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День ангела сегодня: как оригинально и красиво поздравить Викторию

6 ноября 2020, 00:19

Красивые поздравления с Днем ангела Виктории – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, живые открытки на День Виктории – подобрал Главред.

Картинки для Виктории и нежные поздравления на День ангела Виктории
Картинки для Виктории и нежные поздравления на День ангела Виктории

Поздравления с Днем ангела Виктория получает семь раз в году. День ангела Виктории в ноябре, например, отмечается дважды – 6-го и 30-го числа.

Сами даты, когда День ангела Виктории отмечается, неизменны: то есть и День Виктории 2020, и День ангела Виктории 2021 праздноваться будут в одни и те же дни: 11 февраля, 7 и 14 июня, 12 октября, 6 и 30 ноября, 23 декабря.

В частности, на День ангела Виктории поздравления 6 ноября дарят в честь дня памяти мученицы Виктории Никомидийской. О ее житии известно немного. Она умерла за веру, случилось это в Никодимии. Икона святой Виктории Никомидийской помогает в укреплении веры, исцелении болезней и решении житейских проблем.

Читайте такжеС Днем ангела, Дмитрий: как красиво поздравить Димочку в Дмитриев деньСтоит отметить, что все покровительницы имени Виктории – стойкие и смелые женщины. Само имя также выступает символом победы и праведного успеха.

6 ноября день ангела отмечает не только Виктория – именины по церковному календарю также справляют Алексей и Афанасий, Георгий, Иван и Ираклий, Лаврентий, Николай и Петр. То есть Ника – единственная девушка, у которой день ангела сегодня.

Красивые поздравления с Днем ангела Виктории – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, живые открытки на День Виктории – подобрал Главред на именины Виктории 6 ноября.

Привітання з Днем ангела Вікторії українською мовою

День ангела Виктории: поздравления в прозе, стихах и смс

Дорогая Викуля, пускай в твоем сердце всегда царят счастье и гармония! Пусть все твои мечты сбываются, чтобы мир вокруг тебя наполнялся яркими красками! Желаю тебе сиять, как яркая звездочка, и получать от жизни только наслаждение!

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***

Виктория, с прекрасным праздником тебя,

Ведь именины забывать нельзя,

Пусть ангел судьбу твою хранит,

Пусть счастье на крыльях к тебе летит.

Желаем здоровья тебе и удачи,

Настроения прекрасного в придачу,

Всех благ, достатка, радости, тепла,

Чтоб жизнь на сказку похожа была.

***

Поздравляю с Днём ангела, Виктория! Всяких тебе земных благ! И пусть ангел-хранитель тебя не оставляет даже в спокойную минуту – и, конечно, в миг горести. Желаю идти правильным путем, принимать свои решения, любить всем сердцем и взаимно, никогда не унывать!

***

Дорогая Вика, поздравляю

С днем именин тебя!

Здоровья, счастья я тебе желаю,

Чтобы были рядом только лучшие друзья!

***

С днем ангела, Ника! Желаю всегда оставаться яркой неподражаемой девушкой, которая легко добьется своего и не упустит ни одной возможности быть счастливой.

***

С днем ангела, Виктория, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

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***

С Днем ангела, Вика! Желаю тебе жить, как в сказке, пусть тебе улыбается удача, покоряются все вершины и преклоняются перед тобой окружающие! Любви тебе и достатка!

***

Желаю Вике в именины

Различных жизненных побед,

Чтоб умной ты была и сильной,

Чтоб говорить умела нет,

Чтобы почаще улыбалась,

Пусть в жизни истинно везет,

Чтоб ты достойной оставалась,

Пускай тебя удача ждет.

***

Викуся, я тебя искренне поздравляю! Желаю тебе огромного счастья души и чистой любви сердца, радостных событий и несомненных успехов, великолепной красоты и прекрасного самочувствия!

***

Пусть радостным будет день,

Пусть Ваш облик радует глаз,

Поздравляем от всей души!

С днем ангела, Виктория, вас!

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