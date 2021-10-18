Всемирный день женского счастья: душевные поздравления и милые картинки

Международный день женского счастья 2021 / coolwallpapers.me

Ежегодно 18 октября отмечается Всемирный день женского счастья. Он призван напомнить о такой важной проблеме, как женская депрессия.

О том, как распознать осеннюю меланхолию, читайте в нашем материале: Осенняя депрессия: почему возникает и как с ней бороться.

Всемирный день женского счастья, относительно новый праздник. Его автором можно назвать Карин Рокинд. Цель данного дня обратить внимание на женскую депрессию и вовремя предупредить опасность.

А для нас это еще один прекрасный повод позвонить маме, сестре, подругам и поговорить по душам. Поддержка близкого человека всегда ценна и иногда очень своевременна. А еще можно отправить своим девчонкам поздравления в прозе и стихах и прикольные открытки, которые подбодрят в такую холодную осеннюю пору.

Всемирный день женского счастья: поздравления, картинки и открытки

С днем женского счастья! Желаю домашнего тепла, уюта очага, достатка, здоровья, бодрости и свежести, вечной молодости и грандиозного, просто умопомрачительного счастья! Мы тебя все очень любим! Будь бодра, весела, счастлива и делай все для того, чтобы осуществлялись даже самые смелые мечты и планы!

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С Всемирным днем женского счастья! Пусть сбудутся все надежды и желания, превратив судьбу в настоящую сказку! Пусть жизнь дарит исключительно положительные моменты, и яркие воспоминания, о которых невозможно будет забыть, пусть сердце наполняется радостью и любовью, а всё вокруг только радует!

Всемирный день женского счастья поздравления

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Женского счастья желаю тебе,

Чтобы привыкла к счастливой судьбе!

Пусть твоё счастье тебя бережёт,

И никогда от тебя не уйдёт!

Женского счастья не может быть мало.

Хочется, чтобы его ты познала.

Ты так прекрасна, умна и добра,

Для счастья такого ты создана.

Всемирный день женского счастья картинки

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От души с днем счастья поздравляю,

И искренне тебе его желаю.

А ещё улыбок, солнца, доброты,

Море позитива, океан любви.

Всегда лишь белой в жизни полосы,

И пусть исполнятся скорей твои мечты!

Всемирный день женского счастья открытки

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Счастья я тебе желаю

Просто, нежно, от души!

И мечтаю, чтобы дни все

Так же были хороши!

Счастья день — что может лучше

Отразить души полёт

Только светлое и лучшее

В жизни пусть к тебе придёт!

С днем женского счастья картинки