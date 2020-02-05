Хищные птицы: все, что нужно знать о команде до премьеры фильма

Кадр из х/ф Хищные птицы / DC Films / Warner Bros

Есть такое старинное выражение - короля играет свита. Оно вполне применимо и для королевы. В нашем случае продюсеры и сценаристы для Харли Квинн в качестве свиты решили взять группу персонажей DC Comics – Хищных птиц. Они, как положено было писать в титрах старых голливудских фильмов, впервые появляются на большом киноэкране.

Сходу отметим, что история Хищных птиц в фильме (где Харли Квинн играет уже второй раз австралийская красотка Марго Робби) наверняка будет неканоничной и сильно отличающейся от комиксной версии.

Группа дебютировала в комиксах в июне 1996-го - в серии Birds of Prey: Black Canary/Oracle (Хищные птицы: Черная Канарейка/Оракул). Команду, состоящую исключительно из женских персонажей, придумали Джордан Б. Гарфинкел и Чак Диксон. Девушки сражались со всяческими угрозами, и, конечно же, переживали разногласия с конфликтами (топливом которых авторы регулярно бодрили пламя сюжета). В разные составы группы входили и Женщина-кошка (Селина Кайл) и Оракул (Барбара Гордон). Но в грядущем фильме состав Хищных птиц выглядит так:Черная Канарейка, Охотница, Кассандра Кейн, Рене Монтойя,

Черная Канарейка / DC Comics

Черная Канарейка. Строго говоря, в ареопаге DC таких персонажей было два - Дина Дрейк (авторы персонажа - Роберт Канигер и Кармайн Инфантино), появившаяся еще в 1947 году, и ее дочь Дина Лорел Лэнс (появившаяся в 1983-м). Однако авторы фильма (персонажа сыграла Джерни Смоллет-Белл), скорее всего, взяли за основу версию Черной Канарейки из New 52. Там она рано осиротела, а супергероиней стала уже во взрослом возрасте, когда состояла в Команде 7 и боролась с преступностью.

Черная Канарейка способна выдавать крик мощностью до трех сотен децибелл, которым оглушает или убивает врагов. Кроме того, девушка очень мощный боец, владеющий навыками бокса, капоейры и прочих боевых искусств. Ну и не стоит забывать о сексуальном наряде Черной Канарейки – с обтягивающим боди и чулками в сеточку.

Вне комиксов она появлялась в недолго просуществовавшем сериале Хищные Птицы, сериале Тайны Смолвилля, в трех разных ипостасях в рамках сериалов телевизионной вселенной CW (Стрела, Флэш, Легенды завтрашнего дня), а также в мультсериалах Бэтмен: Отважный и смелый, Лига справедливости без границ.

Дебют: Flash Comics #86 (август 1947).

Дебют нынешнего воплощения: Birds of Prey (Том 3) #1 (ноябрь 2011).

Охотница / DC Comics

Охотница. В фильме ее играет Мэри Элизабет Уинстед. Хелена Роза Бертинелли – дочь одного из мафиозных боссов Готэм-сити. Всю ее семью убили во время налета. А саму маленькую Хелену киллеры оставили в живых (из-за неправильно понятного заказа). Она дала клятву отомстить. Ее мафиозные родичи всячески потакали и тратили кучу денег на тренировки для девочки. Но, немного повзрослев, Хелена категорически разочаровалась в мафии. Поступив в университет после обучения в пансионе в Швейцарии, девушка сшила себе костюм и сделала необходимое оружие. На одной из мафиозных вечеринок она лицом к лицу столкнулась с Бэтменом. Тот пришел ради схватки с ее мафиозной семьей. Именно тогда Хелена поняла, что тоже может бороться со злом. Вернувшись в Готэм, она взяла псевдоним Охотница и с тех пор сражалась с преступностью. Хелену хорошо натренировали еще ее мафиозные родственники, после чего она не прекращала заниматься и научилась, к примеру, управляться с арбалетом как настоящий снайпер.

Вне комиксов персонаж Охотницы участвовал в нескольких эпизодах мультсериалов Лига справедливости без границ и Бэтмен: Отважный и смелый, а также в уже упомянутых сериалах Стрела и Хищные Птицы.

Дебют: АН-Star Comics #69 (ноябрь - декабрь 1977).

Дебют нынешнего воплощения: The Huntress (Том 3) #1 (декабрь 2011).

Кассандра Кейн / DC Comics

Кассандра Кейн. В фильме ее играет Элла Джей Баско. Еще участница Хищных птиц с тяжелым детством. Она - дочь знаменитых убийцы Дэвида Кейна и Леди Шивы. Девочку не учили ни говорить, ни писать, ни читать, зато поднатаскали в различных способах убийства. Когда Кейн заставил девятилетнюю Кассандру убить человека, это вызвало у девочки тяжелый нервный срыв. Она сбежала и целых десять лет скиталась по всяческим темным закоулкам. Когда Кассандра оказалась в Готэме, город был почти разрушен тяжелым землетрясением. Ее пожалела и подобрала Барбара Гордон (бывшая Бэтгерл, а тогда – Оракул).

Читайте такжеХарли Квинн в кино и сериалах - где появилась самая яркая психопатка DCКассандра стала работать курьером, а однажды даже спасла от убийства комиссара Джима Гордона. Кроме того, ее официально впоследствии удочерил сам Брюс Уэйн-Бэтмен. После этого девушка стала новой Бэтгерл. В других версиях, она под псевдонимом Черная Летучая Мышь боролась с преступностью в Бладхейвене - в соседнем с Готэмом городе. В современных комиксах она известна как Сирота. Кассандра – мастер боевых искусств, прошедшая в том числе боевой вышкол у Бэтмена. Она легко считывает язык тела и предсказывает атаки врагов.

Вне комиксов персонаж засвечен крайне мало – разве что в третьем сезоне мультсериала Юная Лига Справедливости.

Дебют: Batman (Том 1) #567 (июль 1999) - в качестве Кассандры Кейн; Batman Incorporated (Том 1) #6 (июнь 2011) - в качестве Черной Летучей Мыши.

Дебют нынешнего воплощения: Batman and Robin Eternal (Том 1) #1" (декабрь 2015).

Рене Монтойя / DC Comics

Рене Монтойя. В фильме ее сыграла Рози Перес. Второй персонаж из Хищных птиц (помимо Харли Квинн), который был придуман специально для легендарного мультсериала 1992-го о Бэтмене, а уже оттуда перешла в комиксах.

До Флэшпоинта Монтойя служила в полиции, будучи напарницей Харви Буллока, а впоследствии – помощницей комиссара Джеймса Гордона. В противовес большинству готэмских копов, обычно коррумпированных и находящихся на крепком крючке у мафии и суперзлодеев, Монтойя была образцом неподкупности и живым воплощением чувства полицейского долга.

В New52 она стала супергероем и даже закрутила рома с Бэтвумен (Кэти Кейн). Наставником Монтойи стал Вик Сейдж, оригинальный супергерой Вопрос. Когда он внезапно умер, она взяла его имя и фирменную безликую маску, плотно прилегающую к коже благодаря специальному газу.

Вне комиксов Монтойя появлялась, кроме мультсериала о Бэтмене, в его сиквеле – Новые приключения Бэтмена. Кром того, ее персонаж (в весьма, правда, переработанном виде) участвовал в сериале Готэм.

Дебют: Batman (Том 1) #475 (март 1992).

Дебют нынешнего воплощения: Convergence Justice League #2 (июль 2015).

Черная маска / DC Comics

Главным же злодеем фильма Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн стал Черная Маска (Роман Сионис, в фильме играет Юэн Макгрегор). Едва ли в DC Сomics найдется другой негодяй, биография которого состояла из сплошных неудач и факапов. Романа, единственного наследника косметической компании Янус Косметикс в детство роняли головой вниз и атаковал бешеный енот. Родителям Сиониса, закоренелым лицемерам, гораздо больше нравилось вращаться в высшем обществе Готэма, чем заниматься сыном. Через пару десятков лет, когда они ушли из жизни, Роман унаследовал семейный бизнес, но быстро довел его до ручки – выпустив на рынок косметику, уродующую клиенток. "Янус Косметикс" все-таки спасла от банкротства корпорация Уэйн Энтерпрайзес, принадлежащая, понятное дело, Брюсу Уэйну. Тот мигом вышвырнул Сиониса из бизнеса.

Взбешенный Роман пришел в семейный склеп и начал разрушать его. Подобрав отколовшийся от отцовского гроба кусок черного дерева, Сионис решает сделать из него себе маску (жутковатый черный череп) и заняться преступность. До вершин Джокера ему добраться не удалось, но злодейств и убийств он совершил немало, даже краткое время поруководив всеми преступниками Готэма.

Вне комиксов Черная Маска появлялся в сериале Готэм, в мультсериале Бэтмен 2004-го, и сыграл заметную второплановую роль в мультфильме Бэтмен: Под Красным Колпаком.

Дебют: Batman (Том 1) #386 (август 1985).

Дебют нынешнего воплощения: Detective Comics (Том 2) #9 (июль 2012).

Виктор Зас / DC Comics

Главным подручным и приспешником Черной Маски в фильме выступил Виктор Зас (в исполнении Криса Мессины). Кровожадный,беспощадный и злой серийный готэмский убийца. Он унаследовал от родителей большое состояние, но все быстро промотал в казино Пингвина. Тот предложил находящемуся на грани безумия Виктору пойти и совершить самоубийство. Зас уже собирался покончить с собой, как вдруг на него напал безумец с ножом наголо. Виктору удалось справиться с противником, но в итоге мужчина окончательно сошел с ума и с тех пор начал убивать. После каждой новой жертвы Зас резал новую зарубку на собственном теле. Он долго входил в Тайное Общество Суперзлодеев, а потом прибился к банде Черной Маски.

Вне комиксов он играл заметную в сериале Готэм и совсем пятистепенную в фильме Бэтмен: Начало.

Дебют: Shadow of the Bat #1 (июнь 1992).

Дебют нынешнего воплощения: комикс Batman (Том 2) #1(ноябрь 2011).