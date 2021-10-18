Всемирный день женского счастья: душевные поздравления и милые картинки

Подборка сердечных поздравлений в прозе и стихах ко Всемирному дню женского счастья.
Ежегодно 18 октября отмечается Всемирный день женского счастья. Он призван напомнить о такой важной проблеме, как женская депрессия.
О том, как распознать осеннюю меланхолию, читайте в нашем материале: Осенняя депрессия: почему возникает и как с ней бороться.
Всемирный день женского счастья, относительно новый праздник. Его автором можно назвать Карин Рокинд. Цель данного дня обратить внимание на женскую депрессию и вовремя предупредить опасность.
А для нас это еще один прекрасный повод позвонить маме, сестре, подругам и поговорить по душам. Поддержка близкого человека всегда ценна и иногда очень своевременна. А еще можно отправить своим девчонкам поздравления в прозе и стихах и прикольные открытки, которые подбодрят в такую холодную осеннюю пору.
Всемирный день женского счастья: поздравления, картинки и открытки
С днем женского счастья! Желаю домашнего тепла, уюта очага, достатка, здоровья, бодрости и свежести, вечной молодости и грандиозного, просто умопомрачительного счастья! Мы тебя все очень любим! Будь бодра, весела, счастлива и делай все для того, чтобы осуществлялись даже самые смелые мечты и планы!
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С Всемирным днем женского счастья! Пусть сбудутся все надежды и желания, превратив судьбу в настоящую сказку! Пусть жизнь дарит исключительно положительные моменты, и яркие воспоминания, о которых невозможно будет забыть, пусть сердце наполняется радостью и любовью, а всё вокруг только радует!
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Женского счастья желаю тебе,
Чтобы привыкла к счастливой судьбе!
Пусть твоё счастье тебя бережёт,
И никогда от тебя не уйдёт!
Женского счастья не может быть мало.
Хочется, чтобы его ты познала.
Ты так прекрасна, умна и добра,
Для счастья такого ты создана.
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От души с днем счастья поздравляю,
И искренне тебе его желаю.
А ещё улыбок, солнца, доброты,
Море позитива, океан любви.
Всегда лишь белой в жизни полосы,
И пусть исполнятся скорей твои мечты!
***
Счастья я тебе желаю
Просто, нежно, от души!
И мечтаю, чтобы дни все
Так же были хороши!
Счастья день — что может лучше
Отразить души полёт
Только светлое и лучшее
В жизни пусть к тебе придёт!