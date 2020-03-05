Сказочно красивые открытки с 8 Марта родным и коллегам – картинки и тексты

Поздравления с наступающим 8 Марта – картинки, гифки, поздравление на 8 Марта в прозе, стихах и смс – для мамы, сестре, подруге и коллегам подобрал Главред.
С наступающим 8 Марта поздравления зазвучат уже в эту пятницу – перед длинными выходными в честь Международного женского дня, чтобы все-все успели сказать: "Поздравляю с 8 Марта!" – маме, сестре, подруге, коллегам.
О том, как отдыхаем на 8 Марта – читайте в нашем материале Выходной не на 8 Марта, а на день Шевченко: как отдыхаем в марте 2020.
Также Главред уже разобрался, какие цветы подарить на 8 Марта – от коллег до жены и тещи.
В сегодняшнем материале – прикольные открытки с 8 Марта коллегам и красивые открытки к 8 Марта подруге и просто знакомым, смешное поздравление с 8 Марта сестре и трогательные стихи на 8 Марта маме от дочери или сына. В общем, мы подготовили картинки и поздравления с 8 Марта своими словами в одном материале.
А еще больше поздравлений – в нашем материале С 8 Марта – открытки красивые, поздравления в прозе, короткие и нежные.
- Поздравления с 8 Марта в прозе, стихи и короткие смс
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- Музыкальное поздравление с 8 Марта
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Поздравления с 8 Марта в прозе, стихи и короткие смс
Поздравление с наступающим 8 Марта в прозе:
Поздравляем с наступающим 8 Марта и от всей души желаем, чтобы каждый день приносил тебе только радость и нескончаемый успех, чтобы родные и близкие дарили свою заботу, любимые люди тепло. Пусть оправдаются все надежды, забудутся неудачи, и откроются пути к новым возможностям!
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Поздравления с 8 Марта своими словами:
Сегодня ты не просто женщина, ты – королева! И мне досталась великая честь озвучить это поздравление. В день 8 Марта я хочу пожелать, чтобы твой мир был сказкой, такой же яркой как солнечные лучики и такой же свежей как первые весенние деньки.
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Поздравление с 8 марта шуточное – прикольное поздравление с 8 Марта:
С 8 Марта поздравляю!
Обнаглеть слегка желаю,
Всех коварно соблазнять,
От любви не уставать.
Больше разных увлечений
Вызывают пусть влечение,
И с большим энтузиазмом
Посещают пусть оргазмы!
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С наступающим 8 Марта – прикольные поздравления:
Родные, с Женским днем!
Пусть жизнь наполнится добром,
И пусть без повода цветы,
И оживают пусть мечты!
Желаю радости, тепла,
И жизнь пусть будет хороша,
Достатка вам и красоты,
Терпенья, легкости, любви!
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Прикольные поздравления с 8 Марта коллегам:
Дорогие мои и ненаглядные, изумительные и неповторимые! Пусть этот весенний и прекрасный мартовский день, принесет вам только радость и отличное настроение. Работа пусть только спорится, а шеф всегда улыбается, выплачивая вам очередные премиальные. Пускай весна завидует вашей красоте, а цветы пьянят своим ароматом.
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Драгоценные коллеги, разрешите вам озвучить
Самый главный, самый срочный восьмимартовский приказ.
Целый год мы собирали похвалы на этот случай —
Приступаем, наконец-то наступил урочный час!
Воспоем хвалу мы громко нашей лучшей половине —
Вам — прекрасным, нежным, добрым, деловым, неутомимым!
Знаем мы — в успехах наших большей частью вы повинны,
И в аврале, и в рутине вы у нас — незаменимы!
***
Поздравление на 8 Марта маме:
С 8 Марта, мама! Я желаю тебе счастья, красоты, любви и тепла! Ты у меня самая лучшая! Будь всегда здоровой и счастливой!
***
Мамочка любимая,
С праздником тебя!
Ты самая красивая,
Хорошая моя.
Пусть в день 8 Марта,
Ты расцветешь сама,
В глазах любовь и радость,
А на душе весна!
***
Поздравление с 8 Марта подруге:
С 8 Марта поздравляю
И подружке пожелаю:
Молодою оставаться
И годам не поддаваться!
Хорошеть душей и телом,
Делать все, что захотела,
Одеваться от кутюр,
Брызгать шлейфовый парфюм!
Потреблять морепродукты,
Быть веселой, не занудной.
Бриллиантов тебе в ушки,
В общем, с праздником, подружка!
***
Поздравление с 8 Марта сестре:
В прекрасный день 8 марта
Так много хочется желать:
Пусть будет лучезарным настроенье,
Побольше доброты, хороших встреч,
Друзей побольше верных, бодрости, везения,
Счастья сердечного, самого ясного, самого вечного
И веселиться от души!
И этот день, наполненный весельем,
Подольше в памяти беречь!
***
Поздравление с 8 Марта тете:
С днем 8 Марта! С праздником весенним!
Льется пусть повсюду звонкое веселье!
Пусть сияет солнце! Пусть уйдут морозы!
Пусть прогонит зиму веточка мимозы!
***
Поздравление с 8 Марта бабушке:
Желаю быть всегда счастливой!
Желаю радости, добра.
Желаю быть всегда любимой,
Чтоб не старела никогда!
Желаю море позитива,
Чтобы цвела ты как сирень,
Что бы желания сбывались,
В международный женский день!
***
Короткое поздравление с 8 Марта:
Восьмое марта — день такой, что ждут девчонки всей душой. Тебе хочу я пожелать в прекрасный праздник кайфовать!
***
Есть много праздников в стране, но женский день отдан Весне,
ведь только женщинам подвластно создать весенний праздник — лаской.
Тост на 8 Марта
Тосты с 8 Марта коллегам по работе:
Дорогие наши женщины, сегодня, в этот прекрасный весенний праздник, хотелось бы вам пожелать ждать только тех, кто обязательно придет, говорить только с теми, кто умеет слушать, молчать только с теми, кто может понять! И тогда вы будите самыми счастливыми!
***
Тост на 8 Марта в прозе:
Число 8 – число бесконечности. Это значит, что сегодня все представительницы прекрасного пола достойны бесконечного счастья, вечного здоровья и бескрайнего успеха во всех делах: в домашних заботах, в семейных и деловых отношениях. Пусть наши красавицы и дальше радуют нас своей "восьмеркой" – бесконечностью радости от исполнения наших наилучших пожеланий. С 8 Марта!
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Красивый тост на 8 Марта:
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
***
Короткий тост на 8 Марта прикольный:
О, женщины!
Я вас люблю без памяти
И не могу, признаться, устоять,
Когда меня вы с ног с улыбкой валите,
И я готов любить вас и страдать.
***
Пусть плачут те, кому мы не достались,
Пусть сдохнет тот, кто нас не захотел!
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Короткие смешные тосты на 8 Марта:
Все знают Библейскую историю о том, как Бог создал из ребра Адама женщину, чтобы она была верной спутницей для мужчины. Так давайте выпьем за то, что Бог не ошибся с выбором и действительно сделал Адаму самый необходимый подарок. Этот подарок – женщина.
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Грузинский тост на 8 Марта:
Идет Вано по большой пустыне. Вдруг слышит Вано страшный крик. Видит Вано вход в темный пещера. Заходит Вано в пещера. Идет, идет… Вдруг — видит: сидит птица Феникс голым задом на горячий сковородка и орет. Спрашивает Вано:
— Cлущай, птица Феникс, зачем сидишь голым задом на горячий сковородка и орешь?
— Вай, Вано! Если б я не сидела голым задом на горячий сковородка и не орала бы, то кто бы на меня обратил внимание?
Так выпьем же за то, чтобы нам никогда не пришлось сидеть голым задом на горячий сковородка и орать только для того, чтобы на нас обратили внимание!
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Женские тосты на 8 Марта – тост на 8 Марта за мужчин:
Девчонки, ну давайте уже выпьем!
За нас, красивых и счастливых!
За нас, нужных и незаменимых!
За нас, стойких и классных!
Ну и немного за них, мужчин,
которые не дают нам расслабляться!
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За нас, красивых, и за них, рогатых!
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Выпьем за то, чтобы мы всегда могли простить мужчинам их гигантский ум, если они смогут оплатить наши сумасшедшие покупки!