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Поздравления с Днем радио, телевидения и связи в прозе, стихах и картинках

16 ноября 2020, 00:19

На День радио и связи поздравления своими словами друзьям, прикольные стихи коллеге, короткие смс знакомым и красивые открытки с Днем связи – подобрал Главред.

День работников радио телевидения и связи - прикольные поздравления на праздник 16 ноября
День работников радио телевидения и связи - прикольные поздравления на праздник 16 ноября

Если вы вдруг забыли, какой сегодня праздник – то 16 ноября отмечается день доступной информации, праздник, который делает людей ближе друг к другу. Это День работников радио, телевидения и связи Украины. Поздравления с Днем радио телевидения и связи в прозе своими словами в этот день дарят родственникам-журналистам и близким работникам сферы радио, ТВ и интернет-изданий, поздравления с Днем связи прикольные – коллегам, короткие – знакомым.

Сама дата выбрана в честь даты выхода в эфир первой радиопрограммы. Случилось это 16 ноября 1924 года в Харькове. С тех пор сфера связи значительно расширилась: сначала к связистам и работникам радио присоединились телевизионщики, а в последние годы – еще и работники Интернет-связи.

Это праздник не только журналистов, но и технических работников – всех, благодаря кому украинцы получают свежую и такую разнообразную информацию.

Привітання з Днем радіо, телебачення і зв'язку українською мовою

Поздравления с Днем радио, телевидения и связи в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Днём работников радио, телевидения и связи Украины. Желаю такой же яркой, весёлой, увлекательной, разнообразной, интересной и красочной жизни, как песни на радио, как сюжеты на телевидении и как звуки линий связи. Успехов в работе и гениальных идей, а также удачи, мира, радости, вдохновения и неугасаемой любви на жизненном пути.

анимационные открытки с днем радио телевидения и связи

***

Теле, радио, связистов

Всех поздравить я хочу.

Освещать наш мир нелегкий

Пусть вам будет по плечу.

Вы дарите людям радость,

Благодарность всем вам шлю.

Счастья, радости, достатка

Пожелать сейчас хочу.

***

Поздравляю с Днём работников радио, телевидения и связи Украины. Желаю радостных новостей, великолепных идей, бравой работы, успешной деятельности, весёлых сюжетов, полезной информации, увлекательных занятий и большого счастья на жизненном пути.

***

Связь всегда, везде важна!

Очень сложная она!!

Вы, ребятушки, спецы,

Просто чудо — молодцы!

Вас сегодня поздравляем,

Очень искренно желаем:

На врагов не нарываться,

С ними вовсе не встречаться!

В мире жить, любить и ждать,

А к любви не опоздать!

Пусть здоровье будет, сила,

Ждет вас дома кто-то милый!

анимационные открытки с днем радио телевидения и связи

***

Дорогие друзья! В день работников радио, телевидения и связи Украины хочется настроиться с вами на позитивную волну и в прямом эфире, на всю страну поздравить вас с праздником. Желаем вам вдохновения, хорошего настроения, улыбок, счастья, любви, а также всего того, что вы сами желаете радиослушателям и телезрителям! Вы несете радость в каждом слове, дарите оптимизм каждой песней и держите нас в курсе всех событий. Спасибо вам за ваш нелгкий труд!

***

Поздравления с Днем связи коллеге:

Дорогие коллеги! Связисты – это настоящие профессионалы, преданные своему делу! Мы дарим людям радость общения, соединяя поселки и города, разные страны, за сотни и тысячикилометров друг от друга! Пусть любимая работа будет успешной! Пусть всегда в вашей жизни будут верные друзья, доброта и хорошее настроение. От всей души желаю вам, вашим семьям, родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. Успехов и процветания нашей благородной профессии! С праздником вас, уважаемые коллеги!

***

Пожелать хочу я в праздник

Солнечных эфиров.

В жизни личной — правильных

Лишь ориентиров.

анимационные открытки с днем радио телевидения и связи

***

День работников радио, телевидения и связи – поздравление официальное:

Уважаемые работники радио и всех отраслей связи! От всей души благодарим ветеранов отрасли, стоявших у её истоков, за добросовестный труд и преданность своему делу. Искренне желаем работникам радио и всех отраслей связи крепкого здоровья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности, новых проектов, отличной связи, устойчивого и содержательного эфира!

***

Сегодня праздник ведь отличный

У всех работников ТиВи,

И я решил поздравить лично

Тебя, мой друг, привет лови!

***

Сегодня же невозможно представить жизнь без радио, телевидения, телефона, интернет-услуг, которые делают нашу жизнь комфортнее, ярче и полнее, позволяют всегда быть в курсе событий и сокращают расстояния между людьми. Желаем всем связистам здоровья и благополучия, роста профессионального мастерства и стабильного достатка!

Открытки с Днем радио, телевидения и связи

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