День художника в Украине – красивые поздравления и интересные факты

Прикольные поздравления с Днем художника 2020 и интересные факты об искусстве – в материале Главреда.
День художника в Украине отмечают во второе воскресенье октября. Так что День художника 2020 Украина празднует 11-го числа.
Позднее будет еще Международный день художника: он всегда отмечается 8 декабря.
Лучшие картинки – поздравления на День художника и просто интересные факты о художниках и картинах, о рисовании и об искусстве – собрал Главред на праздник 11 октября.
Интересные факты о художниках
- Леонардо да Винчи не ел мясо: он был вегетарианцем.
- Сальвадора Дали любил шокировать людей. Ради этого один раз он даже явился на выставку в водолазном костюме.
- Знаменитое отрезанное ухо Ван Гога – преувеличение: художник отрезал лишь мочку.
- Полное имя Пикассо насчитывает 23 имени. Сам Пикассо считается самым известным художником в мире.
- Среди великих художников очень много левшей – больше, чем в других профессиях. К слову, да Винчи одинаково хорошо владел как левой, так и правой руками.
- У русских художников профессиональная взаимовыручка являлась почти частью профессиональной этики. К примеру, фигуру великого поэта для картины "Пушкин на берегу моря" для пейзажиста Айвазовского нарисовал портретист Репин, медведей на картине "Утро в сосновом бору" Шишкина дорисовывал Савицкий, а даму в черном для картины Левитана "Осенний день. Сокольники" – Николай Чехов.
- Иван Айвазовский дослужился до чина тайного советника – который равен званию адмирала, генерала или высшим придворным званиям.
День художника – картинки, открытки и гифки, поздравления
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Дорогой мастер кисти, сегодня не просто чудесный воскресный день, а еще и твой праздник. Замечательные произведения ты даришь миру, в них и новаторские идеи, и любовь к родной природе. Благодаря тебе встречи с прекрасным возможны для всех. Спасибо за это. С днем художника Украины!
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Бывает, глянешь вскользь и говоришь: мазня!
Тут слишком ярко, там слишком криво,
Но у тех, кто разбирается, всегда поет душа,
И видят они, как художника идея поразила.
Они найдут в картине каждый штришок и мазок,
И в душах их замысел художественный засияет.
Они поймут картины всякой намек,
Для них художника работа смысл обретает!
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В стране праздник творчества и вдохновенья:
День художника сегодня отмечаем мы.
Шлю тебе от сердца поздравленье
И достичь желаю в этом деле высоты.
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