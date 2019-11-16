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Поздравления с Днем радио, телевидения и связи – открытки и тексты

16 ноября 2019, 04:34

Поздравления с Днем радио, телевидения связи прикольные – для коллег, родных и друзей – подобрал Главред на их профессиональный праздник 16 ноября.

  • Открытки с Днем радио, телевидения и связи – картинки Клайк
  • Открытки с Днем радио, телевидения и связи – картинки Клайк
  • Открытки с Днем радио, телевидения и связи – картинки Клайк
  • Открытки с Днем радио, телевидения и связи – картинки Клайк
  • Открытки с Днем радио, телевидения и связи – картинки Клайк
  • Открытки с Днем радио, телевидения и связи – картинки Клайк
  • Открытки с Днем радио, телевидения и связи – картинки Клайк
  • Открытки с Днем радио, телевидения и связи – картинки Клайк
  • Открытки с Днем радио, телевидения и связи – картинки Клайк
  • Открытки с Днем радио, телевидения и связи – картинки Клайк
  • Открытки с Днем радио, телевидения и связи – картинки Клайк

16 ноября – праздник в Украине профессиональный. Это День радио, телевидения и связи Украины.

В России и Беларуси празднуют День радио 7 мая. Но в РФ чествуют военных связистов, а белорусы и украинцы – именно работников радио, телевидения и связи.

Дата для праздника выбрана неслучайно: 16 ноября 1924 года ровно в 19:00 в Харькове вышло в эфир Всесоюзное радио: "Алло! Говорить Харків! Усім, усім, усім! Працює перша в Україні радіотелефонна станція!".

К этому дню Главред подобрал поздравления с Днем радио, телевидения связи прикольные – для коллег, родных и друзей, а также открытки с Днем связи в Украине и гифки с Днем радио. При этом у нас можно картинки с днем связиста скачать бесплатно.

Читайте также16 ноября – какой сегодня праздник: что делать в День радио, ТВ и связи

Поздравления с Днем радио, телевидения и связи в прозе

Дорогие работники радио, телевидения и связи! По случаю профессионального праздника желаем вам вдохновения, реализации новых интересных идей, больших достижений и успехов в вашей профессиональной деятельности! Счастья вам, крепкого здоровья, достатка и исполнения самых заветных желаний!

***

Дорогие друзья! Разрешите в ваш профессиональный праздник от всей души поздравить тех, кто работает в такой непростой и такой важной отрасли. Желаем вам профессиональной непоколебимости, отсутствия помех и волн нужного размера! Будьте на связи!

***

В День работников радио, телевидения и связи желаем вам высоких зарплат, терпения, вдохновения и постоянного совершенствования. А еще – удачных эфиров, современной вам радиоаппаратуры, быстрого транспорта, щедрых спонсоров и меценатов, постоянных и благодарных клиентов!

***

Поздравление коллег с Днем радио и связи в прозе:

Современное общество невозможно представить без различных средств коммуникации, телевидения, Интернета и других информационных технологий, которые активно вошли в нашу повседневную жизнь и стали его неотъемлемой частью. Ведь для всех нас важно всегда быть в курсе событий, иметь свободный доступ к информации и общаться без пространственных и временных границ. И в наш общий праздник, дорогие коллеги, мы желаем вам достойной оплаты труда, признания начальства, уважения в коллективе и мирного счастья дома.

***

Поздравляю тебя с днем радио и связи! Вызываю тебя, принимай мой сигнал! В наш профессиональный праздник хочу пожелать, чтобы не только в праздничные дни, но и в обыкновенные будни твои сигналы были громкими, музыкально чистыми и без помех. Пусть вся информация будет ожидаемо приятной и радостной, а твои собеседники дружелюбны.

***

Коллега! В наш общий праздник – День радио, телевидения и связи Украины 2019 – я желаю тебе крепкого здоровья, отличного настроения и благополучия во всем. Обещаю выйти на связь, если понадоблюсь тебе. До связи! И с праздником!

***

Дорогие работники радио, связи и телевидения! Рады поздравить вас с профессиональным праздником! Вы соединяете сердца и души, мысли и человеческие дела, вы – посредники нашей связи с внешним миром, информационные маги и вдохновители! Желаем вам интересных командировок, путешествий и приключений, ярких событий в жизни и на работе, красивого отдыха, домашнего уюта и тепла, нежной любви и вселенского счастья!

День работников радио, телевидения и связи: поздравления в стихах

Ваша славная работа

Интересна и важна.

Вас давно объединяет

Теле-, радиоволна.

Пожелать хочу я в праздник

Солнечных эфиров.

В жизни личной — правильных

Лишь ориентиров.

***

Поздравления с Днем связи прикольные:

По радиоволнам плывут поздравления

Из точек различных плывут.

В День радио теплый погожий весенний

Для вас пожеланья несут!

Для вас, дорогие владыки эфира!

Для вас, мастера передач!

Желаем вам счастья, желаем вам мира

Успехов, здоровья, удач!

***

Как можно выразить словами,

Все то, что чувствуешь душой?

Такой простой, такой большой –

Мы праздник отмечаем с вами!

Работники других миров,

Вы – маги теле-, радиовещания!

Поздравить вас хотим стихами,

Хоть и не может быть стихов,

Достойных всех трудов бесценных!

Мы любим вас, мы ценим вас!

И вот сегодня, в светлый час —

Для вас все радости Вселенной!

***

В день связи, теле-радио-коммуникаций,

Не пожалеем мы оваций!

Для вас – все добрые слова,

И по стране идет молва.

Что скоро такого достигнете роста —

Нам трудно представить даже!

А сегодня поздравим вас легко и просто,

И спасибо за все вам скажем!

Поздравления с Днем радио, телевидения и связи короткие в смс

Всех работников радио, ТВ и связи

Поздравляю от души,

Непроста работа ваша,

Результаты — хороши!

Всем желаю вдохновения,

Радости и позитива,

Креативного подхода,

Только светлой перспективы.

***

Свобода слова в небесах,

Летит на радиоволнах,

Несет повсюду вести,

Истории и песни.

Мы с радио давно знакомы,

В машине слушаем и дома.

Желаем процветанья вам

и вашим непростым волнам!

***

Расстояния для вас не существует,

И пускай сегодня Украина вся ликует!

В день связи, теле-радиокоммуникации,

Желаем вам, расти и развиваться!

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