З Трійцею – листівки красиві та добрі привітання-тексти

Привітання з Трійцей – анімаційні листівки, красиві картинки і поздоровлення в прозі, віршах і короткі смс – підібрав на свято Главред.
Трійця у 2020 році святкується 7 червня. Зі святом Трійці листівки та привітання своїми словами цього дня дарують один одному усі добрі християни.
Раніше Главред вже писав, можна працювати на Трійцю, купатися і вінчатися, куди подіти траву після Трійці та інші прикмети і традиції свята – в матеріалі Трійця 2020: що не можна і що можна робити – з роботою, з травою, з душем.
У сьогоднішньому матеріалі – живі анімаційні листівки із святом Трійці і просто красиві картинки із Трійцею, християнські привітання в прозі своїми словами і прикольні вірші та короткі смс на Трійцю.
А привітання з Трійцею російською мовою – читайте у нашому матеріалі Открытки с Троицей и добрые поздравления на словах.
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Привітання з Трійцею – прозою, вірші та смс
Вітаємо вас з наступаючою Трійцею! Бажаємо вам здоров'я, благополуччя та любові! Бажаємо, щоб ви і ваша родина були завжди під Божим захистом, нехай у вашому домі буде достаток, затишок і спокій.
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Всі домівки наші в зелені купаються,
Бо Зелені свята до нас наближаються.
Всіх вітаю щиро й хочу побажати
У душі вам миру й Божої благодаті!
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Гряде свято Трійці. І я щиро бажаю вам світла і радості в житті, блага та щастя в домі, щирості і добра в душі, любові і натхнення в серце, світу над головою і сонячної погоди за вікном.
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З днем Трійці. Нехай Свята Трійця супроводжує по життю, і оберігає від горя, нещастя і негативу. Бажаю міцного здоров’я, благополуччя в сімейних справах, удачі і везіння у будь-яких починаннях.
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У свято Трійці бажаю
Багато радості, добра,
Море сонця нехай подарує
Ця літня пора.
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Кохана, день Трійці настав,
І я б тобі сьогодні побажав,
Всього того, що хочеш ти сама,
І найпрекрасніші слова
Хочу тобі, кохана, сказати,
Хочу тебе зараз поцілувати.
Нехай Трійця допоможе нам любити,
І добрі справи завжди творити.
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Бажаю вам в свято Трійці любові, надії й віри. Саме вони роблять життя повним і насиченим, а кожну мить незабутньою! Цінуйте те, що у вас є, й бережіть своїх близьких.
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Зі світлим святом Трійці! Бажаю тепла в душі, миру, добра, щирої віри. Нехай Господь оберігає і благословляє.
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Озеленили ми оселі,
Щоби настрій був веселий,
Бо здавен у нас в народі
Зелений колір в день цей в моді.
Все, що квітне та буяє,
Нині серце зігріває,
В кожен дім несуть багато
Радості Зелені свята!
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Русалонька купається в росі.
Зілляний дух витає над полями.
Святиться вся природа у цей день.
Вітаю із Зеленими святами!
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Вітаю з Трійцею і від душі побажаю світла, щастя у житті, любові і добрих вітрів змін тільки в кращу сторону.