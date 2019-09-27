С Днем воспитателя 2019 – открытки и поздравления добрые и красивые

Как отметить день воспитателя и какие добрые слова ему подарить на его праздник 27 сентября 2019, узнал Главред.
27 сентября – праздник "вторых мам" для самых маленьких украинцев и россиян. В этот день отмечается День воспитателя в Украине и России тоже.
В этот день звучат благодарные поздравления воспитателю от родителей и его маленьких воспитанников.
Поздравления 27 сентября на День воспитателя принято раздавать не только самим специалистам, но и всем работникам дошкольного образования – от нянечек до завучей заведений. Это не только слова признательности, но и дань уважения их мудрости и терпению, которые помогают формировать сознание наших детей.
День воспитателя: поздравления
Поздравление воспитателю в прозе:
Уважаемые воспитатели! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Желаем вам бесконечного терпения, ведь именно вы — это первые люди после родителей, с кем дети проводят много времени. Именно вы делаете огромный вклад в их воспитание. Спасибо вам за это! Желаем, чтобы то, что вы отдаете нашим детям, возвращалось к вам в троекратном размере. С праздником!
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Оригинальное поздравление воспитателю:
Воспитание ребенка –
Непростая работенка,
Нужно научить дитя
Всем основам бытия.
Чтоб ребенок одевался
И в искусстве разбирался,
Знал, что плохо, а что нет,
Развивал свой интеллект.
Детский садик – его мир,
Воспитатель в нем – кумир,
Помогает малышам,
Подменяя на день мам.
Нынче чествовать должны
Воспитателей страны!
Пусть мечты их воплотятся,
В быль из сказки превратятся!
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Сегодня, в День работников дошкольного образования, хочу поздравить лучшего воспитателя и отличного человека с этим праздником! Не зря вас называют кузнецами человеческих душ, ведь именно вы закладываете фундамент будущей личности в ребенка и помогаете ему сделать первые, хотя еще и детские, шаги в этой жизни. И через годы те, кто пришел к Вам еще несмышлеными и растерянными, через годы с гордостью говорят, что были вашими воспитанниками. От души поздравляю с Днем воспитателя, желаю благодарных воспитанников, душевного спокойствия, крепкого здоровья и уважения близких!
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Поздравления воспитателям и няням:
Поздравляем нашу заботливую и внимательную няню с Днем воспитателя и всех дошкольных работников! Желаем вам тепла, внимания, заботы и любви. Пусть Ваше трепетное и доброе сердце полнится искренностью и улыбками. Спасибо Вам за все добро, которое вы дарите детишкам. За Вашу открытую душу, любовь к каждому малышу и помощь в их детских делах. С праздником Вас!
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Вы – вторая мама для детей,
Вы – само терпенье и забота,
И, пожалуй, нету тяжелей
И светлее, радостней работы...
И хотим сегодня пожелать,
Чтобы детки не озорничали,
Чтобы с ними весело играть,
Чтоб они вас радостно встречали.
И любили, так же широко,
Как родителей своих, сестер и братьев.
Чтобы вам работалось легко,
И приятных бонусов к зарплате!
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Поздравление в День воспитателя коллегам:
День сегодня необычный —
День работников садов.
Всех коллег мы поздравляем.
Труд ваш — главный из трудов.
Вам здоровья пожелаем,
Мира, радости, любви
И цветов самых прекрасных,
Чтобы целый год цвели.
А еще активной жизни,
Творчества и доброты,
Чтоб работалось отлично,
Чтоб сбывались все мечты!
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Воспитатель – слово-то какое!
В нем таятся свет, добро, тепло.
Кто детей порадует игрою?
Кто их пожурит совсем не зло?
Им благодаря взрослеют дети,
Зная, как вести себя и жить.
Воспитатели! Добрей вас нет на свете!
Вам счастливыми желаем быть!
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Спасибо за улыбки, спасибо за тепло,
Воспитывать ребенка ведь очень тяжело.
Пусть каждый воспитатель, за труд свой и любовь,
Получит в этот праздник большой букет цветов.
И детские ручонки обнимут вас за то,
Что слезки вытирали, когда им тяжело!
Сердечно поздравляем вас с праздником все мы,
Желаем вам здоровья, успеха и любви!