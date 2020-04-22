Поздравления с Днем психолога 2020 – открытки и тексты прикольные

Поздравление с Днем психолога смешное и просто душевные слова благодарности психологу – без труда найдется в нашем материале.
День психолога 2020 Украина отмечает 23 апреля. Если официально – то это Всеукраинский день психолога – и поздравления в этот день принимают все спасатели нашего душевного здоровья.
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К слову, День психолога в России из года в год отмечается 22 ноября. Есть еще Всемирный день психического здоровья – он проходит 10 октября.
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День психолога – поздравления в прозе, стихах и смс
Поздравляю с Всеукраинским днем психолога! Желаю постоянного развития и инновационных прорывов в этой тонкой и щепетильной науке. Больших успехов, благодарных пациентов, удовлетворения от собственного труда и совершенства в профессиональной сфере!
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Душевное равновесие восстановить умеете,
Всегда настроите на позитив,
Ненавязчиво вселяете уверенность,
И делаете гармоничным внутренний мир.
Всех психологов Украины поздравляем,
Огромных успехов в работе желаем,
Пусть ваша энергия не иссякает никогда,
Судьба пусть будет благосклонною всегда.
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День психолога – поздравление своими словами:
С Днем психолога, лекарь душ человеческих! Пусть все пациенты будут щедрыми, а коллеги – дружелюбными. Пускай каждый день делает жизнь лучше и радостнее. Пусть все близкие будут абсолютно здоровыми и не нуждаются в твоей помощи!
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День психолога – поздравление короткое:
Психологам много спокойствия
Хочу в этот день пожелать.
И океан удовольствия
От работы своей получать!
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Поздравляю с профессиональным праздником – с Днем психолога! Это одна из самых интересных и нужных профессий! Ведь самое главное – это мир в душе и порядок в голове! Желаю успехов в работе, благодарных и щедрых клиентов! Желаю личного счастья, здоровья и осуществления всех надежд!
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Поздравляю душеведов
С праздником, от всей души!
И желаю многолетних
Счастья, радости, любви!
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Уважаемый душевед, хранитель сокровенного и повелитель непознанного! Вам удается умело лечить человеческую душу, избавлять от душевных ран, перевоплощать каждого обратившегося к вам человека в сильную, стрессоустойчивую личность. Так пусть же дарованный вам Богом талант всегда будет направлен на помощь нуждающимся. Желаем вам долгих лет, и пусть молитвы каждого человека, которому вы помогли, сделают вас счастливыми. С праздником, с Днем психолога!