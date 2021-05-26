Закон о местном референдуме: кто и как может его проводить

В Верховной Раде уже скоро могут принять законопроект о местном референдуме / УНИАН

Группа депутатов Слуги народа зарегистрировали в парламенте законопроект о местном референдуме (№5512). Рассматривать его планируют по той же процедуре, что и ранее принятый закон о всеукраинском референдуме. В этом случае на практике он может заработать уже со следующего года.

Главред разбирался, что предлагают депутаты и какие подводные камни есть в документе.

О чем законопроект

Согласно документу, предметом местного референдума могут быть вопросы:

утверждения устава территориальной общины или изменений в него;

утверждения программы развития территориальной общины или изменений в нее;

досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского совета;

прекращения действия нормативно-правовым актом органа местного самоуправления или отдельными его положениями;

другие вопросы местного значения, отнесенных Конституцией и законами Украины к ведению территориальной общины, ее органов и должностных лиц.

Не могут выноситься на местный референдум вопросы, если они:

являются предметом всеукраинского референдума;

противоречат положениям Конституции и законов Украины и направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

касаются реализации отдельных полномочий органов исполнительной власти, предоставленных органам местного самоуправления законом (делегированные полномочия);

касаются принятия решения об утверждении, изменения местных бюджетов, тарифов на жилищно-коммунальные услуги, прекращения действия такими решениями;

касаются внесении изменений, отмены индивидуальных актов органов местного самоуправления.

Инициировать проведение референдума могут:

территориальная община (не менее 10% избирателей); сельский или городской совет (или их глава).

Решение, принятое на местном референдуме, является обязательным для исполнения на территории соответствующей территориальной общины.

Смена решения, принятого на референдуме по инициативе избирателей, возможна только проведения повторного референдума не ранее чем через три года со дня его принятия. Если же референдум проводится по инициативе сельского, поселкового, городского совета или их глав, то принятое на нем решение может быть изменено путем нового референдума не ранее чем через год.

Право голоса на референдуме имеют граждане Украины, которые достигли 18 лет и чей избирательный адрес относится к территориальной общине, в которой проводится референдум. При этом военнослужащие срочной службы, граждане за рубежом или те, кто по решению суда находится в местах лишения свободы не относятся ни к одной из ОТГ и не могут участвовать в голосовании.

Местный референдум должен проводиться в последнее воскресенье шестидесятидневного срока со дня публикации решения о проведении референдума.

При этом его запрещается проводить одновременно с очередными и внеочередными местными выборами. Если же даты совпадают, то референдум необходимо проводить или за два месяца до или через два месяца после выборов.

Провести смогут не все

На данный момент в Украине вопрос проведения местных референдумов не закреплен ни одним из документов, поскольку в 2012 году КСУ признал неконституционным закон от 1991 года, который содержал правила проведения как всеукраинских, так и местных референдумов.

После этого вопрос проведения местных референдумов оставался открытым девять лет – в 2015 и 2019 году были попытки принять новый закон, но они обе были безуспешными.

Аналитик Центра общих действий Назар Заболотный считает, что нынешний законопроект "Слуг" в целом соответствует Конституции и с точки зрения права является качественным.

"Одним из основных преимуществ законопроекта является то, что авторам удалось найти здоровый баланс между народовластием и популизмом. Прежде всего, проект запрещает рассматривать на местном референдуме любые вопросы национального уровня. Ни язык, ни какие-то сепаратистские идеи не могут быть темами для голосования. Также вне его сферы оказываются вопросы деятельности местных органов государственной власти, судов и правоохранительных органов", - отметил Заболотный.

Как объяснила в комментарии Главреду член правления Центра политико-правовых реформ, сопредседатель совета Реанимационного пакета реформ Юлия Кириченко, заработать законопроект может уже в следующем году – его планируют принимать по аналогии с законом о всеукраинском референдуме. То есть уже на текущей летней сессии рассмотреть в первом чтении, а к осени текущего года – принять окончательно, получив в промежутке заключение Венецианской комиссии.

Между тем, по ее словам, несмотря на то, что законопроект разрабатывался при участии общественных организаций, которые наблюдают за избирательным процессом, у документа все же остался один существенный минус. В частности, деньги на проведение местных референдумов должны будут выделять из бюджета самих общин. И в этом случае, говорит Кириченко, далеко не все общины будут иметь возможность его проводить.

"То есть, если община является дотационной, то возникает вопрос о том, смогут ли они вообще провести референдум – на это у них просто может быть денег в местном бюджете", - рассказала Кириченко. И добавляет, что посчитать даже примерную сумму для проведения референдума невозможно, поскольку его стоимость будет зависеть от количества жителей в конкретной ОТГ. По словам Кириченко, для этого в законопроект заложили норму, согласно которой общины в начале каждого года будут просчитывать его стоимость в соответствии с рекомендациями ЦИКа.

Кроме того, у общин не будет возможности сэкономить и, например, вынести на обсуждение несколько вопросов, так как закон разрешает рассматривать на референдуме только один вопрос.

"Единственное исключение, когда у общины будет такая возможность – например, если глава ОТГ выносит на референдум вопрос о досрочном прекращении полномочий совета. В этом случае вопросов будет два – о недоверии и совету, и самому главе ОТГ. Это сделано для того, чтобы избежать политических манипуляций", - говорит Кириченко.

Вместе с тем, манипуляции все же полностью не исключены, так как проведение референдумов могут блокировать на уровне местных советов (опять-таки в случае, если на его проведение нет средств в бюджете) или же, в случае инициирования избирателями за ней может стоять та или иная политическая сила. А потому политические риски того, что местные или общенациональные политики будут злоупотреблять референдумами ради выполнения своих задач остаются.