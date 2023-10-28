Ждать ли скачков курса доллара и прыжков цен на продукты: прогнозы экспертов

НБУ в октябре отменил фиксированный курс доллара/ Главред разбирается, как это повлияет на гривну и на цены на продукты.

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Эксперты рассказали, чего ждать от курса доллара и как сильно могут подорожать продукты в Украине / коллаж Главред

По состоянию на 27 октября курс украинской национальной валюты в кассах банков колеблется в пределах 37,55 – 38,05 грн ‒ то есть гривна не обрушилась.

Как рассказал в комментарии Главреду кандидат экономических наук (независимый эксперт) Александр Хмелевский, Нацбанк для достижения такого результата и удовлетворения спроса на рынке активно продает доллары из своих запасов.

"Нацбанк уверяет, что несмотря на введение плавающего курса гривны, он будет поддерживать ее курс и предотвращать девальвацию. Пока так и происходит. На межбанке курс гривны не демонстрирует значительных отклонений от валютного курса 36,56 грн за доллар, который был зафиксирован еще в июле 2022 года. Также Нацбанк продолжает сохранять ранее введенные валютные ограничения, которые уменьшают спрос на валюту. Однако, после перехода к плавающему курсу наблюдается тенденция к росту объемов продажи валюты Нацбанком для стабилизации курса. Так за три недели октября Нацбанк уже продал 2473,5 млн долларов ‒ в то время, как за весь сентябрь он продал 2692,1 млн, а за весь август 2369,0 млн долларов. То есть после перехода к плавающему курсу спрос на валюту вырос. Пока что Нацбанку хватает валютных резервов, чтобы поддерживать валютный курс. Ведь на 1 октября валютные резервы составляли 39,7 млрд долларов", ‒ сказал он. видео дня

Как считает эксперт, до конца нынешнего года существенного падения курса гривны к доллару не ожидается (она будет колебаться на межбанке в пределах 36,4 - 37,5 грн за доллар). Но уже в 2024 году девальвация гривны, говорит Хмелевский, будет гораздо более существенной.

"Сейчас валютный курс в значительной степени зависит от иностранных кредитов, которые получает Украина. Если будут задержки с кредитами, или их размер уменьшится, то это приведет к сокращению валютных резервов Нацбанка и усилит риск девальвации. В 2024 году ожидается сокращение объемов кредитов от США и ЕС, которые получает Украина, по сравнению с текущим годом. Возможно их удастся заменить кредитами других стран. Противостояние между республиканцами и демократами в США уже привело к задержке финансирования Украины. Также избирательная кампания в США в следующем году создает угрозы для стабильного финансирования Украины. Есть определенные противоречия в странах ЕС относительно предоставления финансовой помощи нашему государству. Кроме того, в течение текущего года наблюдается тенденция к росту дефицита внешнеторгового баланса. Импорт увеличивается высокими темпами, а экспорт значительно отстает", ‒ говорит он.

Хмелевский обращает внимание украинцев ‒ в проекте Госбюджета на следующий год среднегодовой курс гривны Кабмин спрогнозировал на уровне 41,4 грн за доллар.

"Но в случае неблагоприятных обстоятельств курс к концу следующего года вполне может достичь отметки 50 грн за доллар", ‒ сказал он.

Эксперты сходятся на том, что в ближайшие месяцы сильных колебаний курса доллара не стоит ждать​​​​ / УНИАН

Как рассказал Главреду финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий, всего с начала года НБУ для поддержки курса продал приблизительно 21 млрд долларов.

"Со 2 по 6 октября НБУ продал валюты (осуществил чистых интервенций по продаже) на 1,15 млрд долларов, с 9 по 13 октября - на 575 млн долларов. С 16 по 20 октября 2023 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке 735 млн долл. Всего с начала года такой показатель составляет - более 21 млрд долларов", ‒ сказал он.

Но, как считает Слуцкий, уже в ближайшие годы ситуация с курсом гривны-доллара изменится ‒ и не в лучшую сторону.

"В частности, это прогнозируют в МВФ. В международном учреждении считают, что среднегодовой курс доллара составит: в 2023 году - 37,5 гривны за доллар; в 2024 году - 41,4 гривны за доллар; в 2025 году - 46 гривны за доллар; в 2026 году - 48,9 гривны за доллар; в 2027 году - 51,3 гривны за доллар; в 2028 году - 53,9 гривны за доллар. Конечно, это не означает, что данные показатели обязательно должны осуществиться, но они вероятны (по крайней мере те, которые прогнозируются в 2023-2024 годах), если разрыв между спросом и предложением [импорта-экспорта ‒ Главред] не будет полностью обеспечиваться достаточным объемом интервенций за счет резервов", ‒ сказал он.

Как говорит Главреду эксперт и доцент кафедры экономики Киевского международного университета Виталий Опанасюк, большой девальвации гривне не грозит, если совпадут несколько внешних и внутренних факторов.

"Считаю, что значительной девальвации не будет, если:

Избирательная компания в США не изменится на антиукраинский вектор;

Помощь Украине и общий финансовый фон не изменятся;

Украина на поле боя будет демонстрировать и дальше стабильность;

Не будет новых крупных коррупционных скандалов, которые могут подорвать доверие к Украине и сократить поддержку", ‒ сказал он.

Эксперт считает, что куриные яйца продолжают дорожать / УНИАН

Кроме того, Главред специально расспросил экспертов на животрепещущую тему ‒ насчет того, как колебания курса доллара и общая экономическая ситуация на цены на продукты.

Как говорит Александр Хмелевский, в первую очередь подорожают куриные яйца, а также мясо и молоко.

"Аграрии, которые не желают нести дополнительные расходы за хранение продукции, уже постепенно окончательно распродают свой урожай. Поэтому предложение продовольствия на рынке постепенно сокращается и растут цены. Уже в сентябре выросли цены на яйца, они будут и в дальнейшем дорожать. Не исключено, что цены на яйца вернутся на уровень прошлой зимы. Это обусловлено подорожанием кормов. В зимний период ожидается отключение электроэнергии, что приведет к значительным потерям отрасли и росту цен на яйца и мясо птицы. Также уже происходит рост цен на свинину и говядину и мясную продукцию. Животноводства понесло значительные убытки из-за военных действий, часть хозяйств была разрушена, значительно сократилось поголовье скота. Продолжается многолетняя тенденция сокращения поголовья крупного рогатого скота, что создает дефицит молока и мяса. Зимой будут расти цены на корма, соответственно продолжится и тенденция к росту цен на мясо и молоко. Молочная продукция в начале осени уже подорожала на 5-10 % и такая тенденция будет продолжаться", ‒ сказал он.

Хмелевский ожидает, что также вырастут цены на овощи и фрукты, а вот цены на гречневую крупу, масло и сахар, по идее ‒ расти не должны (если в случае со "сладким продуктом" производители не захотят получить барыши из-за мировой конъюнктуры). В среднем же, эксперт прогнозирует, что цены на продукты до конца года вырастут на 10 %, а инфляция ускорится до 9 %.

"Постепенно будут расти цены на овощи и фрукты. Ведь хранение продукции обходится недешево. Цены на электроэнергию в зимний период будут расти, что будет увеличивать стоимость хранения продукции. Отключение электроэнергии зимой и использование генераторов также увеличат стоимость продовольствия. Чем дальше, тем больше продукции будет портиться, что будет снижать предложение на рынке и будет приводить к повышению цен. Поскольку в этом году в Украине собран немалый урожай гречки, то цены на нее в этом сезоне повышаться не будут. Так же не ожидается рост цен на масло. Хороший урожай сахарной свеклы будет способствовать стабилизации цен на сахар. Однако, на мировых рынках цены на сахар растут. Поскольку украинские аграрии ориентируются на мировые цены, не исключено, что будут попытки поднять цены и на сахар. Более-менее стабильными ожидаются цены на крупы и муку. В этом году в Украине собрали более 32 млн тонн зерна. Учитывая трудности с экспортом, на внутреннем рынке цены на зерно остаются низкими. Однако, рост цен на электроэнергию может привести к умеренному росту цен на муку и хлеб. В среднем цены на продовольствие до конца года вырастут на 10 %, а инфляция ускорится до 9 %", ‒ сказал эксперт.

Как говорит эксперт, из-за крупного урожая гречка дорожать не будет / УНИАН

В свою очередь, Виталий Опанасюк считает, что на цены продуктов в Украине в сторону увеличения влияет множество факторов ‒ и в первую очередь, цена на топливо и удобрения.

"Самых очевидных факторов роста цен на продукты несколько. Во-первых, спрос. Чем больше спрос, тем выше цена, даже при снижении себестоимости. Во-вторых, цена на топливо и удобрения. В зависимости от культуры это 20-50% себестоимости. Сегодня это очень волатильная [изменчивая - Главред] позиция, но общий тренд - рост. Из-за роста цен на топливо и энергию, что составляет 50-70% себестоимости удобрений. В-третьих, рабочая сила, оплата труда. Сейчас она снижена в долларовом эквиваленте, однако растет из-за дефицита рабочей силы. В-четвертых, цена логистики. Она растет и не будет падать пока не произойдет смена технологического уклада. В-пятых, ставка НБУ. Она влияет на кредиты. А ставка кредита ‒ на себестоимость. Сейчас это более или менее устойчивая позиция, однако шансы их сдерживать и дальше минимальны. В-шестых, валютные элементы себестоимости: посевной материал, специальная химия, специалисты, лизинговые платежи. Они напрямую привязаны к ставке доллара", ‒ подытожил он.

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