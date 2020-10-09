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День риэлтора – поздравления в прозе, стихах и картинках на любой вкус

9 октября 2020, 00:19

Самые лучшие поздравления с Днем риелтора – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс и красивые картинки – в материале Главреда.

День риэлтора - поздравления и бомбические открытки с Днем риэлтора
День риэлтора - поздравления и бомбические открытки с Днем риэлтора

День риэлтора – праздник неофициальный, и дат у него несколько. Поздравления с Днем риелтора в нашей стране дарят 9 октября – это День риэлтора в Украине.

День риэлтора в России проходит в третью субботу декабря. Поэтому День риэлтора 2020 Россия отметит 19 декабря. А некоторые риелторы свой профессиональный праздник отмечают 8 февраля – хотя эта дата не столь популярна.

Лучшие поздравления с Днем риелтора – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс и красивые картинки – подобрал Главред на праздник 9 октября.

День ріелтора - привітання українською мовою

День риэлтора – поздравления в прозе, стихах и смс

Уважаемые риэлторы, поздравляем вас с профессиональным праздником! Вы настоящие мастера своего дела, вам доверяют и обращаются за помощью! Пусть во всех делах сопутствует удача и сделки без помех заключаются!

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***

Поздравляем с днем риэлтора!

Счастья вам желаем вечного!

Долголетия и радости

И здоровья бесконечного!

***

День риэлтора — это праздник настоящих профессионалов, которые с легкостью ответят на любой вопрос о рынке недвижимости. И в этот знаменательный день я хочу пожелать всем риэлторам невероятно удачных сделок и самых привлекательных предложений! Пусть доходы взмывают ввысь, здоровье укрепляется, а душу радуют светлые дни и теплота домашнего очага!

***

Если ищете квартиру,

Он на помощь к вам придет,

Много разных вариантов

Подходящих вам найдет!

Всем риэлторам желаю

Достижений и побед,

С этим днем вас поздравляю,

Счастья вам на много лет!

***

Поздравляю с Днем риелтора и желаю в этот праздник высокого профессионализма и отличной хватки в любом деле, блестящих способностей и лёгкого общения с клиентами, успешных сделок и честных договоров, успешной деятельности и долгой счастливой жизни.

***

Поощрений вам, риэлторы!

Пусть деньжата не кончаются!

И пускай, что вы потратили,

В сотни раз приумножается!

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***

В ваш профессиональный праздник, уважаемые риэлторы, хочется пожелать вам не капризных, а доброжелательных клиентов, творческих и профессиональных взлетов и успехов. Ни одна семья в стране не обходится без ваших компетентных услуг. Желаю вам иметь комфортабельную крышу над головой, солидную яхту и загородный дом. Побольше заключенных сделок и полученных выгод. Пусть удача сопутствует вам.

***

Купить квартиру — это вам не шутки,

Продать квартиру — тоже не пустяк.

Да, в трезвой памяти и здравом-то рассудке

Нам без риэлтора не справиться никак!

Он нам поможет с рынком разобраться,

С жилищной темой станем мы "на ты"...

Давайте же его поздравим, братцы,

Ему оркестр закажем и цветы!

***

Среди многочисленных профессиональных праздников именно этот приносит радость во многие дома и квартиры. Хотя правильнее будет сказать, представитель именно этой профессии помогает домам и квартирам обрести новых хозяев, а всем нам помогает обрести то место, которое мы с радостью именуем "милым домом". С Днем риэлтора!

***

С Днем риэлтора, ребята,

Вам достойнейшей зарплаты,

Чтоб квартиры продавались,

И мечты скорей сбывались!

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