День риэлтора – поздравления в прозе, стихах и картинках на любой вкус

Самые лучшие поздравления с Днем риелтора – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс и красивые картинки – в материале Главреда.
День риэлтора – праздник неофициальный, и дат у него несколько. Поздравления с Днем риелтора в нашей стране дарят 9 октября – это День риэлтора в Украине.
День риэлтора в России проходит в третью субботу декабря. Поэтому День риэлтора 2020 Россия отметит 19 декабря. А некоторые риелторы свой профессиональный праздник отмечают 8 февраля – хотя эта дата не столь популярна.
Лучшие поздравления с Днем риелтора – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс и красивые картинки – подобрал Главред на праздник 9 октября.
День ріелтора - привітання українською мовою
День риэлтора – поздравления в прозе, стихах и смс
Уважаемые риэлторы, поздравляем вас с профессиональным праздником! Вы настоящие мастера своего дела, вам доверяют и обращаются за помощью! Пусть во всех делах сопутствует удача и сделки без помех заключаются!
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Поздравляем с днем риэлтора!
Счастья вам желаем вечного!
Долголетия и радости
И здоровья бесконечного!
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День риэлтора — это праздник настоящих профессионалов, которые с легкостью ответят на любой вопрос о рынке недвижимости. И в этот знаменательный день я хочу пожелать всем риэлторам невероятно удачных сделок и самых привлекательных предложений! Пусть доходы взмывают ввысь, здоровье укрепляется, а душу радуют светлые дни и теплота домашнего очага!
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Если ищете квартиру,
Он на помощь к вам придет,
Много разных вариантов
Подходящих вам найдет!
Всем риэлторам желаю
Достижений и побед,
С этим днем вас поздравляю,
Счастья вам на много лет!
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Поздравляю с Днем риелтора и желаю в этот праздник высокого профессионализма и отличной хватки в любом деле, блестящих способностей и лёгкого общения с клиентами, успешных сделок и честных договоров, успешной деятельности и долгой счастливой жизни.
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Поощрений вам, риэлторы!
Пусть деньжата не кончаются!
И пускай, что вы потратили,
В сотни раз приумножается!
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В ваш профессиональный праздник, уважаемые риэлторы, хочется пожелать вам не капризных, а доброжелательных клиентов, творческих и профессиональных взлетов и успехов. Ни одна семья в стране не обходится без ваших компетентных услуг. Желаю вам иметь комфортабельную крышу над головой, солидную яхту и загородный дом. Побольше заключенных сделок и полученных выгод. Пусть удача сопутствует вам.
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Купить квартиру — это вам не шутки,
Продать квартиру — тоже не пустяк.
Да, в трезвой памяти и здравом-то рассудке
Нам без риэлтора не справиться никак!
Он нам поможет с рынком разобраться,
С жилищной темой станем мы "на ты"...
Давайте же его поздравим, братцы,
Ему оркестр закажем и цветы!
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Среди многочисленных профессиональных праздников именно этот приносит радость во многие дома и квартиры. Хотя правильнее будет сказать, представитель именно этой профессии помогает домам и квартирам обрести новых хозяев, а всем нам помогает обрести то место, которое мы с радостью именуем "милым домом". С Днем риэлтора!
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С Днем риэлтора, ребята,
Вам достойнейшей зарплаты,
Чтоб квартиры продавались,
И мечты скорей сбывались!