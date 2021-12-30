Гороскоп на январь 2022: на Стрельца упадут с неба деньги, а Рака ждут удары судьбы

Астролог Влад Росс составил подробный гороскоп для всех знаков зодиака на январь 2022 года / ua.depositphotos.com

Январь 2022 года станет периодом спокойствия и расслабления – месяц точно не подойдет для бурной деятельности и важных начинаний. Такое положение дел будет обусловлено ретроградностью Венеры и Меркурия. Поэтому новогодними днями праздный образ жизни не ограничится.

Медлительность Меркурия станет причиной некоторого торможения не только в делах, но и в мыслительных процессах. А ретроградная Венера обусловит некоторые проблемы в денежных и любовных делах.

Впрочем, далеко не всем знакам зодиака в январе следует ждать проблем и препятствий, ведь, как минимум, четыре из них будут в начале года "на коне".

Счастливчики января 2022 года:

Телец - гороскоп на январь 2022

Телец в январе-2022 может решиться на кардинальную смену имиджа, особенно 30 и 31 января, когда Венера перестанет быть ретроградной. Причем эти перемены могут коснуться не только гардероба, но и прически. В любом случае, смена имиджа будет благоприятной.

В январе у Тельца может появиться нетипичное для него хобби, он будет в поиске новых увлечений. Это будет обусловлено тем, что Тельцу в январе 2022 года захочется привнести в свою жизнь свежие эмоции и яркие краски впечатлений. Поэтому Тельцам нужно ходить в театр, на танцы, в спортклубы.

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Январь принесет Тельцу новые знакомства. Возможно появление перспективных направлений деятельности. Некоторым Тельцам будет предложена выгодная договоренность, или они смогут заключить удачный контракт, но подписывать его лучше в первые 10 дней месяца, до стационарности Меркурия.

В январе есть вероятность длительных командировок и новых знакомств, которые в будущем обернутся полезными связями. Поездки на горнолыжные курорты в январе могут обернуться для свободных Тельцов романтическими знакомствами и новым витком впечатлений в личной жизни.

Семейным Тельцам рекомендуется больше времени проводить с детьми и чаще баловать свою вторую половинку вниманием и подарками. Но дарить подарки нужно на Новый год и Рождество, а на Старый Новый год уже нежелательно.

Что касается финансовой сферы, то представители земной стихии, к которым относится и Телец, могут быть спокойны. Телец известен своим стремлением к материальному обогащению, но это не алчность, а предусмотрительность. Поэтому в январе у представителей этого знака зодиака с деньгами будет все в порядке.

Со здоровьем тоже не должны возникнуть проблемы, но звезды указывают на незначительную вероятность возникновения проблем с позвоночником и суставами, поэтому важно не простужаться и избегать сквозняков.

Весы - гороскоп на январь 2022

Самый колеблющийся знак зодиака – Весы – в январе 2022 года окажется в состоянии абсолютной стабильности. Весы вдруг ощутят в себе гармонию и творческий потенциал. Особенно это касается людей, у которых асцендент в Весах.

В январе перед Весами откроются новые горизонты, перспективные сферы деятельности, появится желание заняться творчеством и найти занятие по душе. Упускать такую возможность нельзя, поскольку новая информация позволит получить прилив жизненной энергии, а она пригодится в работе.

В профессиональной сфере дела будут складываться весьма удачно. Весам предстоит проявить не самые сильные качества, чтобы отстоять свое место под солнцем. Звезды рекомендуют представителям знака проявить больше настойчивости и целеустремленности, чтобы обратить на себя внимание не только руководства, но и бизнес-партнеров.

Весам, занимающимся предпринимательской деятельностью, стоит задуматься о расширении бизнеса.

В финансовом плане ситуация в январе будет достаточно предсказуемая. Если Весы с умом подойдут к новогодним тратам, то к концу месяца можно отложить некоторую сумму на отдых и выбраться куда-нибудь на Канары.

Читайте такжеАстрологический прогноз на январь-2022: как сложатся работа, поездки, любовные и денежные делаТе представители знака, которые давно мечтали бросить курить, именно в январе смогут навсегда распрощаться с этой вредной привычкой, особенно если сделают это сразу после Нового года.

В личной жизни все должно быть относительно спокойно. Семейным Весам следует обратить внимание на свою вторую половинку и вспомнить, с чего начинались отношения: походы в кино, романтические ужины при свечах, долгие разговоры на кухне, приятные сюрпризы – все это поможет освежить чувства и стать ближе друг другу.

Скорпион - гороскоп на январь 2022

Скорпион станет главным счастливчиком января-2022. Этот месяц для Скорпиона станет максимально благоприятным временем. В этот период будет происходить закладка ближайшего будущего, грубо говоря, январь – это краткое содержание и оглавление всего года. Поэтому звезды советуют Скорпиону обнажить свою интуицию и жадно поглощать любую информацию.

Представители этого знака в январе будут искрить шармом, обаянием и сексуальностью. Скорпион может стать романтическим героем, поскольку Плутон, покровитель знака, соединится с Венерой, планетой любви и денег. Скорпион будет купаться во внимании противоположного пола, охапками собирать комплименты, в том числе и от начальства.

Возможно в январе повышение зарплаты. Также месяц удачен для смены профессии и деликатного намека руководству на повышение.

Все, что нужно Скорпиону, у него будет и принесет пользу, успех. Поэтому Скорпиону можно сделать прививку от "звездной болезни" и чаще спускаться с небес на землю.

Люди, которые играют далеко не второстепенную роль в жизни Скорпиона, будут помогать ему.

Финансовая сфера будет отличаться стабильностью и уверенностью в завтрашнем дне. Скорпиону можно будет вкладывать деньги в недвижимость и прочие материальные ценности, однако этот вопрос нужно решить до ретроградного Меркурия – до 14 января. Существенных поступлений в январе не предвидится, но и трат, способных пошатнуть бюджет, тоже не будет.

Звезды предупреждают семейных Скорпионов о том, что человеку, находящемуся рядом, порой бывает сложно понять их характер, потому нужно быть терпимее к любимым.

А вот со здоровьем в январе возможны проблемы. Это касается Скорпионов-поклонников экстремальных видов спорта и развлечений: в начале года велика вероятность получения травм.

Стрелец - гороскоп на январь 2022

Стрельца в январе ожидает размеренная жизнь и тихое счастье. Это значит, что к решению любой проблемы Стрелец будет подходить спокойно и рассудительно, но нельзя забывать о "хвостах", которые будут тянуться с 2021 года. Звезды рекомендуют Стрельцу как можно быстрее закончить то, что осталось недоделанным.

В финансовом плане январь обещает быть удачным. Стрелец может рассчитывать на неожиданные и незапрограммированные поступления – по сути, деньги упадут с неба. Он может получить солидную премию, повышение зарплаты или неожиданные выгодные контракты. Тратить эти деньги в январе не стоит, так как они могут стать хорошим подспорьем в будущем.

Читайте такжеАстролог назвал знаки, на голову которых в 2022 году свалятся самые суровые испытанияВ январе Стрелец может столкнуться с проблемами в общении с коллективом и друзьями. Следует быть осторожнее. Интриги, сплетни и обсуждение за спиной – все это должно пройти мимо, иначе, если воспринимать все близко к сердцу и каждому доказывать свою правоту, можно остаться у разбитого корыта.

Звезды советуют одиноким Стрельцам с осторожностью вступать в новые отношения: доверчивость может плохо закончиться для представителей знака.

Лузеры января-2022:

Овен - гороскоп на январь 2022

Первый месяц 2022 года станет для Овна достаточно сложным периодом, когда трудности и неприятности будут буквально преследовать его.

С одной стороны, в январе будет оценена целеустремленность и напористость Овна, но с другой – Солнце войдет в Козерога, которому не очень импонирует импульсивность этого знака. Поэтому звезды рекомендуют Овну придерживаться намеченного плана и стараться не совершать резких движений.

Овну важно заручиться поддержкой близких людей, ведь именно их внимание и забота помогут успешно преодолеть любые трудности. Важно при этом много внимания уделять решению бытовых вопросов, чаще углубляться в проблемы родных и работать над отношениями с партнером либо по браку, либо по бизнесу.

Особого внимания потребует в январе работа, связанная с ценными бумагами. Год может начаться с неожиданных проверок и инспекций. Это может быть связано со сменой руководства.

Читайте такжеТоп-3 самых "денежных" знака зодиака в 2022 году: кого ждет финансовый успех в год ТиграС деньгами у Овна будет довольно напряженная ситуация в январе. Ему нельзя рисковать – как есть, так пусть и будет. Оно и понятно, праздники существенно пошатнут бюджет Овна. Но это не самое худшее. В январе у некоторых Овнов могут возникнуть серьезные финансовые проблемы, поэтому было бы хорошо к этому времени сколотить солидную подушку финансовой безопасности.

Звезды рекомендуют Овну в период новогодних праздников не увлекаться чревоугодием и не злоупотреблять спиртными напитками.

В этом месяце велика вероятность подхватить простуду, коронавирус, особенно штамм Омикрон, и оказаться в больнице с пищевым отравлением. Потому Овну нужно поберечь себя.

Рак - гороскоп на январь 2022

Январь 2022 года станет для Рака проверкой на прочность. Проблемы будут сменять друг друга с завидной интенсивностью, но, к счастью, флегматичный Рак будет стойко выдерживать удары судьбы и не позволит неприятностям сломать себя.

Есть хорошая новость: проблемы в первой половине месяца станут чем-то вроде испытаний силы духа, преодолев которые, Рак окажется посреди океана спокойствия и безмятежности.

Во второй половине января жизнь войдет в спокойное русло, ведь покровитель года подготовил для представителей знака ценный подарок – выгодные вложения и перспективные знакомства. Это значит, что в начале года Рак задумается о смене работы.

В январе Рака ждут неплохие перемены в финансовой сфере. Те Раки, которые не торопятся расставаться с насиженным местом работы, смогут получить долгожданное повышение и, как следствие, хорошую прибавку к зарплате. Но звезды рекомендуют, не растрачивать впустую накопленные средства, ведь ближе к весне могут возникнуть ситуации, когда лишние деньги точно не окажутся, простите за каламбур, лишними.

В личной жизни Раку стоит остерегаться людей, которые любят много болтать. Семейные представители знака рискуют оказаться в водовороте интриг, хитросплетений, предрассудков и сплетен.

Похожая ситуация может возникнуть и в рабочем коллективе, но руководство будет на стороне Рака. Такое положение "любимой жены" может породить появление у Рака новых обязанностей и повышение нагрузок. Но Рак блестяще справится со всеми задачами, утерев нос завистникам и недоброжелателям. Но это уже в самом конце месяца.

Со здоровьем в январе серьезных проблем не предвидится, но звезды советуют воздержаться от злоупотреблений в период новогодних праздников, особенно не налегать на алкоголь и сладости (шоколад, торты и блинчики).

Дева - гороскоп на январь 2022

Январь для Девы станет сложным периодом. Казалось бы, основные эмоции января связаны с праздниками, но только не для Девы в январе. Представители этого знака чуть ли не ежедневно будут испытывать самые разнообразные эмоции, которые не всегда будут связаны с календарными событиями. Найденная на дороге купюра, улыбнувшийся ребенок и неожиданный комплимент от совершенно незнакомого человека – Дева в этом месяце сможет пережить всю гамму чувств, но это может привести к нервному срыву. Дева рискует получить эмоциональное выгорание и, как следствие, появление нервозности и раздражительности, что может привести к болезням.

Читайте такжеТоп-3 счастливчика: астролог назвал знаки, которым повезет в любви в 2022 годуЗвезды советуют не отказываться от привычного графика, придерживаться устойчивого плана и стиля работы. Переход на новую работу или другую должность категорически не приветствуется.

В середине месяца ситуация станет гораздо спокойнее, а все перемены обозначат перспективные направления и покажут, в какую сторону следует двигаться дальше.

Звезды рекомендуют Деве составить жесткий план экономии. Однако Деве не привыкать, ведь она – самый экономный знак зодиака. В противном случае к концу января Дева будет "сидеть на бобах".

В личной жизни в январе Деве следует поумерить ревнивость, подозрительность и прекратить отслеживать партнера. Партнер Девы в любом случае любит именно ее и остается преданным, несмотря ни на что. А потому все измены, в которых Дева подозревает вторую половину, – всего лишь ее выдумки. Зато излишняя подозрительность – это то, что медленно и уверенно разрушает любые, даже самые крепкие, отношения. Надлом в отношениях может произойти как раз в январе. Так что Деве важно не допускать этого.

Водолей - гороскоп на январь 2022

Планеты подготовили Водолею непростое начало 2022 года – проблемы ожидаются во всех сферах жизни. Представителям знака придется постоянно метаться между работой и личной жизнью. Но, к счастью, все эти проблемы окажутся незначительными, по сути, это будут просто мелкие неприятности. Поэтому Водолею следует перестать раздувать из мухи слона и надувать щеки – ему нужно спокойнее относиться к окружающей действительности.

Хоть январь будет не самым благоприятным месяцем для радикальных перемен, но, если Водолею захочется чего-нибудь новенького, ему следует записаться на курсы иностранного языка, начать посещать семинары и тренинги, а лучше всего – пойти на танцы. Если Водолей хочет наконец сесть за руль, в январе нужно обязательно пойти в автошколу – повезет.

С финансами ситуация будет вполне благополучной. Водолей умеет зарабатывать и грамотно распоряжаться деньгами, поэтому на случай непредвиденных трат у него непременно найдется мудрое решение.

Семейным Водолеям звезды рекомендуют посвятить все свое свободное время общению с родственниками, посетить родителей, бабушек и дедушек. Кроме того, семейные представители знака рискуют оказаться перед соблазном, потому звезды советуют тщательно все обдумывать, дабы не потерять свою "синицу" в погоне за "журавлем". Покровитель года обещает одиноким Водолеям несколько знакомств в первой половине года, и первые из них ожидаются в январе – их важно не пропустить.

Нейтральным месяц будет для следующих знаков:

Близнецы - гороскоп на январь 2022

Для Близнецов январь станет ровным месяцем. Да, начало года не будет легким, но Близнецам ли унывать? Они всегда могут посмотреть новый видеоролик, новый фильм, прочесть новую книгу. Представители воздушных стихий ловко и филигранно умеют преодолевать любые сложности, поэтому звезды уверены, что Близнецы справятся и без посторонней помощи.

Близнецам не следует хвататься за решение всех проблем одновременно. Только четкая и планомерная работа даст достоверный результат. В противном случае представители этого знака могут просто махнуть на все рукой, что непременно отразится на финансовой сфере.

В личной жизни ситуация будет складываться относительно стабильно. Звезды советуют представителям этого знака зодиака хоть иногда находить возможность для уединенного отдыха, ведь все-таки жизненные ресурсы у Близнецов не бесконечны.

Читайте такжеСамые счастливые и самые ужасные дни 2022 года: астролог назвал датыА вот одиноким представителям знака звезды сулят романтические встречи и повышенное внимание со стороны противоположного пола. Старайтесь чаще посещать выставки, театры и другие места, где собираются ценители прекрасного.

Относительно здоровья звезды дают следующие рекомендации: нужно быть крайне осторожным за рулем и умерить аппетиты за праздничным столом. 13-18 января – наиболее катастрофический период для Близнецов.

Лев - гороскоп на январь 2022

Начало года принесет "огненному" Льву спокойную и умиротворяющую атмосферу. Ему захочется насладиться размеренным течением жизни и просто отдохнуть от вечной суеты, и он получит такую возможность. Представителям знака действительно стоит поберечь свои силы, которые очень пригодятся в середине года.

В карьере в январе существенных изменений не предвидится, но это не значит, что в профессиональной сфере наступит полный штиль. "Подкачивать" будет что. Лишь те Львы, которые запланировали радикальные перемены на 2022 год, могут столкнуться с большими проблемами, особенно это касается начинающих предпринимателей. Звезды рекомендуют отложить старт бизнеса на более благоприятное время и ничего не начинать в январе.

Льву в январе следует проявлять больше сострадания и внимания в семейном кругу. Напряженные ситуации на работе чреваты накоплением негативной энергии, которая случайно может выплеснуться на домочадцев и близких людей. Львам стоит учитывать, что один-единственный рык может привести к плачевным последствиям.

Одинокие Львы имеют все шансы встретить свою половинку в январе. Более того, легкий флирт может быстро перерасти в нечто большее, особенно если с этим человеком вы давно знакомы, долго вместе работали, либо если это ваша первая любовь.

Льву важно в январе не забывать о физической активности. отличной идеей будет заняться спортом и отправиться в спортзал, потратив "тысячу Зеленского". Ведь январь может скорректировать даже саму атлетическую фигуру… Поэтому Льву важно не забрасывать занятий спортом или стоит поискать другое занятие, которое потребует физической активности.

Козерог - гороскоп на январь 2022

В январе 2022 года свободолюбивому Козерогу захочется сменить обстановку. Путешествие за границу, поездка на дачу на выходные, визит к подруге с ночевкой – не важно, как именно, главное, чтобы получилось вырваться из привычной среды. Если уж совсем нет вариантов, куда отправиться, то звезды советуют Козерогу обзавестись новым увлечением, чтобы избавиться от гнетущих мыслей.

В конце месяца Козерог может переосмыслить свои ценности и иначе расставить приоритеты. Чем это закончится – для каждого представителя знака уготован свой вариант: кто-то с головой уйдет в работу, кто-то займется планированием ребенка, а кто-то решит получить второе высшее образование или эмигрировать. К слову, январь будет лучшим месяцем для Козерога, чтобы уехать из Украины, России или Беларуси.

Читайте такжеПолет над пропастью: астролог рассказал, что ждет Украину в 2022 годуДостаточно сложная ситуация ждет Козерога в плане межличностных отношений: на работе его задергает начальство, дома ждет выяснение отношений со второй половинкой, внезапно объявятся дальние родственники со своими вопросами. Поэтому Козерогу останется лишь лавировать между всеми претензиями и просьбами, оставляя хотя бы капельку энергии для себя, иначе к концу месяца он будет истощен.

В январе у Козерога абсолютно не будет проблем с деньгами – они будут идти к нему в руки, поскольку Венера продолжает пребывать в его знаке. Часть вопросов удастся решить с помощью денег. Также будет возможность делегировать часть своих проблем и обязанностей другим людям. Козерогу не стоит стесняться пользоваться услугами наемной рабочей силы, например, приглашать других людей навести порядок в доме.

Январь для Козерога может быть опасен в плане простуд. Также стоит опасаться коронавируса. Важно будет не запускать болезнь и не откладывать лечение, потому, почувствовав недомогание, сразу следует брать больничный, а не сидеть на работе. Иначе запущенная простуда будет иметь осложнения, бороться с которыми придется всю оставшуюся жизнь.

Рыбы - гороскоп на январь 2022

В январе 2022-го Рыбам захочется утолить жажду творчества. Некоторые Рыбы могут отправиться на поиски прекрасного в музеи, галереи и библиотеки, а некоторые начнут творить самостоятельно.

Это стремление к творчеству может привести к появлению нового хобби и, как следствие, перспективного источника дохода. Январь – как раз тот месяц, когда увлечение может превратиться в бизнес и профессию. Главное – не бросать дело на полпути, а развивать талант и совершенствовать его, и все тогда получится. Ведь Юпитер, планета большого счастья, входит в зодиакальный знак Рыб.

Благоприятная тенденция будет распространяться и на личную жизнь. Внезапно Рыбы ощутят, что такой усталости, как раньше, нет, что они могут двигаться дальше и открывать для себя новые горизонты в личной жизни. Однако звезды не советуют Рыбам принимать спонтанные решения, касающиеся личной жизни. И уж точно нельзя сжигать мосты, поэтому Рыбам лучше прощать любимых и родных. Возможно, это просто кризис в отношениях, который вот-вот закончится, и в феврале ситуация уже будет выглядеть иначе. Даже если это не так, разрыв отношений может забрать с собой энергию, а это повлечет за собой проблемы в профессиональной и финансовой сфере.

Звезды не советуют Рыбам злоупотреблять алкогольными напитками в период новогодних праздников – есть риск попасть из-за этого в реанимацию. В январе очень велика вероятность проблем со здоровьем, особенно с коронарной системой после перенесения коронавируса.

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