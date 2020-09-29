Поздравления на День Людмилы – картинки, гифки для Людмилы, стихи и проза

Прикольные поздравления с Днем Людмилы – в прозе, душевные стихи, короткие смс, гифки для Людмилы и просто открытки – подобрал Главред.
День Людмилы 2020 отмечается 29 сентября – в праздник мученицы княгини Людмилы Чешской. Это главные именины – день ангела – Людмилы по церковному календарю.
Люды – хорошие хозяйки и заботливые друзья, поэтому поздравления с Днем Людмилы – своими словами или в стихах, картинки или открытки – дарят от всей души. Делать Людочке комплименты легко и приятно – ведь они заслуженные.
Прикольные поздравления с Днем Людмилы – в прозе, душевные стихи, короткие смс, гифки для Людмилы и просто открытки – подобрал Главред.
Привітання на День Людмили українською мовою
Поздравления с Днем ангела Людмиле в прозе, в стихах и в смс
Дорогая и любимая Людмила, я поздравляю тебя с днем ангела. Желаю тебе много-много счастья, любви, здоровья, тепла, улыбок. Хочу, чтобы ты оставалась всё такой же позитивной и радостной. Пусть тебя окружают лишь дорогие и любимые люди, пусть все несчастья и невзгоды обходят тебя стороной.
***
День ангела сегодня твой!
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пусть в очаге твоем таится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!
***
Людмила — чудо-человек:
Щедра, отзывчива, нежна!
Где ни появится она —
Улыбки радости у всех!
Мы ей желаем долгих лет,
Пускай в душе цветет весна,
Судьба отмерит пусть сполна
Ей и удачу, и успех!
Пускай звучит веселый смех,
И накрывает, как волна,
Любовь без края и без дна!
Сквозь тучи пусть пробьется свет,
Любой вопрос найдет ответ,
Пусть будет счастлива она!
***
У тебя сегодня день ангела, Люда. Желаю на пути своем жизненном ни встречаться ни с горестью, ни с печалью, ни с разочарованием. Встречай только добрых людей в жизни. Бери от жизни все радости, яркие краски и светлые дни. С праздником!
***
Желаю, чтоб всегда цвела ты,
Как райский сад, как прерии весны!
Что б был твой кошелек богатый,
Что б в нем и доллары, и гривны
Желаю, что бы в жизни было
Все лучшим только для тебя!
Так с именинами, Людмила
Моя родная, милая сестра!
***
С именинами, Людмила! Пусть все твои мечты одна за другой воплотятся в жизнь. Семья всегда радует. Все тяжелые ситуации пусть превращаются в бесценный опыт. А воспоминания в памяти хранятся лишь приятные. И знай, что ты хороший человек, и всегда найдутся люди, которые помогут тебе в любой ситуации. С днем ангела тебя!
***
Тебя, Людмила, поздравляем.
Сегодня мы тебе желаем
Здоровья, счастья и успеха,
Улыбок, радости и смеха.
***
Желаю дорогой имениннице хорошего настроения, благоухания любимых цветов, жизнерадостных улыбок и счастья! Дни твои пусть будут наполнены красотой, теплом, позитивом и вниманием любимых людей.
***
Я тебе желаю, Люда,
Преуспеть во всех делах,
В жизни радости и чуда,
Блеска пылкого в глазах.
***
С Днем ангела, Людочка! Желаю самого прекрасного, что есть в жизни — тебе! Цём!