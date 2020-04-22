Поздравления с Днем психолога 2020 – открытки и тексты прикольные

День психолога - поздравления шуточные, картинки, гиф с Днем психолога

День психолога 2020 Украина отмечает 23 апреля. Если официально – то это Всеукраинский день психолога – и поздравления в этот день принимают все спасатели нашего душевного здоровья.

Мы подобрали поздравление для психолога шуточное и смешное, а еще поздравления с Днем психолога прикольные и душевные. Не забыли и про открытки с Днем психолога – гиф и просто красивые картинки.

К слову, День психолога в России из года в год отмечается 22 ноября. Есть еще Всемирный день психического здоровья – он проходит 10 октября.

Читайте также23 апреля – какой праздник: с Днем психолога и Днем книги

День психолога – поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Всеукраинским днем психолога! Желаю постоянного развития и инновационных прорывов в этой тонкой и щепетильной науке. Больших успехов, благодарных пациентов, удовлетворения от собственного труда и совершенства в профессиональной сфере!

***

Душевное равновесие восстановить умеете,

Всегда настроите на позитив,

Ненавязчиво вселяете уверенность,

И делаете гармоничным внутренний мир.

Всех психологов Украины поздравляем,

Огромных успехов в работе желаем,

Пусть ваша энергия не иссякает никогда,

Судьба пусть будет благосклонною всегда.

***

День психолога – поздравление своими словами:

С Днем психолога, лекарь душ человеческих! Пусть все пациенты будут щедрыми, а коллеги – дружелюбными. Пускай каждый день делает жизнь лучше и радостнее. Пусть все близкие будут абсолютно здоровыми и не нуждаются в твоей помощи!

***

День психолога – поздравление короткое:

Психологам много спокойствия

Хочу в этот день пожелать.

И океан удовольствия

От работы своей получать!

***

Поздравляю с профессиональным праздником – с Днем психолога! Это одна из самых интересных и нужных профессий! Ведь самое главное – это мир в душе и порядок в голове! Желаю успехов в работе, благодарных и щедрых клиентов! Желаю личного счастья, здоровья и осуществления всех надежд!

***

Поздравляю душеведов

С праздником, от всей души!

И желаю многолетних

Счастья, радости, любви!

***

Уважаемый душевед, хранитель сокровенного и повелитель непознанного! Вам удается умело лечить человеческую душу, избавлять от душевных ран, перевоплощать каждого обратившегося к вам человека в сильную, стрессоустойчивую личность. Так пусть же дарованный вам Богом талант всегда будет направлен на помощь нуждающимся. Желаем вам долгих лет, и пусть молитвы каждого человека, которому вы помогли, сделают вас счастливыми. С праздником, с Днем психолога!

День психолога – картинки и открытки с Днем психолога