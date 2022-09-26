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День воспитателя 2022 в Украине – душевные поздравления и милые открытки к празднику

26 сентября 2022, 18:50

Поздравления с днем воспитателя, стильные картинки и открытки дошкольным работникам - в подборке Главреда.

День воспитателя 2022 Украина
День воспитателя 2022 / ua.depositphotos.com/

Свой профессиональный праздник украинские воспитатели ежегодно отмечают 27 сентября.

Этот профессиональный праздник в Украине отмечают с 2011 года. Его утвердили совместно с программой развития дошкольного образования, которая продолжалась до 2017 года. И хоть утвержденная дата праздника 27 сентября, некоторые учреждения отмечают День воспитателя в последнее воскресенье сентября.

О том, какие профессиональные и международные праздники можно отметить во втором месяце осени, читайте в материале: Праздники в октябре 2022: День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы – будет ли выходной.

День воспитателя 2022 – картинки, открытки и поздравления

Благодарим вас за труд, непростой и порой незаметный. Благодаря вашей любви к малышам, вашей искренней заботе и профессионализму нам, родителям, гораздо легче растить детей. Желаем вам неиссякаемого источника сил, здоровья, вдохновения и творчества! Счастья, тепла, достатка вашим семьям!

***

В этот профессиональный праздник очень хочется пожелать вам терпения и мудрости в вашем нелегком, но очень важном труде. Вы с заботой и любовью относитесь к нашим детям и заслуживаете все слова благодарности и признания. Будьте здоровы, счастливы, любимы, и пусть ваш внутренний свет всегда освещает дорогу вам и всем окружающим. С праздником!

Картинки с Днем воспитателя
Картинки с Днем воспитателя

***

Поздравляем чудесных женщин с огромными, добрыми сердцами. Пускай в жизни вам вернется вся та забота, ласка и терпение, которые вы дарите свои маленьким воспитанникам. Пускай тепло ваших рук никогда не забывается этими маленькими крохами. Желаем, чтобы вся та любовь, которую вы вкладываете в воспитательный процесс, была вознаграждена ответными чувствами и большой благодарностью. С Днем воспитателя!

***

Сегодня праздник тех,

Кто дарит детям чудо,

Пусть будет вас успех

Преследовать повсюду!

И как на праздник, пусть

Идётся на работу,

А мимо мчатся грусть,

Проблемы и заботы!

Лекарством от всех бед

Улыбки деток будут,

Желаю долгих лет

И самых тёплых будней!

Картинки с Днем воспитателя
Открытка с Днем воспитателя

***

За чуткое сердце, за Вашу заботу,

За доброту взгляда, теплоту рук

Спасибо Вам скажем, ведь Ваша работа

Трудна и серьезна, огромнейший труд.

Желаем, чтоб в жизни все было чудесно,

Мечты исполнялись, доходы росли.

Здоровья, удачи, дел интересных,

Печали, тревоги, чтоб мимо прошли.

Картинки с Днем воспитателя
С Днем воспитателя картинки

***

Всех работников детсада

Поздравляем от души!

Пусть растет ваша зарплата,

Словно в группах малыши.

Дети пусть приносят радость,

Знаем, труд ваш не простой,

Но от Бога вам досталось

Выводить их в мир большой!

Пусть родители вас ценят,

Будут с вами за одно!

Пусть в работе ждут успехи,

И в семье будет тепло!

Картинки с Днем воспитателя
День воспитателя 2022

***

Детсад ― огромный организм,

Неразрушимый механизм.

Всех будем дружно поздравлять,

Нельзя ваш труд разъединять.

Нянь, педагогов самых классных

И поваров наших прекрасных,

Все руководство, персонал ―

Не перечесть нам всех похвал.

Вас поздравляем от души!

Удачи, счастья, теплоты

И в коллективе понимания,

В карьере вашей процветания.

Ваш труд бесценен ― да, да, да!

Путь улыбнется вам судьба!

Картинки с Днем воспитателя
Поздравления с Днем воспитателя
Картинки с Днем воспитателя
Картинки с Днем воспитателя
Картинки с Днем воспитателя
Открытки с Днем воспитателя
Картинки с Днем воспитателя
27 сентября - День воспитателя

День воспитателя
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