Гороскоп на сентябрь-2022: в каких делах ждёт успех, а чего нельзя делать в этом месяце

Астролог Влад Росс рассказал, каких событий ждать в сентябре 2022 года / УНИАН

В сентябре 2022 года у каждого появится шанс обернуться назад и подумать о прошлом, поскольку Меркурий 10 сентября перейдёт в ретроградную фазу. Это позволит заметить все важные мелочи, которые могли бы упущены, исправить ошибки, избавиться от лишнего сора в душе и окружающем пространстве. Так что главным событием месяца, безусловно, станет ретроградное движение Меркурия. До того, 8 сентября, он будет в стационарном положении.

Все финансовые аналитики, как огня, боятся ретроградности Меркурия. Потому что в этот период всегда падают акции, финансовые фишки, а доллар укрепляется по отношению ко всем валютам.

Меркурий бывает ретроградным каждые три месяца. Если у вас остались незавершенные дела, то это самое лучше время, чтобы все они были доведены до логического завершения.

Бо́льшую часть своего ретроградного движения в сентябре Меркурий будет двигаться по знаку Весы, что сделает представителей этого знака зодиака счастливчиками месяца. В этот период будет желание общаться, налаживать полезные контакты, связи, партнёрские взаимоотношения. Весы – это знак делового партнёрства, так что, если деловые партнёры разругались, то как раз в сентябре им удастся восстановить сотрудничество. Это же касается и супружеских отношений. Поэтому после 10 сентября благоприятно возвращаться к старым связям, проверенным временем, возобновлять общение. Но не стоит искать новых собеседников – все новые контакты после 10 числа обречены на провал. Потому ничего нового затевать не стоит.

Новолуние станет другим важным событием сентября-2022. Оно произойдёт 27 августа, но серьёзным образом будет влиять на сентябрь. Новолуние в знаке Девы несёт в себе заряд упорядоченности, стремления к стабильности, как минимум, на первую декаду сентября.

Бо́льшая часть планет будет находиться в знаках Земли и Воздуха в это время. Поэтому стабильность будет больше проявлена в уме, чем в чувствах и эмоциях. Праздники и развлечения львиного месяца – августа – будут постепенно сходить на нет, уступая место планированию, концентрации на учёбе и серьёзных делах. Ведь наступает период под кодовым названием Солнце в Деве. Что, кстати, позволит Деве проявить в сентябре свои творческие возможности.

Дева любит порядок и стабильность. Также это знак чистоты, здоровья, правильного образа жизни, упорядочивания хаоса. Это прекрасное время для того, чтобы позаботиться о своем здоровье, сесть на диету, сходить на косметологические процедуры и съездить в санаторий. Сентябрь станет прекрасным месяцем, чтобы вылечить язву желудка, заболевания кишечника, в общем, органов пищеварительной системы. А последняя декада сентября – лучшее время, чтобы подлечить почки где-нибудь в Сваляве, дабы не стало поздно пить Боржоми.

С другой стороны, полезно будет уделить внимание рутине, своим привычным обязанностям, долгу, избавиться от всего ненужного, упорядочить хаос в вашей жизни, окружающем пространстве, голове. Хорошее время для инвентаризации, налаживания учебного, делового и профессионального процесса. Новолуние даст такую возможность.

Однако новолуние будет в напряжённом аспекте с Марсом. Это говорит о накопленной агрессии, которая торопится вырваться наружу, нетерпении и импульсивности. Также будет соблазн быстро начать и закончить какие-то дела, но это неправильно. Быстро принять решение, быстро выяснить обстановку, быстро попытаться реализовать задуманное – скорость в данном случае помогать не будет, а инициатива будет наказуема. Она будет только мешать гармонично строить свою жизнь, принимать правильные решения и двигаться к цели. Поэтому в сентябре лучше медленно, но верно принимать решения и действовать. По этой причине в последнем месяце лета не стоит идти напролом, тем более, там, где всё можно уладить спокойно, рассудительно, без спешки.

Уже даже Путин не питает иллюзий завоевать Украину, потому что прекрасно понимает, что сентябрь – уже не тот месяц, когда что-либо стоит пытаться взять с наскока. Возможно, он что-то и угадает, но в целом у него ничего не получится.

Напряжённая Венера в карте новолуния попадёт в капкан, который ей устроят Уран и Сатурн. Это намёк на серьёзный кризис в финансовых делах. Начнётся серьёззная стагнация в Европе, и евро упадет ниже доллара. Потому будет необходимость сдерживать себя в тратах что в Украине, что в России, что в Беларуси. Будет наблюдаться падение всех валют мира по отношению к доллару.

В общем, в сентябре не стоит предпринимать резких и необдуманных действий, связанных с деньгами. Это не лучшее время, чтобы рисковать и предпринимать какие-то важные шаги в финансовой сфере. Если открыть новый бизнес после 10 сентября, особенно 8-12 числа, это повлечет самое худшее, что только возможно.

Полнолуние в Рыбах затронет символическую ось 6 и 12 домов: 6-ой – это дом работы, 12-ый – дом ментального и физического здоровья. В ближайшие две недели, пока Луна будет убывать, есть шанс избавиться от лишнего, что мешает проживать каждый день в комфорте, хорошем физическом состоянии и внутреннем покое.

Луна в Рыбах в соединении с Нептуном очень чувствительна, поэтому многие слова и события в это время будут приниматься близко к сердцу. Это непростое время в эмоциональном плане. Плюс – это полнолуние особенно непростое, поскольку Луна и Солнце будут в квадрате к Марсу, а, значит, будут проявляться нетерпение и внутренние стрессы.

Помимо напряжения, Луна также сделает благоприятный аспект к Урану, а это говорит о возможности всё изменить к лучшему неожиданным образом.

Полнолуние будет 10 сентября, в 13.00. После него у многих начнёт восстанавливаться энергия.

Деловая активность

В финансовых и денежных делах из-за того, что Марс, планета деловой активности, будет продолжать двигаться по Близнецам, будет создана атмосфера, в которой должна получаться и передаваться информация. Это будет хорошее время, чтобы заявлять о себе, презентовать себя и плоды своей работы. Хорошее время для блогеров, влогеров и разного рода очевидцев. Потому в первые пять дней сентября важно успеть запустить свой YouTube- или Telegram-канал, или же создать какое-то сообщество.

Время благоприятно для рекламы и сбора данных, которые впоследствии будут активно использоваться для развития бизнеса.

До 7 сентября скорость Марса еще будет достаточной, потому в это время стоит начать новое дело или приступить к новому важному проекту. Но – сделать это нужно только в первую неделю сентября, не позже. В это время скорость мыслей и действий будет очень высока. Хорошо будет продаваться то, что связано с передачей информации и обучением. Это благоприятное время, чтобы начать новый курс обучения – сентябрь прямо благословляет все это. Однако лучше всего будет проводить какие-то краткие курсы, поскольку из-за Марса в Близнецах люди могут быстро терять интерес к чему-то глубокому.

Вблизи 10 сентября, как мы уже говорили, Меркурий станет ретроградным. В этот период стоит оглянуться назад, проанализировать прошлое. Именно в этот день хорошо поставить свечку, вспомнить своих предков, которые могут вас поддержать с того света.

10-го числа благоприятно вернуться к своим старым проектам. Например, если кто-то не закончил ремонт, будет самое время, чтобы его завершить, если кто-то долго откладывал подписание документов, их наконец стоит подписать.

Вблизи 16 сентября Марс будет в напряжённом аспекте с Венерой. Это будет самое удачное время для страсти, но самое худшее – для любых финансовых рисков или заключения долгосрочных соглашений. Поэтому 15-17 сентября – это самый катастрофический период для подписания договоров и других важных бумаг, так что ничего ни в коем случае не подписывайте в это время. Вблизи этого транзита не стоит начинать серьёзные рекламные кампаниии проводить важные встречи.

Влад Росс / УНИАН

Деньги

Если вы ищите постоянную работу, то сентябрь – не лучшее время для начала поиска. По крайней мере, после 8 сентября, когда Меркурий станет стационарным, а затем и ретроградным. Если же вы ищите временную подработку, то ретроградный Меркурий не будет особым препятствием. Если вы хотите найти что-то по-настоящему стоящее, то лучше это делать в самом начале сентября, в первую неделю.

Венера также будет находиться в зодиакальном знаке Девы. Поэтому именно Дева в этом месяце может найти свою любовь на всю жизнь и быть счастливой в финансовом плане. "Земная" Венера не любит транжирить, поэтому в это время лучше копить деньги. Дева скрупулезна, рачительна, экономная. Так что в сентябре нужно экономить, а не тратить. Нужно защищать каждую копейку.

Самое главное – нужно быть осторожными с финансами и покупками во время напряжённых аспектов Венеры, которые будут вблизи 16 и 24 сентября. Поэтому 15-17 сентября, а также 23-25 сентября категорически противопоказано делать большие покупки. Вообще, на ретроградном Меркурии, который продлится до 3 октября, лучше вообще ничего не покупать, особенно технику. Поэтому, если вы хотите приобрести новый ноутбук, компьютер, смартфон, телевизор, это нужно успеть сделать в первую неделю месяца, до 8 сентября.

Вблизи 16 и 24 сентября категорически запрещается покупать ювелирные изделия, картины, предметы искусства и красоты. Так, например, если купите картину Айвазовского в это время, в дальнейшем можете прогореть, либо эта картина сгорит в вашем доме.

Любовь и отношения

Бо́льшую часть месяца Венера будет находиться в знаке Девы, а Дева – не особо эмоциональный знак, который любит порядок, стабильность. Потому любовный пыл в это время не будет особо сильным, всё будет подчинено рассудку. Это хорошее время для женщин лёгкого поведения и содержанок. Для интима, эмоций, большой любви сентябрь вряд ли можно назвать благоприятным. Очень быстро романтические связи, страсти, романы будут остывать, верх возьмет рассудок, желание стабильности и спокойствия.

С другой стороны, в этом месяце будут и гармоничные периоды в отношениях, особенно вблизи 20 сентября. 19-21 сентября Венера будет в полной гармонии с Ураном, а это неплохой транзит для сюрпризов и приятных перемен в отношениях. Если вы хотите предложить руку и сердце, то лучше это делать как раз 19-21 сентября. Хотя, конечно, Венера в Деве не особо любит перемены, но, когда она встретится с Ураном в этой гармоничной связи, она будет готова что-то менять. В любом случае, можно что-то предложить изменить.

Для тех, кто хочет порвать отношения, это тоже хорошее время. Кто хочет пригласить к себе домой жить девушку или женщину – тоже подходящий момент.

Вблизи 24 сентября Венера будет в напряжении с Нептуном. В связи с этим есть риск быть одураченным, обманутым на деньги, а в чай могут подмешать клофелин. Этот транзит также может привести к обидам и разочарованиям. Большие ожидания не оправдаются. Будут обманы и самообманы. Поэтому вблизи этой даты лучше не заводить новые отношения и не ходить на свидания 23-25 сентября. Возможна подозрительность, обман на деньги, партнёры могут вскрыть неприглядные факты о вас. Повышается риск измен, потому это лучшее время для того, чтобы нанять специалиста по слежению за вашим супругом, который может пойти налево, "прыгнуть в гречку".

26 сентября Венера будет в гармонии с Плутоном, её влияние будет распространяться на 27-28 числа. Плюс она будет в соединении с Меркурием. 27 сентября будет довольно гармоничным и может принести много новых впечатлений и инсайдов. Эмоции в эти дни могут просто захватить вас. Хорошо говорить с партнёрами на тему отношений, обсуждать то, из-за чего возникло недопонимание. Кроме того, это лучшее время для первого сексуального контакта.

Поездки и путешествия

Поскольку в сентябре нас ожидает период ретроградного Меркурия, хорошо ездить в уже хорошо знакомые и освоенные места, где ранее приходилось бывать. Для поездок в новые места это худший месяц – подобные поездки нужно успеть в первую неделю месяца.

Ретроградность Меркурия не запрещает путешествовать, а предупреждает, что в это время больше рисков задержек в пути или утери багажа. Также это самое худшее время для переоформления паспортов, виз. Лучше не подавать документы на визу в сентябре, поскольку высока вероятность её не получить.

Если вам обязательно нужно отправиться в поездку, то хотя бы избегайте её начала в неудачные дни и всегда держите под рукой "план Б".

Благоприятные дни для поездок:

к морю, водоему – 3-4, 19-20 сентября (те места, где вы уже были);

в санаторий – 3-4 сентября;

в горы – 5, 7 сентября;

за город, близкие поездки – 16-17 сентября;

в театры, на аттракционы или концерты – 3-4, 15, 21-22, 26-27 сентября;

на семинары и тренинги – 3-4, 16-17 сентября;

деловые поездки – 5-6, 23-25 сентября.

Самые неблагоприятные дни для поездок: 1, 2, 8-12, 28-30 сентября. Конец сентября – самое неподходящее время для того, чтобы отправляться в путь.

Опасности месяца

Следует быть внимательнее в те дни, когда Луна будет менять фазу: 3, 10, 17, 25 сентября.

Нас ждёт напряжённое полнолуние 10 сентября в аспектах с Марсом. Это нужно учитывать при планировании дел.

16 сентября будет жёсткий квадрат Марса к Венере – это худшее время для первого сексуального контакта. Могут быть ссоры, обманы, ужасные ситуации, поножовщина. Это не лучшее время и для посещения ночных клубов.

Меркурий станет разворачиваться вблизи напряжённого транзита к Юпитеру 2-3 и 18-19 сентября. Это не очень благоприятные дни для решения юридических вопросов и поездок. Все юридические дела, переговоры, торговля категорически противопоказаны.

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В сентябре-2022 рекомендуется: возвращаться к незавершённым делам, которые были брошены на полпути или которые хочется переделать; пересматривать старые фильмы; возвращаться к старым темам, повторять ранее пройденный материал; возобновлять старое обучение; отправляться в места, где уже бывали раньше; возвращаться к родным; тем, кто эмигрировал, благоприятно вернуться на родину.

В сентябре-2022 не рекомендуется: искать серьезные отношения, разве что спонсоров; транжирить деньги и рисковать финансами в любой сфере; покупать что-либо, особенно автомобили; давать обещания и верить обещаниям других.

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