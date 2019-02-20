Смертельная политика: Депутату-"радикалу" впаяли многолетний срок за убийство "свободовца"

Суд. Иллюстративное фото / УНИАН

Миргородский районный суд признал депутата местного горсовета от Радикальной партии Хачатура Хачатряна виновным в убийстве другого народного избранника – из ВО Свобода Олега Супруненко.

Следующие десять лет своей жизни Хачатрян проводят в тюрьме, сообщает пресс-служба суда.

Родственника Хачатряна Левона Марданяна судьи признали соучастником убийства и дали четыре с половиной года тюрьмы.

"Гражданские иски потерпевших, гражданских истцов удовлетворены частично. Взыскать с осужденных в пользу потерпевшей – жены умершего, 34 125 грн на возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу потерпевших – отца и матери по 497 тысячи гривен каждому на возмещение морального вреда", − заявили в Миргородском райсуде.

Напомним, ранее СМИ назвали имя убийцы депутата Черкасского облсовета Сергея Гуры.