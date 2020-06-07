З Трійцею – листівки красиві та добрі привітання-тексти

Трійця 2020 – картинки красиві та гарні привітання з Трійцею

Трійця у 2020 році святкується 7 червня. Зі святом Трійці листівки та привітання своїми словами цього дня дарують один одному усі добрі християни.

Раніше Главред вже писав, можна працювати на Трійцю, купатися і вінчатися, куди подіти траву після Трійці та інші прикмети і традиції свята – в матеріалі Трійця 2020: що не можна і що можна робити – з роботою, з травою, з душем.

У сьогоднішньому матеріалі – живі анімаційні листівки із святом Трійці і просто красиві картинки із Трійцею, християнські привітання в прозі своїми словами і прикольні вірші та короткі смс на Трійцю.

А привітання з Трійцею російською мовою – читайте у нашому матеріалі Открытки с Троицей и добрые поздравления на словах.

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Привітання з Трійцею – прозою, вірші та смс

Вітаємо вас з наступаючою Трійцею! Бажаємо вам здоров'я, благополуччя та любові! Бажаємо, щоб ви і ваша родина були завжди під Божим захистом, нехай у вашому домі буде достаток, затишок і спокій.

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Всі домівки наші в зелені купаються,

Бо Зелені свята до нас наближаються.

Всіх вітаю щиро й хочу побажати

У душі вам миру й Божої благодаті!

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Гряде свято Трійці. І я щиро бажаю вам світла і радості в житті, блага та щастя в домі, щирості і добра в душі, любові і натхнення в серце, світу над головою і сонячної погоди за вікном.

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З днем Трійці. Нехай Свята Трійця супроводжує по життю, і оберігає від горя, нещастя і негативу. Бажаю міцного здоров’я, благополуччя в сімейних справах, удачі і везіння у будь-яких починаннях.

***

У свято Трійці бажаю

Багато радості, добра,

Море сонця нехай подарує

Ця літня пора.

***

Кохана, день Трійці настав,

І я б тобі сьогодні побажав,

Всього того, що хочеш ти сама,

І найпрекрасніші слова

Хочу тобі, кохана, сказати,

Хочу тебе зараз поцілувати.

Нехай Трійця допоможе нам любити,

І добрі справи завжди творити.

***

Бажаю вам в свято Трійці любові, надії й віри. Саме вони роблять життя повним і насиченим, а кожну мить незабутньою! Цінуйте те, що у вас є, й бережіть своїх близьких.

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Зі світлим святом Трійці! Бажаю тепла в душі, миру, добра, щирої віри. Нехай Господь оберігає і благословляє.

***

Озеленили ми оселі,

Щоби настрій був веселий,

Бо здавен у нас в народі

Зелений колір в день цей в моді.

Все, що квітне та буяє,

Нині серце зігріває,

В кожен дім несуть багато

Радості Зелені свята!

***

Русалонька купається в росі.

Зілляний дух витає над полями.

Святиться вся природа у цей день.

Вітаю із Зеленими святами!

***

Вітаю з Трійцею і від душі побажаю світла, щастя у житті, любові і добрих вітрів змін тільки в кращу сторону.

Свято Трійця 2020 – картинки та листівки