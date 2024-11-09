После победы Трампа в мире произойдут серьезные изменения: Золотарев раскрыл сценарий

Прежде всего Дональд Трамп нацелен внедрить резкий рост торговых пошлин ради реиндустриализации США.

https://glavred.info/article/pislya-peremogi-trampa-u-sviti-vidbudutsya-seryozni-zmini-zolotarov-rozkriv-scenariy-10612778.html Ссылка скопирована

Европа может стать все более "правой" после победы Трампа / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook

Главные тезисы из интервью Золотарева:

Из-за выигрыша Трампа Макрона могут ждать проблемы

В мире произойдут серьезные изменения после выборов США

В интервью Главреду политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев рассказал, каким Трамп видит завершение войны в Украине, а также о том, что при Трампе Европа может все больше становиться "правой".

"Да, будет какой-то правый марш, и этот тренд будет усиливаться. Я не говорю, что он станет доминирующим, но, например, в Германии коалиция "светофора" на следующих выборах, вероятно, пролетит со свистом. И, скорее всего, следующее правительство Германии будет правоцентристским. Так же проблемы ждут и Макрона в 2027 году", - пояснил Золотарев. видео дня

Андрей Золотарев рассказал, что победа Трампа может вызвать достаточно серьезные геополитические изменения. Трамп, прежде всего, материалист и будет руководствоваться тем, что Китай - главный конкурент Соединенных Штатов.

"И поэтому он нацелен внедрить резкий рост торговых пошлин ради реиндустриализации Соединенных Штатов, а также на то, что надо любой ценой, даже удовлетворением аппетитов Кремля за счет контроля украинских территорий, оторвать Россию от союза с Китаем", - добавил эксперт.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Выборы в США - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что "мирный план" Трампа включает европейские войска в буферной зоне. Издание The Telegraph со ссылкой на окружение Трампа сообщило детали плана после того, как Владимир Зеленский предупредил, что попытка умиротворения России может обернуться настоящим "самоубийством" для Европы.

Путин дал "сигнал" Трампу о переговорах о завершении войны, но есть условия. Аналитики пришли к выводу, что Путин ожидает от Трампа выполнения требований по обеспечению интересов и преимущества России, и при этом, чтобы США не требовали ничего взамен.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что Украина может предложить США. Прежде всего необходимо правильно финализировать войну. Также стоит правильно проводить переговоры на различных площадках - чем и занимается сейчас Владимир Зеленский.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред