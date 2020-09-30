Всемирный день переводчика – прикольные поздравления и картинки

День переводчика - открытки и поздравления переводчику в прозе, смс и стихи

На День переводчика поздравления – в прозе, стихах и картинках – дарят 30 сентября. Это международный праздник всех спецов по переводам с одного языка на другой.

Помимо названия Международный день переводчика часто еще можно встретить вариант – Всемирный день переводчика. Суть одна. Поздравления – тоже.

Прикольные поздравления с Днем переводчика в этот день принимают люди, которые своими умениями прокладывают дорожку из слов ради взаимопонимания разных наций, культур и целых поколений.

Лучшие поздравления с Днем переводчика – в прозе своими словами, мудрые и смешные стихи, короткие смс, красивые картинки – собрал Главред в своем материале.

Всесвітній день перекладача - прикольні привітання та картинки українською мовою

День переводчика – поздравления переводчику в прозе, стихи и смс

Поздравляю с Международным днём переводчика. Пожелаю лёгкой и успешной работы, высокого профессионализма в деле, крепчайшего здоровья и моральных сил, спокойствия, уважения окружающих людей, любви близких и простого человеческого счастья.

***

Языками разными владеешь,

Тексты переводишь — это ты умеешь.

Переводишь ты на встречах тоже,

За границу ты уедешь, может.

Мы тебя сейчас поздравим,

Поздравление свое отправим.

Пускай удача будет рядом,

С прекрасным радужным зарядом.

***

Поздравляю со Всемирным днём переводчика. Пусть будет успешной работа и высоким профессионализм, пусть будет жизнь без заботы и включён всегда оптимизм. Желаю больших достижений, удачи, счастья и доброты, душевных творческих творений и долговечной красоты.

***

С Днем переводчика тебя я поздравляю,

Ведь с языками ты всегда на "ты".

Профессия твоя уж не простая,

Достичь тебе желаю высоты!

Пусть работа всегда в радость будет,

И зарплата пусть твоя растет.

Любви тебе желаю и здоровья,

Пусть на пути тебя удача ждет.

***

Поздравляю с Международным днём переводчика. Желаю всегда быть в курсе важных дел, желаю никогда не ошибаться ни словом, ни выбором, ни поступком. Пусть будет успех в работе и радость в душе.

***

Переводчик, будто путник

Между континентами,

Связь наладит, словно спутник,

Между абонентами!

Переводчикам желаем

Много обаяния,

Чтобы с Божием стараньем

В толк шло понимание.

***

Ты – переводчик-гений, ты знаешь не один язык, и не только знаешь, но и любишь его! Переводя тысячи слов, ты помогаешь миру, разным культурам, взаимодействовать между собой… От всей души в День переводчика я желаю тебе штудировать побольше словарей и, узнавая новое, переводить все просто идеально!

***

Нам язык дала природа,

Пьем за понимание,

И за точность перевода,

За языкознание!

***

Тем, кто с каждым иностранцем

Может речь всегда вести,

Шлём мы в праздник поздравленья

И желаем не грустить!

Пусть легко вам удаётся

Точно подбирать слова,

И зарплаты пусть хватает

Вам не только на лаваш!

***

Переводчикам привет,

Поздравляет целый свет,

И желает настроенья,

И вселенского везенья!

Тексты чтоб переводились,

Чтобы денежки водились,

В личной жизни чтоб любовь,

Разгоняла вашу кровь!

День переводчика – открытки и картинки