День художника в Украине – красивые поздравления и интересные факты

День художника - открытки, интересные факты о художниках и картинах

День художника в Украине отмечают во второе воскресенье октября. Так что День художника 2020 Украина празднует 11-го числа.

Позднее будет еще Международный день художника: он всегда отмечается 8 декабря.

Лучшие картинки – поздравления на День художника и просто интересные факты о художниках и картинах, о рисовании и об искусстве – собрал Главред на праздник 11 октября.

Интересные факты о художниках

Леонардо да Винчи не ел мясо: он был вегетарианцем. Сальвадора Дали любил шокировать людей. Ради этого один раз он даже явился на выставку в водолазном костюме. Знаменитое отрезанное ухо Ван Гога – преувеличение: художник отрезал лишь мочку. Полное имя Пикассо насчитывает 23 имени. Сам Пикассо считается самым известным художником в мире. Среди великих художников очень много левшей – больше, чем в других профессиях. К слову, да Винчи одинаково хорошо владел как левой, так и правой руками. У русских художников профессиональная взаимовыручка являлась почти частью профессиональной этики. К примеру, фигуру великого поэта для картины "Пушкин на берегу моря" для пейзажиста Айвазовского нарисовал портретист Репин, медведей на картине "Утро в сосновом бору" Шишкина дорисовывал Савицкий, а даму в черном для картины Левитана "Осенний день. Сокольники" – Николай Чехов. Иван Айвазовский дослужился до чина тайного советника – который равен званию адмирала, генерала или высшим придворным званиям.

День художника – картинки, открытки и гифки, поздравления

***

Дорогой мастер кисти, сегодня не просто чудесный воскресный день, а еще и твой праздник. Замечательные произведения ты даришь миру, в них и новаторские идеи, и любовь к родной природе. Благодаря тебе встречи с прекрасным возможны для всех. Спасибо за это. С днем художника Украины!

***

***

Бывает, глянешь вскользь и говоришь: мазня!

Тут слишком ярко, там слишком криво,

Но у тех, кто разбирается, всегда поет душа,

И видят они, как художника идея поразила.

Они найдут в картине каждый штришок и мазок,

И в душах их замысел художественный засияет.

Они поймут картины всякой намек,

Для них художника работа смысл обретает!

***

***

В стране праздник творчества и вдохновенья:

День художника сегодня отмечаем мы.

Шлю тебе от сердца поздравленье

И достичь желаю в этом деле высоты.

***

День художника – Украина: видео