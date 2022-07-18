Трогательные поздравления с юбилеем 55 лет женщине – в прозе и стихах, красивые открытки и картинки

С юбилеем 55 лет женщине / depositphotos.com/

55 лет – "половинчастый" юбилей, время, когда можно подвести первые итоги поставить себе цели и желания (ведь до пенсии еще далеко!). В этот период появляется радость жизни, которую приносят дети и внуки и время, чтобы провести его с милыми подругами за чашкой чая.

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С юбилеем 55 лет женщине – картинки, открытки, поздравления своими словами и в стихах

Чудесная женщина, человек доброй улыбки и чуткого сердца, я поздравляю Вас с Вашим 55-летием и от души желаю жить в полной гармонии с любимыми людьми и своими чувствами, верить только в хорошее и не прекращать мечтать о чем-то прекрасном. Пусть и в доме, и в семье, и в душе, и в сердце будет мир, услада и радость!

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Поздравляю с днем рождения! Когда человек прекрасно выглядит, глаза сияют, а улыбка заставляет улыбаться в ответ — становится совершенно не важно, сколько лет прошло с момента рождения, такому человеку всегда 18! Вы именно такой человек! В жизни случаются разные ситуации, на то она и жизнь, но я желаю Вам всегда находить силы, чтобы улыбнуться и увидеть луч света даже в сумерках, потому что утро обязательно наступает! Улыбайтесь, Вам очень идет улыбка!

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Дорогая, любимая и замечательная, позволь от души поздравить тебя со славной датой, в которой судьба два раза выставила тебе "отлично" — с твоим пятидесятипятилетием! Пусть твой жизненный путь будет устлан розами, пусть везение и успех не покидают тебя. Желаю всегда чувствовать себя значимой, прекрасной и нужной, способной на многое и уверенной в своих силах.

С юбилеем 55 лет картинки

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Поздравляю самую главную именинницу сегодняшнего дня. Ведь юбилей — не просто день рождения, а особое торжество! Пусть все добрые пожелания стократ умножаются, а объятия, улыбки и поцелую не знают границ. Желаю всегда купаться в тепле близких, получать и излучать радость, счастье и любовь.

Картинки с 55-летием женщине

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Две "пятерки" — это повод

И большое торжество!

Поздравляем с юбилеем,

Жить желаем на все сто.

Крепкого здоровья, счастья,

Много сил, поменьше слез.

Чтобы каждый день с восходом

Лишь подарки Вам бы нес.

Пусть уходят огорченья,

А останется любовь.

С днем рожденья! С юбилеем!

Пусть везет Вам вновь и вновь!

С юбилеем 55 открытки

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Важная сегодня дата —

У тебя ведь юбилей!

И сердечно мы желаем

Много ярких, светлых дней.

Пусть здоровье будет крепким,

Пусть в душе поет весна,

Пусть любимые, родные

Только радуют тебя!

Будь всегда неотразимой

И счастливой, как теперь,

Ангелом своим хранимой.

Пусть добро стучится в дверь!

С юбилеем 55 лет прикольные картинки

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55 — это славная дата,

55 — золотой юбилей,

В 55 будь счастлива, богата,

В 55 ни о чем не жалей!

Пусть всегда будет место веселью,

Долгих лет и прекрасных деньков,

Краски жизни цветной акварелью

Пусть добавят букетов цветов!

Будь всегда самой яркой, красивой,

Добродушной, лихой, озорной,

И люби, и будь вечно любимой,

Оставайся всегда молодой!

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С юбилеем 55 лет

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