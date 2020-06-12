"Возвращайтесь в Африку": как Англию накрыли массовые беспорядки

Английские фанаты заявили, что готовы применять силу в отношении активистов Black Lives Matter

Британские ультраправые и футбольные фанаты, разозленные сносу памятников историческим деятелям, выходят на тропу войны. Они пообещали, что в субботу начнут акцию по защите культурного наследия страны и, если придется, не будут выбирать для этого средства.

Полиция опасается массовых столкновений антирасистских активистов с радикалами в эти выходные в Лондоне, куда фанаты призывают прибыть всех неравнодушных.

"Если ты мужик или называешь себя мужиком, ты фанатеющий по футболу мужик и ты ходишь на футбол, тебе не наплевать на нашу страну, нашу историю, нашу культуру, нашу самобытность – я ожидаю, что ты будешь в Лондоне в следующую субботу", - говорит в своем обращении один из лидеров ультраправого крыла болельщиков Томми Робинсон, человек, замешанный в нескольких громких скандалах на почве расизма.

Решение ультраправых родилось после того, как участники акции Black Lives Matter опубликовали на вебсайте Topple the Racist список из 78 "расистских монументов", которые они намерены снести за "восхваление рабства". Туда вошли памятники рабовладельцу 19-го века Томасу Пиктону, торговцу колониалистами 18-го века Роберту Клайву и торговцу 17-го века Элиу Йелю, основателю полиции Лондона Роберту Пилу и бывшему премьер-министру Уильяму Гладстону. В Оксфорде требуют снести памятник Сесилу Родсу, а в Эдинбурге запустили петицию против статуи рабовладельца Генри Дандаса.

Идеальный шторм

Вся неделя в Великобритании прошла под знаком борьбы с различными памятниками. Так, в Лондоне активисты также осквернили статуи Авраама Линкольна (Abraham Lincoln) и сэра Уинстона Черчилля (Winston Churchill), пытались сжечь британский флаг на Кенотафе – Национальном военном мемориале, обрисовали памятник королеве Виктории и сбросили в канал статую Эдварда Колстона. Во вторник вечером была снята с причала Вест-Индии в лондонском Докленде статуя рабовладельца Роберта Миллигана.

Власти уже заявили, что полицейские в полной экипировке будут готовы к возможным столкновениям. В самой же полиции заявили, что ожидают "идеального шторма" – первая бойня между футбольными ультрас и активистами BLM едва не состоялась в Хартфордшире, где протестующих спросили: "Почему бы вам не вернуться в Африку?"

Памятник Эдварду Колстону активисты утопили в реке. Королевский работорговец Эдвард Колстон и его компания перевезли более ста тысяч африканцев через Атлантику между 1672 и 1689 годами. Более 20 тысяч человек погибли во время путешествия - их тела выбрасывали за борт / Reuters

Демократический альянс футбольных парней (Democratic Football Lads Alliance), насчитывающий около 15 тысяч человек, призвал своих членов защищать военные мемориалы вдоль Уайтхолла с полудня субботы.

"От леваков поступило много угроз в адрес тех, кто защищает памятники, так что будьте осторожны, не ходите по улицам поодиночке, присматривайте друг за другом", - предупреждает сообщение в группе. При этом в своем заявлении DFLA указывают, что они не являются антагонистами Black Lives Matter, но желают сохранить свое наследие и "защищать честь героев войны это страны и то, что они для нее сделали".

Акции насилия

Как говорит вышеупомянутый Томми Робинсон, бывший лидер Английской лиги обороны, действия полиции слишком мягкие для того, чтобы остановить активистов. В каком-то смысле он прав. Несмотря на то, что премьер страны Борис Джонсон предупредил всех вандалов, что те "столкнутся со всей силой закона" в случае посягательства на государственную собственность, в Бристоле полиция ничего не предприняла, когда демонстранты сносили памятник Эдварду Колстону, утопив его в реке.

После этого на официальной странице DFLA появилось сообщение: "За последние несколько дней мы получили сотни сообщений от людей, желающих присоединиться к нам в защите нашего наследия". Особый гнев у хулиганов вызвала порча Кенотафа и осквернение статуи Уинстона Черчилля на площади Парламента, на которой написали "Черчилль был расистом". Ожидается, что к столкновениям прибудут преэже всего представители лондонских "фирм" - Челси, Тоттенхема, Миллуолла, Вест Хэма, КПР, Арсенала и других.

"Убийца", "рабовладелица", "расистка" — так расписали бронзовый памятник королеве Виктории вандалы в Британии. Она вступила на престол в 1837 году. Рабство в Англии официально отменили на следующий год. / DailyMail

Их коллеги-фанаты клубов Кардифф и Блэкпул уже выразили согласие и предупредили, что готовы применять силу в отношению протестующих для предотвращения вандализма.

Несмотря на то, что DFLA предупредили своих единомышленников, что защита памятников должна пройти мирно и без символики, Ник Лоулз, гендиректор адвокатской конторы Hope Not Hate, занимающейся делами, связанными с расизмом и дискриминацией, утверждает, что настоящая цель фанатов в предстоящую субботу – акции насилия.

Деколонизация

В котел страстей в обществе топливо подбрасывали и политики, чьи высказывания скорее, поляризировали общество, чем объединяли его. Так, мэр Лондона Садик Хан объявил, что "протесты Black Lives Matter привлекли справедливое внимание общественности к вопросам расизма" и пообещал делать шаги для внесения изменений в городской ландшафт, которым смогли бы гордиться все группы общества. Также он пообещал учредить комиссию, которая будет учитывать историческое разнообразие в архитектуре, поскольку в Лондоне слишком мало памятников и названий улиц в честь черных людей, женщин и представителей ЛГБТ-сообщества.

Среди первых идей – переименование комплекса художественных музеев Tate, поскольку его основатель, промышленник Генри Тейт, был связан с работорговлей. Те же меры должны коснуться Guy’s Hospital, одной из старейших лондонских больниц, поскольку предприниматель Томас Гай в 16-м веке проводил инвестиции в Южно-морскую компанию, поставлявшую рабов испанской Америке. По словам Хана, окончательное решение будет приниматься с учетом того, послужит ли переименование "очищению репутации" таких учреждений.

Осквернивший статую сэра Уинстона Черчилля протестующий, сказал: "Я сделал надпись, потому что он был убежденным расистом. Он не сражался с нацистами ни ради черных людей, ни ради цветных людей, ни ради каких-либо людей. Он делал это исключительно ради колониализма" / Reuters

В ответ лидер партии Брексита Найджел Фарадж сравнил программу движения Black Lives Matter в Великобритании с афганским движением Талибан.

"Сегодня в Великобритании родилась новая форма Талибана. Если мы быстро не получим морального лидерства, наши города не будут стоить того, чтобы жить в них", – сказал политик. Его соратники также проводили параллели с "культурной революцией" Мао Цзэдуна, когда в "борьбе с ревизионизмом" в Китае молодежное крыло коммунистов громило исторические памятники.