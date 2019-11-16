Поздравления с Днем радио, телевидения и связи – открытки и тексты

Поздравления с Днем радио, телевидения связи прикольные – для коллег, родных и друзей – подобрал Главред на их профессиональный праздник 16 ноября.
16 ноября – праздник в Украине профессиональный. Это День радио, телевидения и связи Украины.
В России и Беларуси празднуют День радио 7 мая. Но в РФ чествуют военных связистов, а белорусы и украинцы – именно работников радио, телевидения и связи.
Дата для праздника выбрана неслучайно: 16 ноября 1924 года ровно в 19:00 в Харькове вышло в эфир Всесоюзное радио: "Алло! Говорить Харків! Усім, усім, усім! Працює перша в Україні радіотелефонна станція!".
К этому дню Главред подобрал поздравления с Днем радио, телевидения связи прикольные – для коллег, родных и друзей, а также открытки с Днем связи в Украине и гифки с Днем радио. При этом у нас можно картинки с днем связиста скачать бесплатно.
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Поздравления с Днем радио, телевидения и связи в прозе
Дорогие работники радио, телевидения и связи! По случаю профессионального праздника желаем вам вдохновения, реализации новых интересных идей, больших достижений и успехов в вашей профессиональной деятельности! Счастья вам, крепкого здоровья, достатка и исполнения самых заветных желаний!
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Дорогие друзья! Разрешите в ваш профессиональный праздник от всей души поздравить тех, кто работает в такой непростой и такой важной отрасли. Желаем вам профессиональной непоколебимости, отсутствия помех и волн нужного размера! Будьте на связи!
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В День работников радио, телевидения и связи желаем вам высоких зарплат, терпения, вдохновения и постоянного совершенствования. А еще – удачных эфиров, современной вам радиоаппаратуры, быстрого транспорта, щедрых спонсоров и меценатов, постоянных и благодарных клиентов!
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Поздравление коллег с Днем радио и связи в прозе:
Современное общество невозможно представить без различных средств коммуникации, телевидения, Интернета и других информационных технологий, которые активно вошли в нашу повседневную жизнь и стали его неотъемлемой частью. Ведь для всех нас важно всегда быть в курсе событий, иметь свободный доступ к информации и общаться без пространственных и временных границ. И в наш общий праздник, дорогие коллеги, мы желаем вам достойной оплаты труда, признания начальства, уважения в коллективе и мирного счастья дома.
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Поздравляю тебя с днем радио и связи! Вызываю тебя, принимай мой сигнал! В наш профессиональный праздник хочу пожелать, чтобы не только в праздничные дни, но и в обыкновенные будни твои сигналы были громкими, музыкально чистыми и без помех. Пусть вся информация будет ожидаемо приятной и радостной, а твои собеседники дружелюбны.
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Коллега! В наш общий праздник – День радио, телевидения и связи Украины 2019 – я желаю тебе крепкого здоровья, отличного настроения и благополучия во всем. Обещаю выйти на связь, если понадоблюсь тебе. До связи! И с праздником!
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Дорогие работники радио, связи и телевидения! Рады поздравить вас с профессиональным праздником! Вы соединяете сердца и души, мысли и человеческие дела, вы – посредники нашей связи с внешним миром, информационные маги и вдохновители! Желаем вам интересных командировок, путешествий и приключений, ярких событий в жизни и на работе, красивого отдыха, домашнего уюта и тепла, нежной любви и вселенского счастья!
День работников радио, телевидения и связи: поздравления в стихах
Ваша славная работа
Интересна и важна.
Вас давно объединяет
Теле-, радиоволна.
Пожелать хочу я в праздник
Солнечных эфиров.
В жизни личной — правильных
Лишь ориентиров.
***
Поздравления с Днем связи прикольные:
По радиоволнам плывут поздравления
Из точек различных плывут.
В День радио теплый погожий весенний
Для вас пожеланья несут!
Для вас, дорогие владыки эфира!
Для вас, мастера передач!
Желаем вам счастья, желаем вам мира
Успехов, здоровья, удач!
***
Как можно выразить словами,
Все то, что чувствуешь душой?
Такой простой, такой большой –
Мы праздник отмечаем с вами!
Работники других миров,
Вы – маги теле-, радиовещания!
Поздравить вас хотим стихами,
Хоть и не может быть стихов,
Достойных всех трудов бесценных!
Мы любим вас, мы ценим вас!
И вот сегодня, в светлый час —
Для вас все радости Вселенной!
***
В день связи, теле-радио-коммуникаций,
Не пожалеем мы оваций!
Для вас – все добрые слова,
И по стране идет молва.
Что скоро такого достигнете роста —
Нам трудно представить даже!
А сегодня поздравим вас легко и просто,
И спасибо за все вам скажем!
Поздравления с Днем радио, телевидения и связи короткие в смс
Всех работников радио, ТВ и связи
Поздравляю от души,
Непроста работа ваша,
Результаты — хороши!
Всем желаю вдохновения,
Радости и позитива,
Креативного подхода,
Только светлой перспективы.
***
Свобода слова в небесах,
Летит на радиоволнах,
Несет повсюду вести,
Истории и песни.
Мы с радио давно знакомы,
В машине слушаем и дома.
Желаем процветанья вам
и вашим непростым волнам!
***
Расстояния для вас не существует,
И пускай сегодня Украина вся ликует!
В день связи, теле-радиокоммуникации,
Желаем вам, расти и развиваться!