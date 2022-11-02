День ракетных войск и артиллерии и день инженерных войск: мощные поздравления и картинки защитникам

Поздравления с днем ракетных войск и артиллерии, день инженерных войск Украины - картинки и открытки воинам.
3 ноября отмечают свой профессиональный праздник те, кто стоят на первой линии фронта "боги войны" – ракетные войска, артиллеристы и инженерные войска.
Ракетные войска и артиллерия входят в род сухопутных войск ВСУ. Они являются основной огневой силой военных операций, поражая движимую силу, танков, артиллерии и авиации противника, а также объектов противовоздушной обороны. Применение артиллерии помогает удерживать огневое преимущество и обеспечивать поражение его группировок.
Инженерные войска – это род специальных войск ВСУ, которые в военное время первыми начинают атаку, обеспечивая путь продвижения мотострелковым и танковым войскам. Подразделения инженерных войск входят в состав сухопутных войск, войск противовоздушной обороны и военно-морских сил. Это профессиональный праздник железнодорожных, танковых, автомобильных войск.
С Днем ракетных войск и артиллерии – поздравления, картинки и открытки. День инженерных войск 2022
Поздравляю с Днём ракетных войск и артиллерии! Пожелаю вечного превосходства над противником, боевого духа и оптимистичного настроения, бравого здоровья и уважения, правильных позиций в жизни и деятельности, высокого достатка и большого счастья.
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Служба в ракетных войсках — очень ответственное и почетное дело! Пускай твоя жизнь будет яркой и динамичной, словно взлет ракеты! Желаю тебе всегда оставаться таким сильным, мужественным и успешным человеком! Всех благ тебе, счастья и удачи!
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Поздравляю с Днём ракетных войск и артиллерии. Желаю запускать ракету по каждой проблеме и с первого попадания уничтожать её. Желаю с каждым днём набираться сил, профессионализма, уверенности и мужества. Желаю артиллерийской выдержки и взрывных успехов на службе. Желаю спокойствия и крупнокалиберного счастья в жизни.
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Хочу выразить слова благодарности и поздравления в День инженерных войск всем, кто связал свою жизнь с подобной профессией. Желаю доброй службы, крепкого здоровья, душевных и моральных сил, терпения и отваги, взаимной любви, семейного тепла, любви и настоящей дружбы! Высоких званий, благополучия и вдохновения, достижений в карьере!
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Поздравляю с Днем инженерных войск! Ваша служба – это передний край, ежедневная победа мужественного характера. Желаю уверенности в своих силах, настоящей дружбы, доверия с коллегами, успешного решения поставленных задач. Пусть дома всегда ждут и любят родные и близкие люди.
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С Днем ракетных войск и артиллерии
От души хочу тебя поздравить,
Пожелать огромного везения,
Добрых слов большой букет отправить.
В жизни пусть лишь радости случаются,
Каждый день приносит наслаждение,
Все намеченные цели поражаются...
И к тебе спешит вознаграждение!
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Все, кто служит в ракетных войсках,
Поздравление скорей принимайте!
Безопасность в наших руках,
Если нужно, страну защищайте!
Вам желаю успеха большого,
Сил, здоровья, добра и побед,
Неба мирного и голубого,
Чтоб поменьше в нем было ракет!
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С днем войск вас поздравляем инженерных,
Пусть служба дарит радость и покой.
Ничто пусть не натягивает нервы,
И не мешает мчаться за мечтой.
Пусть небо будет мирное над вами,
И никогда не будет войн и бед.
И в мирной жизни вы найдете сами
Немало достижений и побед.
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Минировать поля или понтоны строить,
На вас надежда инженерные войска,
Вы в армии незаменимы просто,
Служба ваша нелегка, но так важна.
Сегодня мы поздравить с праздником вас всех спешим,
Здоровья и терпенья пожелать хотим,
Пусть служба будет благодарною всегда,
И с нетерпеньем ждёт всегда любимая семья.