Плата за войну: каковы масштабы грядущего экономического обвала в России

Санкции против России не остановят ее наступление в Украине / УНИАН

За более чем две недели войны в Украине Россия стала рекордсменом мира по количеству введенных санкции против государства. За эти дни она опередила Иран, Венесуэлу и Cеверную Корею. Однако эксперты, опрошенные Главредом, настроены скептически - все эти санкции лишь серьезно ослабят Россию, но, к сожалению, говорить о ее полном упадке можно будет еще нескоро.

Уходят почти все

В последние дни список компаний, которые покинули рынок РФ на фоне ее полномасштабного вторжения в Украину, растет в геометрической прогрессии. Этот список очень обширный и постоянно обновляется - туда входят большинство техгигантов-разработчиков техники, автомобилей, самолетов и микрочипов (например, Apple, BMW, Boeing, Intel), а также кинокомпании, производители одежды, продуктов питания, товаров личной гигиены и т.д. Кроме того, Россию отстраняют от участия в различных международных конкурсах и соревнованиях (дисквалификация с Евровидения и в футбольных еврокубках).

Помимо множества бытовых вещей, в которых теперь ограничат россиян, западные страны ударили санкциями и по финансовой системе РФ. Одними из наиболее болезненных стала блокировка активов Центробанка России в более чем 400 миллиардов долларов, благодаря чему страна-агрессор лишилась возможности продавать свои валютные активы, размещенные на счетах в европейских банках, для спасения рубля от девальвации. Как следствие, из-за того, что Россия де-факто потеряла доступ к той части резервов, которая расположена на Западе и в Японии, рубль только за две прошедших недели официально девальвировал уже более чем вдвое.

Ограничили россиянам доступ и в передвижениях по миру - в частности, страны ЕС, а также США и Великобритания запретили полеты российских самолетов в их авиапространстве. В итоге, беспрепятственно русские могут полететь лишь в 6 стран - Египет, Турцию, Индию, ОАЭ, Тунис, Вьетнам. Хотя и туда, ввиду обвала рубля по отношению к иностранным валютам, перелеты уже успели подорожать.

Помимо того, у россиян, особенно тех, кто находится за рубежом, возникли проблемы с доступом к наличным средствам на своих банковских счетах, ведь сразу две крупные платежные системы, VISA i Mastercard, объявили о прекращении работы в России. Уход с российского рынка де-факто означает остановку обслуживания карт за рубежом, а также запрет на прием карт для оплаты в иностранных онлайн и оффлайн-магазинах.

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Дефицит товаров в РФ - уже через полгода

Финансовый аналитик Алексей Кущ убежден, что на фоне обширных санкций Россия может начать копировать действия другой подсанкционной страны - Ирана, который находится под санкциями уже более 40 лет. Например, после объявления об уходе из РФ ряда мировых брендов, она может объявить о национализации их заводов.

"Опыт Ирана показывает, что санкции приводят к формированию закрытой модели экономики - автаркии, когда практически все импортозамещается. То есть энергоресурсы продаются по "серым" схемам в обмен на золото или какие-либо другие товары через кучу посредников. Естественно, так они продаются по более низкой цене - например, до начала войны нефть марки Brent стоила 70-80 долларов, но Иран может продавать свою нефть по 20-30 долларов. То же касается и технологического застоя - например, на внутренних авиарейсах в Иране летают старые самолеты, а по дорогам ездят старые машины. Ну и резервы банка Ирана тоже в свое время были заблокированы, поэтому финансовая система Ирана не может работать в реинтеграции с мировой из-за блокировки SWIFT", - отметил Алексей Кущ.

Читайте такжеПутин убил Россию: почему РФ не выжить после этой катастрофической войныПо мнению эксперта, максимальный эффект санкции против РФ дадут не ранее, чем к концу текущего года, после чего в РФ наступит масштабный экономический кризис. "Это обусловлено тем, что предыдущие санкции касались темпов замедления экономики - то есть, при параметрах российской экономики она могла расти на 4-5%, хотя по факту рост был только 1,5-2%. А замедление темпов роста экономики - это и замедление темпов роста доходов населения. Кроме того, эти санкции, в основном, касались политических элит, а нынешние уже будут касаться практически всего населения страны. Потому уже к концу года в России будет "минус" роста ВВП. Каким он будет - сказать сложно, но, по меньшей мере, от -10 до -15%, из-за чего, соответственно, реальные доходы населения сократятся на 20-30%. Кроме того, будет очень высокая инфляция, а также девальвация рубля, которую мы начинаем наблюдать уже сейчас, вследствие чего рубль упадет до отметки в 200 рублей", - прогнозирует Кущ.

И добавляет, что в России уже скоро может быть несколько курсов - для закупки критического импорта, еще один курс для субъектов бизнеса, который будет на 20-30% ниже и для населения - самый низкий курс, как в советские времена, как минимум в полтора раза ниже официального.

Соглашается с коллегой и эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли" Юрий Гаврилечко. По его мнению, санкции в реальном секторе экономики дадут свой эффект в течении полугода, однако дефицит ряда товаров в России может произойти уже в течение следующего месяца. Однако даже такое резкое падение уровня жизни россиян никак не означает сиюминутный развал российской экономики.

"Россия, нападая на Украину, подготовила серьезный запас военной техники, но никто не занимался подготовкой гражданского населения к затяжной войне. Потому санкции против России, в первую очередь, будут ломать дух и снижать мораль противника. Это уже постепенно начинается - сейчас это коснулось обеспеченных людей, а через некоторое время, от двух месяцев до полугода, оно коснется средне обеспеченных и малообеспеченных. Потому что бедные и так плохо живут, а потому существенную девальвацию они воспримут только тогда, когда окажется, что хлеб им не по карману", - рассказал Гаврилечко.

Кризис войне не помеха?

Стоит отметить, что пессимистичные прогнозы озвучивают и российские экономисты. По словам профессора финансов, доктора Чикагского университета Максима Миронова, российская экономика слишком сильно встроена в западную и многочисленные заводы РФ в большинстве случаев работают на зарубежных запчастях. А ввиду санкций, их не только нельзя будет купить, но и даже оплатить у посредников, которых РФ теоретически может найти.

Читайте такжеИтоги двух недель войны в Украине: почему у россиян скисают морды"Экспортные доходы сократятся в разы, так как все покупатели будут стараться отказаться от российских товаров. Мы видим, что даже неподсанкционные нефтяные компании не могут найти покупателей на свою нефть. Газпром, главный экспортер газа, уже под санкциями, то есть он вообще непонятно как будет получать валютную выручку. Российский ЦБ накопил огромную кубышку, в 650 млрд долларов. Только больше половины этих резервов уже арестовано, а что делать с золотом тоже не очень понятно. Мало какой банк в мире захочет его купить у российского ЦБ, чтобы самому не попасть под санкции или огромные штрафы", - считает Миронов.

Но независимо от кризиса, который может растянуться, по меньшей мере, на 2-3 ближайших года, эксперты категоричны в том, что это вряд ли отвадит Россию от ее захватнических планов по Украине.

"Бизнес в России уже убит, тем более, с учетом отключения РФ от платежных систем и лишения возможности зарабатывать деньги внутри страны. Но, к сожалению, это не дает передышки в отношении войны против Украины - у РФ все еще ресурс, чтобы дальше присылать свое "пушечное мясо", остается запас ракет, которые они еще не отстреляли", - говорит экономический и политический эксперт Тарас Загородний.