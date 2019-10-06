День ангела Андрея 2019: как поздравить и что подарить

День Андрея 2019 выпал на воскресенье.

6 октября отмечаются именины Андрея по церковному календарю в честь мученика Андрея Сиракузского.

На день ангела Андрея поздравления ему шлют не только родня, но и все знакомые и коллеги, ведь Андрюша – парень с непростым характером, но надежный и всегда готовый прийти на помощь.

Подарить Андрею на День ангела можно именную иконку или ладанку. Из светских подарков Андрей почти наверняка оценит издание раритетного комикса или новую консольную игру. Универсальным подарком станет книга или билет на хороший фильм.

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День ангела Андрея: поздравления в прозе, стихах и смс

Андрей, в твой день ангела мы собрались для того, чтобы поздравить тебя и пожелать тебе много-много хороших моментов в твоей жизни и всего самого лучшего. главное — здоровье и мир в доме. А все остальное придет само. Так пусть же твой дом всегда будет полон мира и здоровья, а все остальное тебе поможет получить твой ангел-хранитель. Поздравляем!

***

Именины у Андрюши,

Пожеланья наши слушай:

Ты всегда хорошим будь,

Добрым, искренним, любимым

И всегда неповторимым,

Нас, друзей, не позабудь!

***

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Дорогой Андрей, поздравляю тебя. Хочу пожелать лихо и умело справляться с любой проблемой, устраняя любые препятствия на пути к своей цели и наполняя свою жизнь моментами счастья и веселья. Пусть планы никогда не рушатся, пусть надежды всегда оправдываются.

***

Ну вот, Андрей, день ангела настал.

И мы тебя сегодня поздравляем.

Желаем, чтобы ты всегда блистал,

Здоровья и добра тебе желаем!

День ангела Андрія: привітання

І хай навкруг світліше буде

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Андрій.

***

Андрію, бажаю, щоб у твоїй долі розв’язався мішок із щастям, і кожен день воно сипалось величезними порціями на твій життєвий шлях. І хай радість і гордість від досягнутих цілей завжди перевищують витрачені для їх досягнення сили.

***

Андрій, хай життя, як вишиванка

Рясніє квітами добра й любові,

У серці хай любов квітує п’янко,

І Ангел вбереже від долі злої.

Хай буде над тобою синє небо

А поряд, завжди тільки гарні люди.

Хай Ангел завжди молиться за тебе,

І доленька твоя щаслива буде!

***

У День Андрія хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.