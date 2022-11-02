День ракетных войск и артиллерии и день инженерных войск: мощные поздравления и картинки защитникам

День ракетных войск и артиллерии, день инженерных войск / 4studio.com.ua

3 ноября отмечают свой профессиональный праздник те, кто стоят на первой линии фронта "боги войны" – ракетные войска, артиллеристы и инженерные войска.

Ракетные войска и артиллерия входят в род сухопутных войск ВСУ. Они являются основной огневой силой военных операций, поражая движимую силу, танков, артиллерии и авиации противника, а также объектов противовоздушной обороны. Применение артиллерии помогает удерживать огневое преимущество и обеспечивать поражение его группировок.

Инженерные войска – это род специальных войск ВСУ, которые в военное время первыми начинают атаку, обеспечивая путь продвижения мотострелковым и танковым войскам. Подразделения инженерных войск входят в состав сухопутных войск, войск противовоздушной обороны и военно-морских сил. Это профессиональный праздник железнодорожных, танковых, автомобильных войск.

С Днем ракетных войск и артиллерии – поздравления, картинки и открытки. День инженерных войск 2022

Поздравляю с Днём ракетных войск и артиллерии! Пожелаю вечного превосходства над противником, боевого духа и оптимистичного настроения, бравого здоровья и уважения, правильных позиций в жизни и деятельности, высокого достатка и большого счастья.

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Служба в ракетных войсках — очень ответственное и почетное дело! Пускай твоя жизнь будет яркой и динамичной, словно взлет ракеты! Желаю тебе всегда оставаться таким сильным, мужественным и успешным человеком! Всех благ тебе, счастья и удачи!

День ракетных войск и артиллерии

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Поздравляю с Днём ракетных войск и артиллерии. Желаю запускать ракету по каждой проблеме и с первого попадания уничтожать её. Желаю с каждым днём набираться сил, профессионализма, уверенности и мужества. Желаю артиллерийской выдержки и взрывных успехов на службе. Желаю спокойствия и крупнокалиберного счастья в жизни.

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Хочу выразить слова благодарности и поздравления в День инженерных войск всем, кто связал свою жизнь с подобной профессией. Желаю доброй службы, крепкого здоровья, душевных и моральных сил, терпения и отваги, взаимной любви, семейного тепла, любви и настоящей дружбы! Высоких званий, благополучия и вдохновения, достижений в карьере!

С днем ракетных войск и артиллерии картинки

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Поздравляю с Днем инженерных войск! Ваша служба – это передний край, ежедневная победа мужественного характера. Желаю уверенности в своих силах, настоящей дружбы, доверия с коллегами, успешного решения поставленных задач. Пусть дома всегда ждут и любят родные и близкие люди.

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С Днем ракетных войск и артиллерии

От души хочу тебя поздравить,

Пожелать огромного везения,

Добрых слов большой букет отправить.

В жизни пусть лишь радости случаются,

Каждый день приносит наслаждение,

Все намеченные цели поражаются...

И к тебе спешит вознаграждение!

с днем ракетных войск и артиллерии картинки

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Все, кто служит в ракетных войсках,

Поздравление скорей принимайте!

Безопасность в наших руках,

Если нужно, страну защищайте!

Вам желаю успеха большого,

Сил, здоровья, добра и побед,

Неба мирного и голубого,

Чтоб поменьше в нем было ракет!

Открытки с днем ракетных войск и артиллерии

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С днем войск вас поздравляем инженерных,

Пусть служба дарит радость и покой.

Ничто пусть не натягивает нервы,

И не мешает мчаться за мечтой.

Пусть небо будет мирное над вами,

И никогда не будет войн и бед.

И в мирной жизни вы найдете сами

Немало достижений и побед.

С днем инженерных войск

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Минировать поля или понтоны строить,

На вас надежда инженерные войска,

Вы в армии незаменимы просто,

Служба ваша нелегка, но так важна.

Сегодня мы поздравить с праздником вас всех спешим,

Здоровья и терпенья пожелать хотим,

Пусть служба будет благодарною всегда,

И с нетерпеньем ждёт всегда любимая семья.