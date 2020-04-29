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Красивые открытки с Днем ангела Ирины и поздравления своими словами

29 апреля 2020, 04:40

Самые лучшие поздравления на именины Ирины – открытки с Днем Ирины и пожелания в прозе и стихах – подобрал Главред на ее праздник 29 апреля.

С Днем ангела, Ирина 2020 - поздравления, открытки и гифки с Днем Ирины
С Днем ангела, Ирина 2020 - поздравления, открытки и гифки с Днем Ирины

На свой День ангела Ирины поздравления, открытки и просто картинки принимают и в конце апреля.

Всего День ангела Ирины 2020 отмечается тринадцать раз в году. Среди прочего именины Ирины по церковному календарю празднуются и 29 апреля – в честь святых мучениц Ирины и ее сестер Агапии и Хлонии.

В следующий раз поздравления с Днем ангела Ирина получит 18 мая, а потом – 26 мая.

К слову, чудные, милые и красивые поздравления с Днем Ирины на украинском языке мы подобрали в материале Красиві привітання з Днем ангела Ірини в прозі, віршах та картинках.

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День ангела Ирины – история

29 апреля православные чествуют трех мучениц Солунских. Благочестивые сестры Ирина, Агапия и Хиония после принятия христианства укрылись в горах со своими единоверцами. Но их поймали и судили.

Все три сестры отказались отречься от веры. За это Агапию и Хионию сожгли в тот же день. А вот Ирине и нескольким другим христианкам дали время на размышления. Их бросили в тюрьму, а после очередного допроса Ирину отправили в публичный дом. Однако на добродетель Ирины никто посягнуть не посмел – ее защитила сама вера.

В итоге мученицу казнили.

Ирина – значение имени и характер

Имя Ирина своим происхождением обязано древнегреческой богини мира и покоя Эйрене.

Иры – отличные домохозяйки. Но в то же время и работницы отменные. Ирины часто совмещают карьеру и дом, образование и спорт. Они независимы, решительны и уверены в себе. При этом Ирочки – особы очень жизнерадостные.

Главными недостатками Ирин считаются большая обидчивость и излишнее стремление к справедливости, из-за чего они порой могут наделать глупостей.

День ангела Ирины – поздравления в прозе, стихах и смс

С Днем ангела Ирины – поздравления своими словами:

С Днем ангела, Ирина! Хочу тебя поздравить и пожелать, чтобы под ногами стелился мягкий ковер из удачи и везения, чтобы рядом всегда были родные и близкие люди, чтобы за спиной оставались теплые и радостные воспоминания, а впереди были перспективные горизонты счастья и успеха.

***

С Днем Ирины! Пусть рядом на все времена с тобою будет удача, любовь, благополучие! Пусть сбываются все мечты, а глаза блестят только от счастья и радости!

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***

С именинами, Ирина,

Будь прекрасна и красива,

Близкими всегда любима,

Превосходна, несравнима!

Будь как милый ангелок,

Как приятный холодок,

Постоянно береги себя,

И с Днем ангела тебя!

***

Поздравление с Днем ангела Ирины короткое:

Ирина означает "мир", "покой".

Пусть будут они, Ирочка, с тобой!

Сияют пусть красивые глаза,

Пусть в них не появляется слеза.

***

Ирина, прими искренние поздравления с прекрасным днем — днем ангела! Чтобы в этот святой день прилетел твой ангелочек и принес тебе счастье. Будь счастлива и пусть все твои мечты сбудутся как можно скорее. Удачи тебе, а в душе весны. Чтобы улыбка не сходила с твоего милого лица, а красота озаряла всех вокруг. Чтобы все беды обошли стороной.

***

Именины Ирины – поздравления в стихах:

Желаем только счастья мы Ирине!

В столь день прекрасный – именины!

Чтобы душа всегда цвела,

Переполнялась от добра!

Чтоб был прекрасен каждый миг

Наша красавица, царица Ира!

Открытки с Днем ангела Ирины – картинки и гифки

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