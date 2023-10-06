Гороскоп на октябрь-2023 для всех от Влада Росса: на какие знаки обрушится удача

Гороскоп на октябрь обещает счастье и успех четырем знакам зодиака, а вот лузерам месяца следует быть готовыми к непростому периоду.

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В гороскопе на октябрь астролог Влад Росс рассказал, как на каждый знак зодиака повлияют солнечное и лунное затмения / Главред

Два затмения – солнечное и лунное, а также разворот планеты смерти и разрушений Плутона сделают октябрь 2023 года очень сложным и даже страшным периодом. Месяц принесёт множество опасностей и фатальных событий. Впрочем, далеко не все знаки зодиака ощутят на себе беспощадность середины осени – четыре из них в октябре ждет полоса везения и удачи.

Неудачники октября-2023:

Овен

В октябре 2023 года неугомонному Овну предстоит довольно активная деятельность. Солнечное затмение будет в оппозиции к этому знаку, поэтому месяц обещает быть сложным. Главное в этом месяце для Овна – не обидеть ненароком кого-то из окружающих, иначе судов и следствий не избежать. В октябре окружающие могут Овну как помочь, так и навредить, поэтому – дипломатия, ещё раз дипломатия, тысячу раз дипломатия. Хоть дипломатичность и не свойственна Овну, но, если он допустит ошибку, например, с кем-нибудь поссорится или повысит на кого-то голос, то вскоре удар может быть нанесён и по нему самому.

Благоприятные дни для Овна в октябре 2023 года: 5, 11, 14, 15, 30.

Неблагоприятные дни для Овна в октябре: 8, 9, 16, 17, 20, 21.

Личная жизнь. В октябре-2023 в семейной жизни Овна ждут сложности. Если вторая половинка Овна перегружена работой, и он начинает страдать от недостатка внимания, следует немного умерить свой пыл. Вообще, звёздная обстановка в первой половине месяца будет провоцировать Овна на конфликты, особенно вблизи 8-10 октября – в эти дни он может навсегда разругаться с близким человеком и развестись.

Во второй половине октября дома у Овна также будет не особо спокойно: в своём стремлении показать, кто в доме хозяин, люди будут способны перейти любые границы. Овну важно держать себя в руках, иначе лодка под названием "семейная жизнь" может дать течь.

Свободных Овнов ждут новые знакомства, которые завяжутся в непривычной обстановке и при странных обстоятельствах. Это может быть довольно прагматичный роман.

На протяжении последней недели месяца возможны бессмысленные знаки внимания со стороны коллег. Впрочем, в этом не будет ничего удивительного, ведь от Овна будет исходить энергия такой силы, что мало кто сможет устоять. Особенно благоприятны для Овна романы на работе.

Карьера и финансы. Октябрь-2023 в плане карьеры и финансов для Овна благоприятен, с одной стороны, для завязывания и укрепления партнёрских отношений, причём кармических, но с другой – эти взаимоотношения могут рушиться.

Время благоприятно для старта проектов, заключения договоров и просто удачной работы, особенно когда Меркурий войдёт в знак Весы 12 октября. Это отличный период для развития бизнеса, его реорганизации, заключения договоров об аренде помещения.

Если Овен работает по найму, пришло время обратить на себя внимание руководства. Смело можно обращаться с просьбой повысить зарплату или сделать рабочий график более удобным.

Финансовые позиции Овна в октябре 2023-го будут стабильны. Особых убытков в этом месяце не предвидится. Однако рисковать особо не стоит.

Здоровье. Первая неделя октября 2023 года будет благоприятна для прохождения Овном планового медицинского осмотра. В середине месяца наиболее проблемной зоной для Овна может стать желудок и тонкий кишечник, поэтому следует придерживаться щадящей диеты. Поскольку иммунитет Овна в октябре будет ослаблен, существует опасность разного рода респираторных заболеваний, в том числе коронавируса. Следует одеваться теплее и избегать сквозняков, пропить курс витаминов и чаще есть лимоны и клюкву. Конец месяца – благоприятный период для приобретения годового абонемента в тренажёрный зал, фитнес-клуб или бассейн. Физические упражнения, пробежка или ходьба по утрам помогут Овну сбросить эмоциональное напряжение и агрессию, которые точно появятся в этом месяце.

Смотрите видеоверсию гороскопа на октябрь 2023 года для всех знаков зодиака от астролога Влада Росса:

Рак

Октябрь 2023 года для Рака будет сложным месяцем, поскольку солнечное затмение будет в квадрате к этому знаку зодиака. В центре внимания окажутся дом, семья, недвижимость, родственники и близкие. Раку захочется быть рядом с родными людьми во время осеннего ненастья и депрессии. А депрессия вполне вероятна, потому что на работе всё может идти из рук вон плохо.

Благоприятные дни октября 2023 года для Рака: 3, 6, 11, 20, 25.

Неблагоприятные дни октября для Рака: 1, 9, 15, 16, 23.

Карьера. В первой половине октября на работе у Рака особых проблем не ожидается, всё будет идти своим чередом. Ответственных решений в это время принимать, скорее всего, не придётся, поэтому будет возможность заняться повседневными делами или вернуться к тем, которые были отложены на неопределённый срок. Этим могут воспользоваться конкуренты или открытые враги, которые начнут наступать Раку на пятки либо провоцировать открытый конфликт.

Деньги. Финансовую ситуацию октября для Рака можно назвать стабильной. Следует тратить деньги на укрепление здоровья. А вот совершать незапланированные покупки звёзды не советуют, тем более, Венера зашла в рачительный знак зодиака Девы, потому каждую копейку нужно будет экономить.

Личная жизнь. Весь октябрь-2023 Рак посвятит домашним делам и личной жизни. Гармония, понимание, спокойствие – это верные спутники Рака в октябре.

Звёзды рекомендуют в октябре задуматься о приобретении недвижимости, выбрать хорошего риелтора, подумать об ипотеке.

Здоровье. Энергетический фон и состояние здоровья Рака в октябре 2023 года не вызывают опасений. Однако Раку следует помнить, что излишняя эмоциональность и стресс – это открытая дверь для всех болезней, особенно 27-29 октября, вблизи лунного затмения, когда можно даже загреметь в больницу. Не будет лишним в этом месяце визит к дерматологу и нутрициологу. Диеты в октябре нежелательны, как и новые непривычные косметические процедуры. Хорошее время для укрепления иммунитета и приёма витаминов.

Весы

Для Весов октябрь 2023 года обещает быть довольно сложным периодом, поскольку именно в этом знаке зодиака произойдёт затмение. С другой стороны, из-за затмения месяц будет довольно активным, насыщенным и переломным. И только от самих Весов будет зависеть, сломает судьба их или они её. Вероятнее всего, представителям знака захочется обновления одной или нескольких сфер жизни: карьеры, личной жизни или финансов. Но следует помнить, что для получения нового необходимо освободить место от старого, пожертвовать чем-то имеющимся.

Девиз октября для Весов – жертвовать чем-то ненужным, чтобы добиться желаемого.

Благоприятные дни для Весов в октябре 2023 года: 7, 10, 13, 20, 24.

Неблагоприятные дни для Весов в октябре: 8, 15, 16, 19, 30.

Карьера. В октябре 2023-го Весам нужно стараться по максимуму использовать шансы, которые будет подбрасывать им судьба. Для этого у них будут силы, энергия, поддержка звёзд. На работе возможны перемены в отношениях с коллегами, деловыми партнёрами, начальством. Грядут кардинальные изменения в работе и деятельности: они могут как поднять представителей знака в гору, так и резко опустить.

Некоторые представители знака будут вынуждены попробовать себя на новом, абсолютно незнакомом поприще. Не исключено, что хобби превратится в профессию.

Тем Весам, которые не планируют искать новое место работы, а желают удержаться на своей должности или подняться по карьерной лестнице, звёзды советуют отбросить лишнюю скромность – нужно заявлять о себе. Возможность показать себя с лучшей стороны точно будет. Главное помнить, что под лежачий камень вода не течёт, а, значит, нужно действовать.

Деньги. Весам в октябре 2023-го нужно стараться не поддаваться на уловки продавцов, так как незапланированные покупки принесут разочарование, так как окажутся глупыми и ненужными. Поскольку Венера находится в 12-м доме, Весы могут что-то приобрести, а потом жалеть об этом всю свою жизнь. Поэтому от крупных покупок лучше отказаться в этом месяце.

Личная жизнь. В первой половине октября 2023 года семейная жизнь может показаться Весам довольно скучной и однообразной. Отношениям понадобится новый импульс, потому важно найти время, чтобы устроить романтическое свидание или отправиться в небольшое путешествие.

Весам, которые пока только ищут свою пару, судьба в октябре этого года даст немало возможностей завести перспективное знакомство, закрутить роман, который будет способен привести к дверям ЗАГСа. Так что личная жизнь одиноких Весов в октябре может преобразиться. Особенно велика вероятность встретить вторую половинку вблизи 14 октября, вблизи солнечного затмения. Встреченный в это время человек может стать судьбой и остаться с Весами до конца жизни.

Здоровье. Октябрь 2023 года будет благоприятным временем для тех Весов, которые стремятся похудеть. Благоприятно садиться на диету. Не нужно искать экзотические диеты – достаточно просто исключить продукты с большим количеством углеводов и обильные ужины. Лишние килограммы будут уходить, особенно если Весы будут совершать утренние пробежки. Во второй половине месяца следует уделить внимание уходу за кожей: необходимо подготовиться к более суровым погодным условиям, подобрать с косметику, которая не будет вызывать аллергию и в достаточной мере будет питать и защищать кожу. Также возможны инфекционные и вирусные заболевания вроде коронавируса, поэтому следует провести профилактические мероприятия, возможно, сделать прививку от новых штаммов вируса, пропить витамины, совершать пешие прогулки, высыпаться, а самое главное – правильно питаться. Благоприятное время, чтобы обратиться к диетологу.

Козерог

Козерог в октябре 2023 года будет находиться в жёстком квадрате к солнечному затмению, поэтому для него месяц обещает быть сложным и пройдёт под знаком "минус". По Козерогу может быть нанесён удар, особенно это может касаться фатальной неприятности в карьере, в частности, могут испортиться взаимоотношения с вышестоящими, и Козерога могут понизить в должности. Поэтому важно не совершать ошибок. Если Козерог будет спокоен, не будет раздражаться и допускать грубых ошибок, то всё должно быть в порядке.

Октябрь для Козерога будет довольно активным месяцем, на спокойную жизнь он может даже не рассчитывать. Перед ним встанут задачи, с которыми раньше он не сталкивался, причём они могут быть настолько сложными, что Козерог может сам отказаться от дальнейшего продвижения в карьере и уволиться. С другой стороны, если Козерог больше не может работать в этом месте, если там настолько всё усложнилось, то, несмотря на его трудолюбие, лучше уволиться в октябре. Однако если Козерог чувствует, что может пробить любую стену (а это жизненная стратегия этого знака – пробивать стены), теряться не стоит: от умения держать удар будут зависеть и другие месяцы, и он сможет всё-таки продавить ситуацию.

Благоприятные дни в октябре 2023 года для Козерога: 6, 11, 17, 25, 27.

Неблагоприятные дни октября для Козерога: 9, 15, 18, 23, 30.

Карьеры. Звёзды в октябре создадут благоприятные аспекты, если Козерог чувствует себя пробивным и будет сам прокладывать путь к своему успеху. Если творческая сущность Козерога будет рваться наружу, и если его работа связана с наукой, рекламой, путешествиями, творчеством, шоу-бизнесом, то представителей знака ждёт успех. Концертная деятельность, ювелирка, всё, что касается красоты и эстетики, дизайн – всё это будет складываться благоприятно.

Месяц благоволит Козерогам, которые планируют продолжить образование, освоить новую профессию, повысить квалификацию или отправиться на учёбу за границу.

В этот период жизни Козерога будут решаться вопросы, связанные с профессиональной деятельностью. Он сможет проявить такие качества, как смелость, общительность, бесстрашие. Предостережение только одно – не нужно тратить энергетический потенциал бездумно и бесцельно.

Деньги. Если Козерог возьмёт бразды правления в свои руки, финансовая ситуация улучшится и стабилизируется в конце октября. В начале месяца есть опасность краха и низвержения, поэтому нужно быть осторожнее, особенно в период оппозиции Сатурна, который управляет Козерогом, и Венеры, отвечающей за деловое партнёрство, то есть 8-11 октября. Совершив грубую ошибку в это время, можно нарваться на разрушение деловых партнёрских отношений и даже обанкротиться, если в это время Козерог подпишет важные финансовые бумаги или сделает большие инвестиции. Козерогу в этом месяце ни в коем случае нельзя рисковать, особенно 5-15 октября, когда Венера соединится с Чёрной Луной в знаке Девы.

Личная жизнь. В октябре-2023 Козерогу важно сохранить покой в семье. Возвращаясь домой, все неприятности нужно оставлять на работе, ни в коем случае нельзя проявлять раздражение в семье, иначе проблем не избежать. В этом месяце возможны трудности.

С другой стороны, Козерогу не следует брать на себя все бытовые заботы и хлопоты – лучше распределить обязанности между всеми членами семьи. Лучше в октябре немного отстраниться от всех домашних дел.

Козероги, которые мечтают встретить свою любовь, должны приготовиться в этом месяце, поскольку интерес к ним со стороны противоположного пола будет обеспечен. Можно найти вторую половинку за границей. Брак с иностранцем весьма благоприятен в это время. Звёзды говорят, что роман, начавшийся в этом месяце, имеет все шансы перерасти в гармоничный союз, довольно прагматичный. Ведь именно Козерог всегда стремится вступить в брак с богатым человеком.

Представителям знака, которые в октябре будут проходить конфетно-букетный период, стоит быть настороже: партнёр в середине месяца может повести себя некорректно, и есть риск расстаться. Потому следует быть осторожнее вблизи солнечного затмения, которое произойдет 14 октября.

Здоровье. В октябре 2023 года Козерогу необходимо сделать всё возможное для поднятия тонуса, иначе на него может нахлынуть депрессия. Задачи, стоящие перед Козерогом, весьма серьёзны, поэтому нужно постараться, чтобы здоровье не подвело. Снять нервное напряжение помогут йога и массаж. Главное – устоять при встрече с вирусной инфекцией. Самое время пропить курс витаминов и восстановить душевное равновесие, иначе переутомление или срыв на работе может полностью обесточить Козерога, и он может попасть в больницу. Также нужно беречь глаза и сходить к офтальмологу.

Нейтральным октябрь будет для следующих знаков:

Телец

Октябрь 2023 года для Тельца будет ровным периодом. Тельцу в этом месяце предстоит много работать, и не всегда это будет работа, которая будет по душе. Но, с другой стороны, Телец будет востребован на все 100%. Поэтому безработица представителям этого знака точно не грозит. И, если они долгое время искали работу, то именно в октябре этот поиск увенчается успехом. Причём Телец в октябре в связи с чередой затмений может найти кармическую работу, то есть заняться той деятельностью, которой бы от него хотел Господь.

Кроме того, в октябре Тельцу следует задуматься о том, не могут ли какие-либо из его увлечений стать источником дополнительного заработка, поскольку хобби может принести неплохой доход.

Девиз этого месяца для Тельца – нужно находиться в центре своей жизни, а не на обочине чужой.

Благоприятные дни для Тельца в октябре 2023 года: 3, 8, 12, 16, 18.

Неблагоприятные дни для Тельца: 1, 15, 23, 24, 30.

Карьера и финансы. В первой половине октября-2023 Телец будет загружен рутинными делами, но сил у него хватит на всё, и результаты порадуют. Успеху и достижению цели может помочь информация, важная подсказка. Проявив настойчивость, также удастся раздобыть первоначальный капитал, чтобы запустить собственное дело, пусть поначалу небольшое, но весьма перспективное. Особенно если всё это делать тогда, когда Меркурий войдёт в Весы, то есть после 12 октября для Тельца сложится хорошая ситуация.

В общении с начальством, коллегами, партнёрами нужно быть предельно внимательными, поскольку в окружении Тельца могут появиться нечистые на руку люди.

5-15 октября Тельцу нужно быть осторожнее с финансами, когда Венера, управляющая этим знаком, будет соединяться с Чёрной Луной.

Личная жизнь. В октябре 2023 года в личной жизни Тельца всё будет спокойно, тишь да гладь. Впрочем, он будет чувствовать, что ему не хватает положительных эмоций. Это будет самое время для того, чтобы завести домашнего питомца, кошку или собаку, поскольку забота о маленьком существе объединит и взрослых, и детей.

Если Телец планировал делать ремонт, то октябрь – самое благоприятное время для этого.

Во второй половине октября Телец и его вторая половина могут принимать решение о вступлении в брак и отправиться в ЗАГС. Для создания семьи очень благоприятная ситуация, главное, чтобы это не происходило вблизи затмения – 14-28 октября.

Успех ждёт тех Тельцов, которые пытаются строить свою личную жизнь посредством социальных сетей. Звёздная обстановка способствует знакомству с надёжным человеком, который будет старше Тельца на 10-15 лет.

Здоровье. В октябре-2023 будет высок риск подхватить инфекционное заболевание, и по первым симптомам будет сложно понять, чем Телец болен. Может быть слабость, тошнота и переутомление, есть опасность заразиться коронавирусом. Потому Тельцу крайне важно прислушиваться к своему организму, чтобы не запустить болезнь и избежать осложнений.

Во второй половине месяца следует внимательнее следить за давлением, поскольку возможны резкие скачки, перепады. Самое время позаботиться о коже, сделать чистку лица и маски. Главное для Тельца – избегать стрессов, искать способы восстановления душевного равновесия, особенно вблизи затмений, то есть 14 и 28 октября.

Лев

Октябрь-2023 для Льва будет средненьким месяцем. Планета счастья и удачи Венера покинет знак Льва, но вместе с ней его покинет также и планета обманов и иллюзий Чёрная Луна. Поэтому, с одной стороны, у Льва в октябре станет меньше счастья в любви, а с другой – прекратятся измены.

Октябрь подарит шанс Льву завязать новые знакомства, расширить круг общения и найти достойную вторую половинку.

Девиз месяца – если хотите перемен, сами меняйте всё, что вас не устраивает.

Благоприятные дни октября 2023 года для Льва: 4, 6, 11, 20, 23.

Неблагоприятные дни октября для Льва: 7, 15, 22, 29, 30.

Карьера. В октябре 2023 года у Льва появится шанс подняться по карьерной лестнице, а также решить вопросы с трудоустройством, поэтому не стоит сидеть сложа руки. Первая половина месяца будет особенно благоприятной для продвижения по службе, поскольку перед Львом будут открываться новые перспективы и возможности. В октябре можно будет получить важные сведения и ценную информацию, которая поможет Льву добиться успеха, особенно в середине месяца. Потому, чем шире будет круг общения Льва в середине октября, тем лучше для этого знака. Следует извлекать выгоду из своего большого обаяния, также можно в корне изменить свой имидж.

Деньги. В начале октября Льву следует держать семейные финансы под контролем, а также не поддаваться на уговоры авантюристов вложить солидную сумму в строительство воздушных замков.

Личная жизнь. После летних хлопот семейная жизнь Льва в октябре 2023 года войдёт в спокойное русло. За последнее время Лев многого добился, потому, возможно, позволил себе немного расслабиться, а теперь больше времени он может посвятить дому, семье и детям. В середине месяца ваша вторая половина может преподнести вам неожиданный подарок, который не только придётся вам по вкусу, но и позволит закрыть глаза на былые недоразумения. Льва в этом месяце могут простить.

Здоровье. Энергетический потенциал октября для Льва достаточно высок. Однако есть риск травмировать конечности, особенно пальцы рук, возможны переломы. Октябрь будет прекрасным временем для начала борьбы с лишним весом, поэтому можно садиться на диету. Во второй половине месяца желающие бросить курить смогут сделать это легче, чем в любое другое время, поскольку расстаться с вредной привычкой будет проще.

Стрелец

Октябрь 2023-го для Стрельца будет средним месяцем. В это время любая ситуация будет складываться в его пользу, несмотря на коридор затмений. Стрелец смело может рассчитывать на поддержку друзей, коллег и даже почти незнакомых людей. Но необходимо помнить, что все блага этого мира не стоят одного хорошего друга.

Лозунг октября для Стрельца – не имей сто рублей, а имей сто друзей.

В октябре у Стрельца есть все шансы найти влиятельных друзей, покровителей, получить протекцию.

Благоприятные дни для Стрельца в октябре 2023 года: 5, 7, 13, 20, 24.

Неблагоприятные дни октября для Стрельца: 8, 18, 22, 29.

Карьера. Октябрь-2023 у Стрельца – это благоприятный период для достижений в работе. Коллеги будут готовы не только прийти к нему на помощь, но и при необходимости разделить обязанности. В этот период звёзды помогут решить все юридические проблемы Стрельца. Если кто-то достал, можно смело подать в суд, но лучше не делать этого вблизи затмений – вблизи 14 и 28 октября.

Во второй половине месяца некий счастливый случай, какая-то мимоходом брошенная фраза приятеля или совершенно незнакомого человека могут кардинально изменить взгляды Стрельца на тот или иной служебный вопрос. В результате получится действовать более эффективно.

Деньги. С финансами в октябре 2023 года у Стрельца будет довольно напряжённо. В первой половине месяца не исключены потери и убытки. Но переживать не стоит, потому что в конце месяца материальное положение стабилизируется, а доходы возрастут.

Личная жизнь. Семейные Стрельцы в октябре 2023-го смогут наслаждаться спокойствием и гармонией, несмотря на то, что это будет период затмений. Стрельцу важно помнить, что, чем меньше людей знает о его семейной жизни, тем меньше угроза его благополучию. Если у кого-то из близких людей возникнут проблемы, не нужно спешить их решать, в период затмений лучше этого не делать.

Стрельцам, живущим в гражданском браке, в середине месяца захочется подать заявление в ЗАГС. Звёзды приветствуют такое решение, но этого не стоит делать во время солнечного затмения – 14 октября. Это может укрепить не только отношения, но и финансовое положение пары, поскольку, если в этом месяце заключить брак, он будет долговременным.

Для свободных Стрельцов конец октября 2023 года будет самым благоприятным периодом, особенно высока вероятность встретить вторую половинку вблизи лунного затмения, 26-30 числа.

Здоровье. В середине октября у Стрельца наметится некая передышка в работе. Можно будет взять паузу и позаботиться о своём здоровье, пройти курс терапии или отправиться в санаторий. Благоприятно поддержать иммунитет, в чем помогут баня, сауна, спа-процедуры, обёртывания. Чтобы избежать проблем с позвоночником, Стрельцу стоит пройти курс массажа. Если у Стрельца запланирован отпуск, то это просто прекрасно – провести его стоит у водоёма. Подойдёт любой курорт с водой, даже если Стрелец не будет купаться, а будет просто находиться возле воды.

Рыбы

Октябрь 2023 года для Рыб будет ровным месяцем. Им стоит плыть по течению. Месяц обещает пройти без особых катаклизмов, но расслабляться он всё равно не позволит из-за солнечного и лунного затмения. Рыбам придётся лавировать, принимать решения и делать важный выбор, а это крайне нерешительный знак зодиака. Выбор Рыбам будет сделать очень сложно, и это будет дилемма месяца для них.

Многих Рыб в октябре будут ждать нестандартные ситуации, но звёзды помогут представителям знака обратить их в свою пользу. Рыб будут разрывать страсти и амбиции, но они не будут склонны показывать это окружающим.

Впрочем, далеко не всё будет гладко у Рыб в октябре в отношениях с любовными и деловыми партнёрами. Свидания при этом могут быть достаточно успешными, но разногласия с деловыми партнёрами могут дойти до суда. Если Рыбы собираются менять работу, то это лучше сделать в первой половине месяца.

Благоприятные дни октября 2023 года для Рыб: 1, 2, 10, 14, 15, 24, 25.

Неблагоприятные дни октября для Рыб: 3, 4, 12, 13, 19, 23.

Карьера. В октябре 2023 года у Рыб вполне могут быть неприятности в работе. Менять работу в этом месяце не стоит, так как есть риск поменять шило на мыло. Но можно рискнуть в первой половине месяца.

Впрочем, не стоит заранее настраиваться на пессимистический лад, несмотря на то, что месяц может принести Рыбам хандру и застой энергии. Им хватит сил и мудрости, чтобы принимать правильные решения.

Работоспособность Рыб в этом месяце будет высока, особенно в первой его половине. Также в этот период жизни возможны конструктивные преобразования в профессиональной деятельности Рыб, особенно после 23 октября, когда Меркурий войдёт в знак Скорпиона.

Прежде чем что-либо предпринять, Рыбам важно подумать о последствиях. Нужно стараться не задевать чувства других людей. Необходимо тщательно думать над планом действий, учитывать все мелочи, а, поскольку Венера находится в зодиакальном знаке Девы, учитывать все нюансы взаимоотношений с партнёрами по бизнесу. В этом месяце Рыбам следует работать в паре или группе людей, несмотря на то, что они любят находиться в одиночестве. Но при этом не стоит связываться с людьми, с которыми раньше не удалось достичь взаимопонимания и успеха, таких необходимо всячески отметать от себя.

Деньги. В финансовом плане в октябре звёзды предупреждают Рыб о том, что нельзя поддаваться соблазнам потратить немалую сумму на развлечения. Нужно быть экономнее. Очень скоро Рыбам пригодятся накопленные средства. В противном случае Рыбы могут растранжирить всё, не оставив ничего на тот момент, когда деньги действительно понадобятся.

Личная жизнь. В начале октября во взаимоотношениях со второй половиной Рыбы будут проявлять категоричность, из-за чего их партнёр или партнёрша могут терять самообладание. Потому важно проявлять гибкость в отношениях, тем более, что Рыбы обладают врождённым чувством такта. Рыбам необходимо прощать любимому человеку его оплошности и не донимать его придирками. Возможно второй половинке Рыб нужна некоторая свобода действий.

Даже если у Рыб проснётся чувство ревности, не нужно устраивать сцен. Рыбы – это едва ли не самый ревнивый знак зодиака наряду со Скорпионом. Партнёру и в голову не придёт изменять Рыбам, а они уже нарисуют образную ситуацию, как он целуется с кем-то на стороне.

Рыбам, мечтающим о постоянных отношениях, необходимо набраться терпения до конца месяца – в это время они станут необыкновенно привлекательными. Нужно будет воспользоваться моментом и заявить о себе человеку, к которому Рыбы неравнодушны. Тем более, Венера, планета любви, счастья и отношений, будет находиться в доме партнёрства и возможного притяжения избранника на всю жизнь.

Здоровье. В октябре 2023 года Рыбы, вероятно, столкнутся с проблемами веса, который может как увеличиваться, так и уменьшаться. Поэтому лучше приобрести весы и следить за своим весом, поскольку из-за этого будет страдать не только фигура, но и здоровье в целом. В этот период жизни Рыбам не стоит засиживаться допоздна за работой и не спать по ночам, поскольку очень важно, чтобы в организме не произошли сбои из-за недосыпания. Просмотр фильмов и общение в соцсетях лучше отложить на дневное время. Постоянное недосыпание может вызывать у Рыб вялость и апатию, а усталость будет накапливаться с каждым днём. Всё это может привести к сбоям в работе эндокринной системы. Необходимо внимательнее относиться к себе, нормализовать свой рацион питания и больше отдыхать. Благоприятное время для обращения к психологу, астрологу и нутрициологу.

Счастливчики октября 2023 года:

Близнецы

Октябрь-2023 для Близнецов станет довольно благоприятным периодом. Порой Близнецам будет казаться, что окружающие их недооценивают, и именно в октябре это положение вещей удастся изменить.

Девиз месяца – иногда мечты сбываются не так, как нам бы хотелось, а даже лучше. Потому октябрь – это звёздный час для Близнецов. Несмотря на то, что многим в октябре не будет сопутствовать удача, Близнецам будет катастрофически везти.

Благоприятные дни октября 2023 года для Близнецов: 2, 7, 10, 24.

Неблагоприятные дни октября для Близнецов: 13, 15, 16, 19, 30.

Карьера. В октябре-2023 звёзды подарят Близнецам прекрасные шансы проявить себя с лучшей стороны. Благодаря свойственным Близнецам коммуникабельности и обаянию они смогут разрулить самые запутанные ситуации. Если потребуется заключить договор, сделать это нужно в самом начале месяца.

В середине октября Близнецам нужно быть начеку, поскольку кто-то может попытаться ими манипулировать и ввести их в заблуждение. 13-16 октября велика вероятность острого конфликта на работе, потому важно держать себя в руках и не поддаваться на провокации, ведь в период затмения всё может происходить не так, как хотелось бы.

В октябре Близнецы могут познакомиться с влиятельным человеком, что благотворно скажется на карьере. Тем представителям знака, которые ищут работу, поступят довольно интересные предложения, особенно если сфера их деятельности касается интернета, ІТ-технологий и коммуникации.

Деньги. Что касается финансовой сферы, то Близнецам в октябре рекомендуется вовремя оплачивать штрафы, налоги, стараться не влезать в долги. У тех представителей знака, которые нуждаются в материальной поддержке, появится возможность оформить льготы, неожиданно получить спонсорскую помощь. Протекция поможет привести к огромному успеху.

Личная жизнь. Октябрь 2023 года будет на редкость благоприятным месяцем для личной жизни Близнецов. В первой половине месяца у них появится возможность по-настоящему влюбиться, и это будет кто-то из их окружения. Любовь окажется взаимной.

Небольшие проблемы в отношениях возможны в середине месяца. Неприятностей можно будет избежать, если внимательнее отнестись к чувствам и желаниям своей второй половинки.

Семейные пары в октябре могут задуматься о ребёнке, и этот месяц будет очень благоприятен для зачатия.

Свободным представителям знака звёзды сулят перспективное романтическое знакомство в конце месяца. Оно может произойти в любой момент, при любых обстоятельствах. Задача Близнецов в это время – быть всё время при параде. Октябрьский роман положит начало долгосрочной любви и отношениям на обоюдовыгодных условиях, особенно если это случится вблизи лунного затмения 28 октября.

Здоровье. В первой половине октября Близнецы могут почувствовать лёгкое недомогание, что может происходить из-за их мнительности и ипохондрии. Поэтому если будет дождь, нужно обязательно брать зонт, пить горячий чай с лимоном, и тогда у Близнецов будет хорошее настроение. К ухудшению самочувствия может привести пребывание в мрачных и плохо освещённых помещениях. Следует избегать лишних нагрузок, не поднимать тяжести, а также ограничить потребление соли.

Дева

Октябрь 2023 года будет для Девы прекрасным периодом. Это связано с тем что планета счастья, любви и удачи Венера войдёт в этот знак зодиака. Звёзды советуют Деве не увлекаться преодолением препятствий, а плыть по течению. Нужно довериться судьбе, расслабиться – и река жизни сама вынесет Деву к нужному берегу. Многие проблемы будут решаться сами собой.

Поскольку Венера, планета внешних проявлений, вошла в знак Девы, представителям знака можно покупать красивую одежду, менять гардероб, делать новую причёску, сменить имидж, найти стилиста и покупать ювелирные украшения.

Благоприятные дни октября 2023 года для Девы: 6, 11, 17, 25, 27.

Неблагоприятные дни октября для Девы: 9, 12, 14, 16, 23.

Карьера и финансы. Октябрь 2023 года будет довольно активным месяцем для Девы. Дел предстоит много, но все козыри для достижения успеха в руках Девы. Однако перенапрягаться в этом месяце не стоит. Дева будет весьма организована, не будет терять присутствие духа в любых ситуациях, но и не слишком будет расслабляться, почувствовав везение.

В середине месяца, вблизи солнечного затмения, не стоит давать волю эмоциям. В этот период есть опасность поссориться с кем-то из коллег или партнёров. В конце месяца Девой могут пытаться манипулировать сотрудники или партнёры, особенно вблизи лунного затмения 28 октября.

Личная жизнь. Октябрь-2023 может принести Деве разногласия, ссоры и споры со второй половиной из-за мелких бытовых проблем. Если Деве удастся контролировать свои эмоции, то в середине месяца отношения укрепятся. Если не удастся, тогда в середине месяца следует ждать охлаждения отношений. Избежать этого можно, если Дева будет постоянно себе напоминать о том, что чувства близкого человека нужно уважать.

В личной жизни свободных Дев начнётся светлая полоса, когда можно будет встретить избранника или избранницу всей своей жизни. Однако любая связь, которая образуется в это время, может быть для Девы весьма прагматичной – будет меньше романтики, но больше понимания того, кто именно нужен рядом. Октябрь также покажет, есть ли совместное будущее с тем человеком, с которым у Девы давно сложились отношения, или лучше расстаться прямо сейчас.

Для одиноких Дев в конце октября вырисовывается хорошая перспектива для удачного романтического знакомства. Встреча может произойти на вечеринке, в музее или театре. Потому следует чаще выходить на люди в это время. Высока вероятность встретить кармическую любовь вблизи лунного затмения.

Здоровье. Энергетический потенциал октября для Девы будет довольно высок, и он поможет справиться с непростыми жизненными ситуациями и подарит хорошее самочувствие. В этом месяце Дева может побаловать себя сладкими фруктами, шоколадом, особенно в хмурые и дождливые дни, но без фанатизма, иначе можно сильно прибавить в весе. Сухость кожи или высыпания на лице могут быть главной проблемой в октябре, потому стоит пересмотреть режим и состав питания, а также проверить косметические средства. Благоприятное время для визита к стоматологу.

Скорпион

Скорпион в октябре 2023 года будет самым удачливым знаком. Во-первых, Плутон, дневной правитель Скорпиона, с 11 октября начнет разворачиваться, во-вторых, Марс, ночной правитель знака, войдёт в знак Скорпиона. Две эти планеты будут самыми величавыми в этом месяце.

Девиз месяца для Скорпиона – кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Поэтому Скорпион может делать жизненные ставки и быть авантюристом. Это время, когда ни в коем случае нельзя пасовать, наоборот, нужно принимать важные решения.

Звёзды советуют Скорпиону в октябре наслаждаться счастьем и риском, почаще выезжать из города на природу, добиваться важных перемен, связанных с иностранными гражданами. Месяц благоприятен для эмиграции, главное – не оставаться в одиночестве.

С другой стороны, Скорпиону нужно постараться не привлекать к себе внимания налоговых служб, врагов и недругов. Важно помнить, что даже когда небо затянуто тучами, за ними всё равно прячется солнце, которое рано или поздно улыбнётся Скорпиону, а случиться это может в конце месяца, вблизи лунного затмения 28 октября.

Благоприятные дни для Скорпиона в октябре 2023 года: 6, 11, 20, 25, 26.

Неблагоприятные дни октября для Скорпиона: 1, 8, 15, 16, 23.

Карьера и финансы. Для карьерного роста, старта бизнеса, реализации крупных финансовых проектов октябрь будет благоприятен, поскольку Марс после 12-го числа войдёт в знак Скорпиона. Поэтому у представителей знака в октябре будет карт-бланш, чтобы громко заявить о себе, продвинуть себя и рисковать. Причём допустим даже очень серьёзный риск. Однако не стоит полагаться ни на друзей, ни на начальников, ни на коллег – необходимо рассчитывать на себя. Всё, что Скорпион может получить, будет результатом его собственного труда, усилий и авантюризма. Скорпион может с 50 долларами приехать, например, в США и развернуть свой бизнес из ничего.

Расходы Скорпиона в середине месяца могут превысить доходы, но это не повод для волнения – можно вкладывать деньги в свой бизнес-проект и рисковать. Но, с другой стороны, всё равно следует оценивать свои финансовые возможности и стараться не выходить за рамки бюджета. Финансовая ситуация будет выравниваться к концу месяца, и в это время Скорпиона может ожидать ошеломляющий успех и заключение прибыльных и важных контрактов.

Личная жизнь. В октябре-2023 всё тайное будет становиться явным. Если Скорпион находится в отношениях, которые тщательно скрывались, то в этом месяце о них могут узнать окружающие. Но даже если Скорпион ни с кем не встречается, велик риск стать жертвой слухов, причем весьма неправдоподобных. Поэтому нужно быть внимательнее. Однако и унижаться, пускаясь в объяснения и оправдания, звёзды тоже не очень советуют: чем больше Скорпион будет оправдываться, тем больше его будут в чём-то обвинять. В сети может даже появиться непристойная информация о Скорпионе, например, хакеры могут взломать интимную переписку. Поэтому лучше заранее удалить всю информацию и фото интимного содержания с телефона.

В середине октября, на солнечном затмении, возможны конфликты с супругой или супругом. Если родители будут пытаться примирить пару, нужно дать им шанс, но при этом ни в коем случае нельзя позволять друзьям примирять супругов, иначе будет просто шквал обвинений в адрес Скорпиона.

Свободным Скорпионам звёзды пока не могут пообещать ничего перспективного, кроме тайного романа. Вступая на тернистую стезю, нужно взвешивать все за и против, руша одни отношения и начиная новые любовные отношения. Октябрь может стать переломным месяцем и в этой сфере жизни тоже.

Здоровье. В октябре 2023-го иммунитет Скорпиона будет немного ослаблен. Чтобы не подхватить вирус, лучше реже бывать в общественных местах. Скорпиону противопоказаны перекусы в кафе и столовых, поскольку в этом месяце велик риск отравлений. Да и вообще, нужно быть осторожнее с едой. Исключение могут составлять хорошие рестораны или домашняя кухня мамы – такие рестораны всегда дорожат своей репутацией, а мама вряд ли подмешает в еду клофелин или сомнительные грибы. В этом месяце могут обостриться хронические недуги Скорпиона, поэтому лучше отказаться от посещения бассейна и купания в холодном море, иначе можно попасть в больницу. Главное в этом месяце для Скорпиона – восстановить силы и укрепить иммунитет. Потому следует пропить комплекс витаминов, не стоит увлекаться чаем и кофе, а также противопоказан алкоголь, особенно вблизи 28 октября, когда будет лунное затмение. Это лучшее время, чтобы навсегда отказаться от алкоголя. Скорпиону нужно пить больше минеральной воды, употреблять меньше соли и сахара. Сахар будет вообще опасен, потому что может развиться диабет, особенно у пожилых Скорпионов.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Водолей

Октябрь 2023-го будет супер-классным периодом для Водолея. Наконец Водолею начнёт везти. В октябре самое время подумать о дополнительном образовании. В этом месяце Водолей может экспериментировать с имиджем, менять работу или род деятельности, переезжать и находить свою судьбу за границей. Словом, для всех радикальных перемен в жизни Водолея в октябре "зелёный свет". Давно такого везения не было у Водолеев – это будет фатальное везение в период солнечного и лунного затмений.

Благоприятные дни октября 2023 года для Водолея: 3, 9, 13, 22, 28, 31.

Неблагоприятные дни октября для Водолея: 1, 2, 10, 11, 27, 30.

Карьера. В октябре 2023 года Водолею удастся отвоевать территорию от вражеских посягательств. Конкуренты на работе не будут иметь ни единого шанса на успех. Наоборот, Водолей может сам выдвигаться вперёд и забирать славу всего коллектива. Он может включать обаяние перед начальством. Рабочая проблема, которая никак не могла разрешиться в предыдущие месяцы, наконец будет решена в октябре. Она растворится без следа, все проблемы лопнут, как воздушный шарик.

Самое выгодное вложение денег в октябре для Водолея – это вложение в новые знания, системное изучение иностранных языков, освоение нового дела, IT-технологий. Даже те Водолеи, которые никогда не соприкасались с IT-сферой, в октябре могут в ней преуспеть. Ведь Уран управляет IT-технологиями и интеллектом, а Водолей – самый гениальный из всех знаков зодиака. В любом случае, в октябре благоприятно начать осваивать совершенно новую сферу деятельности, отправиться получать второе или третье высшее образование.

Здоровье. В октябре у Водолея могут обостриться хронические болезни. На такой случай под рукой должны быть лекарственные препараты. Важно одеваться по погоде и не простужаться. Нужно стараться держать ноги в тепле и не промокать. В октябре самое время задуматься о профилактике гриппа, ОРЗ и коронавируса.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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