"Незламний" экстрасенс Макс Гордеев откровенно рассказал о музыкальной карьере и магии в песнях

Макс Гордеев - не только экстрасенс, но и певец с насыщенным прошлым / instagram.com/maxgord

В марте 2022 года звездный экстрасенс Макс Гордеев заявил о себе, как о певце. Однако этот весенний дебют был на самом деле возвращением к украинскому шоу-бизнесу.

Гордеев имеет профессиональное музыкальное образование (окончил КНУКиИ, факультет эстрадного вокала) и свой творческий путь начинал в различных музыкальных проектах. В интервью Главреду экстрасенс рассказал, как талант, полученный от бабушки решил его карьеру, почему он вернулся к музыке, как создал песни, популяризирующие и возвышающие украинскую культуру, и какую музыку слушает сам.

"На самом деле, когда я начал петь, это было очень давно. Это было в 2005-ом году. Я помню, это 18-19 лет мне было, это был, конечно, для меня такой пик. Вообще это был музыкальный пик, я считаю, что ничего лучше, чем эстрада Украины в 2005 году, не было. Это была передача Шанс, Караоке на Майдане, потом – Фабрика звезд. Ты пытаешься пробиться в такие проекты, потому что на самом деле у меня же не было миллиардов денег, я пытался все это время пробиваться самостоятельно, и у меня был полный вагон грез. Но с каждым годом все труднее и труднее была ситуация, и я понял, что что-то происходит не так. Потому что мало кто знает, что я - победитель проекта Алла ищет таланты Аллы Пугачевой, что я очень во многих конкурсах побеждал, что я знаю очень много знаменитостей, и не только в Украине. Они в большинстве знают меня, как экстрасенса уже. Потому что я сделал максимум для того, чтобы вся информация, которая была до того, исчезла. Я не знаю, почему, но мне очень захотелось, чтобы люди забыли, что я был когда-то певцом, и мне это удалось", - вспоминает Гордеев.

Его музыкальная карьера завершилась едва начавшись - продюсер поставил ему ультиматум: либо репутация певца и музыкальные проекты, либо Битва экстрасенсов. Максим выбрал второе, ведь гадает с 16 лет и чувствовал, что его путь - эзотерика. Свой талант ему передала бабушка. После ее смерти Гордеев забрал бабушкины молитвы и иконы, с которыми работает и сейчас.

Далее последовала головокружительная карьера Макса Гордеева, как экстрасенса с мировым именем - Битвы экстрасенсов в Украине и Литве, собственные шоу и участие в различных проектах в качестве мага и медиума...

Но один телефонный звонок круто изменил жизнь Максима. "Ко мне позвонил Гена Витер, он тогда был музыкальным продюсером канала Украина, он сказал: "Слушай, я знаю, что ты пел, есть проект Співають всі. Хочешь ли ты в нем поучаствовать?" Я говорю: "Гена, я тебя очень прошу, я давно не пел, давай без этого". И он говорит " Нет, ты не понял. Не петь, а быть в жюри. Ты же пел, ты довольно известный человек в своих кругах. Нам такой персонаж, как ты, будет очень интересен". Я говорю: "Вообще это – моя мечта. Я смотрел аналоги британские этого шоу. Для меня это такая возможность! Конечно, я хочу!" Сидит сто звезд, и ты среди них, это вообще для меня самое главное было! И для меня это было начало того, что я вспомнил, что такое быть певцом. Я познакомился с большинством людей нашего шоу-бизнеса, я понял, что та тусовка, которая есть в нашем шоу-бизнесе, это мое, я вспомнил вообще все. Меня словно окунули лет на 15-20 назад, когда я так хотел этого всего. И я сидел, я помню, как сейчас, мне настолько это все было классно, настолько мое, что я просто понял, что мне надо с этим что-то делать",- рассказывает экстрасенс.

Так в его доме появилась музыкальная мини-студия - для души. Но потом в Украину пришла война. Гордеев признается - был растерянным, как и все украинцы, но собрался, нашел в себе силы, потому что решил - когда, если не сейчас?

"Я почувствовал, что у меня есть сила, и у меня родилась эта песня. Я просто пришел домой и начал напевать. А мой пиарщик говорит: "Макс, что это ты за песню поешь? Какая-то песня известная... " Я говорю: "Нет, это моя песня, Я только что ее в голове ... Просто написал". И он говорит: "Иди бегом ее запиши! Послушаем". И я записал эту песню первую. Незламні. Это была моя первая песня. Причем она была сразу на украинском языке. Это не была песня, которая была написана под кого-то. Сначала у меня слова "незламні люди" появились, и потом уже началась вся эта история. Написала, помогла мне написать слова очень известная поэтесса, нереально сильная, таких людей я не встречал никогда. Я мечтал, чтобы она мне что-то написала когда-то давно. Это Диана Гольде. Она написала такие хиты, как Квітка-душа, Мамо Насте Приходько она написала, очень много песен написала Валерию Меладзе, много позитивных песен, как Ветер надежды Власовой... то есть такие сильные крутые хиты она писала. И я к ней обратился, и сказал: "Давай напишем с тобой хит", - говорит артист.

Сотрудничество с Гольде у Гордеева началась за месяц до войны, и когда песня Незламні пришла к экстрасенсу, певица пропала... Она находилась в Буче во время наступления оккупантов, и долгое время считалась пропавшей без вести. Макс был в отчаянии, ведь не мог "увидеть" Диану Гольде, потому что дело для него было очень лиснім. К счастью песенница нашлась и даже написала замечательные стихи. Аранжировкой занимался Андрей Игнатченко. Так появилась песня Незламні.

"Слушайте Незламні каждое утро, если вам плохо, слушайте ее, она энергетически заряжена на то, чтобы максимально передавать силу и энергию каждого нашего человека", - заявляет Гордеев.

Потом началась работа над вторым хитом экстрасенса - песня Мольфар с мощным клипом. Ее появление Гордееву наворожила Диана Гольде. "Мне нужно людям показывать, как можно интегрировать наше прошлое в наше будущее. И потому появилась песня Мольфар. Опять же - написала Диана Гольде. Она говорит: "Я тебе говорю – ты напишешь песню про мольфара". Она нагадала, она еще такая... она не знала, что я пишу музыку сейчас. И я думаю: "Эта песня – вряд ли. Под Мольфара как-то так не очень..." Как-то так примитивно мне сначала показалось. Потом я ей отправил, а она говорит: "Я тебе говорила, что напишешь про Мольфара. Слушай". Я ее спел, и говорю: "Боже, да это же наша песня. Это песня, которую может слушать каждый человек вообще". Она настолько прошита украинскими этими аспектами".

Клип к Мольфару Гордееву приснился: "Именно мотанка, которая убивает этих рашистов. Этот клип – клип-предсказание для Украины, что будет именно так. Потому что, пробудив нашу силу, вы пробудили нашу ярость. Вы пробудили. Спасибо вам, рашисты, что вы пробудили нашу истинную веру, нашу истинную силу. Вот, что я хотел донести этим клипом и песней, которую я сделал".

Для фанатов его творчества Макс Гордеев сделал приятный сюрприз - скоро выйдет следующая песня экстрасенса: "Ну а третья, это будет секрет. Но я вам по секрету немножко расскажу, она будет очень позитивная, и она будет дарить такую гармоничную историю. Это песня об одном очень близком для меня человеке".

Главреду экстрасенс признался,что является фанатом украинской певицы Таяны, с которой был бы не прочь записать дуэт. "Ой... Я очень люблю Таяну. Из украинских певиц - я хочу с ней записать очень дуэт. Я уверен, что это произойдет стопроцентно. Мне очень нравится из наших певцов... Кто мне нравится? От кого я в восторге?... Ну это конечно группа The Hardkiss, это один из моих фаворитов, мне очень нравится Alyona Alyona, она мне нравится, как человек, энергетически. Мне нравится женская душа, которая поет. Я просто... Когда, как мужчина, я чувствую женскую энергию, я просто с ума схожу. Поэтому когда я слышу какие-то очень классные женские песни, такие душевные, как мавки лесные зазывают, вот это мне очень нравится. И я вижу, что, например, у той же Таяны есть сейчас это".

Из зарубежных звезд своими фаворитками Гордеев называет певиц Бьорк, Мэрайю Кэри, Уитни Хьюстон и Лару Фабиан. "Я просто восхищаюсь, я поклонник женского голоса. И если я слышу где-то в джазе, слышу где-то в мелизматике или в других моментах - мне это очень нравится. Если это элементы мистики в нем есть, то я просто фанат", - рассказывает с улыбкой экстрасенс.

Однако в его плейлисте чаще всего лишь медитативная музыка, которая способна погрузить его в необходимое ему состояние: "Я объясню, почему. Для меня сейчас слова имеют какие-то энергии. Каждый день, когда я хочу почувствовать положительную энергию, я слушаю что-то положительное. Если отрицательную, я хочу себя погрузить в какую-то вибрацию, то я погружаю. Для меня всегда вот то, что я максимально стараюсь слушать медитативную музыку, или какую-то музыку, которая меня наоборот поднимает такую музыку эпик, из фильмов. Очень люблю, когда у меня плохое настроение, я включаю себе музыку, беру электросамокат, и мчусь куда-то, и меня просто это распирает. Я сам себе поднимаю это настроение".

Но своим фанатам он может посоветовать не только саундтреки и Таяну. "Мне очень нравятся песни Адель. Всегда какая-то одна из песен, она меня в такую меланхолию иногда загоняет, иногда у меня такое настроение, когда надо немножечко подумать, побыть в такой энергии, то я слушаю ее. Также мне нравится творчество Меладзе. Я иногда слушаю его тоже. И очень много таких песен старых мне очень нравится. Мне очень нравятся старые песни, ничего не могу с этим сделать. У меня все альбомы Spice Girls, Натальи Орейро, вот такие песни. Там иногда некоторые песни таких исполнителей, которых я даже не помню имя. То есть я очень люблю возвращаться в прошлое. И очень - когда меня возвращает именно музыка. Потому что с музыкой можно путешествовать в любое время. С музыкой связано очень многое у меня в жизни. Я очень люблю музыку из саундтреков, любых фильмов, очень люблю скачивать такое. То есть я люблю музыку, которая вызывает эмоции. Которая имеет эмоциональную какую-то окраску",- рассказывает Гордеев.

Он также подчеркивает, что клубная музыка для него непонятна, неинтересна, и энергетически обесцвечена. "Мне очень не нравится музыка, которая несет просто гоцалку. Евродэнс, транс и все остальное – не моя история. Когда меня друзья еще в мирное время приглашали на такие дискотеки, на эти рейвы и все остальное. Я просто зеваю. Мне скучно. Я понимаю, что там совсем другие вибрации, и мне просто скучно. Я еще раз скажу: я очень хочу, чтобы вернулось творчество многих наших певцов, которые были когда-то давно. Я хочу, чтобы вернулась творчество Гайтаны, я очень хочу возвращения Алены Винницкой, хочу группы Алиби, я хочу Аквавиту! Верните, пожалуйста, этих певцов! Потому что, я честно говорю, очень хочу, чтобы они вернулись".

Напоследок Максим Гордеев признался, что не сожалеет о возвращении к карьере певца. Он уверен, что всему свое время, а по-настоящему талантливый человек может хорошо делать более чем одно дело. Кроме того признание и любовь слушателей его чрезвычайно вдохновляют. "Потому что иногда ты сидишь и думаешь: а может не надо? Может реально люди правы, и тебе просто заниматься эзотерикой, и ничего этого не делать? Но ты смотришь, что людям нравится. Ты смотришь, что люди тебе пишут. И просят. И говорят, что поставили на телефонный звонок вашу песню. И я понимаю, что это меня вдохновляет, и дает мне крылья. Поэтому именно люди дают крылья артистам. А не артисты дают людям крылья. Это должен быть взаимный момент, мне кажется", - заявляет певучий экстрасенс.

Следи за звездным медиумом Максом Гордеевым в Instagram.