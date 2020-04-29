Красивые открытки с Днем ангела Ирины и поздравления своими словами

Самые лучшие поздравления на именины Ирины – открытки с Днем Ирины и пожелания в прозе и стихах – подобрал Главред на ее праздник 29 апреля.
На свой День ангела Ирины поздравления, открытки и просто картинки принимают и в конце апреля.
Всего День ангела Ирины 2020 отмечается тринадцать раз в году. Среди прочего именины Ирины по церковному календарю празднуются и 29 апреля – в честь святых мучениц Ирины и ее сестер Агапии и Хлонии.
В следующий раз поздравления с Днем ангела Ирина получит 18 мая, а потом – 26 мая.
К слову, чудные, милые и красивые поздравления с Днем Ирины на украинском языке мы подобрали в материале Красиві привітання з Днем ангела Ірини в прозі, віршах та картинках.
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День ангела Ирины – история
29 апреля православные чествуют трех мучениц Солунских. Благочестивые сестры Ирина, Агапия и Хиония после принятия христианства укрылись в горах со своими единоверцами. Но их поймали и судили.
Все три сестры отказались отречься от веры. За это Агапию и Хионию сожгли в тот же день. А вот Ирине и нескольким другим христианкам дали время на размышления. Их бросили в тюрьму, а после очередного допроса Ирину отправили в публичный дом. Однако на добродетель Ирины никто посягнуть не посмел – ее защитила сама вера.
В итоге мученицу казнили.
Ирина – значение имени и характер
Имя Ирина своим происхождением обязано древнегреческой богини мира и покоя Эйрене.
Иры – отличные домохозяйки. Но в то же время и работницы отменные. Ирины часто совмещают карьеру и дом, образование и спорт. Они независимы, решительны и уверены в себе. При этом Ирочки – особы очень жизнерадостные.
Главными недостатками Ирин считаются большая обидчивость и излишнее стремление к справедливости, из-за чего они порой могут наделать глупостей.
День ангела Ирины – поздравления в прозе, стихах и смс
С Днем ангела Ирины – поздравления своими словами:
С Днем ангела, Ирина! Хочу тебя поздравить и пожелать, чтобы под ногами стелился мягкий ковер из удачи и везения, чтобы рядом всегда были родные и близкие люди, чтобы за спиной оставались теплые и радостные воспоминания, а впереди были перспективные горизонты счастья и успеха.
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С Днем Ирины! Пусть рядом на все времена с тобою будет удача, любовь, благополучие! Пусть сбываются все мечты, а глаза блестят только от счастья и радости!
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С именинами, Ирина,
Будь прекрасна и красива,
Близкими всегда любима,
Превосходна, несравнима!
Будь как милый ангелок,
Как приятный холодок,
Постоянно береги себя,
И с Днем ангела тебя!
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Поздравление с Днем ангела Ирины короткое:
Ирина означает "мир", "покой".
Пусть будут они, Ирочка, с тобой!
Сияют пусть красивые глаза,
Пусть в них не появляется слеза.
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Ирина, прими искренние поздравления с прекрасным днем — днем ангела! Чтобы в этот святой день прилетел твой ангелочек и принес тебе счастье. Будь счастлива и пусть все твои мечты сбудутся как можно скорее. Удачи тебе, а в душе весны. Чтобы улыбка не сходила с твоего милого лица, а красота озаряла всех вокруг. Чтобы все беды обошли стороной.
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Именины Ирины – поздравления в стихах:
Желаем только счастья мы Ирине!
В столь день прекрасный – именины!
Чтобы душа всегда цвела,
Переполнялась от добра!
Чтоб был прекрасен каждый миг
Наша красавица, царица Ира!