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День ангела Максима: картинки, открытки и душевные поздравления в прозе и стихах имениннику

2 февраля 2022, 17:37

С днем ангела Максима - сердечные поздравления в прозе и стихах, картинки и открытки - в подборке Главреда.

день ангела Максима 2022
День ангела Максима - картинки, открытки, поздравления / depositphotos.com/

День ангела Максима по церковному календарю в 2022 году будут отмечать 39 раз. И только в феврале три раза: 3, 12 и 19 числа.

О том, кого поздравить с именинами в последнем месяце зимы, читайте в материале: День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины.

Происхождение имени латинское. Это было родовое римское имя – Максимус, которое в буквальном переводе означает "великий", "величественный".

Имя несет в себе массу положительных характеристик: оптимистичность, общительность, щедрость, добродушие, честность, целеустремленность – все эти качества проявляются в самом раннем возрасте. Максимка – душа компании, который своей харизмой сможет растопить любое сердце.

День ангела Максима: открытки, картинки и поздравления

Максим, поздравляю тебя с праздником! Желаю иметь красивую цель в жизни. Множество возможностей и отсутствие любых преград при достижении желанного. Крепкого здоровья, счастливой души и большого сердца. Пусть все получается самым лучшим образом!

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День ангела Максима картинки
День ангела Максима картинки

***

Поздравляю, Максим. Желаю жить без каких-либо сомнений, предрассудков или страхов. Желаю смело строить планы на будущее и обязательно добиваться всего важного сердцу. Желаю здоровья и сил. Желаю максимум возможностей и минимум проблем. Макс, желаю творить свою историю и смело осуществлять свои мечты.

День ангела Максима картинки
День ангела Максима открытки

***

Поздравляю, Максим. Желаю использовать свои возможности по максимуму. Желаю никогда не отступать от начатого дела. Желаю всегда стремиться к успеху и счастью. Желаю верить в себя. Желаю смотреть на мир глазами доброго, благородного мужчины. Максим, будь сильным и неуязвимым, любимым и везучим.

***

Поздравляю искренне тебя, Максим. Я хочу в этот день тебе пожелать красивой жизни, полной яркими идеями, радостными событиями, увлекательными путешествиями, верными друзьями, искренней любовью, неизменной удачей, стабильным благополучием и великим счастьем.

День ангела Максима картинки
День ангела Максима 2022

***

День сегодня необычный,

Он вообще незаменим,

Потому что праздник личный

Отмечает наш Максим.

Счастья, долгих лет, здоровья.

Что еще тебе сказать?

Всех родных своей любовью

И заботой согревать!

День ангела Максима картинки
С Днем ангела, Максим, картинки

***

В этом мире нет Максима

Лучше, круче и сильней,

Чем Максим наш очень милый!

Каждый день с ним веселей.

Максимум бери с вершины,

Максимум от жизни всей.

Пусть удача для Максима

Будет первой из друзей!

Пусть победы все красивы

И шикарная судьба.

Сказочных открытий мира,

Чтоб цвела твоя душа!

День ангела Максима картинки
День ангела Максима картинки

***

Максим, будь смелым, энергичным,

Всегда уверенным в себе!

Пусть в кошельке шуршит наличность,

Везёт немыслимо в судьбе!

Пусть грандиозные идеи

Роятся в мыслях день за днём,

И сотни важных достижений

Успехи принесут во всём!

День ангела Максима картинки
С Днем ангела Максим, открытка
День ангела Максима картинки
День ангела Максима открытки
День ангела Максима картинки
День Максима 3 февраля

viber
День ангела
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