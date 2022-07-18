Трогательные поздравления с юбилеем 55 лет женщине – в прозе и стихах, красивые открытки и картинки

Поздравления с юбилеем 55 лет женщине своими словами и в прозе, короткие стихи, стильные открытки и картинки - в подборке Главреда.
55 лет – "половинчастый" юбилей, время, когда можно подвести первые итоги поставить себе цели и желания (ведь до пенсии еще далеко!). В этот период появляется радость жизни, которую приносят дети и внуки и время, чтобы провести его с милыми подругами за чашкой чая.
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С юбилеем 55 лет женщине – картинки, открытки, поздравления своими словами и в стихах
Чудесная женщина, человек доброй улыбки и чуткого сердца, я поздравляю Вас с Вашим 55-летием и от души желаю жить в полной гармонии с любимыми людьми и своими чувствами, верить только в хорошее и не прекращать мечтать о чем-то прекрасном. Пусть и в доме, и в семье, и в душе, и в сердце будет мир, услада и радость!
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Поздравляю с днем рождения! Когда человек прекрасно выглядит, глаза сияют, а улыбка заставляет улыбаться в ответ — становится совершенно не важно, сколько лет прошло с момента рождения, такому человеку всегда 18! Вы именно такой человек! В жизни случаются разные ситуации, на то она и жизнь, но я желаю Вам всегда находить силы, чтобы улыбнуться и увидеть луч света даже в сумерках, потому что утро обязательно наступает! Улыбайтесь, Вам очень идет улыбка!
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Дорогая, любимая и замечательная, позволь от души поздравить тебя со славной датой, в которой судьба два раза выставила тебе "отлично" — с твоим пятидесятипятилетием! Пусть твой жизненный путь будет устлан розами, пусть везение и успех не покидают тебя. Желаю всегда чувствовать себя значимой, прекрасной и нужной, способной на многое и уверенной в своих силах.
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Поздравляю самую главную именинницу сегодняшнего дня. Ведь юбилей — не просто день рождения, а особое торжество! Пусть все добрые пожелания стократ умножаются, а объятия, улыбки и поцелую не знают границ. Желаю всегда купаться в тепле близких, получать и излучать радость, счастье и любовь.
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Две "пятерки" — это повод
И большое торжество!
Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем на все сто.
Крепкого здоровья, счастья,
Много сил, поменьше слез.
Чтобы каждый день с восходом
Лишь подарки Вам бы нес.
Пусть уходят огорченья,
А останется любовь.
С днем рожденья! С юбилеем!
Пусть везет Вам вновь и вновь!
***
Важная сегодня дата —
У тебя ведь юбилей!
И сердечно мы желаем
Много ярких, светлых дней.
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть в душе поет весна,
Пусть любимые, родные
Только радуют тебя!
Будь всегда неотразимой
И счастливой, как теперь,
Ангелом своим хранимой.
Пусть добро стучится в дверь!
***
55 — это славная дата,
55 — золотой юбилей,
В 55 будь счастлива, богата,
В 55 ни о чем не жалей!
Пусть всегда будет место веселью,
Долгих лет и прекрасных деньков,
Краски жизни цветной акварелью
Пусть добавят букетов цветов!
Будь всегда самой яркой, красивой,
Добродушной, лихой, озорной,
И люби, и будь вечно любимой,
Оставайся всегда молодой!
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