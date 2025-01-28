Гениально: зачем хитрые дальнобойщики едут близко друг к другу

Водители не спроста придерживаются такой тактики.

https://glavred.info/auto/genialno-zachem-hitrye-dalnoboyshchiki-edut-blizko-drug-k-drugu-10634600.html Ссылка скопирована

Зачем хитрые дальнобойщики едут близко друг к другу / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

3 причины такого поведения дальнобойщиков

Миф о дальнобойщиках и рациях

Если вы часто ездите по трассам, наверняка замечали колонны из фур, которые едут буквально "впритык" друг к другу. Такая ситуация затрудняет обгон, особенно на узких дорогах с двухполосным движением.

Главред узнал, почему дальнобойщики выбирают такой стиль вождения.

видео дня

Причина 1: Обгон в сложных условиях

Главная причина — сложности с обгоном. Легковому автомобилю требуется всего 5–10 секунд, чтобы обогнать фуру. Но для самой фуры этот процесс занимает гораздо больше времени — от 20 до 30 секунд, пишет портал ПроАвто. На двухполосных трассах с плотным движением на встречной полосе дальнобойщикам приходится ехать колонной, поскольку:

Обогнать впереди идущую фуру становится крайне сложно.

Легковушки легко проходят колонну, оставляя за собой "паровозик" из грузовиков.

Держась близко друг к другу, дальнобойщики пытаются минимизировать время на маневры, чтобы при появлении свободного участка дороги быстро обогнать медленную машину.

Причина 2: Экономия топлива

Еще одна важная причина — аэродинамика. Кабины фур и их прицепы создают значительное сопротивление воздуху. Если фура держится на небольшом расстоянии позади другой, она попадает в зону "воздушного мешка" — области с пониженным сопротивлением.

Это позволяет:

Уменьшить расход топлива на 5–7%.

Снизить нагрузку на двигатель.

Экономия топлива особенно актуальна для дальнобойщиков, ведь расстояния, которые они преодолевают, исчисляются тысячами километров.

Причина 3: Оптимизация движения

Движение "паровозиком" помогает избегать задержек. Когда колонна фур движется с одинаковой скоростью, вероятность резких торможений и перестроений уменьшается. Это важно для стабильного и безопасного передвижения на трассе.

Миф: Радиосвязь

Некоторые считают, что дальнобойщики прижимаются друг к другу из-за раций. Однако современные устройства обеспечивают стабильную связь даже на расстоянии нескольких километров. Поэтому этот фактор не играет решающей роли в формировании колонн.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред