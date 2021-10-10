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Какой сегодня праздник 10 октября: День санэпидслужбы и День стандартизации и метрологии

10 октября 2021, 03:50

Поздравления и картинки к празднику - в подборке Главреда.

10 октября праздник
10 октября праздник / interfax.com.ua

10 октября в Украине отмечают свой профессиональный праздник работники Государственной санитарно-эпидемиологической службы, стандартизации и метрологии.

О том, какие государственные и профессиональные праздники можно отметить в средине осени, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.

День Государственной санитарно-эпидемиологической службы отмечается каждое второе воскресенье октября. В 2021 году это – 10 октября. Цель праздника акцентировать внимание на вкладе работников в обеспечении эпидемиологического благополучия страны.

День работников стандартизации и метрологии ежегодно отмечают 10 октября. Свой профессиональный праздник отмечают те, кто неустанно контролирует контроль качества товаров и продуктов, теп самым стоят на страже прав потребителей.

День санитарно-эпидемиологической службы: поздравления в прозе

Поздравляю с Днём работников санитарно-эпидемиологической службы Украины и от души желаю всегда быть на страже здоровья общества. Пусть будет чистым небо над головой, чистыми помыслы души, чистым воздух окружающей среды и чистой удача на пути твоей жизни.

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День санэпидслужбы поздравления, картинки, открытки
День санэпидслужбы поздравления

***

Поздравляем с профессиональным праздником всех работников санитарно — эпидемиологической службы Украины. Мы благодарим вас от всего сердца и души, ведь именно благодаря вашей работе эпидемии в целом представляются нам лишь далекой угрозой. А боятся вас лишь те, кто знает, за что.

День санэпидслужбы поздравления, картинки, открытки
День санэпидслужбы картинки

***

Поздравляю с Днём работников санитарно-эпидемиологической службы Украины. Желаю держать в чистоте и порядке свои мысли и весь окружающий мир. Желаю бдительности и осмотрительности, осторожности и уверенности в своих действиях. Желаю жизни без вирусов и бактерий, в ярких лучах счастья и любви!

День санэпидслужбы поздравления, картинки, открытки
День санэпидслужбы открытки

***

Желаем всем работникам санитарно-эпидемиологической службы побеждать бактерии и вирусы, не пропуская их к мирному населению! Ваш великий путь – это охрана людей от эпидемий, болезней и страданий, и мы желаем вам идти по нему с гордо поднятой головой!

День санэпидслужбы поздравления, картинки, открытки
День санэпидслужбы 2021 Украина

День стандартизации и метрологии: поздравления, картинки, открытки

Поздравляю с Днём работников стандартизации и метрологии Украины. Желаю светлых мыслей, смекалки и гениальных идей для рационального использования всяческих ресурсов, желаю неизменного стандарта счастья и любви в твоей жизни. Успехов в работе и отменных результатов, безграничных возможностей и удачи на твоём пути.

День стандартизации и метрологии поздравления, картинки, открытки
День стандартизации и метрологии поздравления

***

Уважаемые работники стандартизации и метрологии Украины спасибо вам за высокий уровень защиты жизни и здоровья нашего населения, а также охрану животных, растений, имущества и окружающей среды. Пускай у вас все складывается самым лучшим образом, и каждый день становится еще одним поводом для радости и гордости.

День стандартизации и метрологии поздравления, картинки, открытки
День стандартизации и метрологии картинки

***

Поздравляю с Днём работников стандартизации и метрологии в Украине. Желаю чёткости, внимательности, упорядоченности, ответственности, внимательности и верных действий на работе, высоких успехов, личных достижений, крепкого здоровья, уважения, большой любви, искреннего счастья, удачи и достатка в жизни.

День стандартизации и метрологии поздравления, картинки, открытки
День стандартизации и метрологии открытки

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Сейчас вы просматриваете новость «Какой сегодня праздник 10 октября: День санэпидслужбы и День стандартизации и метрологии». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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