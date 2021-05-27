Новые атаки Путина Украина будет встречать с голой жопой – Юрий Романенко

Юрий Романенко / УНИАН

На сайте Главред состоялся чат с руководителем политических программ Украинского института будущего Юрием Романенко. Общаясь с читателями, он рассказал, каковы основные результаты работы Владимира Зеленского на должности главы государства за два года, почему Зеленский может оказаться не на втором президентском сроке, а на первом тюремном, почему в Украине разразится катастрофа, если завтра Донбасс вернется под ее юрисдикцию, в чем состоит интерес США и России в отношении нашей страны, для чего Байден встречается с Путиным, когда на украинской территории появятся базы НАТО, а также стала ли Украина за годы войны более подготовленной к новым атакам России.

Представляем стенограмму чата с Юрием Романенко.

Terri: Сразу после победы Зеленского на выборах многие высказывали опасения, что он повторит судьбу Ющенко, однако, чем дальше, тем больше кажется, что мы получили второго Порошенко в лице Зеленского. Кого, по-вашему, спустя два года президентства больше напоминает Зеленский, к чему скатывается?

Юрий Романенко: Зеленский – это Зеленский, и он не напоминает ни Ющенко, ни Порошенко. Нет смысла сравнивать его с кем-либо, хотя, конечно, ряд схожих ошибок есть.

Никанор Иванович: Почему именно сейчас Зеленский вышел на пресс-конференцию? Что ему понадобилось донести до народа? Есть чем похвастаться, поднять рейтинги?

Юрий Романенко: Эта пресс-конференция была посвящена итогам второй годовщины президентства. Но все, что говорилось на ней, было в духе иллюзии, возобладавшей над реальностью. Зеленский рассказывал о каких-то успехах, в частности, тысячах людей, получивших землю благодаря принятому закону о земле. Однако речь идет вовсе не о тех людях, о которых думает Зеленский – землю получили те же, кто всегда ее получал, и кто владеет огромными земельными банками в Украине. Президент сам не до конца понимал, о чем он говорил.

Одна из проблем Зеленского заключается в том, что он, как и многие "папередники", ушел в астрал – в мир виртуальных "перемог", которые рисует ему его команда, и он общается с народом так, словно все это так и есть на самом деле.

Ведь отношение большинства населения даже к тем же действиям президента по земельному вопросу очень неоднозначное: большинство людей (более 65%) не поддерживают продажу земли, но поддерживают проведение референдума по земельному вопросу. В итоге, все это вскоре создаст массу проблем для Зеленского, поскольку та же Юлия Владимировна уже активно и успешно раскачивает земельную тему.

Виртуализация касается и других тем, которые были озвучены на конференции Зеленского. Например, абсолютно глупая тема в духе "папередников" – обещание привезти из Швеции на День Конституции Конституцию Пилипа Орлика, чтобы каждый украинец смог ее увидеть. Да 99% украинцев плевать на Конституцию Орлика, тем более, что она не сыграла особой роли ни в истории Украины, ни в мировой истории. У нас же рассказывают, что это была первая конституция. Ребята, камон, хватит себя обманывать этой белибердой!

Сам антураж пресс-конференции тоже был знаковым. Она проходила на заводе Антонова, который сейчас загибается без заказов и на протяжении последних семи лет пребывает в свободном падении. При этом Зеленский вещал на фоне самолета "Руслан" без двигателей, а ведь этот самолет был построен еще при Советском союзе, и Украина к нему не имеет никакого отношения.

Юрий Романенко / УНИАН

Беда Украины в том, что за 30 лет мы не смогли создать нормально работающую технологическую и инновационную экономику. В этом плане Антонов давал бы такую же ренту, как мы имеем в газовой, земельной и прочих сферах. Украина живет с ренты, эксплуатирует недра, земельные ресурса, остатки машиностроения "совка", а также эксплуатирует человеческий капитал в прямом смысле слова за счет денег гастарбайтеров, которые присылают по 12 и больше миллиардов долларов в год в страну.

Президент об этом не говорит, не ставит такие задачи и горизонты, а свалился в ахинею анахроничного исторического дискурса. Да, это находит отклик у значительной части населения, однако наша зацикленность на "вишневих садах коло хати" не позволяет стране рвануть вперед. Нужно обозначать новые горизонты и давать новые надежды, показывать, как мы можем вписаться в новый технологический уклад, который наступает по всем фронтам.

В частности, у президента нужно было спрашивать, как мы вписываемся в водородную экономику, которая на наших глазах формируется в Евросоюзе. Ведь заявления о том, что США не будут противиться строительству Северного потока-2, это как раз по этому поводу. Немцы на полных порах строят водородную экономику, где газ будет играть очень важную роль. Поэтому все эти рассказы со стороны руководства НАК "Нафтогаза" и руководства Украины – что при Порошенко, что при Зеленском – о том, что мы остановим строительство Северного потока-2, провалились. Изначально же было ясно, что все эти потуги провалятся, потому что крупные государства переходят в другой уклад.

Вместо того, чтобы увеличивать добычу собственного газа, строить стратегию о том, как мы будем вписываться в этот уклад, строить новые заводы по производству полимеров из нашего газа, у нас говорят, что мы можем с помощью Нафтогаза закрыть потребности ЖКХ. Это бред, потому что нам необходимо сокращать потребности ЖКХ в газе и модернизировать его, чтобы Украина меньше сжигала газа, но больше своего дешевого газа направляла на переработку в химическую промышленность, и мы бы получали продукты с высокой добавленной стоимостью, как это делают соседние страны. Та же Россия построила кучу новых заводов полимеров. Мой друг – инженер, и он сейчас строит пять новых заводов полимеров в Казахстане. Даже казахи взялись за голову, поняв, что нужно как-то вписываться в новый уклад, потому что старая промышленность будет отваливаться. ЕС со следующего года вводит карбоновый налог, а это значит, что украинская металлургия получит мощный удар. Все привычные для украинцев отрасли будут торпедироваться инновациями и переходом в новый уклад. При этом все государства будут вводить дополнительные налоги на все то, что связано со старым укладом: на все энергозатратное, карбонизированное и т.д.

Но на пресс-конференции никто об этом не говорил – ни журналисты (олухи, которые не способны отличить главное от второстепенного), ни команда президента, ни сам президент. Они просто не мыслят такими категориями.

Потому главный итог президентства Зеленского заключается в том, что он так и не смог привнести какие-либо инновации. Вся эта болтовня по поводу цифровизации лишена смысла: какая цифровизация, когда мы получаем паспорт нового вида – ID-карту, но вынуждены таскать с собой бумажку с пропиской?! Или приложение "Дія", которое работает через раз, и с ним возникает куча проблем.

Единственный успех Зеленского в экономической сфере – это строительство дорог в рамках программы "Большая стройка". Худо-бедно эта программа работает, и это можно записать в актив.

Успех Зеленского в другой сфере – активное обнуление старых элит: Порошенко, Медведчука и кучи старых политиков, которые просто не давали Украине выползать из анахронизма. Зеленский, пусть и неосознанно, пусть без глубокого понимания своей миссии, осуществляет шаги, которые приводят к демонтажу старой системы. Вся нынешняя история вокруг Медведчука – как раз об этом.

Таким образом, подрываются позиции игроков, которые на протяжении десятилетий крутили-вертели страну на своих соответствующих органах.

Огромный плюс, что Порошенко снова не допустили к власти, потому что он бы консервировал своим "армовиром" весь этот анахронизм. Зеленскому тоже подсовывают все эти смыслы, и он их как-то воспроизводит, но что-то в его голове бродит. А, кроме того, у него присутствует элементарный инстинкт выживания, который подсказывает, что нужно осуществлять шаги, которые связаны с конфликтом со старыми элитами. Этот конфликт создает предпосылки для того, чтобы Украина все-таки начала выползать из ямы.

Smilik: В Минобороны думают накрыть Украину "Железным куполом". Насколько это реально? И не получится ли у нас, как обычно – когда хотят как лучше, а получается как всегда, и, в итоге, Украину смогут накрыть не "Железным куполом", а "медным тазом"?

Юрий Романенко: Это полный бред! Лучше бы для начала Минобороны установило систему управления "Дзвін-АС", которая уже готова, на которую МО уже потратило 600 с лишним миллионов гривен, и которая не ставится исключительно из-за лоббистских игр. У нас же происходит, как всегда: кто-то сумел создать нормальную систему, остальные увидели, что на этом можно заработать, а потому решили готовую разработку торпедировать и искать другую систему, на которой можно будет заработать. Так что Минобороны для начала нужно решить вопрос с современно системой управления, а потом строить бредовые идеи насчет "Железного купола".

Кроме того, никто Украине не даст "Железный купол", чтобы его здесь испоганили. Не говоря уж о том, что у нас просто нет денег на все это. Потому не надо бредить.

Юрий Романенко / УНИАН

Федор: Песков подтвердил, что встреча Зеленского и Путина готовится. Учитывая, что раньше российская сторона отказывалась от встреч, ссылаясь на то, что нет никаких достижений и новых наработок, по поводу чего стоило бы встречать, скажите, а что изменилось теперь? Что может принести эта встреча с Путиным?

Юрий Романенко: Учитывая, что полным ходом готовится встреча Байдена и Путина, а также, по всей видимости, состоится встреча Зеленского с Байденом, то нет ничего удивительного в том, что встретятся также Зеленский и Путин.

Однако важно понимать, что США сейчас договариваются и с Европой, и с Россией, чтобы решить главную для них проблему – Китай. Штатам необходимо купировать проблему Китая, дабы он не сбросил США с пьедестала. Именно поэтому Вашингтон будет договариваться с Москвой, подыскивая те или иные способы урегулирования кучи проблемных вопросов.

Безусловно, это не означает, что Байден и Путин обязательно договорятся, но, очевидно, что стороны заняли позицию поиска точек соприкосновения интересов.

gf_43: Состоится ли, по-вашему, встреча Зеленского и Байдена и есть ли в ней смысл, учитывая, что мы едва ли сможем предложить какие-то новые конструктивные смыслы?

Юрий Романенко: Если Зеленский, говоря с Байденом, будет нести такие же смешные вещи, как и на встрече с Блинкеным, то встреча украинского и американского президентов не имеет смысла.

Объективно, с точки зрения интересов государства, такая встреча нам нужна. Потому что мы должны понимать, какое место отводит Украине Байден, когда договаривается о чем-то с Путиным. Ведь Штаты смотрят на Украину исключительно в контексте американо-российских отношений.

Joker: Какова вероятность, что Запад решится на отключение России от системы SWIFT и за что РФ могут так покарать? Чем самому Западу болезнен такой шаг, и какие последствия это имело бы для России?

Юрий Романенко: Запад не будет отключать Россию от SWIFT. Какой для этого повод? Штаты только что сказали, что дают добро на завершение строительства Северного потока-2, о каком тогда отключении от SWIFT может идти речь? Зачем бредить?

Из-за Украины? Да Украины сегодня вообще нет ни у кого на радарах, она никому не нужна и не интересна! Она интересна только России, с точки зрения шизофренической реальности русских – стремления прийти к формату СССР 2.0. Всем остальным игрокам плевать на Украину: они пребывают в коронакризисе и озабочены переходом к новому укладу. Эти страны находятся в космосе, тогда как Украина пребывает едва ли не на самом примитивном уровне.

Юрий Романенко / УНИАН

Liam: Американские СМИ сообщили, что администрация Байдена не будет более вводить санкции и препятствовать строительству СП-2, однако буквально в тот же день Блинкен заверил, что позиция США относительно СП-2 остаётся прежней. Кто врёт? Готовы ли США уступить России в вопросе строительства этой трубы, и в обмен на что? О чем будет торг?

Юрий Романенко: Торг будет по важным точкам на Ближнем Востоке, по Сирии, Ливии, Йемену, по геополитическим вопросам, по взаимодействию в Европе, а главное – по Китаю. Плюс по вопросам, связанным с ядерным оружием, гонкой вооружений и т.д. У американцев и русских полно тем, по поводу которых они могут говорить.

Terentij: Какие планы на Украину у наших западных руководителей, в частности, у США, какую роль они нам отводят? Какие планы на нас у России?

Юрий Романенко: У Штатов нет особых планов относительно Украины. Существует возможность поюзать Украину, используя своих "агентов влияния", то есть тех прозападных политиков, которых у нас называют "соросятами" и "грантоедами", вот США ее и используют. Каким образом? Через контроль над теми или иными государственными институтами дается возможность западным компаниям зарабатывать на Украине. Все просто и цинично.

Например, в Европе есть IKEA – она должна получать сырье. Откуда? Из Украины. Украина должна открыть границу и продавать необработанное дерево, потому что IKEA или другим компаниям нужна древесина. То же самое касается и семечек подсолнечника: Евросоюз возмущен тем, что Украина приостанавливает экспорт семечек подсолнечника для того, чтобы как-то сбалансировать внутренние цены на подсолнечное масло, которые прыгнули вверх.

Украине предоставляют техническую помощь не потому, что Запад добрый, а потому что техническая помощь позволяет создать условия для продвижения собственных интересов и отбить эту помощь. Дали европейцы 600 миллионов евро – и тут же отбили эту сумму на поставках сырья из Украины в Европу. Потому что, условно говоря, из дерева, которое было обработано не в Украине, а в Европе, можно произвести мебель или что-то другое с более высокой добавленной стоимостью, а потом продать в ту же Украину и на этом заработать в 3-5 раз больше.

Украина никак не может определиться, кто она – ребенок или взрослый. 30 лет она занимает инфантильную позицию. В наших эфирах часто звучат слова о том, что Украина надеется, что ей окажут помощь. Но почему нам кто-то должен помогать? Мы что, дебилы, которые ни на что не способны, в частности, распоряжаться собственными землями, ресурсами? Пока что выглядит так, что нет, не способны. Наверное, пора выходить из такого состояния.

России нужно то же самое: наши ресурсы, наши мозги, наши люди и наше стратегическое положение как буфера между Западом и РФ. Тут с XVII века абсолютно ничего не изменилось.

Омега: Ваше впечатление, Украина вообще хочет реально вернуть Донбасс – не теоретически, на уровне лозунгов, а реально? Готова ли будет Украина, если завтра вдруг Донбасс ей вернут – это будет победа или камень на шее?

Юрий Романенко: Если завтра Донбасс вернут Украине, будет катастрофа. У нас нет денег для того, чтобы восстанавливать этот регион, приводить его в божеский вид, кормить пенсионеров и бюджетников.

Для начала Украине нужно назвать вещи своими именами и трезво оценить, что она может в текущей ситуации. Как только она правдиво ответит на этот вопрос, мы поймем, что наша страна сейчас не в состоянии тащить на себе Донбасс. А потому пока что нам не нужно педалировать возврат Донбасса – сначала нужно привести в порядок государство и нашу экономику.

Юрий Романенко / УНИАН

Smithy: Каковые перспективы Крымской платформы, будет ли она иметь какой-то результат? Сможет ли Зеленский собрать лидеров ведущих стран, на какой уровень представительства может рассчитывать Украина?

Юрий Романенко: Результат будет нулевой. Это еще один "бред сивой кобылы", за который взялась наша власть. Это все будет, как с Северным потоком-2: соберутся, поговорят, ничего не решат.

Россия контролировала Крым и будет контролировать, пока у нее не начнутся какие-то внутренние проблемы. Готовы ли мы воевать за Крым? Нет. По большому счету, мы не готовы воевать и за Донбасс. Потому все это – генерация бреда, не более того. Это лишь напоминание о том, что Крым является украинским. Мы можем сколько угодно считать Крым украинским, однако пока что там болтается российский флаг, и именно Россия контролирует полуостров. Как Азербайджан считал и считает Нагорный Карабах своим, так и мы можем считать своим Крым. Только Азербайджан 25 лет готовился, переоснащал армию, усиливал экономику, договаривался с Западом, только после этого он полез в Нагорный Карабах и решил свои проблемы.

А украинцы – большие мечтатели: они все мечтают и мечтают о том, что не допустят Северный поток-2, о том, что случится чудо и Россию отключат от SWIFT, и т.д. Где во всем этом интерес тех, кто должен это сделать? Не понятно.

y-grek: Зеленский заявил, что на Крымской платформе будет подписан ряд важных документов. О чем могут быть эти документы и какова будет их практическая значимость?

Юрий Романенко: Не знаю, что может быть подписано на бредовой платформе по поводу бреда, который там будет обсуждаться. Нет никакой разницы, что будет подписано. Ну, подпишут декларацию о том, что Крым – украинский, а дальше что? Давайте тогда будем въезжать в Крым, не проходя пункты пропуска фсбешников, или попробуйте прогуляться по Симферополю с украинским флагом…

Юрий Романенко / УНИАН

Лидия Р.: Может, ли Крым, будучи вырванным из рук России, проплыть мимо Украины – в руки Турции?

Юрий Романенко: Может быть что угодно. Может взорваться Черное море, потому что поднимется сероводород, и все сгорит в округе на сотни километров. Может упасть метеорит на Крым и отделить его от Украины, разрушив узкий перешеек. Может быть все.

Если кто-то что-то делает, он становится сильнее. В 2016 году правительство Гройсмана провозгласило, что за пять лет добыча газа в Украине должна увеличиться на 30%, и НАК "Нафтогаз" бойко отрапортовал, что будет над этим работать – и на это были выделены миллиарды долларов. В 2020 году мы должны были добывать 27 млрд кубометров газа в год. Однако добычи в таких объемах по-прежнему нет, она даже снизилась на государственных предприятиях.

Вопрос: куда ушли деньги, и что делала Украина? Она, как всегда, занималась профанацией.

Тем временем Турция у себя на шельфе Черного моря нашла интересные перспективные месторождения и начала добывать газ. На точно таком же шельфе того же моря, что и у нас. Турция поставила перед собой задачу стать энергетически независимым государством и успешно работает над этим. Она понимает, что страна, у которой есть свой газ, имеет совершенно другой статус: она может развивать свои полимеры, химическую промышленность – она может все.

Поэтому, если Турция будет развиваться так же успешно, как сейчас, когда наступит момент слабости России, а Украина и дальше будет пребывать в таком же инфантильном настрое, Крым вполне может уплыть и к Турции.

Скептик: Существует ли угроза нанесения ракетных или авиационных ударов Россией по территории Украины? Может ли нынешняя война выйти на такой уровень?

Юрий Романенко: Конечно, существует. Раз уж мы в состоянии войны с Россией, а у нее есть ракеты, то, естественно, существует угроза нанесения Россией ракетных ударов по нашей территории.

Уже восьмой год идет война: что из того, что казалось невероятным, не произошло в Украине за это время? Так что все может быть, если в России будут очередные приступы "шизы".

Вопрос состоит в том, стали ли мы больше готовы к такому развитию событий? Нет, Украина опять будет с голой жопой встречать атаки России.

Анатоль: Какую проблему для Украины создадут 530 тысяч жителей Донбасса, которые получили российские паспорта, в будущем после деоккупации? Для чего Россия так щедро раздает свои паспорта – чтобы больше развязать себе руки, защищая уже не русскоговорящих, а российских граждан, чтобы включить "ЛДНР" в свой состав, чтобы признать их независимость?

Юрий Романенко: Россия решает вопрос своего влияния на Украину изнутри. И теперь в любой момент Россия может начать "защищать" людей с российскими паспортами, и в России об этом говорят открыто. Потому, независимо от того, будет "ЛДНР" или нет, люди уже получили российские паспорта. Более того, уверен, что масса украинцев, помимо жителей ОРДЛО, давно получили паспорта РФ, потому что годами работают в России.

Вопрос в другом – насколько украинское государство вообще может работать с такого рода вызовами и купировать их. Мы не можем сейчас воспрепятствовать выдаче россиянами паспортов жителям ОРДЛО и не можем нейтрализовать угрозу. Купировать угрозу можно тогда, когда работа нашего государства вызывает уважение у простых граждан. Если простые граждане будут видеть, что государство решает их проблемы, то ничего не изменится от того, что Россия раздает или не раздает свои паспорта. Потому что граждане будут лояльно настроены по отношению к украинскому государству и будут его защищать в случае необходимости.

Если же государство не выполняет эти функции, граждане не будут его защищать. А тогда, как это уже неоднократно бывало в украинской истории, такое государство рискует исчезнуть.

Юрий Романенко / УНИАН

Микола: Питання таке: чи нападе Росія на Україну влітку? Якщо так, чи готові Збройні сили України відбити атаку?

Юрий Романенко: Понятия не имею, нападет ли или нет, готовы ли ВСУ или нет. Что вам даст любой мой ответ? Если я скажу готовы, то можно будет успокоиться и спать спокойно, а если скажу, что не готовы, то вы потеряете сон и до лета будете метаться? Что изменится? Просто задумайтесь, зачем вы задаете глупые вопросы, ответ на которые ничего принципиально для вас не изменит.

Не будет никакого нападения летом, успокойтесь.

dim-dim: Поясните, пожалуйста, что это за военное шоу мы наблюдали благодаря России у наших границ пару-тройку недель назад? Для чего все это было?

Юрий Романенко: Для того, чтобы обеспечить более выгодные переговорные позиции на переговорах с Байденом.

Аро: Стоит ли Украине озаботиться восстановлением ядерного статуса?

Юрий Романенко: Это бред, никакого ядерного статуса у Украины не будет. У нее нет ни ученых, ни ресурсов, ни воли, чтобы играть в такие игры. Украине пригрозят пальцем – и украинская элита тут же обосрется. Нет в Украине элиты, которая была бы способна реализовывать такие большие и сложные проекты.

Прекращайте бредить: не будет никогда у Украины ядерного статуса. В таком состоянии, как сейчас, она никогда не будет способна получить ядерное оружие.

Lurdes: Какой будет Украина лет через десять, если продолжит двигаться в том же темпе и в том же направлении? Сохранится ли она в нынешних границах, или могут быть варианты?

Юрий Романенко: Понятия не имею. Сохранится она в этих же границах или нет, она будет такой же убогой. Лучше выходить из того состояния, в котором мы сегодня находимся.

Tarass: Как вы думаете, сколько ещё Путин будет править Россией, да и изменится ли что-то после его отхода, ведь Путин – это по сути коллективные чаяния большинства россиян...

Юрий Романенко: Понятия не имею. Мугабе правил Зимбабве десятилетиями, до 96 лет. Путину сейчас за 60, то есть при современных возможностях медицины он спокойно еще может править лет 30-50.

Однако не зависимо от того, будет ли Путин сидеть у власти еще 50 лет, либо он умрет и на его место придет Шойгу, для нас мало что изменится. Даже если Навальный станет президентом России, для Украины ничего принципиально не изменится, может быть, станет даже хуже.

Мы должны исходить из того, что мы имеем и что зависит от нас – тогда нас не будет волновать происходящее в России. Однако, если мы находимся в инфантильной позиции "чего изволите", не думаем, как заработать больше денег, чтобы решить свои базовые проблемы, и при этом просто гадаем, нападет ли на нас Россия в 2035 году или нет, ничего не делая для подготовки к отражению нападения, то мы никогда не будем готовы противостоять России.

Юрий Романенко / УНИАН

qwerty123: Интересен ваш прогноз о том, чем может закончиться противостояние США и Китая, могут ли Штаты уступить Китаю роль гегемона?

Юрий Романенко: Только с боем. Даже западные аналитики, в частности, Расмуссен, говорили, что противостояние США и Китая может закончиться большой войной. Штаты не хотят уступать Китаю роль гегемона, потому без боя они не сдадутся. Очевидно, именно с этим будет связана турбулентность в мировой системе в следующие годы.

Sidor: Что вы думаете о психозе по поводу российских гастролеров? Нормально ли, что наши "патриёты" открыто объявляют охоту на отдельных работников российской сцены?

Юрий Романенко: Это очень смешная охота. Учитывая, что наши "охотники" не могут прийти под суд, где идут заседания по Медведчуку, и все эти годы Медведчук в Украине себя спокойно и вольготно чувствовал, это все – продолжение инфантильности, которую демонстрирует вся страна в целом. Того, кто реально представляет угрозу и опасность, "охотники" не трогают, а гоняются за какими-то артистами и гастролерами.

Наша страна находится в "шизе": ведь люди, которые охотятся за гастролерами вроде Басты и Моргенштерна, каждый день потребляют российский газ, российские нефтепродукты и электричество, которое производится из российских ТВЭЛов.

Tata: Будет ли, по-вашему, Ляшко более эффективным, чем Степанов, или в нашем случае от смены министров результат борьбы с ковидом не меняется?

Юрий Романенко: А разве Степанов был эффективным? В чем его эффективность? В том, что мы до сих пор не вакцинировались?

Будет ли Ляшко эффективнее "эффективного" Степанова? Он будет таким же, потому что при Степанове он у нас был главным санитарным врачом. Как они вместе боролись с ковидом, мы все прекрасно знаем. Тот, кто болел ковидом в Украине, знает, что все проблемы решаются за счет больного в нашей стране.

demchenko_d.: Что может сделать Украина, чтобы минимизировать потери для себя после запуска Северного потока-2? Почему Штаты сдали интересы Украины и позволяют достроить СП-2?

Юрий Романенко: Украина должна делать то, что зависит от нее. Есть месторождения газа на нашей территории – мы должны добывать газ. Есть нефть – мы должны ее добывать. Причем мы должны их не просто добывать, но и перерабатывать, чтобы продавать по более высокой цене: чем выше уровень переработки, тем дороже все это продается. Это даст и рабочие места, и поступления в бюджет и т.д.

А США все четко объяснили: они приняли такое решение, исходя из соображений национальных интересов. Потому мы должны учитывать, что по каким-то вопросам национальные интересы Украины и Штатов могут противоречить друг другу. И это касается не только США, но и других стран.

Юрий Романенко / УНИАН

Николай, Киев: Грозят ли нам досрочные президентские или парламентские выборы?

Юрий Романенко: Да, думаю, нам грозят досрочные парламентские выборы. Уже осенью случится политический кризис, который и приведет к досрочным выборам Рады. А политический кризис разразится из-за конфликта интересов между ключевыми группами влияния (олигархами, Кварталом 95 и "соросятами"), поскольку на убывающем экономическим поле идет постоянный передел ресурсов и борьба за влияние над теми или иными отраслями украинской экономики.

Досрочные президентские выборы менее вероятны, но Украина – это же страна "черных лебедей", потому все может быть.

polit_ua: Светит ли Зеленскому второй президентский срок? Если нет, то сможет ли он вернуться к обычной работе в Квартале, или вместе с поклонниками ЗеПрезидента уменьшится и количество поклонников Квартала?

Юрий Романенко: Пока рано говорить о том, что Зеленскому светит второй президентский срок. Если он проиграет, то ему светит тюремный срок за то, что было сделано с санкциями и прочими вещами. Особенно – если Зеленский проиграет борьбу с Медведчуком. А поскольку он ведет ее довольно странно, учитывая аргументы, предоставленные в прокуратуре и суде, это дело легко может быть развалено в суде. Если у Зеленского не напрягутся и не займутся поиском серьезной доказательной базы, то Зеленский может оказаться не на втором президентском сроке, а на первом тюремном.

Кондратий: Почему за Медведчука так же рьяно не взялся Порошенко? Хотя то, что разговоры Медведчука писались спецслужбами еще при Порошенко, это значит, что и он копал на всякий случай тоже. Чем закончатся эти преследования Медведчука, сядет ли он?

Юрий Романенко: Порошенко и Медведчук – это братья-близнецы, часть одной экосистемы. Они прекрасно решали свои вопросы вместе, и последние пленки Бигуса в очередной раз подтверждают тот факт, что Порошенко и Медведчук не могли обходиться друг без друга. Они могут ненавидеть друг друга, но они очень циничные и прагматичные люди, которые привыкли использовать окружающих. Поэтому Медведчук за пять лет президентства Порошенко стал сильнее, как и Порошенко многое получил из-за того, что усилился Медведчук. Собственно, по этим же причинам никто и не преследовал Медведчука. Зачем? Медведчук Петру Алексеевичу был выгоден, и он надеялся за счет Медведчука избраться на второй президентский срок.

Но эта схема была поломана Зеленским, он стал "черным лебедем" для них.

Юрий Романенко / УНИАН

Киевлянин: Чем для "зеленых" закончатся наезды на Кличко – им удастся "зачистить" потенциального конкурента Зеленскому на будущих президентских выборах или они только создадут себе дополнительные проблемы?

Юрий Романенко: Это зависит от того, как будет сопротивляться Кличко, насколько он будет заряжен на войну. Если Кличко будет воевать, то у "зеленых" будут серьезные проблемы. Кличко может стать неким флагом для всех недовольных, которые начнут вокруг него кучковаться и объединяться – может сформироваться стихийная коалиция по интересам, где Кличко будет одним из лидеров.

В этом случае у Зеленского будут серьезные проблемы. Ведь это на фоне старых элит Зеленский выигрывает. А Кличко выглядит, как и Зеленский, достаточно свежо. Плюс у него огромные связи на Западе, а для президента крайне важно иметь такие контакты. Ни у кого в Украине нет таких связей.

Потому, конечно же, команда Зеленского пытается предотвратить превращение Кличко в игрока, способно переиграть нынешнего президента.

Вторая составляющая – это борьба за контроль над финансовыми потоками в Киеве. Киев – это очень жирный и интересный кусок, потому у Зеленского, естественно, хотят получить контроль над столицей, чтобы концентрировать ресурсы накануне следующего раунда.

Helga: Чем для Зеленского могут закончиться его попытки заигрывать с электоратом Порошенко?

Юрий Романенко: Часть электората Порошенко Зеленский уже подгреб под себя. Остается совсем упоротая часть, которую так просто не возьмешь: это фанатики и истинно верующие. Потому ничем печальным для Зеленского это не закончится.

Николай К.: Скажите, как и почему Украина умудрилась профукать все то, что оставалось у нее после развала СССР? В чем наша беда, почему мы не смогли преумножить то, что было, эволюционировать? В чем наша беда, что мы практически во всех сферах пользуемся тем, что осталось от "проклятущего совка": в оборонке, в инфраструктуре и т.д.? Какую реформу ни возьми – все через одно место… Куда подевалось одно из лучших в мире образование, наука, куда подевалась сильная в плане крутых специалистов медицина, почему в некоторых областных центрах (не то что в селах или городках) с "совка" не ремонтировались дороги, здания?

Юрий Романенко: Это не беда, это – талант! Каждый народ имеет свою миссию. Вот украинцы показывают всему миру, как не нужно делать. Это – ответственная задача. Те же евреи в пустыне построили город-сад, показали, как нужно действовать. А Украина войдет в учебники, как страна, показывающая, как не нужно жить.

В этом никто не виноват. Каждый из нас должен начать с себя: не давать взятки, не превышать скорость за рулем и т.д. Постепенно что-то начнет меняться в стране.

Я не живу по принципам Советского Союза, и у меня все хорошо. И у миллионов людей в этой стране, несмотря ни на что, все прекрасно. Да, все гниет, куча идиотов вокруг, есть олигархи и коррупционеры… Кто-то может реализоваться в Украине, а кто-то, кто не может – уезжают за границу. У кого есть мозги, те переселятся в другие локации, а Украина в очередной раз уйдет под чье-то внешнее управление и будет такой себе Свазиленд Восточной Европы, из которого периодически будут раздаваться нечеловеческие крики, которые будут пугать соседей.

Каждый должен понять, что должен делать то, что зависит от него. Когда мы поймем, что должны полагаться только на самих себя, как страна, мы дико рванем вперед, потому что у нас много ресурсов, и мы очень креативный народ. А если мы будем обезьянами, которые сидят на берегу реки и ждут, когда мимо проплывет труп Путина, мы упустим еще лет 50. Не нужно ничего ждать, ведь время – это самый дорогой ресурс. 30 лет Украина слила "в трубу", хотя отдельные личности достигли успехов.

Это украинский парадокс: по отдельности тут много интересных и сильных личностей, а вместе – стадо баранов. У людей, едва ступивших на Банковую, тут же появляются лубяные глаза и слова о том, что народ их не понимает. Да все мы понимаем: все идет по кругу, и каждая новая власть делает все то же, что делали ее "папередники".

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, то есть, если хотите хорошо жить, гребите. Не хотите – ждите Байдена в голубом вертолете, который спасет от Путина.

Юрий Романенко / УНИАН

polit_ua: Зеленский на своей пресс-конференции заявил, что они строят страну без войны. Видите ли вы конкретные достижения в этом деле, приблизились ли мы хоть на шаг к "стране без войны"?

Юрий Романенко: Нет, ни к чему мы не приблизились. Это изначально была иллюзия Зеленского, уверенного в том, что он сумеет договориться с Путиным на своих условиях.

Vinno: Как скоро на нашей территории будут размещены базы НАТО? Что до сих пор останавливает альянс от этого?

Юрий Романенко: Точно нескоро. Кто сказал, что они вообще будут здесь размещены? Скорее Маск улетит на Марс, чем в Украине будут размещены базы НАТО. В то, что в 2024 году Маск отправит ракету на Марс, я верю, а в то, что в 2024 или 2030 году здесь будут базы Альянса – не верю. Это просто не в интересах стран-членов НАТО.

Точно так же США в ответ на блеяния Банковой о необходимости расширить нормандский формат за счет Штатов отказываются – мол, пусть формат остается таким, как он был. И это понятно: Вашингтон не хочет вступать в лепешку, которую корова после себя оставила.

Фото Виктора Ковальчука, УНИАН