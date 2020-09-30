Всемирный день переводчика – прикольные поздравления и картинки

Прикольные поздравления с Днем переводчика – в прозе своими словами, мудрые и смешные стихи, короткие смс, красивые картинки – в материале Главреда.
На День переводчика поздравления – в прозе, стихах и картинках – дарят 30 сентября. Это международный праздник всех спецов по переводам с одного языка на другой.
Помимо названия Международный день переводчика часто еще можно встретить вариант – Всемирный день переводчика. Суть одна. Поздравления – тоже.
Прикольные поздравления с Днем переводчика в этот день принимают люди, которые своими умениями прокладывают дорожку из слов ради взаимопонимания разных наций, культур и целых поколений.
Лучшие поздравления с Днем переводчика – в прозе своими словами, мудрые и смешные стихи, короткие смс, красивые картинки – собрал Главред в своем материале.
Всесвітній день перекладача - прикольні привітання та картинки українською мовою
День переводчика – поздравления переводчику в прозе, стихи и смс
Поздравляю с Международным днём переводчика. Пожелаю лёгкой и успешной работы, высокого профессионализма в деле, крепчайшего здоровья и моральных сил, спокойствия, уважения окружающих людей, любви близких и простого человеческого счастья.
***
Языками разными владеешь,
Тексты переводишь — это ты умеешь.
Переводишь ты на встречах тоже,
За границу ты уедешь, может.
Мы тебя сейчас поздравим,
Поздравление свое отправим.
Пускай удача будет рядом,
С прекрасным радужным зарядом.
***
Поздравляю со Всемирным днём переводчика. Пусть будет успешной работа и высоким профессионализм, пусть будет жизнь без заботы и включён всегда оптимизм. Желаю больших достижений, удачи, счастья и доброты, душевных творческих творений и долговечной красоты.
***
С Днем переводчика тебя я поздравляю,
Ведь с языками ты всегда на "ты".
Профессия твоя уж не простая,
Достичь тебе желаю высоты!
Пусть работа всегда в радость будет,
И зарплата пусть твоя растет.
Любви тебе желаю и здоровья,
Пусть на пути тебя удача ждет.
***
Поздравляю с Международным днём переводчика. Желаю всегда быть в курсе важных дел, желаю никогда не ошибаться ни словом, ни выбором, ни поступком. Пусть будет успех в работе и радость в душе.
***
Переводчик, будто путник
Между континентами,
Связь наладит, словно спутник,
Между абонентами!
Переводчикам желаем
Много обаяния,
Чтобы с Божием стараньем
В толк шло понимание.
***
Ты – переводчик-гений, ты знаешь не один язык, и не только знаешь, но и любишь его! Переводя тысячи слов, ты помогаешь миру, разным культурам, взаимодействовать между собой… От всей души в День переводчика я желаю тебе штудировать побольше словарей и, узнавая новое, переводить все просто идеально!
***
Нам язык дала природа,
Пьем за понимание,
И за точность перевода,
За языкознание!
***
Тем, кто с каждым иностранцем
Может речь всегда вести,
Шлём мы в праздник поздравленья
И желаем не грустить!
Пусть легко вам удаётся
Точно подбирать слова,
И зарплаты пусть хватает
Вам не только на лаваш!
***
Переводчикам привет,
Поздравляет целый свет,
И желает настроенья,
И вселенского везенья!
Тексты чтоб переводились,
Чтобы денежки водились,
В личной жизни чтоб любовь,
Разгоняла вашу кровь!