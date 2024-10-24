РФ хочет создать буферные зоны в трех областях Украины: ВСУ имеют свой план

Россия пытается показать, что она не намерена останавливаться, а война может быть перенесена за Днепр.

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Какая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, 4 отдельная танковая бригада

Коротко о главном:

РФ хочет создать буферные зоны в нескольких областях Украины

Оккупанты активизировались на Запорожском направлении

ВСУ могут создать буферную зону в России

В интервью Главреду военный аналитик, соучредитель гражданской инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказал, что происходит на фронте. Он также оценил риски того, пойдут ли оккупанты дальше, в случае оккупации Донбасса, чтобы создать так называемые буферные зоны.

"Это очень противоречивый вопрос. Россияне допускают тезисы о создании буферных зон на Харьковщине, Сумщине, Днепропетровщине и в других областях, но они не смогли создать буферную зону даже на севере Харьковской области", - считает военный аналитик. видео дня

Зато Снегирев не исключает расширения буферной зоны ВСУ за счет Брянской области. Ведь удары по военным арсеналам четко указывают на возможность развертывания таких событий.

"И здесь Силы обороны Украины действуют по классификации НАТО, в которой уничтожение инфраструктурных объектов противника является первым этапом каскадного планирования военной операции. Действия, направленные на ослабление возможностей противника в плане материально-технического обеспечения", - добавил эксперт.

Также он отметил, что враг недаром активизировался на Запорожском направлении.

"Россия пытается показать, что она не намерена останавливаться, а война может быть перенесена за Днепр. Атакующие действия сопровождаются разнообразными истерическими тезисами, характерными для гибридной войны, где все решается даже не на поле боя, а в информационном пространстве", - пояснил Снегирев.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, что ВСУ продвинулись к главному украинскому плацдарму, а враг давит на востоке. По данным Института изучения войны, украинские военные и вражеские силы недавно продвинулись на Курщине в районе главного украинского плацдарма. Однако, враг не прекращает давить на ВСУ и на территории Украины.

РФ перешла в новое наступление на Юге, поэтому ситуация на Приднепровском направлении обострилась, а в ВСУ не исключают попыток продвижения врага через отдельные проливы и захвата островов. Враг пытается захватить острова Большой, Белогрудый и Казацкий, которые расположены на линии боевого соприкосновения напротив Херсона.

Путин изменил дедлайн для вытеснения ВСУ с Курщины. Представитель ОТГ "Северск" Вадим Мысник заявил, с начала этой операции российские войска пытаются вытеснить украинские силы обороны. Он подчеркнул, что сроки операции постоянно менялись: сначала речь шла о днях, потом о неделях, а затем - о месяцах.

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