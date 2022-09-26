День воспитателя 2022 в Украине – душевные поздравления и милые открытки к празднику

Поздравления с днем воспитателя, стильные картинки и открытки дошкольным работникам - в подборке Главреда.
Свой профессиональный праздник украинские воспитатели ежегодно отмечают 27 сентября.
Этот профессиональный праздник в Украине отмечают с 2011 года. Его утвердили совместно с программой развития дошкольного образования, которая продолжалась до 2017 года. И хоть утвержденная дата праздника 27 сентября, некоторые учреждения отмечают День воспитателя в последнее воскресенье сентября.
О том, какие профессиональные и международные праздники можно отметить во втором месяце осени, читайте в материале: Праздники в октябре 2022: День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы – будет ли выходной.
День воспитателя 2022 – картинки, открытки и поздравления
Благодарим вас за труд, непростой и порой незаметный. Благодаря вашей любви к малышам, вашей искренней заботе и профессионализму нам, родителям, гораздо легче растить детей. Желаем вам неиссякаемого источника сил, здоровья, вдохновения и творчества! Счастья, тепла, достатка вашим семьям!
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В этот профессиональный праздник очень хочется пожелать вам терпения и мудрости в вашем нелегком, но очень важном труде. Вы с заботой и любовью относитесь к нашим детям и заслуживаете все слова благодарности и признания. Будьте здоровы, счастливы, любимы, и пусть ваш внутренний свет всегда освещает дорогу вам и всем окружающим. С праздником!
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Поздравляем чудесных женщин с огромными, добрыми сердцами. Пускай в жизни вам вернется вся та забота, ласка и терпение, которые вы дарите свои маленьким воспитанникам. Пускай тепло ваших рук никогда не забывается этими маленькими крохами. Желаем, чтобы вся та любовь, которую вы вкладываете в воспитательный процесс, была вознаграждена ответными чувствами и большой благодарностью. С Днем воспитателя!
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Сегодня праздник тех,
Кто дарит детям чудо,
Пусть будет вас успех
Преследовать повсюду!
И как на праздник, пусть
Идётся на работу,
А мимо мчатся грусть,
Проблемы и заботы!
Лекарством от всех бед
Улыбки деток будут,
Желаю долгих лет
И самых тёплых будней!
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За чуткое сердце, за Вашу заботу,
За доброту взгляда, теплоту рук
Спасибо Вам скажем, ведь Ваша работа
Трудна и серьезна, огромнейший труд.
Желаем, чтоб в жизни все было чудесно,
Мечты исполнялись, доходы росли.
Здоровья, удачи, дел интересных,
Печали, тревоги, чтоб мимо прошли.
***
Всех работников детсада
Поздравляем от души!
Пусть растет ваша зарплата,
Словно в группах малыши.
Дети пусть приносят радость,
Знаем, труд ваш не простой,
Но от Бога вам досталось
Выводить их в мир большой!
Пусть родители вас ценят,
Будут с вами за одно!
Пусть в работе ждут успехи,
И в семье будет тепло!
***
Детсад ― огромный организм,
Неразрушимый механизм.
Всех будем дружно поздравлять,
Нельзя ваш труд разъединять.
Нянь, педагогов самых классных
И поваров наших прекрасных,
Все руководство, персонал ―
Не перечесть нам всех похвал.
Вас поздравляем от души!
Удачи, счастья, теплоты
И в коллективе понимания,
В карьере вашей процветания.
Ваш труд бесценен ― да, да, да!
Путь улыбнется вам судьба!