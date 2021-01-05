План России и объятия Турции: что ждет Донбасс в 2021 году

По словам экспертов, заморозка ситуации – это лучший из сценариев, который может ждать Донбасс / vysotskiy.ap

Успехи украинской власти в процессе урегулирования конфликта на Донбассе за 2020 год – скромны. Практически ничего из того, о чем лидеры "нормандской четверки" договорились во время встречи в Париже в декабре 2019-го, за год так и не было выполнено: Россия по-прежнему настаивает на полном выполнении Минских соглашений, Украина – ищет возможности этого не делать.

Впрочем, Зеленский добился относительного мира, который худо-бедно с 27 июля держится: да, он нарушался, но количество обстрелов и жертв существенно сократилось. В остальном же ситуация на Донбассе заморозилась, минский процесс – "завис", а идея Владимира Зеленского о начале работы переговорщиков в будапештском формате пока что остается просто словами.

Военные эксперты поделились с Главредом прогнозами о том, что в 2021 году может ждать Донбасс, есть ли надежда на прогресс в процессе урегулирования конфликта, а также может ли Украина рассчитывать на помощь внешних игроков: США, Великобритании, Германии, Турции и других.

Георгий Тука Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА

Украина четко движется по сценарию, разработанному РФ и ранее успешно реализованному в Молдове. В конечном итоге Донбасс станет чем-то похожим на Приднестровье, которое служило фактором дестабилизации и ослабления Молдовы для приведения к власти пророссийских политиков. Так и получилось. Именно такой сценарий будет реализован и в Украине. Об этом, в частности, говорит стремительное возвращение "бывших", которые один за одним подключаются к властной обойме и начинают занимать руководящие должности.

Вместе с тем, предпосылок для эскалации вооруженного противостояния на востоке Украины нет. Во всяком случае, в следующем году. В лучшем случае, ситуация будет оставаться в таком же неопределенном виде, как в последние месяцы 2020-го – ни войны, ни мира. В худшем, Украина объявит о выходе из минского процесса, что разрушит антипутинскую коалицию в Европе, после чего в краткие сроки будут отменены санкции и существенно снизится уровень поддержки Украины.

Было бы замечательно, если бы США в отношении Украины и Донбасса занимали более активную позицию. Но к власти в Штатах пришел президент-демократ, а именно во времена президентства Барака Обамы, представителя Демпартии, Белый дом демонстрировал отстраненность по украинскому вопросу. Потому при Байдене не стоит особо рассчитывать на изменения к лучшему в позиции Соединенных Штатов. Не стоит особо полагаться и на Великобританию: она остается наиболее преданным союзником США и, скорее всего, будет следовать примеру Вашингтона.

Вызывает обеспокоенность и будущая неопределенность в Германии: не ясно, кто станет новым канцлером, а на фоне финансово-экономического кризиса серьезно увеличивают свое влияние немецкие бизнес-круги, которые несут большие потери из-за антироссийских санкций. На Турцию Украине тоже не стоит полагаться. Да, Турция всегда говорила, что не признает аннексию Крыма, но на фоне турецкого подъема в Анкаре могут решить, что Крым – это не Россия, но и не Украина.

Николай Маломуж экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины

Выполнение "Минска-2" не дает возможности решить проблему Донбасса, только отдельные тактические задачи, потому процесс урегулирования продолжит топтаться на месте. Может, пройдет еще один обмен пленными, станет меньше обстрелов, но суть останется та же. Сама формула "Минска" не позволяет полноценно вернуть Донбасс под юрисдикцию Украины.

И Германия, и Франция устали не только от процесса, затянувшегося на шесть лет, но и от отсутствия альтернативы предложенной Путиным модели. Единственный шанс решить проблему – предложить альтернативу: создать новый широкий формат переговоров, где стороны, в рамках решения глобальных проблем, смогут обсуждать и вопрос Донбасса – наряду с Ираном, Сирией, мировым терроризмом и т.д. Пока Киев не сформулирует альтернативу, это может продолжаться бесконечно.

Россия времени терять не будет – она будет действовать по двум направлениям: усиливать свое влияние на ОРДЛО (экономическое, политическое, информационное, кадровое) и на политику Украины, поддерживая пророссийские партии, которые в случае досрочных парламентских выборов существенно усилят свои позиции, что впоследствии создаст почву для победы пророссийского кандидата на президентских выборах.

От США и Великобритании в 2021 году мы можем ожидать активную политическую и дипломатическую поддержку. Будут звучать требования к России о необходимости урегулирования ситуации на Донбассе, возвращении Крыма, возможно, будут дополнительные санкции. Однако такой формат помощи не сыграет решающей роли в нашем противостоянии России. С Турцией и Эрдоганом следует быть осторожными: они сами очень заинтересованы в Крыму. Киев может пытаться действовать сообща с Анкарой в вопросе возвращения Крыма, но это не тот игрок, который будет поддерживать Украину в ее противостоянии России.

Олег Жданов Военный эксперт, полковник запаса

Если по состоянию на конец 2020 года конфликт на Донбассе был заморожен, то в 2021-ом произойдет суперзаморозка. Все компромиссы со стороны Украины исчерпаны, а со стороны России компромиссов не было и не будет – она настаивает на выполнении "Минска". Путей разрешения конфликта два: плохой – выход из Минских договоренностей c заявленим об их невыполнимости; очень плохой – выполнение "Минска" в полном объеме, а затем вхождение Украины в состав союзного государства (или что там нам предложит Путин).

Потому конфликт на Донбассе останется на стадии замороженного конфликта с односторонним прекращением огня (мы не стреляем, противник стреляет). Россия при первой возможности будет усиливать обстрелы, на что она уже недвусмысленно намекает, применяя артиллерию калибра 122 мм. Никакой более оптимистичной перспективы пока нет.

Надеяться на США сейчас – последнее дело. Киеву стоит опасаться администрации Байдена гораздо больше, нежели администрации Трампа. У Демпартии США слишком много интересов в России, потому Украину могут просто сдать Кремлю. Если при Трампе Украине дали летальное вооружение, расширенную программу военно-технической помощи, $250 млн в год и статус постоянного партнёра НАТО, то при демократе Обаме мы потеряли Крым, началась война на востоке Украины, и лично Обамой было наложено вето на поставки нашей стране летального вооружения... И сейчас, судя по людям команды Байдена, на руководящие посты возвращается почти вся администрация президента Обамы.

В данный момент Великобритания – наш лучик надежды. Британцы заинтересованы в том, чтобы Украина оставалась в их сфере влияния, чтобы можно было устроить здесь буферную зону, это шанс, что нас не бросят один на один с Россией. Позицию Берлина после ухода Меркель сложно прогнозировать. Если к власти в Германии придут промышленники-капиталисты, они будут искать пути сотрудничества с РФ и снятия санкций, а Украину попросту спихнут на откуп Москве. Турция сегодня решает вопросы по Крыму активнее, чем Украина. Последняя речь Эрдогана в ОБСЕ впечатляла: за Крым он бился, как за собственную территорию. У Турции – свои интересы, и Крым ей нужен как плацдарм, чтобы здесь зацепиться и толкать в Европу свои товары через Украину.

Таким образом, надеяться на то, что конфликт на Донбассе может быть урегулирован в 2021 году, не стоит – эта история надолго. В ближайшей перспективе ситуация не разрешится в нашу пользу и в справедливом контексте.

Никакой переговорный формат не сможет привести к восстановлению мира на Донбассе и территориальной целостности Украины – ни "Минск", ни будапештский формат, о котором так часто говорит власть. Есть лишь два варианта решения проблемы Донбасса: или Украина сдается и ложится под Россию (Запад смотрит на это положительно, поскольку устал от бодания с Россией и хочет торговать с ней), или происходит заморозка ситуации в ее нынешнем виде.

Глубоко убежден, что решение проблемы Донбасса лежит исключительно в плоскости наших военных усилий: мы должны отвоевать свою территориальную целостность и независимость. Ведь достижение мира сейчас в любом случае будет предусматривать возвращение Украины в лоно Российской империи, и больше нас оттуда уже не выпустят. А все эти форматы и переговоры – ерунда. Пока Россия считает Украину своей территорией, своим осколком, она будет за нас драться. Мы тоже должны драться, других вариантов нет.

Нам неоткуда ждать помощи, и нет причин полагаться на помощь извне. Да и от кого она может прийти? От Великобритании? Британия не настолько сильна и могущественна, чтобы "взять под крыло" Украину. От Запада? Запад настойчиво подталкивает Украину в объятия Турции, что абсолютно не радует, поскольку Турция никогда не скрывала своих планов по восстановлению могущества в рамках Османской империи. Не может радовать перспектива выйти из объятий одной империи и тут же попасть в объятия другой.

Гораздо целесообразнее для Украины объединиться с традиционными европейскими старыми и молодыми демократиями: Польшей, Словакией, Литвой, Латвией, Эстонией и т.д. С этими партнерами мы найдем больше взаимопонимания, и они не будут смотреть на нас, как на добычу, которую можно включить в рамки своей возрождаемой империи. Все они, как и мы, хотят иметь максимум защиты от имперских притязаний, в первую очередь, со стороны России.

Так что в 2021 году проблема Донбасса не будет решена. В лучшем случае у нас сохранится замороженный конфликт с периодическими обстрелами, в худшем – Украина полностью утратит свой суверенитет. Последнее зависит от того, как поведет себя патриотическая часть населения. В Украине очень много людей прошли войну – патриоты вновь возьмут в руки оружие, если понадобится.