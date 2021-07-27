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Зародыш фискальной реформы с дефектами: чем для Украины опасен скандальный законопроект 5600

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

27 июля 2021, 09:02

Этот проект – максимальный перечень "хотелок" власти от общества.

Кошелек, деньги
Власти готовят очередную налоговую реформу для украинцев / pixabay

Законопроект 5600 на самом деле очень противоречивый. Он претендует на некий зародыш фискальной реформы, которая не только существенно меняет налоговые ставки, но и затрагивает базу налогообложения. И зародыш этот явно с дефектами, так как в нем есть разумные вещи вперемешку с вопиющими предложениями, которые ни в коем случае нельзя имплементировать.

И это, кстати, усложняет вопрос его конструктивного обсуждения.

Повышение ренты на добычу железной руды

К правильным вещам этого проекта можно отнести увеличение рентных платежей по добыче железной руды. Этот законопроект критикуют, делая акцент на том, что горно-обогатительные комбинаты чуть ли не обанкротятся. Но на мой взгляд, попытка увеличить налогообложение на железнорудный бизнес в законопроекте очень робкая и нерешительная. Ведь ставки рент на добычу железнорудного сырья повышать необходимо как минимум в несколько раз. Объяснение этому очень простое – за последние несколько лет цена на это сырье увеличилась с $50 до более чем $200. Потенциал Украины – это 40 миллионов тонн железной руды в год, то есть это около 8 миллиардов долларов выручки, которая в основном оседает на счетах нескольких финансово-промышленных групп, которые имеют горно-обогатительные комбинаты и фактически пухнут от доходов, на самом деле пользуясь природными ресурсами, которые по Конституции принадлежат народу.

Простой пример – одна из финансовых групп недавно заявила о досрочном погашении многомиллионного долларового кредита. То есть вот к чему приводит такая политика – государство, которое не может собрать достойные налоги за счет своих природных ресурсов и, соответственно, не может сформировать доходную часть, вынуждена для выполнения расходной части вынуждена брать в долг, а финансовые группы, которые контролируют народные природные ресурсы, просто погашают задолженность. Тем более, что рента, которую собирают с горно-обогатительных комбинатов – всего лишь несколько миллионов гривен в год.

Увеличение экологических сборов

Это, опять-таки, тоже контраверсийная норма, которая навязывается нам со стороны Европы и реализует у себя модель "зеленой" экономики с внедрением налогообложения углеродного следа. Вопрос в том, нужен ли нам это налог на фазе деиндустриализации, когда украинская промышленность и так летит вниз.

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Читайте такжеКабмин хочет ввести новый налог для автомобилистов: кого это коснетсяПроблемы экологии, понятно, очень важны, но тут нужно выбирать – или "садок вишневий коло хати", или промышленно-развитая страна, которая будет создавать рабочие места и формировать достойный бюджет, с помощью которого можно сформировать достойные социальные стандарты для населения. На данном этапе развития экономики экологические требования должны быть ослаблены, а когда мы сможем восстановить свое индустриальное ядро, тогда уже можно будет их снова усиливать.

Введение фиксированного налога на земли сельскохозяйственного назначения

Средняя нормативная оценка в Украине – 30 тысяч гектаров. 5% в год налога, который предлагает закон – это около 1500 гривен, которые придется платить за каждый гектар, независимо от того, обрабатываешь ты его или нет, произошла ли засуха или наводнение. Причем норматив уплаты этого налога законопроектом понижен до 50 соток, а значит, платить его в случае принятия закона придется даже приусадебным хозяйствам.

Эта норма скоординирована с рядом других законодательных инициатив, связанных с открытием рынка земли. То есть похоже, что властям важно не просто открыть рынок земли, но и заставить людей продать свою землю. Потому что после открытия рынка около 50% владельцев не хотят продавать свои паи и земельные участки.

Как это будут делать? Стоит отметить, что параллельно с 5600 разрабатывается закон о консолидации земельных участков, в соответствии с которым если ты аккумулируешь земельные участки в одной местности, а люди не хотят их тебе продавать, то через суд можно будет забрать у них землю с выделением им альтернативной (которая, условно говоря, может быть на свалке). То есть тем самым создается и механизм судебного отъема земли. А с учетом судебной реформы, где суды находятся под контролем власти и децентрализации, которая упрощает региональное перераспределение земельных участков, норма закона 5600 о 5% налога будет оказывать фискальное давление на собственников земли.

Читайте такжеВ Украине рынок земли "заглох": что пошло не такВедь человек, который, например, живет в городе и имеет несколько гектаров земли в наследство от бабушки, не хочет ее продавать и думает, что рынок земли ему ничем не грозит. А введение такой нормы налога заставит его заплатить его за эту землю. Один раз человек может заплатить, а на следующий год может продать ее по цене стиральной машины. То есть это фискальный инструмент, созданный для обезземеливания собственников участков.

НДС на продажу жилья

Эта норма - наименее изученная с точки зрения последствий для экономики. Строительные компании, которые строят жилье, должны начислить НДС при первой продаже. Чтобы не платить много налогов в госбюджет, эти компании сбрасывают готовые квартиры по себестоимости на аффилированные риэлторские структуры, которые в дальнейшем это жилье продают по рыночной стоимости.

При этом рентабельность продаж этих риэлторских компаний достигает 50%. Казалось бы, введение 20% НДС вроде как уничтожает схемы уклонения от уплаты налогов. Но на деле это может привести к автоматическому перекладыванию цены НДС на рост стоимости жилья. В таком случае государство накажет не строительные компании, а обычных людей, которые покупают квартиры.

Вывод

В этом законопроекте отсутствует ключевой ингредиент успеха – не назван конечный выгодополучатель этой налоговой реформы. Этот законопроект мог бы получить одобрение в обществе, если бы им, например, уменьшалось налогообложение труда взамен повышения налогов на капитал и активы. Но так как не понятно, для чего все это затеяли, то и не понятно, куда собранные налоги будут направлены.

Этот проект – максимальный перечень "хотелок" власти от общества. Но думаю, что к осени его переполовинят - из него "вычистят" все положительные статьи, а также могут незначительно поднять ренту на железную руду и убрать НДС на недвижимость, так как у двух этих направлений есть мощные лобби внутри парламента. И в итоге в нем оставят лишь налог на землю.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик, специально для Главреда

Верховная Рада законопроект налогообложение налог на недвижимость земельная реформа новости Украины
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