важным результатам в последней декаде месяца.

Долгожданные выплаты или премии пополнят трудовой карман Близнецов. Будет вполне благоприятное время для финансовых дел.

Материальный достаток прибавит Близнецам уверенности в себе, да и близкие поверят в них.

Личная жизнь. В амурных делах в мае 2023-го у Близнецов будет тишь да гладь. В это время нужно наслаждаться тихим счастьем. Исключение составят лишь те случаи, если имелись какие-либо тайны – скелеты могут начать выпадать из шкафов.

Май – благоприятное время для обустройства дома, результат порадует Близнецов. Последняя декада месяца – удачный период для покупки мебели. В это время отношения с близкими людьми могут стать более эмоциональными, и неожиданная ревность либо измена неожиданно могут подкосить отношения, особенно тех пар, что еще не состоят в браке.

Также могут открыться какие-то тайны, касающиеся детей. Дети неожиданно могут поведать Близнецам свои секреты, либо школьный учитель расскажет все, что думает, о чаде Близнецов.

Здоровье. Важную роль в состоянии и работе организма Близнецов в мае 2023 года сыграет диета, сбалансированное питание и свежий воздух. Не стоит лишать себя пеших прогулок – это поможет обогатить организм кислородом, избавит от головных болей и сбалансирует нервную систему. При необходимости в мае можно заниматься лечением венозных заболеваний, а вот серьезное лечение у стоматолога в этом месяце лучше отложить.

Весы

Май 2023 года для Весов будет более-менее ровным месяцем. В мае Весы могут столкнуться с противодействием партнеров и коллег. Чтобы не пришлось отказываться от своих планов, важно сохранять объективность и благоразумие. Природа равновесия поможет Весам сохранять их эмоциональный покой и стабильность в любой ситуации. Переждав неблагоприятный период, после 15 мая они могут смело приступать к активным действиям – Весам предстоит отстаивать свое мнение и бороться за место под солнцем.

Если Весы в мае собрались в поездку, необходимо тщательно проверить оформленные документы, особенно в первой половине месяца. Возможны бюрократические препятствия.

В третьей декаде мая Весам придется вникнуть в заботы друзей и принять самое деятельное участие в их делах. При этом важно согласовать свои возможности с их потребностями, чтобы потом не пришлось от чего-то отказаться.

Личная жизнь. В первой половине мая-2023 Весам следует основательно потрудиться над разрешением домашних проблем. Основным источником волнений станет нехватка денежных средств, с этим нужно будет справляться в первую очередь. Все хозяйственные вопросы нужно будет решать сообща с партнером.

В конце мая Весам и его избраннику (или избраннице) важно не давать друг другу поводов для ревности, поскольку возможные различные непредвиденные и не самые приятные ситуации.

Однако фортуна не оставит Весов в любви, если они еще не обрели спутника жизни. Особенно удачной в этом отношении будет вторая половина мая, когда планета любви Венера войдет в знак Рака.

Последняя декада мая-2023 – это время для проявления личной инициативы Весов. Не так важно, о чем именно идет речь – либо о выборе места отдыха, либо решениях в работе и деятельности.

Здоровье. Для поддержания хорошего самочувствия Весам в мае следует как можно больше гулять на свежем воздухе. Полезными будут поездки к морю, принятие солнечных ванн. Отличные результаты принесет индивидуально подобранная система дыхательных упражнений. Женщинам-Весам в мае необходимо проверить молочные железы, а также желательно пройти профилактический осмотр. Возможны проблемы с функционированием половой системы. Повышенная раздражительность в мае может вызвать обострение хронических заболеваний желудка. В профилактических целях следует прибегнуть к диете. Также справиться с проблемой помогут народные средства, успокаивающие отвары, чаи. Это не лучшее время для активных физических действий.

Счастливчики мая-2023:

Скорпион

Май-2023 станет отличным периодом для Скорпиона. Напряженная обстановка начала месяца призовет Скорпиона к порядку и собранности. Если уже определена цель на ближайшее время, то действовать нужно именно в этом направлении, не отвлекаясь и не размениваясь по мелочам. Ведь в случае остановки возникнет опасность потерять завоеванные позиции.

Скорпиону в мае не следует рассчитывать на поддержку со стороны, ему это не нужно. Добиться цели он сможет исключительно собственными силами. Не стоит полагаться на волю случая, нужно постараться исключить возможные сюрпризы заранее.

Если начальство попытается навязать Скорпиону в мае рутинную работу, не соответствующую его квалификации, нужно смело отстаивать свои позиции. Также можно требовать повышения заработной платы.

Скорпиону в этом месяце предстоит раздать долги и выполнить данные ранее обещания – это будет связано с лунным затмением как раз в этом знаке зодиака. Все это нужно сделать, дабы такие "хвосты" не ограничивали свободу действий Скорпиона.

Последний месяц весны для Скорпиона будет весьма активным. Главное – направлять энергию в мирное русло. Именно в мае представителям этого знака нельзя забывать об интересах окружающих. Если эти интересы будут учтены, то для Скорпиона сложатся очень благоприятные ситуации в деловом партнерстве. В противном случае возможны конфликты.

Карьера и финансы. Главным условием профессионального роста Скорпиона в мае 2023 года станет творческий подход к любому делу. Нужно избегать многословности. Критерием оценки труда Скорпиона станет реальный результат, а не умение преподнести себя в наиболее выгодном свете. Следует изучать реакцию окружающих, даже если она негативная, ведь от этого Скорпион только выиграет, приобретя необходимую закалку и твердость.

В финансовом плане причин для беспокойства в мае у Скорпиона не будет. Можно даже позволить себе отложить деньги на непредвиденные расходы.

Личная жизнь. В первой декаде мая-2023 семейное благополучие Скорпиона может быть подвергнуто серьезной проверке на прочность – так скажется лунное затмение в этом знаке зодиака. Скорпиона смогут выбить из колеи даже незначительные житейские проблемы. А нехватка средств может привести к разрушению личных отношений. Причины конфликта нужно искать только в себе, а не закатывать истерики и скандалы. Лучше направлять энергию в мирное русло, например, на подготовку семейного праздника. Скорпион должен воспользоваться советами родителей, чтобы исправить ситуацию.

В третьей декаде мая Скорпион сможет расслабиться и отдохнуть от пережитых волнений, особенно волнений первой декады.

Май-2023 может принести Скорпиону радикальные перемены на любовном фронте. У одиноких представителей знака появится отличная возможность найти спутника или спутницу жизни.

Конец весны обещает увлекательные романтические поездки и свидания.

Здоровье. Скорпиону в мае нельзя допускать детских шалостей с электричеством. Важно соблюдать осторожность в поездках в большие города, например, в метро. Лучше не заниматься диггерством в это время. Месяц благоприятен для борьбы с вредными привычками, это прекрасное время, чтобы бросить пить и курить, особенно 5 мая, в лунное затмение.

Стрелец

Май 2023 года для Стрельца будет очень позитивным периодом. Стрелец полностью готов к любым испытаниям, и вероятность его успеха очень велика. Спасательным кругом станет любимый человек, с которым в мае будет проведено много времени. А вот в отношениях с друзьями возможны испытания, и велика вероятность разрыва даже самых прочных отношений.

У Стрельцов, которые еще не нашли свою вторую половину, отношения с кем-то из друзей могут перерасти в более близкие и интимные.

Карьера и финансы. Дела на работе в мае 2023-го сложатся у Стрельца прекрасно. Волнения и дурные слухи оставят лишь неприятный осадок, не причиняя вред. Возможно, придется распрощаться со старым местом работы, поскольку появится невероятно интересны новый контракт – Стрельцу могут предложить то, чего еще никогда в жизни не предлагали.

Наиболее эффективен Стрелец будет в коллективе. Покой ему будет только сниться в плане карьеры. В мае нужно будет постараться удержать социальные позиции, не навязывая свое мнение другим. Следует быть избирательным в контактах. Залогом успеха и прибыли станут надежные и проверенные деловые партнеры. Амбиции Стрельца будут велики, и он сможет достичь большого успеха. Если удастся преодолеть комплексы, то Стрелец добьется многого. Особенно удачной будет работа по контракту и работа с людьми.

Личная жизнь. В мае 2023 года Стрельцу вряд ли придется испытать разочарование в сердечных делах. В партнерстве он будет ценить умение твердо стоять на ногах и способность понять его мечты. Не нужно стесняться дать волю эмоциям – партнер Стрельца это оценит. Благоприятно дарить подарки, устраивать небольшие праздники, ведь инициатива и открытость Стрельца сделают свое дело, привнося в отношения яркие краски и эмоции. Стрельцу следует помнить, что сейчас время искренности чувств, что нельзя врать друг другу даже в мелочах, а, тем более, изменять.

Середина мая – прекрасное время для семейного занятия любимыми видами спорта.

Здоровье. В мае у Стрельца возможны неожиданные эмоциональные срывы, которые впоследствии могут сказаться на состоянии здоровья. Нужно отложить суету и избегать больших скоплений людей, поскольку Стрелец может попасть под негативное влияние энергии толпы, в давку или стать жертвой теракта. Стрельцу не стоит быть слишком мнительным, иначе ему сложно будет справиться с проблемами. Также не стоит злоупотреблять спиртными напитками и не следует принимать химические препараты.

Влад Росс / Главред

Козерог

Май-2023 для Козерога станет невероятно удачным периодом, это главный счастливчик месяца. Если Козерога не озарит вдохновение, чтобы сотворить шедевр на работе, то дома точно получится отличиться оптимизмом и качественной переделкой. Месяц будет очень позитивным, с двумя плюсами. В мае Козерог почувствует себя главнокомандующим и сумеет сплотить других ради реализации своей идеи.

В мае могут реализоваться все заветные планы Козерога, на что он уже перестал надеяться. Вдруг появятся нужные люди, сложатся должным образом обстоятельства – и все пойдет, как по маслу.

Во второй половине мая у Козерога появится возможность решить старые вопросы, вернуть что-то на круги своя, а связаны эти события, скорее всего, будут с деловой сферой, работой и карьерой. Козерог будет прекрасно чувствовать такт времени, потому сможет разобраться во всех тонкостях и сложностях.

Вторая половина месяца – не слишком благоприятное время для дальних поездок, а особенно авиаперелетов. 17-23 мая, пока Меркурий будет статичен, Козерогу лучше вообще не летать самолетами.

Карьера и финансы. На работе у Козерога все будет хорошо в мае 2023-го. Возможны глобальные перемены. Положение Солнца и Сатурна будет настраивать представителей знака на творческое и профессиональное раскрытие.

Финансовые вопросы в мае придется решать должным образом, ведь во второй половине месяца Меркурий будет делать благоприятные аспекты к знаку Козерога и поможет наполнить кошелек. Так что Козерога ждет большая финансовая удача.

Также месяц удачен для покупки драгоценностей: золота, бриллиантов, серебра и прочих украшений. Козерог должен делать подарки своим близким.

Личная жизнь. В мае-2023 Козерогу будут доступны все любовные победы. В это время можно обручиться.

В семейных отношениях Козерог сможет написать новый прекрасный сценарий. Отношения с супругом или супругой будут стабильны, все будет идти по заданной траектории. В давно сложившихся отношениях в конце мая может появиться подозрение в неверности спутника или спутницы жизни, так что 28-31 мая в этом плане опасные дни.

Середина мая станет отличным временем, чтобы решить вопросы отцов и детей, лучше понять свое чадо. Благоприятно провести время с домашними питомцами, завести собак или кошек.

Вторая половина мая принесет некие испытания в любовной сфере, особенно если Козерог еще свободен и не обрел свою вторую половину.

Здоровье. Вторая половина мая 2023 года благоприятна для укрепления Козерогом сердечно-сосудистой системы, а также для прохождения санаторно-курортного лечения. Стоит быть аккуратнее при использовании косметических средств, поскольку возможны аллергические реакции. Вполне вероятно, что внимание Козерога привлекут заболевания горла и трахеи, особенно если имеются подобные хронические болезни. Фитотерапия будет эффективна для Козерога в мае. Во время занятий спортом важно не перегружать спину и позвоночник, иначе есть риск слечь потом на неделю.

Рыбы

Рыб в мае 2023 года ждет очень позитивный период. Месяц порадует представителей знака хорошим настроением и приятными событиями. Все сложится еще удачнее, если начинания Рыб будут тщательно продуманы, будут серьезными и построенными на творческой основе.

Вполне вероятно, что Рыбам в преддверии лета захочется сменить обстановку, атмосферу. Авантюры и приключения – лучшая программа для Рыб, главное – найти подходящую компанию, и тогда каскад ярких впечатлений будет просто обеспечен. Рыбы смело могут отправляться в дебри Амазонки, Таиланд, на Бали – любая экзотика обеспечит представителям знака отличное времяпрепровождение.

Звезды рекомендуют Рыбам прислушиваться в мае-2023 к мнению окружающих, не спешить отвечать отказом на их просьбы и предложения – они будут видеть то, чего Рыбы не замечают. Последняя декада мая будет довольно напряженной для Рыб, в первую очередь, в психологическом плане. Представителям знака предстоит выполнить обещания, которые потребуют сил и напряжения с их стороны.

Карьера и финансы. В мае 2023-го перед Рыбами откроются интересные перспективы в плане работы, поступят выгодные предложения. У Рыб будет плодотворный период, потому терять это время понапрасну просто нельзя. Рыбам следует сотрудничать, налаживать связи. Их благополучие будет зависеть от их собственной предприимчивости и деловой активности. Профессиональное мастерство Рыб в мае возрастет, и, возможно, это даже приведет к повышению доходов. Но пока что Рыбам в финансовом плане стоит рассчитывать на свои старые дела и проекты, то есть пожинать плоды, не предпринимая ничего нового. Рыбам не нужно бояться брать на себя дополнительные обязательства на работе – это будет оценено по достоинству. Возможно, в мае придется вернуться к решению старых вопросов, которые откладывались в долгий ящик.

В финансовом плане вторая половина месяца будет вполне впечатляющей и благоприятной, коммерческие вопросы в это время будут удачно решиться. Портмоне и кредитная карта Рыб в это время точно пополнятся.

Важные покупки для дома лучше совершать в третьей декаде, особенно после 25 мая.

Личная жизнь. Романтическое настроение в мае 2023-го не покинет Рыб. Спутник или спутница жизни Рыб будет поддерживать все их желания и стремления.

Положение Венеры сулит Рыбам внимание противоположного пола, но вести двойную игру и обманывать вторую половину с любовником или любовницей не получится, так как именно в этом месяце обман легко может вскрыться.

Вторая половина мая будет способствовать укреплению уже сложившихся отношений Рыб. Во второй половине месяца не стоит ничего доводить до крайности, чтобы избежать ссор. Следует проводить больше времени с любимым человеком и не пренебрегать им, поскольку это может надломить отношения.

Последняя декада мая-2023 – это прекрасное время для домашних дел. Совместная деятельность с супругом лишь укрепит семейные отношения. Начинать новые дела в мае Рыбам не стоит, а лучше завершать начатые.

Здоровье. В первой половине мая звезды рекомендуют Рыбам уделить больше внимания иммунной системе и своей физической форме, не лениться обеспечивать тело достаточными физическими нагрузками. Также стоит обратить внимание на свой рацион питания, особенно если есть проблемы с обменом веществ. В мае будет благоприятное время для профилактических мероприятий относительно заболеваний эндокринной системы. Санаторно-курортное лечение будет весьма полезным для Рыб.

Вторая половина месяца чревата обострениями хронических недугов, а также эмоциональным дисбалансом.

Рыбам в мае не стоит увлекаться алкоголем в качестве антидепрессантов – лучше отправиться в поездку и где-то отдохнуть.

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