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С Пасхой 2020! Добрые поздравления со светлым праздником коллегам и клиентам

16 апреля 2020, 13:00

Красивые поздравления с Пасхой официальные в прозе и четверостишья – для коллег, партнеров, клиентов и дальней родни – подобрал Главред в преддверии праздника.

Поздравления с Пасхой 2020 коллегам, клиентов, партнеров – стильные
Поздравления с Пасхой 2020 коллегам, клиентов, партнеров – стильные

Пасха 2020 приближается – уже пора задуматься, какие поздравления с Пасхой отправлять коллегам и клиентам, партнерам и друзьям.

Когда речь идет о бизнесе, то первым на ум приходит поздравление с Пасхой в прозе – официальное, короткое, но емкое и мудрое. Однако и прикольные стихи-поздравления с Пасхой в условиях наших грустных карантинных реалий вполне может прийтись ко двору.

Ранее Главред уже публиковал поздравления на Пасху 2020 для католиков и картинки с Пасхой красивые – открытки, картинки, в прозе и стихи. На этот раз предлагаем христианские поздравления с Пасхой для православных.

Поздравления с Пасхой 2020 коллегам, клиентов, партнеров – в прозе, стихах, смс

Поздравление с Пасхой своими словами:

Уважаемые клиенты, спешим поздравить вас с великим праздником Пасхи! Желаем вам счастливой весны, обновлений, приносящих радость, покоя в душе, стабильности и уверенности в том, что завтрашний день принесет вам везение и успех.

***

Поздравление с Пасхой короткое:

От всего сердца поздравляем вас со Светлым Христовым воскресением Пасхой Господней! Желаем вам исполнения всех ваших надежд и благих начинаний, мира, добра и любви, порядка и стабильности.

***

Поздравления с Пасхой официальные – клиентам:

С Воскресением Христовым вас, дорогие клиенты! Мы готовы решать сложные задачи, покорять новые вершины, достигать намеченные цели, чтобы у Вас было больше времени наслаждаться приятными моментами, которых, мы уверены, будет немало! Мы работаем, чтобы вы не замечали обременительных мелочей, и рады, если нам это удается!

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***

Дорогие партнеры. Поздравляем вас с Пасхой! Пусть в день святого Воскресения Господня коснется вас благодать. Пусть радость, милосердие окутают ваши сердца, пусть Господь вам помогает во всех начинаниях. Мира вам и денежного процветания! Христос Воскрес!

***

С праздником Пасхи вас, дорогие мои партнеры. От всей души желаю вам всегда верить в себя и свой успех, с большими надеждами, добрыми ожиданиями и верными стремлениями идти к вершинам счастья, достатка и блаженства.

***

Прикольное поздравление с Пасхой коллегам:

С Пасхой коллегу поздравляю,

И отдохнуть тебе желаю.

Гони прочь грусть, гони печаль,

И в этот праздник не скучай.

***

Мы хотим коллег поздравить,

С Воскресением Христовым!

Пожелать здоровья, счастья,

Не грустить вам ни о чем!

***

Будет пусть, коллеги, в радость

Весь рабочий вам процесс.

Всем терпения желаю,

С Пасхой вас, Христос Воскрес!

***

Светлое Христово воскресение – праздник человеколюбия, когда мы забываем об ожесточении в наших душах. Так будем же в этот день полны веселья, надежды и воистину христианской любви ко всем окружающим. Христос воскрес, любимые коллеги!

Поздравления с Пасхой – картинки и открытки

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Сейчас вы просматриваете новость «С Пасхой 2020! Добрые поздравления со светлым праздником коллегам и клиентам». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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