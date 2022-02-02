День ангела Максима: картинки, открытки и душевные поздравления в прозе и стихах имениннику

С днем ангела Максима - сердечные поздравления в прозе и стихах, картинки и открытки - в подборке Главреда.
День ангела Максима по церковному календарю в 2022 году будут отмечать 39 раз. И только в феврале три раза: 3, 12 и 19 числа.
О том, кого поздравить с именинами в последнем месяце зимы, читайте в материале: День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины.
Происхождение имени латинское. Это было родовое римское имя – Максимус, которое в буквальном переводе означает "великий", "величественный".
Имя несет в себе массу положительных характеристик: оптимистичность, общительность, щедрость, добродушие, честность, целеустремленность – все эти качества проявляются в самом раннем возрасте. Максимка – душа компании, который своей харизмой сможет растопить любое сердце.
День ангела Максима: открытки, картинки и поздравления
Максим, поздравляю тебя с праздником! Желаю иметь красивую цель в жизни. Множество возможностей и отсутствие любых преград при достижении желанного. Крепкого здоровья, счастливой души и большого сердца. Пусть все получается самым лучшим образом!
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Поздравляю, Максим. Желаю жить без каких-либо сомнений, предрассудков или страхов. Желаю смело строить планы на будущее и обязательно добиваться всего важного сердцу. Желаю здоровья и сил. Желаю максимум возможностей и минимум проблем. Макс, желаю творить свою историю и смело осуществлять свои мечты.
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Поздравляю, Максим. Желаю использовать свои возможности по максимуму. Желаю никогда не отступать от начатого дела. Желаю всегда стремиться к успеху и счастью. Желаю верить в себя. Желаю смотреть на мир глазами доброго, благородного мужчины. Максим, будь сильным и неуязвимым, любимым и везучим.
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Поздравляю искренне тебя, Максим. Я хочу в этот день тебе пожелать красивой жизни, полной яркими идеями, радостными событиями, увлекательными путешествиями, верными друзьями, искренней любовью, неизменной удачей, стабильным благополучием и великим счастьем.
***
День сегодня необычный,
Он вообще незаменим,
Потому что праздник личный
Отмечает наш Максим.
Счастья, долгих лет, здоровья.
Что еще тебе сказать?
Всех родных своей любовью
И заботой согревать!
***
В этом мире нет Максима
Лучше, круче и сильней,
Чем Максим наш очень милый!
Каждый день с ним веселей.
Максимум бери с вершины,
Максимум от жизни всей.
Пусть удача для Максима
Будет первой из друзей!
Пусть победы все красивы
И шикарная судьба.
Сказочных открытий мира,
Чтоб цвела твоя душа!
***
Максим, будь смелым, энергичным,
Всегда уверенным в себе!
Пусть в кошельке шуршит наличность,
Везёт немыслимо в судьбе!
Пусть грандиозные идеи
Роятся в мыслях день за днём,
И сотни важных достижений
Успехи принесут во всём!