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С Днем воспитателя 2019 – открытки и поздравления добрые и красивые

27 сентября 2019, 07:33

Как отметить день воспитателя и какие добрые слова ему подарить на его праздник 27 сентября 2019, узнал Главред.

  • День воспитателя – открытки и картинки Соцсети
  • День воспитателя – открытки и картинки Соцсети
  • День воспитателя – открытки и картинки Соцсети
  • День воспитателя – открытки и картинки Соцсети
  • День воспитателя – открытки и картинки Соцсети
  • День воспитателя – открытки и картинки Соцсети
  • День воспитателя – открытки и картинки Соцсети
  • День воспитателя – открытки и картинки Соцсети
  • День воспитателя – открытки и картинки Соцсети
  • День воспитателя – открытки и картинки Соцсети
  • День воспитателя – открытки и картинки Соцсети

27 сентября – праздник "вторых мам" для самых маленьких украинцев и россиян. В этот день отмечается День воспитателя в Украине и России тоже.

В этот день звучат благодарные поздравления воспитателю от родителей и его маленьких воспитанников.

Поздравления 27 сентября на День воспитателя принято раздавать не только самим специалистам, но и всем работникам дошкольного образования – от нянечек до завучей заведений. Это не только слова признательности, но и дань уважения их мудрости и терпению, которые помогают формировать сознание наших детей.

День воспитателя: поздравления

Поздравление воспитателю в прозе:

Уважаемые воспитатели! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Желаем вам бесконечного терпения, ведь именно вы — это первые люди после родителей, с кем дети проводят много времени. Именно вы делаете огромный вклад в их воспитание. Спасибо вам за это! Желаем, чтобы то, что вы отдаете нашим детям, возвращалось к вам в троекратном размере. С праздником!

***

Оригинальное поздравление воспитателю:

Воспитание ребенка –

Непростая работенка,

Нужно научить дитя

Всем основам бытия.

Чтоб ребенок одевался

И в искусстве разбирался,

Знал, что плохо, а что нет,

Развивал свой интеллект.

Детский садик – его мир,

Воспитатель в нем – кумир,

Помогает малышам,

Подменяя на день мам.

Нынче чествовать должны

Воспитателей страны!

Пусть мечты их воплотятся,

В быль из сказки превратятся!

***

Сегодня, в День работников дошкольного образования, хочу поздравить лучшего воспитателя и отличного человека с этим праздником! Не зря вас называют кузнецами человеческих душ, ведь именно вы закладываете фундамент будущей личности в ребенка и помогаете ему сделать первые, хотя еще и детские, шаги в этой жизни. И через годы те, кто пришел к Вам еще несмышлеными и растерянными, через годы с гордостью говорят, что были вашими воспитанниками. От души поздравляю с Днем воспитателя, желаю благодарных воспитанников, душевного спокойствия, крепкого здоровья и уважения близких!

***

Поздравления воспитателям и няням:

Поздравляем нашу заботливую и внимательную няню с Днем воспитателя и всех дошкольных работников! Желаем вам тепла, внимания, заботы и любви. Пусть Ваше трепетное и доброе сердце полнится искренностью и улыбками. Спасибо Вам за все добро, которое вы дарите детишкам. За Вашу открытую душу, любовь к каждому малышу и помощь в их детских делах. С праздником Вас!

***

Вы – вторая мама для детей,

Вы – само терпенье и забота,

И, пожалуй, нету тяжелей

И светлее, радостней работы...

И хотим сегодня пожелать,

Чтобы детки не озорничали,

Чтобы с ними весело играть,

Чтоб они вас радостно встречали.

И любили, так же широко,

Как родителей своих, сестер и братьев.

Чтобы вам работалось легко,

И приятных бонусов к зарплате!

***

Поздравление в День воспитателя коллегам:

День сегодня необычный —

День работников садов.

Всех коллег мы поздравляем.

Труд ваш — главный из трудов.

Вам здоровья пожелаем,

Мира, радости, любви

И цветов самых прекрасных,

Чтобы целый год цвели.

А еще активной жизни,

Творчества и доброты,

Чтоб работалось отлично,

Чтоб сбывались все мечты!

***

Воспитатель – слово-то какое!

В нем таятся свет, добро, тепло.

Кто детей порадует игрою?

Кто их пожурит совсем не зло?

Им благодаря взрослеют дети,

Зная, как вести себя и жить.

Воспитатели! Добрей вас нет на свете!

Вам счастливыми желаем быть!

***

Спасибо за улыбки, спасибо за тепло,

Воспитывать ребенка ведь очень тяжело.

Пусть каждый воспитатель, за труд свой и любовь,

Получит в этот праздник большой букет цветов.

И детские ручонки обнимут вас за то,

Что слезки вытирали, когда им тяжело!

Сердечно поздравляем вас с праздником все мы,

Желаем вам здоровья, успеха и любви!

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