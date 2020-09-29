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Поздравления на День Людмилы – картинки, гифки для Людмилы, стихи и проза

29 сентября 2020, 00:19

Прикольные поздравления с Днем Людмилы – в прозе, душевные стихи, короткие смс, гифки для Людмилы и просто открытки – подобрал Главред.

День ангела Людмилы - красивые поздравления и открытки с Днем Людмилы
День ангела Людмилы - красивые поздравления и открытки с Днем Людмилы

День Людмилы 2020 отмечается 29 сентября – в праздник мученицы княгини Людмилы Чешской. Это главные именины – день ангела – Людмилы по церковному календарю.

Люды – хорошие хозяйки и заботливые друзья, поэтому поздравления с Днем Людмилы – своими словами или в стихах, картинки или открытки – дарят от всей души. Делать Людочке комплименты легко и приятно – ведь они заслуженные.

Прикольные поздравления с Днем Людмилы – в прозе, душевные стихи, короткие смс, гифки для Людмилы и просто открытки – подобрал Главред.

Привітання на День Людмили українською мовою

Поздравления с Днем ангела Людмиле в прозе, в стихах и в смс

Дорогая и любимая Людмила, я поздравляю тебя с днем ангела. Желаю тебе много-много счастья, любви, здоровья, тепла, улыбок. Хочу, чтобы ты оставалась всё такой же позитивной и радостной. Пусть тебя окружают лишь дорогие и любимые люди, пусть все несчастья и невзгоды обходят тебя стороной.

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***

День ангела сегодня твой!

Дай Бог тебе хорошего здоровья!

Пусть в очаге твоем таится лишь покой,

Согретый счастьем, радостью, любовью!

***

Людмила — чудо-человек:

Щедра, отзывчива, нежна!

Где ни появится она —

Улыбки радости у всех!

Мы ей желаем долгих лет,

Пускай в душе цветет весна,

Судьба отмерит пусть сполна

Ей и удачу, и успех!

Пускай звучит веселый смех,

И накрывает, как волна,

Любовь без края и без дна!

Сквозь тучи пусть пробьется свет,

Любой вопрос найдет ответ,

Пусть будет счастлива она!

***

У тебя сегодня день ангела, Люда. Желаю на пути своем жизненном ни встречаться ни с горестью, ни с печалью, ни с разочарованием. Встречай только добрых людей в жизни. Бери от жизни все радости, яркие краски и светлые дни. С праздником!

***

Желаю, чтоб всегда цвела ты,

Как райский сад, как прерии весны!

Что б был твой кошелек богатый,

Что б в нем и доллары, и гривны

Желаю, что бы в жизни было

Все лучшим только для тебя!

Так с именинами, Людмила

Моя родная, милая сестра!

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***

С именинами, Людмила! Пусть все твои мечты одна за другой воплотятся в жизнь. Семья всегда радует. Все тяжелые ситуации пусть превращаются в бесценный опыт. А воспоминания в памяти хранятся лишь приятные. И знай, что ты хороший человек, и всегда найдутся люди, которые помогут тебе в любой ситуации. С днем ангела тебя!

***

Тебя, Людмила, поздравляем.

Сегодня мы тебе желаем

Здоровья, счастья и успеха,

Улыбок, радости и смеха.

***

Желаю дорогой имениннице хорошего настроения, благоухания любимых цветов, жизнерадостных улыбок и счастья! Дни твои пусть будут наполнены красотой, теплом, позитивом и вниманием любимых людей.

***

Я тебе желаю, Люда,

Преуспеть во всех делах,

В жизни радости и чуда,

Блеска пылкого в глазах.

***

С Днем ангела, Людочка! Желаю самого прекрасного, что есть в жизни — тебе! Цём!

День ангела Людмилы – картинки и открытки с Днем Людмилы

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