День ангела сегодня: как оригинально и красиво поздравить Викторию

Красивые поздравления с Днем ангела Виктории – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, живые открытки на День Виктории – подобрал Главред.
Поздравления с Днем ангела Виктория получает семь раз в году. День ангела Виктории в ноябре, например, отмечается дважды – 6-го и 30-го числа.
Сами даты, когда День ангела Виктории отмечается, неизменны: то есть и День Виктории 2020, и День ангела Виктории 2021 праздноваться будут в одни и те же дни: 11 февраля, 7 и 14 июня, 12 октября, 6 и 30 ноября, 23 декабря.
В частности, на День ангела Виктории поздравления 6 ноября дарят в честь дня памяти мученицы Виктории Никомидийской. О ее житии известно немного. Она умерла за веру, случилось это в Никодимии. Икона святой Виктории Никомидийской помогает в укреплении веры, исцелении болезней и решении житейских проблем.
Читайте такжеС Днем ангела, Дмитрий: как красиво поздравить Димочку в Дмитриев деньСтоит отметить, что все покровительницы имени Виктории – стойкие и смелые женщины. Само имя также выступает символом победы и праведного успеха.
6 ноября день ангела отмечает не только Виктория – именины по церковному календарю также справляют Алексей и Афанасий, Георгий, Иван и Ираклий, Лаврентий, Николай и Петр. То есть Ника – единственная девушка, у которой день ангела сегодня.
Красивые поздравления с Днем ангела Виктории – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, живые открытки на День Виктории – подобрал Главред на именины Виктории 6 ноября.
Привітання з Днем ангела Вікторії українською мовою
День ангела Виктории: поздравления в прозе, стихах и смс
Дорогая Викуля, пускай в твоем сердце всегда царят счастье и гармония! Пусть все твои мечты сбываются, чтобы мир вокруг тебя наполнялся яркими красками! Желаю тебе сиять, как яркая звездочка, и получать от жизни только наслаждение!
***
Виктория, с прекрасным праздником тебя,
Ведь именины забывать нельзя,
Пусть ангел судьбу твою хранит,
Пусть счастье на крыльях к тебе летит.
Желаем здоровья тебе и удачи,
Настроения прекрасного в придачу,
Всех благ, достатка, радости, тепла,
Чтоб жизнь на сказку похожа была.
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Поздравляю с Днём ангела, Виктория! Всяких тебе земных благ! И пусть ангел-хранитель тебя не оставляет даже в спокойную минуту – и, конечно, в миг горести. Желаю идти правильным путем, принимать свои решения, любить всем сердцем и взаимно, никогда не унывать!
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Дорогая Вика, поздравляю
С днем именин тебя!
Здоровья, счастья я тебе желаю,
Чтобы были рядом только лучшие друзья!
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С днем ангела, Ника! Желаю всегда оставаться яркой неподражаемой девушкой, которая легко добьется своего и не упустит ни одной возможности быть счастливой.
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С днем ангела, Виктория, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
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С Днем ангела, Вика! Желаю тебе жить, как в сказке, пусть тебе улыбается удача, покоряются все вершины и преклоняются перед тобой окружающие! Любви тебе и достатка!
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Желаю Вике в именины
Различных жизненных побед,
Чтоб умной ты была и сильной,
Чтоб говорить умела нет,
Чтобы почаще улыбалась,
Пусть в жизни истинно везет,
Чтоб ты достойной оставалась,
Пускай тебя удача ждет.
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Викуся, я тебя искренне поздравляю! Желаю тебе огромного счастья души и чистой любви сердца, радостных событий и несомненных успехов, великолепной красоты и прекрасного самочувствия!
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Пусть радостным будет день,
Пусть Ваш облик радует глаз,
Поздравляем от всей души!
С днем ангела, Виктория, вас!